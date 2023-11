Zwei Japaner auf 2 Sterne hochestuft, 8 neue Sternerestaurants im Michelin New York City. Wir haben die komplette Liste aller Sternerestaurants in New York City, sowie die umfangreiche Liste der preiswerten, aber besonders guten BibGourmand Restaurants in New York City.

Michelin New York City: Pasta Putanesca von Daniel Boulud, New York im Le Pavillon*

Michelin New York City

In New York werden 8 Restaurants neu mit einem MICHELIN Stern ausgezeichnet.

Die Liste zeigt 421 Restaurants und 62 Arten von Küchen.

„Der Aufstieg von odo und Sushi Noz war ebenso schnell wie atemberaubend“, sagt Guide Michelin Boss Gwendal Poullennec. „Diese Restaurants bieten exquisite Zutaten, die aufwendig zubereitet, akribisch präsentiert und von aufmerksamem Personal serviert werden.

Zwei MICHELIN-Sterne – neu

odo (Flatiron Quarter, japanische Küche)

Eine ruhige Atmosphäre erwartet den Kenner in dieser abseits gelegenen Theke, die von der Cocktailbar im vorderen Bereich abgetrennt ist, um die Intimität zu fördern. Der Service ist wie das Ambiente warmherzig, aber unaufdringlich, sodass man sich auf das angebotene einzigartige Kaiseki Menü konzentrieren kann. Unter der Leitung des Küchenchefs Hiroki Odo vermischt die Küche gekonnt Tradition mit kreativen persönlichen Akzenten und sorgt so für ein farbenfrohes Essen. Die Aromen sind gleichzeitig vibrierend und präzise, mit einer Tiefe und Reinheit, die von der Qualität der Zutaten und der sorgfältigen Zubereitung zeugen. Von einer schmackhaften Brühe aus tadellos gegartem Fisch, verfeinert mit lokal angebauter Yuzu, bis hin zu cremigen, hausgemachten Soba-Nudeln mit Lachsrogen – diese Küche bleibt in Erinnerung.

Sushi Noz (Upper East Side, japanische Küche/Sushi)

Eine gewisse Energie geht von diesem heiligen Raum aus, in dem jedes Detail einen intimen japanischen Zufluchtsort nachbildet. Einige Utensilien sind allein schon Wunder und der Küchenchef Nozomu Abe ist ebenso akribisch wie liebenswert. Achten Sie bei der Reservierung auf die Daten und Öffnungszeiten. Beginnen Sie mit Fertiggerichten wie Perlmuttseebarsch mit frischer Ponzu-Sauce und unglaublich zarten, dünnen Scheiben glasierten Fischs. Misosuppe ist die ideale Grundlage für seidig-weiche Aal-„Nudeln“ mit gesalzenem Eigelb und knusprigen Tofustückchen. Sushi wiederum ist ein wahres Juwel. Getreu der japanischen Gastfreundschaft begrüßen das Personal in Kimonos und der Chefkoch selbst die Gäste mit einem Geist der Dankbarkeit.

Ein MICHELIN-Stern

bōm (Flatiron; koreanische Küche)

Das bōm, ein geräumiger und moderner Marmortresen hinter dem Schwesterrestaurant Oiji Mi, bietet moderne koreanische Küche. Chefkoch Brian Kim und sein Team haben alles bis ins kleinste Detail durchdacht, mit elegantem Service und gut zubereiteten Gerichten. Natürlich gibt es erstklassiges Rindfleisch, von Filet und Wagyu Short Rib bis hin zu Dry-Aged Ribeye, aber hier gibt es so viel mehr als nur Fleisch. Die Gerichte sind gut durchdacht, und die Präsentation ist umwerfend.

Essential by Christophe (Upper West Side; zeitgenössische französische Küche)

Die Gerichte von Chefkoch Christophe Bellanca strahlen eine schlichte Eleganz aus, wie der pralle weiße Spargel auf einer duftenden Bergamotte-Creme mit einer erfrischenden Kräutervinaigrette und hauchdünnen Scheiben von Wassermelonen-Rettich beweist. Französische Technik verbindet sich mit asiatischen Aromen in einem Gericht aus drei blauen Garnelen mit Genmaicha-Tuille, und geschmorter schwarzer Seebarsch mit Shiitake-Chutney, Schwertmuscheln und einer Kurkuma-Emulsion ist unvergesslich.

