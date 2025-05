Für ihre neueste Sonderedition hat die Berliner Popkornditorei Knalle gemeinsame Sache mit dem Berliner Spitzenkoch Tim Raue gemacht und die limitierte Knalle x Tim Raue Edition „Extrakaramell – Chipotle Chili – Zitrone“ entwickelt – eine außergewöhnliche Geschmackskombination.

Popkornditorei Knalle und Tim Raue mit Sonderedition Popcorn

Mit der Knalle x Tim Raue Edition bleibt Knalle seiner Philosophie treu, außergewöhnliche Geschmackserlebnisse in knusprigster Form von Hand zu fertigen. Nach Erfolgseditionen wie „Süße Freiheit“ zugunsten des Vereins „Wir für Demokratie e.V“ sowie Kooperationen mit der Eispatisserie Hokey Pokey und der Confiserie Walter unterstreicht das Berliner Unternehmen zudem seinen Anspruch, Popcorn als außergewöhnliches Genusserlebnis neu zu definieren.

Die Rezeptur für die Knalle x Tim Raue Edition entstand in enger Zusammenarbeit zwischen Knalle-Popkornditorin Lucie und Tim Raue persönlich. Seine charakteristische Aromenhandschrift steht für die perfekte Verbindung von Süße, Säure und Schärfe. Kein Wunder also, dass dieser Aromen-Dreiklang auch die Grundlage für die Kreation der neuen Popcorn-Edition bildet. Das Ergebnis ist eine kulinarische Achterbahn am Gaumen, bei der eine süße Extraportion Crunch auf rauchige Schärfe trifft und sich mit einem spritzigen Hauch Zitrus verbindet. Mutig, unerwartet und Knuspergenuss par excellence.

„Die Experten von Knalle und ich haben gemeinsam eine Sorte entwickelt, die wattebauschweiches Popcorn mit exxxxtra Karamell für den besonderen Crunch umhüllt, geschärft mit Chipotle-Chili und umflirrt von der zitrischen Frische von Zitronen – es ist ein gaaaaanz großes Popcorn-Vergnügen für alle, die eine Aromen-Achterbahnfahrt am Gaumen erleben wollen„, so Raue im Gourmet Report Gespräch.

Knalle – Popkorn, von Hand jebacken in Berlin.

Knalle steht für außergewöhnliches Popcorn, das in Berlin in echter Handarbeit entsteht. In der hauseigenen Popkornditorei wird sorgfältig ausgewählter Mushroom-Mais fettfrei mit Heißluft gepoppt, anschließend karamellisiert und im Ofen knusprig gebacken. Knalle wird in den Mosaik Werkstätten für Menschen mit Behinderungen verpackt und produziert seit 2019 CO2-reduziert. Die Kreationen sind im Knalle Onlineshop, im eigenen Berliner Knusperladen und deutschlandweit im ausgewählten Feinkosthandel erhältlich.

Erhältlich ist der neueste Knusper-Coup im Knalle Onlineshop https://knalle.berlin/collections/shop sowie im ausgesuchten Feinkosthandel zum Preis von 4,90 Euro (UVP).