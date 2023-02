Restaurant Tim Raue gehört jetzt zu den „Les Grandes Tables du Monde“

Seit fast 70 Jahren Jahren repräsentiert und fördert die renommierte Vereinigung „Les Grandes Tables du Monde“ die besten Restaurants der Welt. Internationale Gourmets finden die entsprechenden Adressen in einem jährlich aufgelegten Restaurantführer.

Marie-Anne Wild

Am gestrigen Montag wurde in Paris der Restaurant Guide für das Jahr 2023 vorgestellt. Erstmalig mit dabei: Das Restaurant Tim Raue in Berlin. Eigentümerin Marie-Anne Wild hat es sich nicht nehmen lassen, persönlich bei der Präsentation dabei zu sein und sagt dem Gourmet Report voller Stolz: „Tim Raue und ich freuen uns sehr darüber, mit unserem Restaurant nun auch ein Mitglied der Les Grandes Tables du Monde zu sein und damit nicht nur unser internationales Netzwerk mit den Besten der Branche zu erweitern, sondern auch unsere Heimatstadt Berlin weltweit als Fine Dining Destination zu präsentieren„.

Eine Aufnahme in den Kreis der „Les Grandes Tables du Monde“ unterliegt strengen Aufnahmekriterien. Derzeit sind 177 Restaurants in 23 Ländern Mitglied. Ganz wichtig: Jedes Mitglied verschreibt sich den klar definierten Werten der Vereinigung: Dazu zählen unter anderem die Förderung von Chancengleichheit, das ständige Streben nach Exzellenz, der Aufbau langfristiger Freundschaften in der Gemeinschaft, Großzügigkeit als Markenzeichen des Berufs, Loyalität, Gelassenheit und Aufrichtigkeit. Die Vereinigung sieht sich als Garant für Eleganz und Zeitlosigkeit, die sich in der Art und Weise des Umgangs mit anderen und im Respekt gegenüber Gästen und Mitarbeitenden äußert.

Restaurant Tim Raue ist ein Grande Table du Monde

Übergreifend geht es darum, die lange Tradition der Gastronomie als einen Ort der Kultur und Gastfreundschaft zu pflegen. Damit soll Gästen auf der ganzen Welt eine kompromisslose Spitzenküche, ein außergewöhnlicher Sinn für Gastfreundschaft sowie eine einzigartige gastronomische Umgebung geboten werden.

In Deutschland gibt es neben dem Restaurant Tim Raue noch 13 weitere Mitglieder: Die Restaurants EssZimmer by Käfer, Tantris und L’Atelier in München, das Aqua in Wolfsburg, das Lafleur in Frankfurt, das schanz.restaurant in Piesport, die Restaurants Schwarzwaldstube und Bareiss in Baiersbronn, das Gästehaus Klaus Erfort, das Haerlin in Hamburg, das Vendôme in Bensberg, das Victor’s Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nenning, sowie das Ösch Noir in Donaueschingen. Weitere Informationen zu „Les Grandes Tables du Monde“ und die Mitgliedsrestaurants sind online unter www.lesgrandestablesdumonde.com zu finden.

Immer informiert mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter

Restaurant Tim Raue Zusammenfassung Seit fast 70 Jahren Jahren repräsentiert und fördert die renommierte Vereinigung „Les Grandes Tables du Monde“ die besten Restaurants der Welt. Internationale Gourmets finden die entsprechenden Adressen in einem jährlich aufgelegten Restaurantführer. Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)