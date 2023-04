2. Stern für Sternekoch Julian Stowasser und das Lakeside

Guide Michelin zeichnet das Hotel-Restaurant an der Alster erneut aus

Der Guide Michelin hat den 2. Stern an das Gourmetrestaurant Lakeside im The Fontenay vergeben. Damit erhält das Genusserlebnis in der 7. Etage nach 2021 erneut eine der bedeutendsten Gastro-Auszeichnungen des Landes.

„Ich bin gerührt und voller Stolz für mein Team. Wir sind so wunderbar eingespielt und leidenschaftliche Künstler. Wir lieben es, den Gästen herrliche Gaumenfreuden zu bereiten und diese Auszeichnung ist eine große Motivation für uns“, freut sich Julian Stowasser.

The Fontenay Lakeside Restaurant – v.l.n.r.: Marco D’Andrea, Julian Stowasser, Stefanie Hehn, Michel Buder (© The Fontenay Hamburg)

In einem exklusiven Rahmen kommen täglich etwa 40 Gäste in den Genuss des Gourmet-Dinners im Restaurant Lakeside. Sie genießen Köstlichkeiten, wie Bretonische Jakobsmuschel mit Kaviar, Schmand und Seegras, Wachtel an Périgord Trüffel und Topinambur sowie Éxpoisses-Käse mit Schalotten, Tamarillo und Akaziensamen.

Der 36-jährige Stowasser begeistert mit mutigen, wilden und eleganten Kreationen, die vielseitig und modern interpretiert sind. Jeder Gang verspricht einen unvergesslichen Genuss – ergänzt durch den perfekten Service von Michel Buder – dem Restaurant Manager im Lakeside, Stefanie Hehn – Master Sommelier und dem Chef-Patissier Marco D´Andrea.

„Was für eine schöne Nachricht. Ich bin sehr stolz auf das Team des Lakeside. Es ist uns gelungen das Fine-Dining Restaurant hervorragend zu etablieren. Wir bieten den Gästen ein außergewöhnliches und unvergessliches Kulinarik-Erlebnis, was bereits über Hamburgs Grenzen hinaus bekannt geworden ist“, sagt Thies Sponholz, Geschäftsführender Hoteldirektor im The Fontenay.

Das Restaurant Lakeside liegt hoch über der Alster und ein spektakulärer Panoramablick über Hamburg rundet den Gourmet-Abend perfekt ab. In einem modernen und lichtdurchfluteten Ambiente genießen die Gäste innovative Kochkreationen sowie einen fachlich versierten und herzlichen Service. Ein Private Dining-Room für zehn Personen kann im Restaurant Lakeside separat reserviert werden. Nähere Informationen zum Restaurant Lakeside finden Sie unter https://www.thefontenay.com/restaurants-bar/lakeside-restaurant/

The Fontenay Lakeside Restaurant – Raumaufnahme (© The Fontenay Hamburg)

The Fontenay ist ein Abbild des modernen Hamburgs – eine Hommage an die Hansestadt. Unmittelbar an der Außenalster gelegen, vereinen sich in diesem „Modern Classic“ auf besondere Weise urbane Natur und kosmopolitischer Lebensstil. Die faszinierende, skulpturale Architektur beherbergt 130 luxuriöse Zimmer und Suiten, viele mit Alsterblick. Das Herzstück bilden ein verglaster und mit Bäumen begrünter Innenhof sowie das imposante 27m hohe, geschlossene Atrium. Lässige Barkultur findet sich mit Traumblick auf die Alster, in der Fontenay Bar. Für Tagungen und Events stehen vier Veranstaltungsräume mit 48 qm – 220 qm und Tageslicht zur Verfügung. Über den Dächern Hamburgs erlebt man auf 1.000m² eine exklusive Wellnesswelt mit Innen-/Außenpool. Das Hotel ist Mitglied von The Leading Hotels of the World.