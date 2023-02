Mit Juli 2022 haben Pablo Pisano, langjähriger Pizzaiolo in der Disco Volante, und seine beiden Chefinnen Verena Piontek und Hedi Zinöcker, die erste neapolitanische Pizzaschule Wiens aus der Taufe gehoben.

Scuola Volante – Neapolitanischer Pizzakurs in Wien

Neapolitanische Pizzaschule Wien: Bei der Scuola Volante können interessierte Private und Firmen in Wien dem Geheimnis der neapolitanischen Pizza daheim auf die Schliche kommen.

Nach einigen internen Probeläufen mit Freunden war das Konzept perfekt – ohne Zuhilfenahme von Küchengeräten sollen Teilnehmer lernen können, wie der perfekte Teig geht, was beim Formen zu beachten ist, und wie man schließlich die Pizza richtig aufmacht, belegt und bäckt. Zunutze machen sich die BetreiberInnen dabei den neuen Laden PRONTO VOLANTE in der Kolschitzkygasse 6, 1040 Wien. Eigentlich ein Pizza-Imbiss mit eigenem Lieferservice, wird das kernsanierte und 2020 eröffnete Schwesternlokal der Disco Volante, an Montagen und Samstagen zur Pizzaschule umfunktioniert.

„ Wichtig ist uns neben der Wissensvermittlung vor allem auch, dass die TeilnehmerInnen einen lustigen, und kulinarisch tollen Kurs bei uns verbringen, mit guten Getränken und natürlich leckerer Pizza! “ Die Verpflegung ist in der Kursgebühr von 140 Euro pro Teilnehmer enthalten, zudem können die TeilnehmerInnen gerne auch fertige Pizza für die Daheimgebliebenen backen. Der Teig, der selbst zubereitet wird, wird ebenfalls mit nach Hause genommen und dann 48 oder 72 Stunden später daheim zubereitet, wie es vorher in der Pizzaschule geübt wurde.

„ Bei uns kann jeder viel Neues lernen, es kommen Schüler vom absoluten Pizzaneuling bis zum Pizzaprofi “, so Hedi Zinöcker, die bei den Kursen auch für die Verpflegung sorgt. Die Privatkurse sind online buchbar, pro Termin können sich maximal 7 Teilnehmer anmelden. Firmenworkshops werden individuell angeboten, es können von 6- 17 Personen mitmachen.

Fertige Neapolitanische Pizza eines Scuola Volante Schülers in Wien

Seit Start im Juli 2022 wurden bereits 167 Personen in der Scuola Volante ausgebildet.

Pizzabacken zu Hause statt Essen zu gehen, dürfte also einen Nerv treffen. Die Kurse für 2023 sind bereits bis Ende März ausgebucht, weshalb nun auch ein paar Zusatztermine an Montag Abenden angeboten werden. In Kürze werden auch Teenager-Kochkurse angeboten, der erste Testlauf mit 13-Jährigen, die im Rahmen einer Geburtstagsfeier zum Pizzabacken in der Scuola Volante waren, ist toll verlaufen.

Der knapp vierstündige Kurs in Wien kostet 140 € pro Person und es nehmen max. 7 Teilnehmer teil.

https://www.scuola-volante.at/

