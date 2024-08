Fünf Tage genießen, lernen, diskutieren: Auf dem OPEN MOUTH Hamburg Food Festival vom 12.-16. September dreht sich alles um die Kulinarik

Vom 12. bis 16. September steht Hamburg wieder ganz im Zeichen der Kulinarik. Das 2. OPEN MOUTH Hamburg Food Festival findet mit zahlreichen Programmpunkten an unterschiedlichen Orten in und außerhalb der Stadt statt. Im Oberhafenquartier wird das Herz des Festivals schlagen. Bereits jetzt stehen viele der Programmpunkte und „Good Action“-Partner fest. Ein besonderes Highlight ist das Event „Hamburgs Sterne“, in der zehn Sterneköche aus Hamburg gemeinsam ein nachhaltiges Menü kreieren.

Fünf Tage lang stellt OPEN MOUTH die Vielfalt des gastronomischen Angebots in und um Hamburg und Produkte lokaler Erzeuger in den Mittelpunkt, möchte Unternehmen und Verbraucher miteinander verbinden und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umwelt schärfen. Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH, die Mitveranstalter des Festivals ist, freut sich auf die zweite Ausgabe: “Hamburg hat kulinarisch extrem viel zu bieten. Und diese kulinarische Vielfalt und Qualität ist Ausdruck der hohen Lebensqualität in Hamburg und zugleich Bestandteil einer jeden Reise nach Hamburg. Gemeinsam am Tisch zu sitzen, Essen miteinander zu teilen, Erlebnisse auszutauschen, dem anderen zuzuhören, stärkt die Bindung von Menschen untereinander. Und wir freuen uns darauf, all das mit Hamburgerinnen, Hamburgern und Gästen gemeinsam beim 2. OPEN MOUTH Hamburg Food Festival zu erleben“.

Das diesjährige Festival wird bunt und die Planung ist im vollen Gange. Ein erster Auszug aus dem Programm:

“Good Action” – Partner verteilt über die gesamte Stadt

Die Anzahl der teilnehmenden Betriebe für die „Good Action“ wächst stetig. Herausragende Gastgeber wie Julia Bode (Witwenball Küche & Wein), Niels Jacobsen (Hygge Brasserie & Bar und Hygge The Farm), Thomas Sampl (Hobenköök), Axel Ohm (ÜberQuell Brauerei), das „Tschebull“ und das „Petit Amour“ werden die Festival-Gäste kulinarisch begeistern. Auch Hotels wie das Hotel Barceló, die Superbude Altona oder das The Fontenay werden Bestandteil des abwechslungsreichen Programms werden. Sie und viele weitere werden mit einer „Good Action“ also mit einem besonderen Menü, einem speziellen Drink oder einer nachhaltigen Veranstaltung am Festival teilnehmen.

„Hamburgs Sterne“ by OPEN MOUTH

Zehn Hamburger Sterneköche kochen gemeinsam für ihre Gäste? Was unmöglich erscheint, wird im Rahmen des 2. OPEN MOUTH Hamburg Food Festival wahr: Bei „Hamburgs Sterne“ wird das foodlab in der HafenCity zur Bühne für ein außergewöhnliches Event. Unter dem Motto „Kitchenparty“ erwartet die Gäste ein Abend voller kreativer Genüsse, bei dem sich die besten Köche der Stadt austauschen und ihre Leidenschaft für Kulinarik zelebrieren. Teilnehmende Spitzenköche sind Maurizio Oster (Zeik), Eike Iken (Petit Amour), Alexander Mayer (Atlantic Restaurant), Andre Stolle (The Lisbeth), Thomas Imbusch (100/200), Matteo Ferrantino (bianc), Kevin Bürmann (hæbel), Stefan Fäth (Jellyfish), Julian Stowasser (Lakeside) und Heinz O. Wehmann (Landhaus Scherrer).

Initiator der Idee, Maurizio Oster, hat mit seiner Vision die führenden Köche der Stadt begeistert: Dazu der Sternekoch: „Ich war mit dem Zeik schon im letzten Jahr Teil des OPEN MOUTH Food Festivals. Für dieses Jahr hatte ich die Idee, die Sterneküche noch intensiver in das Festival zu integrieren, auch um den Gästen zu zeigen, dass Sterneküche nicht nur schick und elegant sein muss, sondern auch lässig und modern und somit eine Küchenparty sein kann. Nun haben wir es im ersten Jahr dieses Formats, das wir als Event-Reihe innerhalb des Festivals etablieren wollen, geschafft, fast alle Sternköche Hamburgs zusammen zu bekommen. Mit einer Power von 13 Michelin-Sternen zeigen wir bei Hamburgs Sterne die Vielfalt der Hamburger Sterneküche, das ist etwas sehr Besonderes.”

Im Oberhafenquartier schlägt das Herz des Festivals

Im Oberhafenquartier wird das Herz des Festivals schlagen. Es wird ein abwechslungsreicher Mix aus gastronomischen Events geboten: Hier hat zum Beispiel das Green Food Festival mit 60 landwirtschaftliche Vorzeigebetrieben und Genusshandwerkern aus dem gesamten Norden, Food Market und mehr seinen Platz.

Auf der Community Stage wird es Workshops zu kulinarischen, nachhaltigen und gesellschaftlichen Themen mit Namen wie „Let´s Talk Honey“, „Health Food oder Laborfraß“ „Von der Fischkiste zur Nachhaltigkeit“ und „Essen, Lieben, Lachen“ (mit Nina Bott und Franziska Heinemann-Schulte) geben. Auch die Veranstaltung „Grüne Gründer“ hat seinen Standort im Heartquarter. Schüler werden mit dem Format inspiriert, nachhaltige und innovative Geschäftsideen zu entwickeln.

Die „Zutaten“ des 2. OPEN MOUTH Hamburg Food Festival

„Das OPEN MOUTH Hamburg Food Festival verbindet auf besondere Weise zentrale und dezentrale Elemente und schafft damit eine Plattform, die die gesamte Bandbreite der Lebensmittelwelt erkundet. Das Festival soll nicht nur die kulinarische Szene bereichern, sondern auch nachhaltige Beziehungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern aufbauen“, beschreibt Patrick Rüther – Geschäftsführer tellerrand consulting, die gemeinsam mit der Hamburg Tourismus GmbH das Festival umsetzen- das das Konzept des 2. OPEN MOUTH Hamburg Food Festival.

Das Festival inspiriert die Menschen über die fünf inhaltliche Säulen Gemeinschaft, Kultur, Erzeuger & Produzenten, Bildung sowie Essen und Trinken. Dazu werden neben den vielfältigen kulinarischen Highlights, Kunst und Musik auch Einblicke in nachhaltige Ernährung, Kochkunst und die Geschichten hinter den Lebensmitteln gegeben. Auch soll der direkte Kontakt zwischen Erzeugern und Verbrauchern ermöglicht werden, um die Transparenz und Wertschätzung für hochwertige Lebensmittel zu fördern.

Aktuelle Information und das stetig wachsenden Programm sind unter www.openmouth.hamburg zu finden

