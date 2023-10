Das Waldorf Astoria ist die Topmarke von Hilton. Wer in Berlin das Haus kennt oder noch eher in Rom, wird begeistert sein und gerne wieder Waldorf buchen.

Bewertungen Waldorf Astoria – Laut US News ist das Waldorf Astoria eins der besten Hotels der USA.

Ich bin ja durch unseren sehr schönen, aber masslos überteuerten Malediven Urlaub zum Hilton Diamond geworden und so zum Hilton Fan. Der Diamond Status brachte uns wirkliche gute Vorteile. Da will man den verlängern, was gar nicht so einfach ist. Wer dazu mehr wissen will, kann den Artikel über Hilton Honors lesen.

Waldorf Astoria Orlando Disney Shuttle – Leichtigkeit des Luxus, ein kultivierter Lebensraum, aufrichtig eleganter Service

Der Claim des Waldorf Astoria Orlando – „Leichtigkeit des Luxus, ein kultivierter Lebensraum, aufrichtig eleganter Service“ – erinnerte mich sehr an das, was von den Europa Schiffen gelebt wird und was ich sehr schätze.

Zu meinem Erschrecken kamen die Preise auch ziemlich dicht an die Preise der MS Europa Schiffe ran – um die 1000 €/Nacht ohne Verpflegung zzgl. Resort Fee! Dann wird das wohl auch gut sein. Wir wollen ja 10 Tage Urlaub in Orlando machen.

Ich hatte mein Programm abgespult, wie man günstig ein Luxushotel bucht und war erfolgreich. Über Trivago Spanien bekam ich das Zimmer für 298 €/Nacht oder die Suite für 370 € bei „Catchit“. Also gleich die Suite für 70 € Aufpreis gebucht! Jedoch, zu den 3700 € für die 10 Nächte kommen noch:

Tax 491,40 US $

Resort Fee 450 US $

Internet: 145 US $

Parken: 480 US $ + Tax + Tipp für Valet (100 USD = 10 Ausfahrten)

Frühstück für 2: 800 USD + Tax + Tipp

Waldorf Astoria Orlando Suite Preise für 1 Tag – wenn über Hilton gebucht

Wow! Über 2600 US $ kommen noch auf die 3700 $ drauf. Die kämen auch auf den Preis der Hilton Webseite, mit Ausnahme Internet und es wird ein Frühstückskredit von 50 US$/Tag gegeben wegen Diamond (also 650 $ weniger, immer noch 1950 $ auf die Hilton direkt Preise)

Jetzt muss ich optimieren. Okay, Für Internet kaufe ich eine 30 Tage Unlimited eSIM für 60 €. Die brauchen wir sowieso. Und ich frage mal das Hotel, was ich als Diamond bekomme, obwohl ich über eine andere Quelle buche.

Eine PreArrival Kordinatorin anwortet mir:

„Für die Reservierung werden keine Punkte und keine Gutschrift für Speisen und Getränke gewährt. Die Anzahl der Nächte, die Sie bei uns verbringen, würde sich jedoch erhöhen, um Ihren Diamond Status zu erhalten! Diamond-Upgrades sind eine unserer beliebtesten Möglichkeiten, um treuen Mitgliedern wie Ihnen zu danken! Wenn bei Ihrer Ankunft ein Zimmer verfügbar ist, das eine Stufe über Ihrem Zimmer liegt, würden wir Sie gerne kostenlos upgraden. Wenn Sie genau wissen, welches Zimmer oder welche Suite Sie haben möchten, helfen wir Ihnen gerne bei der Reservierung zu einem vergünstigten Upgrade-Preis vor Ihrer Ankunft! Da Sie ein Deluxe-King-Zimmer gebucht haben, wäre ein Upgrade um eine Stufe eine Verbesserung der Aussicht auf unser Deluxe-King-Zimmer mit Disney View! Wenn Sie dieses Upgrade im Voraus buchen möchten, kostet es $45 pro Nacht!“

Die Dame vom Hotel verlangt vom Stammgast 45 Dollar für ein Upgrade um eine Kategorie im Waldorf Astoria Orlando. Wird der Gast veralbert? Auf der Webseite ist der Preisunterschied 14 $.

