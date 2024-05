Guide Michelin Mexiko erscheint zum ersten Mal

Der MICHELIN Guide hat seine erste Ausgabe für Mexiko vorgestellt, mit den besten Restaurants in Mexiko City, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo und Roo und Nuevo León. Wir haben die gesamte Liste!

Die Ausgabe 2024 umfasst insgesamt 157 Restaurants, darunter 42 Bib Gourmands, 16 mit einem MICHELIN-Stern und 2 mit zwei MICHELIN Sternen.

Sternerestaurants

Nicht weniger als 157 Restaurants haben die Inspektoren des Guides ausgezeichnet, die in den Städten und Regionen Mexiko-Stadt, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo und Nuevo León nach Lokalen mit erstklassigen gastronomischen Angeboten suchten.

Die Auswahl des MICHELIN Guide Mexico 2024 wurde nach der historischen und universellen Kriterien des Führers erstellt, die von seinen Inspektoren weltweit angewandt wird, und zwar anhand der folgenden fünf Kriterien

Die Qualität der Zutaten

Die meisterhafte Beherrschung der Kochtechniken

Harmonie der Geschmacksrichtungen

Die Philosophie des Küchenchefs, die sich im Geschmackserlebnis ausdrückt

Beständigkeit über die gesamte Speisekarte und im Laufe der Zeit

“Es ist eine Freude, die Einzigartigkeit der mexikanischen Gastronomielandschaft in Mexiko zu würdigen. Die erste und sehr vielversprechende Auswahl ist ein Beispiel dafür, wie das Land seine Regionen mit ihren Kulturen und Traditionen präsentiert, die ebenso unverwechselbar sind wie sie sich unterscheiden. Von anspruchsvollen Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, bis hin zu belebten Straßen-Taquerias – unsere Inspektoren waren beeindruckt von der konstanten kulinarischen Lebendigkeit, die sowohl authentisch als auch genussvoll ist”, erklärt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, gegenüber Gourmet Report. “Die starken Identitäten der Regionen sind das Herzstück Mexikos und ziehen Feinschmecker und Reisende an, die auf der Suche nach außergewöhnlichen Erlebnissen sind. Die talentierten Köche und Köchinnen stellen ihre lokale Kultur in den Vordergrund und festigen damit Mexikos Position als gastronomische Ikone.”

Der Michelin Mexiko gehört zu den fremdfinanzierten Ausgaben des Guides. Mexiko hat den Michelin bezahlt, einen Guide herauszubringen, damit mehr Touristen kommen.

Quintonil und Pujol erhalten jeweils zwei MICHELIN-Sterne in Mexiko

Zwei Restaurants werden mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet – der höchsten Stufe der mexikanischen Auszeichnungen, die erstmals vergeben wird.

Der Küchenchef Enrique Olvera und sein Team im Pujol (Mexiko-Stadt) vereinen Tradition und Kreativität und bringen die mexikanische Geschichte mit Raffinesse und Tiefgang zur Geltung. Ob Omakase-Tacos oder saisonale Degustationsmenüs, der Küchenchef setzt sein Fachwissen ein, um außergewöhnliche Produkte zu veredeln.

Das Quintonil (Mexiko-Stadt) hingegen ist nach einem Kraut benannt, das in der Region Oaxaca weit verbreitet ist. In diesem stilvollen Lokal kreieren Küchenchef Jorge Vallejo und seine Partnerin Alejandra Flores eine elegante, kreative Küche.

16 Restaurants erhalten einen MICHELIN-Stern in Mexiko

Quintana Roo ist bei Reisenden wegen seiner herrlichen Strände und des angenehmen karibischen Klimas sehr beliebt. Die Luxusresorts der Region bieten ihrer internationalen Kundschaft eine Küche, die von der Maya-Kultur durchdrungen und vom kulturellen Austausch geprägt ist. Frische Kräuter, Zitrusfrüchte, Chili und Achiote (oder Rucou) verleihen Spezialitäten wie “Cochinita Pibil” (mariniertes Schweinefleisch, das langsam in Bananenblättern gegart wird) ihren Duft.