Joji (Midtown East; japanische/Sushi-Küche)

Drei Köche – Xiao Lin, Wayne Cheng und George Ruan -, die ihre Erfahrungen im Masa gesammelt haben, glänzen nun in diesem eleganten Lokal am Fuße des glänzenden und beeindruckenden One Vanderbilt. Das Jōji hat hohe Erwartungen (und entsprechende Preise), aber dieses Omakase-Restaurant, in dem die Tradition regiert, das sich aber nie spießig anfühlt, wird der Herausforderung gerecht. Von der Auswahl der Fische (die größtenteils vom Toyosu-Markt stammen) bis hin zur Vielfalt der Gerichte trifft ein Essen hier genau den richtigen Nerv.

Meju (Queens-Long Island City; koreanische Küche)

Die Theke des Küchenchefs ist ebenso sehr ein Klassenzimmer wie ein Restaurant. Chefkoch Hooni Kim ist ein würdiger Führer, der ein sehr persönliches Menü aus traditionellen koreanischen Zutaten zusammenstellt, die er in den letzten zehn Jahren wild fermentiert und gereift hat. Umwerfende Versionen von Doenjang, Gochujang, Ganjang und Samjang glänzen mit seidigem Tofu, gebratenen Pfannkuchen, Miyazaki-Rindfleisch und Niman-Ranch-Schweinefleisch. Er bringt den Raum zusammen und beeindruckt mit sorgfältig kalibrierten Gerichten, die auffallend minimalistisch wirken.

Restaurant Yuu (Brooklyn-Williamsburg; zeitgenössische französische Küche)

Im Restaurant Yuu geht es dramatisch zu, wenn auch auf äußerst elegante Weise. Küchenchef Yuu Shimano kreiert Gerichte, die klassisch französisch sind, aber mit den Augen der japanischen Omotenashi gesehen werden. Die Gäste werden mit etwa 20 Gängen verwöhnt, darunter dekadente Häppchen wie getoastete Brioche, die der Konditor Masaki Takahashi selbst herstellt, belegt mit Foie Gras und einem delikaten Stück vom Binchotan-geschlachteten Wagyu.



Shmoné (West Village; israelische Küche)

Viele Küchen rühmen sich damit, frische Zutaten zu verwenden, aber das Shmoné hebt diese Philosophie auf eine andere Ebene, indem es täglich ein neues Menü kreiert (einige Gerichte bleiben jedoch bestehen). Küchenchef Eyal Shani setzt auf den Grill, bis hin zum Dessert, bei dem gegrillte Feigen auf Chantilly-Creme zum Einsatz kommen. Die Aromen sind eindrucksvoll abgestimmt und sorgen für eine konzentrierte Mahlzeit, die überraschend zugänglich und bescheiden ist.

Sushi Ichimura (Tribeca; japanische/sushi Küche)

Unter echten Sushi-Liebhabern ist der Chefkoch Eiji Ichimura ein bekannter Name. Seine Karriere in der Stadt erstreckt sich über zwei Jahrzehnte, und sein Engagement für Omakase im Edomae-Stil hat die Küche der Stadt geprägt. Jetzt steht er in Tribeca hinter einem Tresen mit 10 Sitzplätzen aus wunderschönem Zedernholz. Er arbeitet akribisch und in seinem eigenen Tempo und schneidet dreimal pro Woche den aus Japan eingeflogenen Fisch auf.

Torrisi (SoHo/Nolita; italienisch-amerikanische/zeitgenössische Küche)

Dieses äußerst phantasievolle Restaurant befindet sich im denkmalgeschützten Puck-Gebäude und schafft gekonnt den Spagat zwischen Kreativität und Vertrautheit. Die Küchenchefs Rich Torrisi, Mario Carbone und Charlie England und ihr Team sorgen für begeisterte Gäste, die sich an Gerichten wie dem Escarole- und Endiviensalat und der Stracciatella-Hühnersuppe mit lehrbuchmäßiger Hühnerbrühe, fluffigem Ei und schmackhaften Fleischbällchen laben. Die gebackene, gegrillte und mit traumhaften Venusmuscheln gefüllte Boule ist das reinste aromatische Vergnügen.

