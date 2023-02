Restaurant SYGHT, Dortmund Hohensyburg

Das Restaurant SYGHT in der MERKUR SPIELBANK Hohensyburg ist nach einer dreiwöchigen Umbaupause nun wieder für die Gäste geöffnet. Seit Ende Januar sorgen Stefan Schlüter, Küchenchef des Restaurants, und sein Team wieder für Genussmomente auf der Hohensyburg. Die ersten Januarwochen wurden im Restaurant für eine ausgiebige „Frischekur“ genutzt.

Holger Garz, (Direktor Gastronomie MERKUR SPIELBANKEN NRW), Fiona Schminke (stellv. Küchenleitung), Bianca Schreiber (Serviceleiterin) und Stefan Schlüter (Küchenchef) (v.l.n.r.)

„Die vergangenen beiden Jahre waren für die Gastronomiebranche im Allgemeinen sehr herausfordernd. Wir blicken jedoch auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück und wollen durch die Modernisierungsmaßnahmen unseren Gästen zeigen, dass es weiter aufwärts geht und die Kulinarik auf der Hohensyburg ihren festen Platz hat“, sagt Holger Garz, Direktor Gastronomie der MERKUR SPIELBANKEN NRW. Mit großer Vorfreude blickt er der Wiedereröffnung entgegen. In frischem Glanz kann dann im SYGHT wieder geschlemmt, gefeiert und gelacht werden. Mit 23 zusätzlichen Plätzen, die durch den Umbau geschaffen wurden, ist dies in Zukunft sogar noch mehr Gästen zeitgleich möglich.

Neben einem vergrößerten Gastraum hat sich das Restaurant auch optisch verändert: ein spritzig-grüner Anstrich, eine moderne Lichtinstallation und mehr Fenster sorgen für ein helleres Ambiente. Jetzt sind die Schürzen wieder geschnürt, die Weingläser poliert und die Tische eingedeckt: Stefan Schlüter steht in den Startlöchern und freut sich darauf, nun wieder Gäste in den neu gestalteten Räumen zu empfangen.

Als Restaurantgröße ist das SYGHT fest in der Dortmunder Gastronomie-Szene verankert. Seit 2017 ist es in der Spielbank beheimatet. Küchenchef Schlüter und sein Team interpretieren dort die deutsche Küche zeitgemäß neu. So auch bei der bald anstehenden Aktion „Menükarussell“, bei der Gastronomen aus dem Ruhrgebiet Vier-Gänge-Menüs zum Festpreis anbieten. Im SYGHT gibt es dann ein erstklassiges Menü mit Kürbis, Kalbsbries, Skrei und Rüblikuchen inklusive der begleitenden Weine, Biere und Mineralwasser – für nur 81 Euro. Informationen dazu und den vielen weiteren Angeboten im SYGHT sowie den Online-Reservierungsmöglichkeiten gibt es unter www.syght.de.