3 Lokale sind mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet:

Cocina de Autor Riviera Maya, Le Chique und HA’.

Die Region Oaxaca zeichnet sich durch die indigene Kultur aus, die jahrhundertealte kulinarische Traditionen bewahrt. Eine Reihe von Köchinnen ebnet den Weg zu einer einzigartigen Gastronomie, indem sie entweder in der Küche arbeiten oder ihr Know-how weitergeben. Die sieben Maulwürfe von Oaxaca sind Wunderwerke der Küche, die mit ihrer Tiefe, Komplexität und Subtilität zu den besten Soßen der Welt zählen.

2 Restaurants in der Region haben einen MICHELIN-Stern erhalten:

Los Danzantes Oaxaca und Levadura de Olla Restaurante.

Die Gewässer der Baja California und der Baja California Sur sind dafür bekannt, dass sie die vielfältigsten Meeresökosysteme der Welt beherbergen. Hier kann man Meeresfrüchte genießen, die in Form von Ceviche und Fisch-Tacos zubereitet werden. Im Landesinneren hat sich das Valle de Guadalupe dank des günstigen Klimas zu Mexikos bedeutendstem Weinanbaugebiet entwickelt und beherbergt junge, talentierte Köche, die sich einer neuen Restaurantkultur verschrieben haben.

4 Lokale in diesen Regionen haben einen MICHELIN-Stern erhalten:

Animalón, Cocina de Autor Los Cabos, Conchas de Piedra und Damiana.

Die Region Nuevo León im Norden des Landes mit ihrer industriellen Identität hat den starken Kontrast zwischen ihrer bäuerlichen Vergangenheit und ihrer durch den Zustrom internationaler Reisenden geprägten Gegenwart aufgegriffen. Die typische “norteño“-Küche zeichnet sich durch eine reichhaltige rustikale Küche und Fleischgerichte aus, die ihre Wurzeln in der Geschichte der Viehzucht in der Region haben. Das berühmte “arrachera” (mariniertes Steak) und “cabrito” (gebratenes Zicklein) werden mit Maistortillas, lokalem Käse und “frijoles charros” (Bohneneintopf) mit pikanter Würze serviert. Heute verändert der Wunsch nach Raffinesse und Finesse die Restaurantszene, die geschickt zwischen der Verherrlichung lokaler Traditionen und Produkte und der Erkundung internationaler Techniken und Geschmacksrichtungen.

2 Restaurants in der Region sind mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet:

KOLI Cocina de Origen und Pangea.

Es ist schwer, die Metropole Mexiko-Stadt in Worte zu fassen, aber die Inspektoren des MICHELIN-Führers waren begeistert, die facettenreiche kulinarische Landschaft zu erkunden und sowohl in einfachen, authentischen Taquerias als auch in anspruchsvolleren, kosmopolitischen Lokalen zu speisen. Leckere und abwechslungsreiche lokale Spezialitäten und kreative und raffinierte Restaurants sind die zwei Seiten einer Medaille, die ihren Ruf als eine der schillerndsten kulinarischen Szenen der Welt verdient.

5 Restaurants in der Region haben einen MICHELIN-Stern erhalten:

Em, Esquina Común, Rosetta, Taquería El Califa de León und Sud 777.

42 Bib Gourmands und 97 empfohlene Restaurants

42 Bib Gourmands werden in dieser ersten mexikanischen Ausgabe besonders hervorgehoben. Sie werden für ihr Engagement belohnt, Feinschmeckern und Reisenden kulinarische ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Die Auswahl betont sowohl traditionelle als auch zeitgenössische mexikanische Geschmacksrichtungen.

Schließlich wurden 97 Restaurants von den Inspektoren des MICHELIN Guide

Inspektoren mit einer Empfehlung ausgezeichnet und damit an die Spitze der gastronomischen Szene ihrer jeweiligen Region gesetzt.

Fünf Sonderpreise wurden vom MICHELIN Guide Mexico verliehen

Sechs Fachleute erhielten einen MICHELIN Special Award als Anerkennung für ihr Können und ihre Leidenschaft, mit der sie unvergessliche gastronomische Erlebnisse schaffen.