Michelin New York City

Guide MICHELIN New York :

(Cuisine exceptionnelle, vaut le voyage) 4 (Excellente cuisine, vaut le détour) 14 (Cuisine de grande qualité, vaut l’étape) 53 (Chef de file en matière de durabilité des restaurants) 3 Bib Gourmand (bonne cuisine, bon rapport qualité-prix) 102 Restaurants recommandés 248 Nombre total de restaurants dans la sélection 421 Types de cuisine représentés des restaurants Étoilés 17 Types de cuisine représentés dans les Bib Gourmand 35 Types de cuisine représentés dans la sélection 62

Sonderpreise MICHELIN – New York

Récompense Lauréat Etablissement Prix Spécial des Cocktails Exceptionnels Équipe du bar Cosme Présenté par Basil Hayden Prix Spécial de la Sommellerie Yannick Benjamin Contento Présenté par Wine Access Prix du Service Madalyn Summers Café Mars Prix du Jeune Chef Telly Justice HAGS Présenté par Remy Martin Prix du Chef Mentor Emma Bengtsson Aquavit Présenté par Blancpain

Alle Sterne Restaurants im Michelin Guide New York 2023

Restaurant Distinction Adresse Eleven Madison Park 11 Madison Ave., New York, 10010 Le Bernardin 155 W. 51st St., New York, 10019 Masa 10 Columbus Circle, New York, 10019 Per Se 10 Columbus Circle, New York, 10019 Al Coro 85 Tenth Ave., New York, 10011 Aquavit 65 E. 55th St., New York, 10022 Aska 47 S. 5th St., New York, 11249 Atera 77 Worth St., New York, 10013 Atomix 104 E. 30th St., New York, 10016 Blue Hill at Stone Barns 630 Bedford Rd., Tarrytown, 10591 Daniel 60 E. 65th St., New York, 10065 Gabriel Kreuther 41 W. 42nd St., New York, 10036 Jean-Georges 1 Central Park West, New York, 10023 Jungsik 2 Harrison St., New York, 10013 The Modern 9 W. 53rd St., New York, 10019 odo (nouveau) 17 W. 20th St., New York, 10011 Saga 70 Pine St., New York, 10005 Sushi Noz (nouveau) 181 E. 78th St., New York, 10075 63 Clinton 63 Clinton St., New York, 10002 Bōm (nouveau) 17 W. 19th St., New York, 10011 Casa Mono 52 Irving Pl., New York, 10003 Caviar Russe 538 Madison Ave., New York, 10022 Clover Hill 20 Columbia Pl., New York, 11201 Cote 16 W. 22nd St., New York, 10010 Crown Shy 70 Pine St., New York, 10005 Dirt Candy 86 Allen St., New York, 10002 Essential by Christophe (nouveau) 103 W. 77th St., New York, 10024 Estela 47 E. Houston St., New York, 10012 Family Meal at Blue Hill 75 Washington Pl., New York, 10011 The Four Horsemen 295 Grand St., New York, 11211 Francie 134 Broadway, New York, 11249 Frevo 48 W. 8th St., New York, 10011 Gramercy Tavern 42 E. 20th St., New York, 10003 Hirohisa 73 Thompson St., New York, 10012 Icca 20 Warren St., New York, 10007 Jeju Noodle Bar 679 Greenwich St., New York, 10014 Joji (nouveau) 1 Vanderbilt Ave., New York, 10017 Joomak Banjum 312 Fifth Ave., New York, 10001 Jua 36 E. 22nd St., New York, 10010 Ko 8 Extra Pl., New York, 10003 Kochi 652 Tenth Ave., New York, 10036 Kosaka 220 W. 13th St., New York, 10011 L’Abeille 412 Greenwich St., New York, 10013 Le Coucou 138 Lafayette St., New York, 10013 Le Jardinier New York 610 Lexington Ave., New York, 10022 Le Pavillon 1 Vanderbilt Ave., New York, 10017 Mari 679 Ninth Ave., New York, 10036 Meju (nouveau) 5-28 49th Ave., New York, 11101 The Musket Room 265 Elizabeth St., New York, 10012 Noda 37 W. 20th St., New York, 10001 Noz 17 458 W. 17th St., New York, 10011 Oiji Mi 17 W. 19th St., New York, 10011 One White Street 1 White St., New York, 10013 Oxalis 791 Washington Ave., New York, 11238 Oxomoco 128 Greenpoint Ave., New York, 11222 Red Paper Clip 120 Christopher St., New York, 10014 Restaurant Yuu (nouveau) 55 Nassau Ave., New York, 11222 Rezdôra 27 E. 20th St., New York, 10003 Semma 60 Greenwich Ave., New York, 10011 Shion 69 Leonard Street 69 Leonard St., New York, 10013 Shmoné (nouveau) 61 W. 8th St., New York, 10011 Sushi Amane 245 E. 44th St., New York, 10017 Sushi Ichimura (nouveau) 412 Greenwich St., New York, 10013 Sushi Nakazawa 23 Commerce St., New York, 10014 Sushi Yasuda 204 E. 43rd St., New York, 10017 Tempura Matsui 222 E. 39th St., New York, 10016 Torien 292 Elizabeth St., New York, 10012 Torrisi (nouveau) 275 Mulberry St., New York, 10012 Tsukimi 288 E. 10th St., New York, 10003 Tuome 536 E. 5th St., New York, 10009 Vestry 246 Spring St., New York, 10013 Yoshino 342 Bowery, New York, 10012

