Oktoberfeste rund um den Globus

„O’zapft is!“ – nicht nur in Kürze auf der Theresienwiese, sondern an teils exotischen Orten auf der ganzen Welt

Auch in Bahrain wird Oktoberfest gefeiert

In zehn Tagen heißt es zum ersten Mal seit 2019 wieder: O’zapft is! Dabei kann man Klassiker des Oktoberfestes wie Dirndl, Lederhosen, Bratwürstl mit Kraut und Brezn nicht nur auf der Münchener Theresienwiese, sondern an teils exotischen Orten auf der ganzen Welt finden. Wir stellen Oktoberfesttraditionen aus Arizona, Island, von den Malediven, Florida und mehr vor.

Apfelstrudel als Oktoberfest-Highlight in St. Pete/Clearwater

Besonders der Apfelstrudel ist es, der die Besucher des Oktoberfestes in St. Pete/Clearwater immer wieder begeistert. Sowohl Oktoberfest-Neulinge wie langjährige Fans schwärmen von dem köstlichen Gebäck. Doch die German American Society, die das Fest an sechs Tagen vom 30. September bis zum 15. Oktober federführend organisiert, hat Bürgern und Besuchern von St. Pete weitaus mehr zu bieten: neben Bratwurst, Sauerkraut und Schnitzel gibt es auch selbstgemachte Kartoffelpuffer. Außerdem werden nur fürs Fest aus Deutschland Biere importiert. Natürlich darf der traditionelle Fassanstich nicht fehlen, damit es dann heißt: „O’zapft is!“

Biermaßstemmen & mehr in Scottsdale

Lange Biertische, die zünftig in Blau-Weiß eingedeckt sind, eine deutsche Band, die alte deutsche Lieder bringt, und dazu ein schäumendes Bier – so wird in Scottsdale Oktoberfest gefeiert. Es gibt einen Wettkampf im Biermaßstemmen und Alphornblasen; zudem wird das schönste Dirndl und die feschste Lederhose gekürt. Der Spaß am gemeinsamen Feiern mit Freunden steht im Mittelpunkt beim Fountain Hills Oktoberfest am Freitag, 23. September, in Scottsdale – mit allem, was bei einem bayerischen Oktoberfest auch dabei ist. Prost!

Oktoberfest im Inselparadies

Im Oktober warten auf Malediven-Reisende nicht nur türkises Wasser, bunte Korallen, weiße Strände und glühende Sonnenuntergänge. Einige der über 160 Resorts auf den Malediven bieten ihren Gästen mit ihren eigenen Oktoberfesten eine ganz besondere Gaudi. So unter anderem im Heritance Aarah Resort und verschiedenen Adaaran Resorts, wo es neben bayerischen Köstlichkeiten, Bier und Bier-Cocktails auch beispielsweise einen Jodel-Wettbewerb oder ein Bierkrug-Rennen gibt.

Bratwurst-Wettessen in Flagstaff

Flagstaff in Arizona gilt als Tor zum Grand Canyon und darf auf keiner Reiseroute fehlen. In diesem Jahr wird in Flagstaff zum 13. Mal ein Oktoberfest gefeiert – mit allem, was dazu gehört wie Bier und Brezn, und allem, was neu ist und Spaß macht – wie ein Wettbewerb im Bratwurst essen oder im Bierkrug halten. Dazu gibt es Livemusik und jede Menge Spaß.

Bierverkostung auf Long Island

Was passt besser zu einem deutschen Volksfest als eine Bierverkostung? Beim Mineola KofC Oktoberfest stehen in diesem Jahr zahlreiche Biersorten zum Probieren auf dem Tisch. Selbstverständlich wird es auch deutsches Essen und Musik geben, damit auch auf Long Island ein wenig Oktoberfeststimmung zu spüren sein wird.

Mit PLAY zum Oktoberfest-Festival in Island

In Island wird dem Oktoberfest ein ganz eigener Touch verliehen: Beim Oktoberfest SHÍ erwartet Besucher eine Feier im Festival Stil. Ursprünglich war das Oktoberfest eine kleine Feier von Studenten an der Universität in Reykjavik, mittlerweile werden über 20.000 Biere während des dreitägigen Events konsumiert und mehrere tausend Einheimische und Touristen besuchen das Oktoberfest SHÍ. Passend dazu fliegt die isländische Fluggesellschaft PLAY von Berlin nach Reykjavik – und das zu günstigen Preisen. Interessierte sollten sich das Event bereits jetzt für 2023 vormerken, da es immer sehr früh ausgebucht ist. Oktoberfest-Fans, die noch an weiteren Orten dieser Welt die entsprechenden Interpretationen der Wiesn erleben möchten, können nach dem isländischen Oktoberfest mit PLAY weiter nach New York, Boston und Washington D.C. fliegen und dort weiterfeiern.

Oktoberfest an der türkischen Riviera

Auch an der türkischen Mittelmeerküste können sich Sonnenhungrige auf einige Oktoberfest-Klassiker freuen. Im ELA Excellence Resort Belek steht am 21. September 2022 alles im Zeichen der Wiesn, inklusive entsprechender zünftigen kulinarischen Köstlichkeiten, Musik- und Tanzeinlagen sowie ein Stelzenlauf-Wettbewerb.