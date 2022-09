Restaurant Layla in Berlin

Im Herbst 2018 hat das Restaurant Layla mit dem israelischen Küchenchef Meir Adoni geöffnet. Der Start war großartig, Adonis neues Restaurant wurde von Presse und Gästen gleichermaßen angenommen und gewürdigt.

Das Layla war in den letzten Jahren Veranstaltungsfläche für viele spannende Events und hat mehrere Auszeichnungen und Preise erhalten. Am 13. und 14. September ist Meir Adoni in Berlin und freut sich diesen Geburtstag mit seinen Gästen zu zelebrieren.

Im September 2018 eröffnet das Restaurant Layla vom israelischen Starkoch Meir Adoni. Mitten in Berlin Kreuzberg ist das Restaurant mit großzügigem Bar- und Loungebereich im Hotel Crowne Plaza beherbergt, in der Halleschen Straße 10/ Ecke Möckernstraße. Der israelische Koch mit marokkanischen Wurzeln interpretiert die traditionelle Küche des mittleren Ostens neu. Das Spiel mit Aromen, Zutaten und Techniken aus der ganzen Welt zeichnet seine außergewöhnliche Küche aus. Bereits in New York und Tel Aviv sorgte sein Stil für lobende Kritiken, nun kreiert er seit einem Jahr für den Berliner Geschmack neue Rezepturen.

„Layla you got me on my knees“, angelehnt an Eric Claptons berühmten Song, lautete eine der schönsten Kritiken, es folgten: „“Layla“ in Berlin: Eine Punktlandung nach der anderen“ (sz) und so eine Aufnahme in nahezu jede Bestenliste der Berliner Restaurantszene. Auch vom Feinschmecker Magazin wurde das Layla zum besten Restaurant Berlins ausgezeichnet. Die Berliner Meisterköche nominierten das Layla für das „Beste Szenerestaurant“. Darüber hinaus bekam das Restaurant von Adoni den Busche Award für das beste Trendkonzept 2020 sowie 14 Punkte und eine Haube von Gault & Millau. „Die Anerkennung, die wir als israelisches Restaurant in Berlin erfahren durften ist großartig. Wir freuen uns über jede einzelne Auszeichnung, Annerkennung und vor allem über jeden einzelnen Gast, den wir glücklich machen konnten.“, sagt Adoni anlässlich des Jubiläums.

Kommende Woche Dienstag und Mittwoch (13.+14. September) ist Meir Adoni in Berlin, extra hierfür hat er ein besondres Geburstagsmenü kreiert.

Meir Adoni und sein Team freuen sich auf das nächste Jahr, in dem viele spannende Dinge geplant sind, so wird der Outdoor-Bereich fertiggestellt und auch die Dachterrasse weiter bespielt, die nach kurzer Dauer nun ein wetterbedingtes schnelles Ende fand. Eine neue Speisekarte bietet derzeit einige neue Kreationen von Adoni an. Was eigentlich für 2020 geplant war holt Meir in den nächsten Monaten definitiv auch nach: Er möchte endlich einen besseren Einblick in die Deutsche Küche bekommen und vielleicht schaffte er es dann in dem einem oder anderen Gericht eine kulinarische Brücke zur modernen israelischen Küche zu schlagen.

Den gesamten September über bietet das Layla ein Birthday Special Menü für 69,00 € an.