Alle „Grünen Sterne“ Michelin Guide New York in 2023

Restaurant Distinction Adresse Blue Hill at Stone Barns 630 Bedford Rd., Tarrytown, 10591 Dirt Candy (nouveau) 86 Allen St., New York, 10002 Family Meal at Blue Hill (nouveau) 75 Washington Pl., New York, 10011

Alle Bib Gourmand in Guide Michelin New York 2023

Restaurant Adresse 21 Greenpoint 21 Greenpoint Ave., New York, 11222 8282 (nouveau) 84 Stanton St., New York, 10002 Agi’s Counter (nouveau) 818 Franklin Ave., New York, 11225 Alley 41 136-45 41st Ave., New York, 11355 Alta Calidad (nouveau) 552 Vanderbilt Ave., New York, 11238 Amelie 566 Amsterdam Ave., New York, 10024 Ammazzacaffè 702 Grand St., New York, 11211 Atla 372 Lafayette St., New York, 10012 Badageoni Georgian Kitchen 26-28 E. Main St., Mount Kisco, 10549 Bar Primi 325 Bowery, New York, 10003 Bohemian Spirit 321 E. 73rd St., New York, 10021 Boro6 Wine Bar 549 Warburton Ave., Hastings-on-Hudson, 10706 Burrata 425 White Plains Rd., Eastchester, 10709 C as in Charlie (nouveau) 5 Bleecker St., New York, 10012 Café Alaia 128 Garth Rd., Scarsdale, 10583 Café Mars (nouveau) 272 3rd Ave., New York, 11215 Caleta 111 Cevicheria 111-27 Jamaica Ave., New York, 11418 Cardamom 43-45 43rd St., New York, 11104 Chavela’s 736 Franklin Ave., New York, 11238 Chick Chick 618 Amsterdam Ave., New York, 10024 Cho Dang Gol 55 W. 35th St., New York, 10001 Chuan Tian Xia 5502 Seventh Ave., New York, 11220 Chutney Masala 76 Main St., Irvington, 10533 The Cookery 39 Chestnut St., Dobbs Ferry, 10522 Cotenna 21 Bedford St., New York, 10014 Covacha 368 Columbus Ave., New York, 10024 Dhamaka 119 Delancey St., New York, 10002 Dim Sum Go Go 5 East Broadway, New York, 10038 DOMODOMO 138-140 W. Houston St., New York, 10012 Dubrovnik 721 Main St., New Rochelle, 10801 Enoteca Maria 27 Hyatt St., New York, 10301 Enzo’s of Williamsbridge 1998 Williamsbridge Rd., New York, 10451 Flora (nouveau) 1021 8th Ave., New York, 11215 Georgian Cuisine 8309 Third Ave., New York, 11209 Glasserie 95 Commercial St., New York, 11222 Gordo’s Cantina 140 St. Nicholas Ave., New York, 11237 Haenyeo 239 Fifth Ave., New York, 11215 HanGawi 12 E. 32nd St., New York, 10016 Hao Noodle and Tea 401 Sixth Ave., New York, 10014 Hometown Barbecue New York 454 Van Brunt St., New York, 11231 Hupo 1007 50th Ave., New York, 11101 Jiang Nan 133-42 39th Ave., New York, 11354 Katz’s 205 E. Houston St., New York, 10002 KRU (nouveau) 190 N. 14th St., New York, 11249 Kung Fu Little Steamed Buns Ramen 811 Eighth Ave., New York, 10019 La Cueva Fonda 961 Leggett Ave., New York, 10455 Le Fanfare 1103 Manhattan Ave., New