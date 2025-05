Wissen und Wissenstransfer steht diesmal im Mittelpunkt des Summit 2025. Wissen ist DIE Ressource der Zukunft, nicht nur hinsichtlich der technologischen und elektronischen Weiterentwicklung. Wissen ist außerdem die unverzichtbare Grundlage von Handwerk, Lehre, Forschung und jeder Art von Tätigkeit

Antoniewicz. Auf den Punkt – THE QUEST Summit 2025

Termin: 19. – 21. Mai 2025

Ort: Brennerei Ehringhausen, Ehringhauser Weg 2, 59192 Werne

Rahmenprogramm vor Ort: 11-18 Uhr (Kostenfrei) Wer vor Ort dabei sein will, ist jederzeit willkommen (Parkplätze stehen ausreichend und in unmittelbarer Nähe zur Verfügung).

Online-Streaming: 11-20 Uhr (Kostenfrei), Anmeldung über die Summit-Website (https://summit-antoniewicz.com/) – wir versenden täglich Infos zum Summit und zu den Speaker:innen per Newsletter.

Thema: WISSEN

Line-up mit 27 internationale Redner:innen

ca. 20 Redner:innen live vor Ort in Werne oder per Live-Stream zugeschaltet:

Alex Atala (Brasilien)

Meta Hiltebrand (Schweiz)

Sascha Stemberg

Julius Roberts (UK)

Chef NAK (Kambodscha)

Cornelia Poletto

Tobias Bosch

Mario Stockhausen

Charles Schuhmann

u.v.m.



Die Moderator:innen:

Kerstin Rapp-Schwan (Vize-Präsidentin der IHK Düsseldorf und Düsseldorferin 2024)

Ralf Kühler (DER Allround-Moderator mit Herz und Seele)

Michael Heiseb (Koch und Weltreisender, vereint das Beste aus Namibia und Deutschland in sich)

Heiko Antoniewicz (Autor, Koch und Impulsgeber)

Nathalie Münter (Business-Coach und Mentorin)

THE QUEST Live-Event in der Brennerei Ehringhausen in Werne

Live-Interviews auf der Event-Bühne vor Ort (Ticket erforderlich, begrenzte Sitzplätze)

Speaker:innen hautnah erleben

Lokale und nationale Aussteller:innen

Brennerei-Führung mit Tasting

Signierstunde mit Sascha Stemberg und Heiko Antoniewicz am Stand der Buchhandlung Beckmann

BBQ am Stand der Antoniewicz GmbH

Tasting bei Goodman’s Burger

Tasting und Getränke bei den Weingefährten

Kaffee-Art mit Sarah Schweizer

“Gutes Fleisch” mit Otto Gourmet

Tasting bei “The Golden Circle”

u.v.m.

Heiko Antoniewicz