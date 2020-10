1 Rene Redzepi Denmark

2 Björn Frantzen Sweden

3 Dan Barber USA

Best Chefs Awards 2020

4 Disfrutar Spain

5 Joan Roca Spain

6 David Munoz Spain

7 Virgilio Martinez Peru

8 Aitor Zabala Spain

9 Rasmus Kofoed Denmark

10 Grant Achatz USA

11 Mauro Colagreco Argentina

12 Vladimir Mukhin Russia

13 Jonnie Boer The Netherlands

14 Andreas Caminada Swiss

15 Yannick Alleno France

16 Alex Atala Brazil

17 Eneko Atxa Spain

18 Ana Ros Slovenia

19 Julien Royer France

20 Agustin Balbi Argentina

21 Dominique Crenn France

22 Enrico Crippa Italy

23 Christian Bau Germany

24 Sven Elverfeld Germany

25 Gaggan Anand Thailand

26 Alex Dilling UK

27 Corey Lee South Korea

28 Rodolfo Guzman Chile

29 Paco Morales Spain

30 Albert Adria Spain

31 Anne-Sophie Pic France

32 Peter Goossens Belgium

33 Daniel Humm Swiss

34 Rasmus Munk Denmark

35 Clare Smyth UK

36 Alain Passard France

37 Martin Berasategui Spain

38 Heston Blumenthal UK

39 Mauro Uliassi Italy

40 Eric Vildgaard Denmark

41 Andre Chiang Taiwan

42 Pía León Peru

43 Massimo Bottura Italy

44 Norbert Niederkofler Italy

45 Adonis Luiz Aduriz Spain

46 Modest Amaro Poland

47 Seiji Yamamoto Japan

48 Vicky Cheng Hong Kong

49 Arnaud Donckele France

50 Alexandre Couillon France

51 Jorge Vallejo Mexico

52 Zaiyu Hasegawa Japan

53 Yoshihiro Narisawa Japan

54 Quique Dacosta Spain

55 Manu Buffara Brazil

56 Niko Romito Italy

57 Hisoyaku Kawate Japan

58 Antonia Klugmann Italy

59 Paolo Casagrande Italy

60 Paul Pairet France

61 Gregoire Berger France

62 Nick Bril The Netherlands

63 Frederic Anton France

64 Emma Bengtsson Sweden

65 Massimo Alaimo Italy

66 Richard Ekkebus The Netherlands

67 Soenil Bahadoer The Netherlands

68 Ben Shewry New Zealand

69 Hans Neuner Austria

70 José Avillez Portugal

71 Paco Roncero Spain

72 Syrco Bakker The Netherlands

73 Selassie Atadika Ghana

74 Michel Troisgros France

75 Yusuke Takada Japan

76 Ricardo Camarena Spain

77 Floriano Pellegrino Italy

78 Sühring Sühring Germany

79 Jefferson Rueda Brazil

80 Tristin Farmer UK

81 Daniel Calvert UK

82 Bee Satongun Thailand

83 Toni Romero Spain

84 Jan Hartwig Germany

85 Elena Arzak Spain

86 Daniela Soto-Innes Mexico

87 Joris Bijdendijk The Netherlands

88 Sat Bains UK

89 Fatih Tuhak Turkey

90 Poul Adrias Ziska Denmark

91 Tim Raue Germany

92 Oliver Pena Spain

93 Twins Moscow Russia

94 Ricardo Chaneton Venezuela

95 Leo Espinosa Colombia

96 Dennis Huwae The Netherlands

97 Alberto Landgraf Brazil

98 Rafa Costa e Silva Brazil

99 Matt Abe UK

100 Kirk Westaway UK

Wie diese sehr intransparente Liste Best Chefs Awards entsteht, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Die Liste wird in Deutschland von Christian Bau (23) angeführt. Verfolger sind Sven Elverfeld (24), die Sührings (78), Jan Hartwig (84) und Tim Raue (92).

Caminada ist auf Platz 14, Daniel Humm auf Platz 33. Für Österreich belegt Hans Neuner Platz 69.

Wir beglückwünschen alle ausgezeichneten Köche!