Wieso Deluxe King? Ich habe doch eine Suite gebucht!

Beim Überprüfen der spanischen Buchungsseite und der Bestätigung finde ich heraus, dass ich eine Suite buchte, jedoch Tax und Resort fee noch zu zahlen sind. Das ist eigentlich nicht konform mit EU Regeln.

ich checkte kurz die aktuellen Preise und sah, dass die TUI jetzt diese Suite für 370 € inkl. Tax und Resort Fee anbietet.

In der Tarifbeschreibung der TUI steht, das alle Steuern UND auch Gebühren wie Resort Fee enthalten sind. Also storniere ich Catchit und buche neu bei der TUI. Das sind immerhin über 1000 € unterschied auf die 10 Tage! Nun fängt das Elend so richtig an. Zuerst bestätigt mir die TUI, dass ich verbindlich angefragt habe (ne, ich hatte gebucht!) und sie mir in den nächsten Tagen Bescheid geben, ob Sie meinem verbindlichen Antrag (!!) stattgeben! Ziemlich dreist, aber dieser Teil ging gut aus. Nach ein paar Tagen Bangen bestätigte die TUI die Suite.

Jetzt teilte ich dem Hotel die Änderung mit. Aber auch die TUI buchte im Hotel keine Suite, sondern einen King Room, sagte das Hotel. Das teilte ich der TUI mit, die mir sagte, ich solle mich an das Hotel wenden, TUI hat eine Suite für mich. Das Hotel sagt, sie hätten nur eine Buchung für ein Zimmer. So spielten die beiden fröhlich Pingpong mit mir über mehrere Wochen. Als Berliner ist man so etwas ja von den Behörden gewohnt! Aber irgendwann platzt auch dem Berliner der Kragen.

Ich habe dann die Email-Adresse des Direktors Ryan Fitzgerald rausgesucht und gefragt, ob das der Waldorf Astoria Standard sei, dass der Gast sich kümmern muss. Er meinte, nein, ich muss mich um nichts kümmern und wies mir gleich eine Suite mit Disney Blick zu, was einem Upgrade von einer Stufe gleich kam. Prima, Probleme gelöst, dachte ich.

Beim Einchecken ging das Theater gleich wieder los. Ich möge die Resort Fee bezahlen und für das Frühstück gibt es auch keine F&B Gutscheine von Hilton-Seite. Ich schrieb wieder den Direktor an, der sich jetzt aber nicht mehr meldete, sondern stattdessen die Direktorin of Rooms, Aileen Lisch. Sie teilte mir mit, dass die TUI die Resort Fee bezahlt habe und ich als Diamond pro Person 25 $ täglich als F&B Kredit bekomme, was dann die Hälfte des Frühstücks bezahlt (in der Regel 99,40 $ für zwei).

Waldorf Astoria Orlando Wohnzimmer

Endlich auf dem Zimmer angekommen, waren wir recht zufrieden. Es war eine echte Suite mit großem Wohnzimmer und Schlafzimmer. Die Möblierung war jetzt nicht unser Stil, aber alles war soweit okay, wenn auch manchmal Abnutzungserscheinungen zu sehen waren.

Alles war sehr sauber.

Zur Begrüßung gab es eine Flasche Rotwein und guten Aufschnitt, aber fast kein Brot. Wir bestellten uns beim Room Service Brot nach, aber es gab nach Betteln und einer Stunde Wartezeit nur 2 Scheibchen 😉

Das Zimmermädchen, dass uns Bügel brachte, spendierte zwei Extra-Flaschen Wasser. Man bekommt zu dritt nur zwei Flaschen zu je 0,45l. Das wäre in der Resort Fee enthalten. Am nächsten Tag kaufte ich bei Publix Supermarkt 2 Gallonen Wasser (zusammen 7,5l) für unter 2 $. Die demonstrativ hingestellte Evian Flasche mit dem 6 € Preisschild ignorierte ich.