Die Inspektoren nutzen diese Auszeichnungen auch, um die Vielfalt der Berufe in der Gastronomie hervorzuheben.

Mentor Chef Award: Enrique Olvera (Restaurant Pujol, zwei Sterne).

Enrique Olvera ist ein Verfechter der Weltküche und inspiriert Köche auf der ganzen Welt, die Techniken, Aromen, Zutaten und das Erbe der mexikanischen Küche zu entdecken und zu erforschen. Unzählige Profis haben in seiner Küche gearbeitet, und Küchenchef Olvera hat die Aufmerksamkeit internationaler Feinschmecker auf die mexikanische Küche gelenkt, indem er ihre Wurzeln und Traditionen mit kosmopolitischen Einflüssen und Ideen in Verbindung brachte.

Preis für junge Köche (gesponsert von José Cuervo): Thalía Barrios Garcia (Levadura de Olla Restaurante, ein Stern).

Diese junge Köchin Ende zwanzig lernte das Kochen an der Seite ihrer Mutter und Großmutter. Ihr Hintergrund und ihre persönliche Geschichte verleihen ihrer Küche eine einzigartige Persönlichkeit, die in der Lage ist, Traditionen zu verändern.

Auszeichnung für außergewöhnliche Cocktails: Felipe Acevedo (KOLI Cocina de Origen, ein Stern).

Originelle, ausgewogene Cocktails mit einer Harmonie der Aromen, die Raffinesse ausstrahlt. In diesem Restaurant schlägt Felipe Acevedo Cocktailkombinationen mit oder ohne Alkohol vor, die geschickt auf die Speisekarte abgestimmt sind.

Sommelier-Preis (gesponsert von Casa Madero): Lauren Plascencia (Restaurant Animalón, ein Stern).

Die Weinkarte mit ihren internationalen Einflüssen legt einen Schwerpunkt auf mexikanische Weine und insbesondere auf solche aus der Baja California. Der nachhaltige Ansatz des Lokals spiegelt sich in der feinen Auswahl an biodynamischen Weinen sowie an Weinen mit minimalem chemischen Eingriff wider.

Dienstleistungspreis (gesponsert von Topo Chico): Reyna Venegas und Marcelo Hisaki (Restaurante Amores, empfohlenes Restaurant).

Das Ehepaar Reyna Venegas und Marcelo Hisaki führt dieses verlockende Restaurant in Tecate und beweist damit seine Leidenschaft und sein unermüdliches Engagement. Die Gerichte heben die lokalen Produkte hervor und werden anmutig serviert, während das Abendessen im intimen Speisesaal des Restaurants sublim inszeniert wird.

Guide MICHELIN Mexiko 2024

Alle Sternerestaurants in Mexiko 2024

Pujol 2 Stars Mexico City Quintonil 2 Stars Mexico City Animalón 1 Star Baja California Conchas de Piedra 1 Star Baja California Damiana 1 Star Baja California Cocina de Autor Los Cabos 1 Star Baja California Sur Em 1 Star Mexico City Esquina Común 1 Star Mexico City Rosetta 1 Star Mexico City Sud 777 1 Star Mexico City Taquería El Califa de León 1 Star Mexico City KOLI Cocina de Origen 1 Star Nuevo León Pangea 1 Star Nuevo León Levadura de Olla Restaurante 1 Star Oaxaca Los Danzantes Oaxaca 1 Star Oaxaca Cocina de Autor Riviera Maya 1 Star Quintana Roo HA’ 1 Star Quintana Roo Le Chique 1 Star Quintana Roo