York, 11222 Legend of Taste 2002 Utopia Pkwy., New York, 11357 Little Alley 550 Third Ave., New York, 10016 Llama Inn 50 Withers St., New York, 11211 MáLà Project 122 First Ave., New York, 10009 Maria Restaurant 11 Huguenot St., New Rochelle, 10801 Mexicosina 503 Jackson Ave., New York, 10455 Mile End 97A Hoyt St., New York, 11217 Miss Ada 184 DeKalb Ave., New York, 11205 Miss Mamie’s Spoonbread Too 366 W. 110th St., New York, 10025 Momofuku Noodle Bar 171 First Ave., New York, 10003 Nami Nori 33 Carmine St., New York, 10014 Norma Gastronomia Siciliana 438 Third Ave., New York, 10016 Nyonya 199 Grand St., New York, 10013 Oso 1618 Amsterdam Ave., New York, 10031 Peppercorn Station (nouveau) 66 W. 39th St., New York, 10018 Phayul 37-59 74th St., New York, 11372 Pierozek 592 Manhattan Ave., New York, 11222 Pinch Chinese 177 Prince St., New York, 10012 Potluck Club (nouveau) 133 Chrystie St., New York, 10002 Pranakhon (nouveau) 88 University Pl., New York, 10003 Purple Yam 1314 Cortelyou Rd., New York, 11226 RaaSa 145 E. Main St., Elmsford, New York 10523 Rafele Rye 26 Purchase St., Rye, New York 10580 Roberta’s 261 Moore St., New York, 11206 Rolo’s 853 Onderdonk Ave., New York, 11385 Ruffian 125 E. 7th St., New York, 10009 Runner Up 367 7th Ave., Brooklyn, New York 11215 Russ & Daughters Cafe 127 Orchard St., New York, 10002 Sagara 98 Victory Blvd., New York, 10301 Saint Julivert Fisherie 264 Clinton St., New York, 11201 Sami & Susu 190 Orchard St., New York, 10002 SaRanRom Thai 8110 Broadway, New York, 11373 Shalom Japan 301 S. 4th St., New York, 11211 Soba-Ya 229 E. 9th St., New York, 10003 Sobre Masa 52 Harrison Pl., New York, 11237 Soda Club 155 Avenue B, New York, 10009 Southern Table 39 Marble Ave., Pleasantville, 10570 Speedy Romeo 376 Classon Ave., New York, 11238 Superiority Burger (nouveau) 119 Avenue A, New York, 10009 Szechuan Gourmet 21 W. 39th St., New York, 10018 Tanoreen 7523 Third Ave., New York, 11209 Thai Diner 186 Mott St., New York, 10012 Tomiño Taberna Gallega 192 Grand St., New York, 10013 Tonchin 13 W. 36th St., New York, 10018 Tong Sam Gyup Goo Yi 162-23 Depot Rd., New York, 11358 Tra Di Noi 622 E. 187th St., New York, 10458 Tredici Social 104 Kraft Ave., Bronxville, 10708 TVB by: Pax Romana 171 E. Post Rd., White Plains, 10601 Ugly Baby 407 Smith St., New York, 11231 Una Pizza Napoletana 175 Orchard St., New York, 10002 Van Đa 234 E. 4th St., New York, 10009 West New Malaysia 69 Bayard St., New York, 10013 Win Son 159 Graham Ave., New York, 11206 Yellow Rose 102 Third Ave., New York, 10003 Zaab Zaab 76-04 Woodside Ave., New York, 11373