Während des weiteren Aufenthalts wurden wir mit …. nichts verwöhnt. Was einem bei der hohen Zimmerrate irritierte. Werden TUI Gäste anders behandelt? Mein amerikanischer Nachbar lachte und meinte, „Welcome to American hospitality 2023“. Alle werden gleich mies behandelt. Es gäbe kaum noch Hotels, die großzügig mit den Gästen sind. Aber die Preise haben sie alle erhöht.

Der Geiz für ein Luxushotel war wirklich unübersehbar. Hätte ich die auf der Hilton Seite verlangten 1000 $ ++ bezahlt, wäre ich wirklich sauer gewesen. Aber auch bei 370.- die Nacht + Parken + 50 $ Frühstück empfand ich das Preis-Leistungs Niveau schlecht. Besonders der miese Service verprellte uns.

Waldorf Astoria Orlando

Es gab eigentlich nichts im Zimmer. Ein Block am Telefon mit Kuli, Q-Tipps, die nicht aufgefüllt wurden, genauso wie die Wattebäuschen und große Flaschen Kosmetik. „Hand Wash“ und „Body Lotion“ am Waschbecken und DuschGel, Shampoo und Conditioner in der Badewanne. Wobei es bei uns Gemecker gab. Meine Frau wollte das Zeug an der Wanne haben, ich in der separaten Dusche. Meine Frau meinte, es sei teures Zeug von AESOP. Mir wäre eine eigene, auch billige Seife in der Dusche lieber gewesen. 2 Bademäntel gab es und zwei Billig-Slipper, die nach 5 Tagen schon ausfransten, aber nicht ersetzt wurden. Auch das Mouth wash, wo noch 1 ml drin war und dass ich extra gut sichtbar liegend drapierte, wurde wieder an seinem Stammplatz gestellt. Auch tippen zwischendrin half nicht.

Sehr störend war, dass es im Bad keine „Handheld“ Dusche gab. Wie die Putzfrauen wohl saube rmachen? Hoffentlich wird das bei der Renovierung verändert.

Die Handtücher waren nicht besonders flauschig, die Duschtücher sehr klein, was uns erstaunte, bei den massiven Körpern einiger Gäste im Hotel. Es gab auch keinen Regenschirm, Schuhanzieher oder Kleiderbürste im Zimmer. Auch Hygiene- oder Wäschebeutel fehlten. Natürlich auch kein Briefpapier und Umschläge. Alles, was man aus der gehobenen Hotellerie kennt, gab es nicht. Es gab auch nicht mal ein Stück Obst oder sonst eine Aufmerksamkeit, mit der die Hotels ihre Langzeitgäste normalerweise beglücken.

Sehr ärgerlich war auch, dass nie aufgefüllt wurde. Die großen Aesop Flaschen waren fast alle, man pumpte und pumpte um etwas rauszubekommen. Ich stellte die leeren Flaschen ins Waschbecken, die standen wieder, wo sie immer standen. Erst am 3. Tag wurden sie aufgefüllt. Auch Wattestäbchen und Mundwasser wurden nicht aufgefüllt.

Als wir das Zimmer bezogen, hatten wir 2 Teller, 2 x Besteck, 4 Gläser und 2 Weingläser.

Bereits am Folgetag wurde ein Teller mit besteck und ein Weinglas weggenommen. Am Vortag der Abreise hatten wir für drei Personen 2 Gläser und ein Weinglas. Alles andere war weg.

Waldorf Astoria Orlando – Blick vom Balkon – Pool und Disney

Wenn man einen Mitarbeiter um was fragte, bekam man es in der Regel nicht. Die Putzfrau nahm Teller mit, aber Neue müsse man sich im Restaurant selber holen, so die Auskunft. Im Restaurant war es ein Glücksfall, wenn man nach einer Papierserviette fragte, ob man sie bekam. Kellner Mr. Clay sagt nein, gehen Sie ins Badezimmer! Die Toiletten wären gleich neben dem Restaurant!

