Bensberg & Friends am 03. Oktober 2022

Walking-Lunch im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg mit befreundeten Köchen und Gastronomen

Daniel Wilhelm und Marcus Graun

Ein kulinarisches Highlight am Tag der Deutschen Einheit: Das Althoff Grandhotel Schloss Bensberg lädt am 03. Oktober 2022 zum dritten Mal zu „Bensberg & Friends“ ein. Befreundete Gastronomen, Restaurants und Partner aus der Region verwöhnen die Gäste bei einem hochkarätigen Walking-Lunch mit ihren genussvollen Kompositionen.

Die regionale Kochszene ist eng vernetzt und da liegt es nahe, ein Event zu gestalten, in denen die Freundschaft und der kulinarische Austausch im Vordergrund stehen. An rund 15 Live-Cooking-Stationen, die sich über die stilvollen Räumlichkeiten des Hotels verteilen, erleben die Gäste die Küchenkünstler hautnah – eine einmalige Gelegenheit, mit diesen ins Gespräch zu kommen und sich wertvolle Tipps und Tricks für zu Hause abzuschauen. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Jazz Band „French Acoustic“, die schon über die Ostertage die Schlossgäste begeisterte.

Im Mittelpunkt von „Bensberg & Friends“ stehen die vorwiegend aus der Region stammenden Köche – Kollegen denen Marcus Graun, Küchendirektor der hauseigenen Gastronomie, seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden ist. In diesem Jahr versammelt er für die Veranstaltung Daniel Gottschlich vom Kölner Sterne-Restaurant „Ox & Klee“, Joshua Tepner und Fabian Scheithe aus dem Excelsior Hotel Ernst Köln, Christopher und Alejandro Wilbrand aus dem Hotel-Restaurant Zur Post in Odenthal wie auch Christian Warnke aus dem Wermelskirchener Traditionshaus „Zum Schwanen“. Des Weiteren werden Erhard Schäfer vom Landhaus Kuckuck, Holger Söntgen aus dem „Köln Sky Tower“ und Jan C. Maier und Tobias Becker vom „maiBeck“ in Köln vor Ort vertreten sein ebenso wie Marcus Bunzel vom „Rheinhotel Dreesen“, der in der Vergangenheit ein Teil der Althoff Familie war. Aus den aktuellen Reihen der Gruppe unterstützen Holger Lutz aus dem Althoff Fürstenhof Celle und Florian Weidlich aus dem Ameron Bonn Hotel Königshof. Natürlich präsentiert sich auch die Bensberger „Schlossküche“ mit der „Trattoria Enoteca“, der „Salvador Dali Bar“ und einem großartigen Dessertbuffet.

Involviert in den großen Tag sind zudem Lieferanten, mit denen das Althoff Grandhotel Schloss Bensberg ebenfalls eine langjährige Partnerschaft pflegt. Dazu gehören im Food Bereich Rungis Express, Abels Früchte Welt, Beef & Meer, Aki Kaviar, Fernando Pensato, der Ölpapst und der Handelshof. Woodland Gin, KönigPilsener, Campari, Swiss Mountain Spring und Schlossgut Liebieg bringen feine Tropfen mit, die den Walking-Lunch vom Aperitif bis zum Digestif begleiten.

„Bensberg & Friends“ beginnt am 03. Oktober 2022 um 12:00 Uhr mit

Empfang und Aperitif im Schloss Foyer. Der Walking-Lunch ist von 12:30 bis 16:00 in verschiedenen Räumlichkeiten angesetzt, bei gutem Wetter auch auf der Terrasse. Tickets kosten 185 Euro pro Person inklusive aller Speisen, Getränke und Livemusik. Reservierung unter https://shop.e-guma.ch/schloss-bensberg/de/events.