Bib Gourmand Restaurants Guide Michelin Mexiko

Carmelita Molino y Cocina Baja California Casa Marcelo Baja California Humo y Sal Baja California La Cocina de Doña Esthela Baja California La Concheria Baja California Merak Baja California Sabina Baja California Villa Torél Baja California Cocina de Campo by Agricole Baja California Sur Flora’s Field Kitchen Baja California Sur Metate Baja California Sur Aleli Rooftop Mexico City Caracol de Mar Mexico City Comal Oculto Mexico City Comedor Jacinta Mexico City El Vilsito Mexico City Expendio de Maíz Mexico City Filigrana Mexico City Fugaz Mexico City Galanga Thai House Mexico City Galea Mexico City Los Consentidos del Barrio Mexico City Masala y Maíz Mexico City Molino El Pujol Mexico City Pargot Mexico City Raíz Mexico City Siembra Tortillería Mexico City Tacos Charly Mexico City Tacos Los Alexis Mexico City Taquería El Jarocho Mexico City Taqueria Los Cocuyos Mexico City Tacos Doña Mary La Gritona Nuevo León Alfonsina Oaxaca Cobarde Oaxaca La Olla Oaxaca Labo Fermento Oaxaca Las Quince Letras Oaxaca Tierra del Sol Oaxaca Axiote Cocina de Mexico Quintana Roo Cetli Quintana Roo Mestixa Quintana Roo Punta Corcho Quintana Roo

Empfohlene Restaurants

Bruma Wine Garden Baja California Corazón D’Petra Baja California Deckman’s En El Mogor Baja California El Paisa Baja California Envero en el Valle Baja California Kous Kous Baja California Latitud 32 Baja California Lunario Baja California Madre Baja California Malva Baja California Manzanilla Baja California Mision 19 Baja California Olivea Farm to Table Baja California Ophelia Baja California Oryx Baja California Primitivo Baja California Restaurante Amores Baja California Restaurante Punta Morro Baja California Tacos El Franc Baja California Tacos Marco Antonio Baja California Tacos Mi Ranchito El Fenix Baja California Taqueria La Principal Baja California Acre Baja California Sur Arbol Baja California Sur Benno Baja California Sur CARBÓNCABRÓN Baja California Sur Comal Baja California Sur DŪM Baja California Sur Los Tres Gallos Baja California Sur Lumbre Baja California Sur Manta Baja California Sur Nao Baja California Sur Omakai Baja California Sur Oystera Baja California Sur Paradero Baja California Sur Ruba’s Bakery Baja California Sur Aúna Mexico City Bajel Mexico City Barbacoa Gonzalitos Mexico City Botánico Mexico City Campobaja Mexico City Cana Mexico City Cariñito Tacos Mexico City Carmela y Sal Mexico City Castacán Mexico City Contramar Mexico City El Tigre Silencioso Mexico City Entremar Mexico City Er Rre un Bistró Mexico City Gaba Mexico City Guzina Oaxaca Mexico City La Barra de Fran Mexico City Limosneros Mexico City Lorea Mexico City Los Danzantes Mexico City Mexico City Maizajo Mexico City Malix Mexico City Mari Gold Mexico City Martínez Mexico City Máximo Mexico City MeroToro Mexico City Migrante Mexico City Nicos Mexico City Ostrería 109 Mexico City Pigeon Mexico City Ricos Tacos Toluca Mexico City Sarde Mexico City Sartoria Mexico City Tacos Hola El Güero Mexico City Taqueria El Paisa Mexico City Taqueria Los Parados Mexico City Fonda San Francisco Nuevo León Tacos “El Compadre” Nuevo León Vernáculo Nuevo León Almoraduz Oaxaca Ancestral Cocina Tradicional Oaxaca Asador Bacanora Oaxaca Oaxaca Atarraya Oaxaca Casa Oaxaca El Restaurante Oaxaca Criollo Oaxaca Crudo Oaxaca Itanoní Oaxaca Teocintle-Tika’aya Oaxaca Zandunga Oaxaca Arca Quintana Roo Autor Quintana Roo Bu’ul Quintana Roo Casa Banana Quintana Roo El Fogón Quintana Roo Hartwood Quintana Roo Kiosco Verde Quintana Roo La Casa De Las Mayoras Quintana Roo María Dolores Quintana Roo NÜ Tulum Quintana Roo Posada Margherita Quintana Roo Wild Quintana Roo Woodend Quintana Roo

Der MICHELIN-Führer Mexiko setzt einen neuen Standard für Hotels. Besuchen Sie die Website des MICHELIN-Führers, um alle Restaurants der Auswahl zu entdecken und ein unvergessliches Hotel zu buchen.