Frühstück im Waldorf-Astoria Orlando

Man kann a la carte oder Buffet essen. das Buffet kostet 40 $ ++. Egal ob das Hotel voll ist – am Wochenende – oder leer während der Woche, man wartet mindestens 5 Minuten, am Wochenende bis zu 40 Minuten. Dabei sieht man leere Tische, die aber noch nicht abgeräumt sind. Jeden Tag buchstabiert man seinen Namen und nennt die Zimmer Nummer.

Wenn man zwei Nächte hier übernachtet, ist das Buffet gut. Wir wohnten aber 10 Nächte und hatten Tag für Tag das gleiche lieblose Programm.

Prima für Deutsche ist die Aufschnittstation: Hier gibt es Parma Schinken, Salami, Paprika Chorizo, Provolone, Brie und Manchego. Brot gab es am Anfang eine Art Ciabatta und ein Baguette mit Oliven, so wie verschiedene Bagel, wenn man früh genug da war. Später dann nur noch eine Sorte.

Die frisch gepressten Säfte (Orange, Grapefruit) kommen von kleinen Farmen aus der Umgebung, wo sie liebevoll kaltgepresst werden, erklärte uns die Kellnerin. Sie kosten 10 $++.

Im Buffet-Preis ist Filter-Kaffee enthalten. Dieser ist erstaunlich unterschiedlich. Mal wärmer, mal kälter, mal stärker und mal sehr herzfreundlich. Cappuccino und Co kosten 7 $++ Aufpreis. Die schmeckten uns aber nicht besonders, so dass wir beim inkludierten Filterkaffee blieben. Mit Mühe bekam man auch warme Milch dazu statt der Half&Half Sahne.

Manche Kellner platzen in unsere Gespräche rein und wollte wissen, was wir für den Tag planten. Obwohl wir immer am fast gleichen Tisch sassen, gab es fast immer andere Kellner. Sehr ungeschickt von der Hotelleitung.

Sie fragten, ob sie was für Dich tun können, aber wenn Du ein Omelett bestellt hast, sagten sie, Du musst es Dir holen. Auch an der Station wollte keiner liefern, der Gast wartet. Egal wie voll das Restaurant ist.

Bevor man das Restaurant betritt, muss man sich an einem Counter identifizieren, wo die gleiche Dame uns täglich nach Namen und Zimmer fragt. JEDEN Tag mussten wir den Namen buchstabieren. Ausser beim 2. Mal bei Mr. Jamal. Der hat es sich gemerkt und wusste auch, wo wir gerne sitzen. Welche angenehme Ausnahme im Service!

Das Frühstück ist in Ordnung. Waffeln und Pancake sind gut. Omelett okay. Crepes katastrophal, da nicht heiss genug zubereitet. Egg Benedict haben wir wegen eines Aufpreises von 28 $ nicht probiert. Wenn man es mit dem Adlon vergleicht, ist es schwach. Es ist ungefähr so wie das Hilton Madrid Airport, vielleicht leicht bessere Auswahl. Ärgerlich ist es, dass man im Supermarkt viel frisches Obst und Gemüse sieht, während man im Hotel immer das gleiche findet. Ich habe irgendwann angefangen, die Deko zu essen, weil ich Abwechslung wollte.

Man speist auf nackten Tischen ohne Decken oder Platzsets. Ein Set Besteck – Messer, Gabel, Kaffeelöffel ist in einer Stoffserviette eingewickelt. Dieses MUSS man während des gesamten Frühstücks behalten. beim Abräumen wirst Du gefragt, ob Du Dein Messer (sichtbar schmutzig) nicht mehr brauchst. Du hast dann halt mit dem Spiegelei-Messer deine Erdbeeren geschnitten. Wie luxuriös!

Absurd für Europäer: Obwohl das Buffet zu 99 % SB ist, erwartet man minimum 15 % Trinkgeld, eher 20 %. Ich fragte unsere litauische Kellnerin, ob das für alle sei. Sie erwiderte: „Nein, nur für mich!“

Was für ein ungerechtes System. Der Abräumer, die Damen am Buffet und die Leute in der Küche bekommen nichts!

