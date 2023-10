Reisebericht Motto by Hilton, Chelsea, New York City

Wer ein Fan vom Motel One ist, wird wohl auch das Motto by Hilton schätzen. Wer gerne gut frühstückt, ist hier verkehrt.

Motto Hilton Chelsea New York – Blick von 2801

Das Hotel Motto by Hilton, Chelsea, New York City ist eigentlich ein gut bewertetes 3 Sterne Budget Hotel. Obwohl ich fast vier Monate vorher buchte, kostete das Hotel 350 €/Nacht und hat für das viele Geld wenig geboten. Ich beobachtete die Preise auch weiterhin, wie in dem Ratgeber: Luxus-Hotels günstiger buchen beschrieben. Wobei – Luxus ist hier nur der Preis. New York City ist einfach eine teure Stadt.

Motto by Hilton Hotel, Chelsea, New York – Zimmer für Drei – 2610

Da wir mit einem Dreijährigen reisen, musste ich ein Zimmer für drei nehmen! Natürlich konnte der Sohn nicht da oben schlafen, dass musste ich stattdessen. Sehr unbequem. Auch das Zimmermädchen mochte es wohl nicht, denn sie wechselte oben nie die Bettwäsche in 7 Tagen.

Im Zimmer gab es ausser dem Bett keine Sitzgelegenheit und keinen Schrank, nur zwei Schubladen unter dem Bett, sowie einige Haken an der Wand. Man muss aus dem Koffer leben, obwohl der Platz sehr beengt ist.

Ich reklamierte jeden Tag, das defekte Telefon. Ich konnte ab dem 3. Tag wieder mit der Rezeption sprechen, Room-to-Room bekamen die Engineers aber nicht hin.

Die Lage in Chelsea ist angenehm.

Motto by Hilton Hotel, Chelsea, New York, Flur

Wenn man zu zweit unterwegs ist und nur wenige Tage bleibt und keinen Schreibtisch braucht und man einen guten Preis bekommen hat, ist das Hotel okay.

Als ganz schlimm empfinde ich das Frühstück. Es gibt nur a la Carte. Man kann drei Süsse Frühstücke wählen: Tiramisu-Haferflocken, Pancakes, gesüsstes Müsli mit fettem Jogurt. Jedes dieser Frühstücke schätze ich zwischen 1000 und 1500 Kcal.

Herzhaftes Frühstück ist so eine Art Hamburger mit Wurst statt Fleisch, gebackene Eier mit Tomaten (zurecht nennen sie es nicht Shakshuka), ein Käse Omelett oder drei Eier mit Rucola Salat. Jedes Frühstück kostet 14 – 18 $++. Ein kleiner Kaffee kostet 4 – 5 $ ++ und wenn man Brot möchte, zahlt man für zwei Scheiben 3,50 $ ++. Ich habe dann Brot mit Bacon (8 $) gegessen . So Standards wie Marmelade gibt es nicht!

Frech ist, dass auf der Rechnung das Trinkgeld gleich eingerechnet wird:

Motto By Hilton Hotel Gratuity und Tipp

Unverschämt ist, dass unten noch einmal Tipp verlangt wird, 20-22 %. Sicher werden viele so doppelt tippen.

Ab Gold Mitglied bei Hilton Honors bekommt man pro Person 18 $ (max 2 Personen) gutgeschrieben. Wir hatten es in den 7 Tagen nie geschafft, unter 36 $ zu kommen. Und ich war nach dem Frühstück immer noch hungrig. Ich vermisste auch Obst und Gemüse.

Fazit: Aufgrund des miserablen Frühstücks würde ich nicht wieder ins Motto by Hilton Chelsea New York City gehen. Auch sonst ist es ein Billighotel zum Luxuspreis. Und wir sind ja Hilton Freunde aufgrund des Hilton Honors Programm.

Immer mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter aktuell!

Reisebericht Motto by Hilton, Chelsea, New York City Zusammenfassung Reisebericht Motto by Hilton, Chelsea, New York City: Aufgrund des miserablen Frühstücks würde ich nicht wieder ins Motto by Hilton Chelsea New York City gehen. Auch sonst ist es ein Billighotel zum Luxuspreis. Und wir sind ja Hilton Freunde aufgrund des Hilton Honors Programm. Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)