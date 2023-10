Berlin Food Week 2023

Damit ihr bei all den spannenden Events, die wir für euch vorbereitet haben, nicht den Überblick verliert, geben wir euch heute eine Zusammenfassung aller Formate und Veranstaltungen, auf die ihr euch vom 9. bis 15. Oktober freuen könnt.



Unsere Hauptzutaten: Berlin Food Night, Gönn dir Gastro, French Affair & House of Food



Unser Hauptprogramm richtet sich auch in diesem Jahr an Interessierte aus der Gastronomiebranche, an den Nachwuchs von Morgen und natürlich an alle Foodbegeisterten, Weinliebhaber und Genießer.



Den Auftakt der diesjährigen Berlin Food Week bildet unser Branchenevent Berlin Food Night am 9. Oktober. Gemeinsam mit dem Food Campus Berlin und dem Food Service Innovation Lab by Dussmann sowieausgewählten Köch*innen und Start-ups haben wir ein Showcase Dinner konzipiert, bei dem rund 60 geladene Gäste über die Zukunft von Ernährung und Genuss diskutieren können. Neu in diesem Jahr: unter dem Titel Zukunftshappen gibt es ausgewählte Produkte des Menüs im Restaurant Ursprung auf der Wochenkarte zu entdecken.

Weiter geht es für unsere Nachwuchs-Gastronom*innen bei Gönn dir Gastro. Finanziert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, freuen wir uns auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Workshops für junge Menschen anbieten zu können, die sich für einen Beruf in der Gastronomie interessieren. Mit dabei sind unter anderen Berlin Cuisine, Bonvivant Cocktail Bistro, Hotel Oderberger, Nobelhart & Schmutzig, Orania Restaurant sowie Restaurant Tim Raue. Alle Infos und eine Übersicht der Workshops findet ihr auf unserer Website.

Teilnehmende von Gönn dir Gastro 2022

Und nun zum Herzstück der Festivialwoche: dem House of Food. Wir laden euch herzlich ein, am Freitag und Samstag, den 13. und 14. Oktober uns und unsere rund 40 Ausstellenden im BIKINI Berlin zu besuchen. Trefft auf Start-ups, Manufakturen und Produzent*innen, probiert euch durch innovative Produkte und shoppt eure liebsten Food-Entdeckungen für zu Hause. Übrigens: Zwei der ausgestellten Produkte findet ihr eine Woche lang an ausgewählten hey tante! Standorten wie Chiemsee und Mainz. Welche das sind und alle weiteren Infos zum House of Food findet ihr auf unserer Website.

House of Food 2022

Nur auf der Berlin Food Week 2023: French Affair

Gemeinsam mit unserem Länderpartner Frankreich und Taste France machen wir den Aperitif zum Lieblingsmoment des Tages! In 15 ausgewählten Weinläden und -bars verbinden wir französische Esskultur mit Berliner Lifestyle. Hier könnt ihr in die Vielfalt der Bordeaux-Weine eintauchen und französische Snacks passend zum Wein genießen – jede Location bietet einen individuell kreierten Snack. Neben French Affair ist Frankreich auch mit einem Gemeinschaftsstand mit französischen Produkten im House of Food vertreten. Eine Übersicht über alle teilnehmenden Weinläden und -bars mit ihren Menüs findet ihr auf unserer Website.

Auch das Bostich ist bei der French Affair dabei © Valentin Semsedini

Das Programm neben dem Programm: Kochkurs, DJ-Set und mehr



Neben den Hauptevents warten dieses Jahr noch viele weitere Veranstaltungen rund um die Themen gutes Essen und Genuss der Zukunft auf euch:



Am 13. Oktober haben die Hobby-Köche unter euch die Möglichkeit, unter Anleitung von Chef Claude in der Gourmanderie die Zubereitung von drei Klassikern der französischen Küche zu erlernen. Hier geht’s zur Anmeldung. Achtung: Für Food Week-Kunden gibt es mit dem Code gsfw2023 5 Euro Rabatt!



Sparen könnt ihr auch im Layla Restaurant & Bar by Meir Adoni in Kreuzberg. Zum fünften Geburstag des Restaurants erhalten alle Besucher der Berlin Food Week vom 10. bis 14. Oktober einen Rabatt von 25 % auf Speisen und 15 % auf Getränke. Dazu einfach bei der Reservierung den Code LAYLA5 angegeben.

Die Unterwirtinnen aus Ebbs in Tirol zu Gast im Ryke. Bild: Dirk Brunieki

Auch Freund*innen der elektronischen Musik kommen nicht zu kurz. Bei bEAT Im POP Kudamm werden am Abend des 12. Oktober renommierte internationale Top-DJs auf lokale Szenegastronomien und Köch*innen treffen, um diesmal zum Thema „plant based“ hauptsächlich pflanzlich Kreatives auf die Teller zu bringen. Natürlich gibt es dazu das passende „Sound Pairing“. Achtung: bei bEAT kann es gern mal etwas später werden. Tickets gibt es im Vorverkauf.

Bis zum 15. Oktober solltet ihr wieder fit sein, denn auch in diesem Jahr gibt es einen Frühschoppen als Closing-Event der Berlin Food Week. In Kooperation mit dem Urlaubsland Österreich sind die Unterwirtinnen aus Ebbs in Tirol am Sonntag zu Gast im Restaurant Ryke. Freut euch auf gefülllte Teigtaschen und einen ordentlichen Daydrink mit tollen Weinen aus Österreich. Mehr Infos und das Menü findet ihr auf unserer Website.