Service und Trinkgeld

Wenn Du ankommst, springen sofort junge und kräftige Kerle auf dein Auto, um es ausräumen und Dir deine Koffer aufs Zimmer zu rollen (Was dann eine Stunde dauert). Aber auch dann wollen sie 10 $ dafür sehen. Dein Auto gibst Du ab (Valet) – für 52 $ die Nacht. Jedes Mal, wenn Du es wieder haben willst, zahlst Du 10 $ „Trinkgeld“. Der Valet Parker erklärte mir stolz, dass er häufig bis zu 700 $ verdiene. Am Tag! Auf jeden Fall war er praktisch. Ich konnte immer große Scheine bei ihm wechseln.

Ich habe nach der ersten Nacht nebenan beim Hilton für 38 $/24 Stunden selber geparkt.

Frau Lisch fragte mich, ob ich sonst noch Wünsche hätte. Ich sagte, ja, die lokale Zeitung, den Orlando Sentinel. Sie sagte, sie hätten manchmal das Wallstreet Journal an der Rezeption. Wer zuerst kommt, bekommt das WSJ. Sie wird mir den Sentinel organisieren. Und wirklich. Am Sonntag bekam ich den Sentinel von Freitag und konnte so erfahren, dass es eine interessante Kunstausstellung im Central Park von Winter Park gibt, die wir auch am gleichen Tag besuchten und viel Spaß hatten. Am Montag bekam ich um 13 Uhr die Montagsausgabe. Die folgenden Tage ist dann das Engagement eingeschlafen. Hätte ich jemanden tippen müssen?

Man ist immer unsicher, wann man und wie viel man tippen muss. Reichen jetzt 5 Dollar für den Pool Boy (also eher Pool Rentner in unserem Fall) oder sollten es 10 $ sein?

Im inkludierten Disney Shuttle Bus, der jede Stunde fährt, steht groß, dass Tipps willkommen sind. Wofür zahlt man die Resort fee? U.a. für den Bus! Es war sehr schwierig für uns, den Busfahrplan herauszufinden. Im Hotel gab es sehr widersprüchliche Angaben. Der Bell Captain riet dann, die Internet Seite des Shuttles zu besuchen. Zum Magic Kingdom war es praktisch, das dauerte 15 Minuten, aber zurück klapperte er alle Parks ab. Und es wurde recht voll, weil sich das benachbarte Hilton Signa und das Waldorf Astoria die Shuttle teilen. Allerdings waren wir die einzigen Waldorf Gäste. Zurück hätte ich lieber einen Lyft für 15 $ (+ Tipp!) bestellen sollen, denn die Rückfahrt dauerte fast eine Stunde.

Sollte ein Luxushotel nicht einen eigenen Shuttle Service haben? Für seine wenigen Gäste?

Waldorf Astoria Orlando Lobby

Baustelle

Als wir ankamen, hörten wir eine Baustelle im Haus. Die weckte uns jeden Morgen gegen 8 Uhr. Die Bohrgeräusche waren aber weit genug weg, dass sie nicht so störten. Aber jeden Tag kamen sie näher. Also fragte ich die Rezeption, wann das aufhöre. „Um 18 Uhr jeden Tag“ war die Antwort. Da wir am nächsten Tag abreisten, wollten wir uns eigentlich einen gemütlichen Tag im Hotel machen. Der Lärm war bis zu 70 Dezibel laut im Zimmer. Selbst telefonieren ging nicht mehr. Wir haben dann das Zimmer verlassen und konnten uns nicht ausruhen. Der Rezeptionist meinte, unser Tour Operator, also TUI, und auch die Webseite des Hotels hätten informiert. Auf der Hilton Seite steht nichts von Baustelle. Aber in der Tat, das Waldorf Astoria hat eine eigene Webseite, die aber nicht von der Hilton Seite verlinkt wird und ich nicht kannte. Da steht:

