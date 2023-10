Fine Dining in Skåne. Daniel Berlins Neueröffnung und vier Top-Adressen für Gourmet- und Augenschmaus

Daniel Berlin Restaurant VYN (c) Miriam Preis

Vom nordischen Frühstück in Deli-Atmosphäre bis zum Zwei-Sterne-Restaurant: Die Gastroszene in Skåne ist so abwechslungsreich wie die zumeist regionalen Zutaten, die für die traditionelle und moderne Küche verwendet werden. Mit „VYN“, dem neuen Restaurant von Daniel Berlin, das am 25. Oktober 2023 eröffnet, bekommt Südschweden sowohl eine neue „travel for food“ Destination als auch ein neues Boutique-Hotel.

VYN – Restaurant und Hotel von Daniel Berlin

Seit der Schließung des Zwei-Sterne-Restaurants Daniel Berlin Krog im September 2020 hat sich Daniel Berlin seinem neuen Projekt VYN gewidmet. Auf über sieben Hektar ehemaligem Farmgelände inmitten der bezaubernden Landschaft Österlens mit Blick auf das Baltische Meer eröffnete er das VYN-Restaurant mit 30 exklusiven Plätzen und einem Private Dining Room. Das kulinarische Erlebnis wird durch die legere Food & Wine Bar in einem separaten Gebäude sowie ein Boutique-Hotel mit 15 Zimmern ergänzt.

VYN wurde von Daniel Berlin als ein Ort der Entspannung geschaffen, an dem Gäste die skandinavische Küche in Verbindung mit der umgebenden Natur und einer Auszeit vom Alltag genießen können. Berlin unterstreicht seine Menüs mit außergewöhnlicher Kreativität und der Fähigkeit, einfache Zutaten in kulinarische Meisterwerke zu verwandeln. Viele der saisonalen Produkte werden von ihm selbst angebaut, gesammelt oder gejagt, um höchste Qualität und Nachhaltigkeit sicherzustellen. Alle weiteren Zutaten werden lokal bezogen.

Ein bemerkenswerter Aspekt von VYN ist die Rücksichtnahme auf die Arbeitsbelastung des Teams und die Förderung einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Das Hauptrestaurant hat daher spezielle Öffnungszeiten und empfängt Gäste nur von Montag bis Freitag sowie samstags bis zum Mittagessen.

Malmö – Sterne, Streetfood, Trends und Hotspot

Seit 2011 greifen die Brüder Ebbe und Mats Vollmers das regionale kulinarische Erbe in Form unerwarteter Kombinationen und Techniken auf. Dafür erhielt das Vollmers zwei Michelin-Sterne. Vollmers befindet sich in einem charmanten Stadthaus im Herzen von Malmö und hat sich einen Namen für seine raffinierte Küche gemacht, die charakteristische Aromen ausarbeitet, aber den Geschmack nicht verkompliziert. Das Ergebnis sind Gerichte, die die Sinne anregen und die Essenz der Region einfangen.

Die lebhafte, herzliche Atmosphäre, moderne Kochkunst und das vielfältige Menü, das 30 kleine Gerichte umfasst, zeichnet das Mutantur von Alexander Sjögren aus. Sjögren, der 2016 den dritten Platz beim Bocuse D’or Europe gewonnen hat, hat eine außergewöhnliche Speisekarte entwickelt, die nicht nur geschmacklich, sondern auch ästhetisch überzeugt. Bei Mutantur gibt es keine festen Regeln für die Bestellung – Gäste können ihre ganz persönliche Kombination ganz nach Stimmung und Vorlieben wählen. Alexander Sjögren lässt sich von Streetfood inspirieren und hat sogar seine eigene Interpretation des Nationalgerichts von Malmö, den Falafel, kreiert. Auch das Wohl der Mitarbeiter liegt Mutantur am Herzen, weshalb das Restaurant nur wochentags geöffnet ist.

Helsingborg & Ystad – Meerblick, Fusion, unter Freunden

Seit 2016 öffnet das Restaurant Creo im Herzen von Helsingborg mittags und abends seine Türen. Die moderne Fusionsküche wird in Vorspeisengröße serviert. So haben Gäste die Möglichkeit, zahlreiche saisonale Kreationen mit innovativen Aromen verkosten zu können. Die klassischen Gerichte mit außergewöhnlichem Twist sind von internationaler Cuisine inspiriert und werden in einem ehemaligen großen Apartment serviert. Dazu gibt es eine Vielfalt an Drinks, die Genießer ebenfalls überraschen.

Eine entspannte Atmosphäre und ein preiswertes regionales Fine-Dining-Erlebnis bietet das Credo von Malin und Christoffer Jedenstam Herbst in der JH matbar in Ystad. Malins und Christoffers Philosophie, die besten lokalen, saisonalen Zutaten zu verwenden, bedeutet, dass fast nichts über weite Entfernungen transportiert wird. Zu den lokalen Produzenten gehört sogar Christoffers Mutter, die alle Kräuter und einige der angebotenen Gemüsesorten selbst anbaut.

www.visitskane.com/de

Immer aktuell mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter

Daniel Berlin Zusammenfassung Daniel Berlin: Die Gastroszene in Skåne ist so abwechslungsreich wie die zumeist regionalen Zutaten, die für die traditionelle und moderne Küche verwendet werden. Mit „VYN“, dem neuen Restaurant von Daniel Berlin, das am 25. Oktober 2023 eröffnet, bekommt Südschweden sowohl eine neue „travel for food“ Destination als auch ein neues Boutique-Hotel. Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)