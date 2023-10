New York City: Hubschrauber-Rundflug oder Rundfahrt mit dem Dampfer?

Was ist besser, um einen Einblick von New York City zu bekommen, eine Rundfahrt mit dem Schiff um Manhattan oder ein Hubschrauber Rundflug? Wir haben beides ausprobiert. Lesen Sie unseren Erfahrungsbericht. Bei uns gibt es keine Affiliate Links!

NYC Downtown

Was ist schöner? Hubschrauber Rundflug oder Dampferfahrt rund um Manhattan

Wir haben beides ausprobiert. Hier unsere Erfahrungsberichte.

New York City Hubschrauber-Rundflug

Wenn man auf die New York Seiten im WWW geht, jubeln alle unisono, wie schön so ein Hubschrauberflug ist. Und es werden tolle Videos gezeigt, die wirklich begeistern. Und es gibt einen Link auf den Anbieter, der einen Rabatt verspricht.

Den besten Rabatt gaben jedoch nicht diese Seiten, sondern Groupon. Dort buchte ich für 199 US$ pro Person die Ultimate Tour, die 20-24 Minuten dauert. Jetzt, wo ich gerade den Artikel schreibe, kostet die Tour nur noch 159 $. Beobachten Sie einige Zeit die Seite, falls Sie kaufen wollen. Es gibt auch ähnliche Angebote auf Groupon.

Ich buchte sechs Plätze, obwohl wir nur fünf waren, da ich den Hubschrauber für uns alleine haben wollte. Ich zahlte also 1194 $. Dazu kamen noch 175 $ (35 p.P:) Heliport Fee, Flughafengebühren. Es war ein Geschenk zu einem wichtigen Geburtstag.

Eigentlich hatten wir am Geburtstag gebucht, aber der Anbieter New York Helicopter kontaktierte uns zwei Tage vorher, ob wir nicht umbuchen wollen, es sei schwerer Regen angesagt. Gerne haben wir dann einen Termin zwei Tage später ausgemacht. Das war ein prima Service!

NYC Helicopter Tour

Der Heliport liegt in Kearny, New Jersey. Da kommt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht hin, also buchten wir ein Lyft vom Hotel für 90 $ hin zum Heliport. Zurück nahm Uber nur 70 $, obwohl es Stau gab.

Wir sollten um 12 Uhr fliegen und müssen dafür eine Stunde vorher kommen, zwecks Instruktionen. Man wird von einem Parkplatz in der Nähe von einem Shuttlebus abgeholt und zum Flughafen gebracht. Der Parkplatz ist nur per Taxi erreichbar. Im Bus wird einem erklärt, man dürfe KEINE Fotos machen. Im Hangar kommt man in einen kleinen Raum, in dem ein Instruktionsvideo läuft, das kaum beachtet wird. Dann muss man 35 US$ pro Kopf Flughafengebühr bezahlen und wird gewogen. Menschen über 110 kg dürfen nicht mitfliegen. Ein Schild warnt davor, Fotos zu machen. Dann dürfe man nicht fliegen (und bekommt nichts erstattet). Dann bekommt man Rettungswesten umgelegt und muss wieder ins Wartezimmer, jedoch in eine andere Reihe. Der Ton ist wie auf dem Kasernenhof. Jetzt kommt jemand und wir werden zum Hubschrauber kommandiert. Erstaunlicherweise ist der Platz neben dem Piloten bereits besetzt. Wir nehmen also alle hinten Platz, wo es fünf Plätze gibt. Wir schnallen uns an und setzen die „sehr teuren“ Kopfhörer auf. Der Pilot kann oder will uns uns nicht hören, wir aber ihn. Das war schon schade, weil wir Fragen hatten, was was ist. Es wurden wenige Sachen angesagt, wie das Yankee Stadium.

New York Helicopter NyOn

Obwohl es schönes Wetter war, war es „oben“ etwas diesig. Schade. Auch die ungeputzten Scheiben trugen nicht zum Fotovergnügen bei! Wir fliegen den Hudson runter bis zum Ende von Manhattan, dann zurück zur Statue of Liberty, wo wir eine Runde drehen und dann geht es wieder nach Hause – 22 Minuten waren wir unterwegs.