„WALDORF ASTORIA ORLANDO … REIMAGINED

We are pleased to announce the exciting reimagination of Waldorf Astoria Orlando, which will include several areas of the property. We anticipate this reimagination to have very little impact on the guest experience and we will continue to offer all of the world-class service levels that you expect from Waldorf Astoria Orlando. The project will commence in phases beginning April 2023, with an anticipated completion in December 2023. Rest assured that we always strive to minimize any guest inconvenience, ensuring that your stay is as comfortable and memorable as possible.“

(WALDORF ASTORIA ORLANDO … NEU INTERPRETIERT

Wir freuen uns, die aufregende Neugestaltung des Waldorf Astoria Orlando ankündigen zu können, die mehrere Bereiche des Hotels betreffen wird. Wir gehen davon aus, dass diese Neugestaltung nur sehr geringe Auswirkungen auf das Gästeerlebnis haben wird, und wir werden weiterhin den erstklassigen Service bieten, den Sie vom Waldorf Astoria Orlando erwarten. Das Projekt wird in mehreren Phasen ab April 2023 beginnen und voraussichtlich im Dezember 2023 abgeschlossen sein. Seien Sie versichert, dass wir stets bestrebt sind, die Unannehmlichkeiten für unsere Gäste so gering wie möglich zu halten und sicherzustellen, dass Ihr Aufenthalt so angenehm und unvergesslich wie möglich ist.)

Hätte ich dem verärgerten Gast nicht etwas auf das Zimmer geschickt, um ihn etwas zu besänftigen? Nichts. Der Gast muss ja nicht das Waldorf buchen …

Check Out

Das Hotel bleibt sich treu. Obwohl es um 12 Uhr an der Rezeption voll ist, sind nur zwei junge Rezeptionistinnen da. Wir sind heute genervt. Seit 9 Uhr hatten wir bis zu 70 Dezibel Bohrgeräusche im Zimmer. Samstag fangen die erst um 9 an!

Ich warte 10 Minuten an der Rezeption – nichts bewegte sich. Dann hole ich mein Auto aus der Garage. Ich stelle mich wieder an und komme gleich ran. Meine Rechnung ist mit Resort Fee, mit zweierlei Steuern und einer Flasche Evian, die ich nie getrunken habe. Ich verlange gleich nach dem Front Office Manager. Meine Rezeptionistin entschuldigt sich und geht nach hinten und fast 15 Minuten höre und sehe ich nichts mehr von der Rezeptionistin. Die Vorgesetzte kommt mit einer neuen Rechnung, 600 € geringer. Sie behauptet noch zum Abschied, die täglich 50 $ Food Credit hätte ich auf Kulanz bekommen. Ein Anspruch bestand nicht. Ich Undankbarer! Da hätte ich ja nun einfach mal die Resort Fee + Steuern über 600 € zahlen können …

Wenn es Kulanz wäre, warum wird es dann prominent in der Hilton Honors App als Feature für meinen Aufenthalt angezeigt? Vermutlich werde ich die versprochenen 1000 Punkte auch nicht bekommen.

Fazit: Das Waldorf Astoria Orlando ist ein recht schönes Hotel mit großzügigen Zimmern. Der Service war von Tag eins an unerfreulich und ausgesprochen inkompetent.

Man kann den Verantwortlichen nur empfehlen, mal mit einem der Europa-Schiff zu fahren – möglichst wenn Johann Schrempf Dienst hat – um wahren Luxus kennenzulernen. Der Service im Waldorf Astoria ist ungefähr so gut wie in einem Motel One, die Kompetenz jedoch geringer. Selbst zu einem geringen Preis würden wir das Waldorf Astoria Orlando nicht mehr buchen! Es nervte einfach nur! Ein Hilton Underperformer zum Abgewöhnen! Mit Luxus hat dort nichts zu tun!

Wir sind gespannt, wie unser nächstes Hilton Hotel in den USA sein wird: Das Conrad Fort Lauderdale.

