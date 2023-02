Palma de Mallorca für Romantiker

Die besten Aktivitäten, Hotels und Restaurants für Paare

Hotel Es Príncep, Almaq Roof Top Bar, Palma de Mallorca

Die Stadt Palma lädt dazu ein, sich zu verlieben. Ihre lebendige und einzigartige Atmosphäre macht sie zu einer der romantischsten Städte im Mittelmeerraum, die man zu zweit genießen kann. Entweder man besucht die Stadt tagsüber oder nach Sonnenuntergang – wenn die Straßen beleuchtet sind und die wunderschönen Terrassen für sich sprechen. Palma ist das ideale Ziel für ein romantisches Wochenende: Es verfügt über zahlreiche Luxushotels, in denen Paare unvergessliche Momente verbringen können, Restaurants mit dem besten gastronomischen Angebot, in denen man romantische Abende zu zweit verbringen kann, oder Spas, in denen man eine schöne Zeit erleben und dem Alltag entfliehen kann. Paare, die ihre Liebe in dieser Stadt feiern möchten, finden hier alles – von luxuriösen bis hin zu einfachen Aktivitäten, wie z. B. einem Spaziergang am Meer zur Kathedrale von Mallorca, um sich schließlich für einen Moment in den schönen engen Gassen der Altstadt wiederzufinden.

Liebe geht durch den Magen

Seit Tausenden von Jahren ist das Essen eines der häufigsten Mittel, um Zuneigung zu zeigen. Es ist kein Zufall, dass am Valentinstag Pralinen und andere süße Leckereien verschenkt werden. Es ist wahr: Liebe geht durch den Magen. Und wenn es etwas gibt, das die Mallorquiner auszeichnet, dann ist es, dass sie große Ereignisse immer bei Tisch feiern, auch die Liebe. In Palma gibt es Restaurants mit spektakulären Aussichten, romantischer Atmosphäre und sorgfältig zubereiteten Gerichten. Für Paare, die ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis suchen, das auf der traditionellen Küche der Inseln basiert und mit lokalen, saisonalen Zutaten zubereitet wird, empfiehlt sich ein Besuch im Restaurant Santi Taura, das mit zwei Repsol-Sonnen ausgezeichnet wurde und einen Michelin-Stern im Guide 2021 erhielt. Wer ein wahres Geschmackserlebnis haben möchte, kann das Aromata besuchen, ein Restaurant, das 2014 vom mallorquinischen Koch Andreu Genestra eröffnet wurde. Das Aromata befindet sich in Palmas historischem Zentrum Sa Nostra Cultura. Sein schöner Innenhof aus dem 17. Jahrhundert mit großen Steinbögen und die raffinierte mediterrane Küche sind die perfekte Kombination für einen romantischen Abend.

Und für Paare, die eine beeindruckende Aussicht über Palma genießen wollen, sind die Rooftop-Bars eine der besten Möglichkeiten für ein romantisches Date. AlmaQ verfügt über eine luxuriöse Panoramaterrasse auf dem Dach des Boutique-Hotels Es Príncep, von der aus Paare mit einem leckeren Cocktail die schönsten Ausblicke auf die Bucht von Palma und die alte Stadtmauer genießen können.

Palma de Mallorca für Romantiker

Wohlbefinden und Self-Care

Gemeinsame Zeit mit dem Partner bei einer Aktivität, die es ermöglicht, die Routine zu durchbrechen und die ganze Aufmerksamkeit und die fünf Sinne auf den gegenwärtigen Moment zu richten, sei es bei einer entspannenden Massage, einem Thermalbad in einer schönen Umgebung oder dem Entspannen im Whirlpool. All das können großartige Aktivitäten für einen romantischen Ausflug in die mallorquinische Hauptstadt sein. Zweifelsohne kann man sich in Palmas schönen Wellnesshotels eine Auszeit vom Alltag nehmen. Spa-Hotels an historischen Orten mit erstklassiger Ausstattung bieten alles, was Paare brauchen, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Die Geschichte des Gebäudes vom Boutique-Hotel Can Cera geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Der ruhige Innenhof lädt bereits zum Entspannen ein, noch bevor man sich für eine Luxusbehandlung entschieden hat. Das Fünf-Sterne-Resort bietet Reiki, Osteopathie, Anti-Aging-Gesichtsbehandlungen und Ganzkörperpeeling sowie ein Dampfbad, einen Whirlpool und eine Sauna. Ein weiteres Hotel, in dem der Alltagsstress verschwindet, sobald man es betritt, ist das Boutique-Hotel Convent de la Missió. Die Wirkung beruht auf der sanften Beleuchtung im Empfangsbereich, den kunstvollen Glaslampen und der beruhigenden Musik, die aus unsichtbaren Lautsprechern kommt. Das Hotel beherbergt nicht nur das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant von Marc Fosh, sondern ist auch das Werk von Luxus-Lifestyle-Experten. Das Spa verfügt über eine Sauna, ein Hallenbad und einen Ruheraum mit Wasserbetten. Paare können im Whirlpool entspannen oder sich eine der angebotenen luxuriösen Massagen oder Wellness-Behandlungen gönnen.

Romantische Spaziergänge mit einer Mischung aus Kunst, Kultur und Geschichte

Palma ist eine Stadt mit viel Charme und Schönheit und bietet Paaren, die sich für Kunst, Kultur und Geschichte interessieren, viele Möglichkeiten. Eine der beliebtesten Optionen ist ein Spaziergang durch die Altstadt, wo man die einzigartige Architektur und die romantische Atmosphäre der engen, gepflasterten Gassen entdecken kann. Die kleinen romantischen Straßen und Gassen machen den Besuch der Inselhauptstadt so besonders. In Palmas Altstadt gibt es zahlreiche historische Gebäude und Denkmäler, darunter die Kathedrale von Palma, der Almudaina-Palast und das Schloss Bellver, die alle kostenlos besichtigt werden können. Eines der beliebtesten kulturellen Freizeitangebote ist der Besuch von Kunstgalerien und thematischen Ausstellungen. Ein Museumsbesuch ist die ideale Lösung, um die Routine des Alltags zu durchbrechen. In Palma gibt es eine große Anzahl von Kunstgalerien und Museen, die sich hervorragend für einen Ausflug eignen. Die Museen Es Baluard und Palau March bieten z. B. das ganze Jahr über verschiedene Ausstellungen und Konzerte mit klassischer Musik. Gegenüber des Museums Es Baluard ist die ABA ART LAB, ein lichtdurchfluteter Bereich, in dem Künstler Projekträume einrichten und spezielle Werke dafür schaffen können.

Und wenn das Paar nach dem Besuch von Museen, Kunstgalerien und den Straßen der Altstadt noch Energie übrig hat, können an der Playa de Palma Fahrräder gemietet und eine Tour entlang der Küste unternommen werden.

Palma de Mallorca für Romantiker Zusammenfassung