Es war „nice“, aber nicht so spektakulär, wie wir dachten

Zurück ging es wieder im Bus zum Parkplatz ausserhalb des Heliports. Im Bus unterhielten wir uns mit einer anderen Gruppe. Die hatten die kurze Strecke genommen und hatten eine identische Tour gehabt. Also wenn, dann sollte man wohl die kurze „Taste“ Tour von 12 – 15 Minuten zum fast halben Preis nehmen. Die Taste-Tour wird aktuell im Angebot für 108 $ angeboten.

Zum Ganzen muss man noch 150 – 180 $ Taxigebühren dazurechnen (Wir fuhren Sonntags, da war wenig Verkehr, werktags kann es viel mehr sein!). Wenn man zu zweit ist, sollte man vermutlich besser von Manhattan Downtown fliegen, weil es nicht 90 $ teurer p.P. ist.

Hinweis: Bei normalen Wetter ist ein Hubschrauberflug komplett ruhig. Viel ruhiger als die Fahrt mit dem Kamikazen vom Shuttlebus vom Parkplatz zum Heliport. Vor dem Hubschrauberflug braucht niemand Angst zu haben!

Tipp: Wenn Sie 5-6 Leute sind, können Sie auch diese Groupon Tour nehmen, sie geht ab Downtown Manhattan. Das ist deutlich bequemer und für mich wäre es 400 $ billiger gewesen, hätte ich diese Tour vorher gesehen!

Dampfer-Rundfahrt um Manhattan

Auf unseren GoCity Pässen, so etwas wie der NewYork Explorer Pass, gab es auch eine Dampferfahrt um Manhattan, die wir gerne direkt nach der Tour mit dem Hubschrauber gemacht haben. (Die Pässe gibt es auch häufig ermässigt auf Groupon). Wir fuhren vom Flughafen in New Jersey diesmal mit einem Uber, der etwas billiger als der Lyft war (80 $), zum Hafen in der 42. Strasse, Pier 83. Dort erhält man an der Kasse der Circle Line sein Ticket. Wenn man das Ticket separat kauft, kostet es um die 50 $ für die 2,5 stündige Komplettumfahrung von Manhattan mit dem Boot. Vermutlich gibt es die Karten irgendwo mit Discount.

Statue of Liberty, NYC

Nach dem wir die Karten hatten, mussten wir uns in eine sehr lange Schlange stellen. Wir befürchteten Schlimmes, aber nein, auf dem Schiff verläuft es sich ganz gut. Viele Amerikaner standen sowieso nur an der Snackbar an, wo durchgehend eine 20m Schlange war! Nehmen sie Verpflegung mit! Wasser kostet 5 $ an Bord.

Die Kinder sassen oben in der Sonne, ich sass unten im Klimatisierten recht angenehm.

Es gab einen Live-Guide, der voller Lokalpatriotismus die beste Stadt der Welt erklärte. Manchmal etwas übertrieben, aber durchaus informativ und interessant.

Leider konnten wir nicht Manhattan umfahren, weil wir Hochwasser hatten und nicht unter alle Brücken kamen. Das empfand aber niemand schlimm, weil die Nordspitze sowieso wenig bietet. Der Kapitän ist dann immer so weit, wie es ging, gefahren.

Downtown NYC / Wallstreet

Wir waren sehr zufrieden mit der Tour. Angenehm und entspannend. Ohne Hektik.

Fazit: Man sollte annehmen, die Hubschrauber-Tour macht einen Wow-Effekt. Die war nett aber die Dampferfahrt rund um Manhattan machte richtig Laune und das schreibt einer, der nie gerne auf Dampferfahrt gegangen ist!

Alles über New York City im Gourmet-Report

Nur 1x die Woche: Gourmet Report Newsletter! Jetzt kostenlos abonnieren!

New York City: Hubschrauber-Rundflug oder Rundfahrt mit dem Dampfer? Zusammenfassung New York City: Hubschrauber-Rundflug oder Rundfahrt mit dem Dampfer? Was ist besser, um einen Einblick von New York City zu bekommen, eine Rundfahrt mit dem Schiff um Manhattan oder ein Hubschrauber Rundflug? Wir haben beides ausprobiert. Lesen Sie unseren Erfahrungsbericht. Bei uns gibt es keine Affiliate Links! Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 2 Stimmen)