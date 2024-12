Michelin Atlanta, Georgia, USA

Atlanta greift im zweiten Jahr des MICHELIN-Führers nach den Sternen: Inspektoren zeichnen vier neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern aus – Vier neue Bib Gourmands und vier Sonderauszeichnungen – Insgesamt 57 Restaurants und 25 verschiedene Küchen im Atlanta Guide vertreten. Wir haben die komplette Liste!

Lazy Betty Atlanta – 1 Michelin Stern

Michelin Atlanta

Die Ausgabe 2024 des MICHELIN-Führers Atlanta präsentiert vier neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern und vier neue Bib Gourmands.

„Im zweiten Jahr des MICHELIN-Führers in Atlanta beeindrucken die Leidenschaft und das Talent der lokalen Gastronomie die anonymen Inspektoren“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, gegenüber dem Gourmet Report. „Wir sind sehr stolz darauf, zum ersten Mal vier neue MICHELIN-Stern-Restaurants in der MICHELIN-Führer-Familie begrüßen zu dürfen. Wir gratulieren der Stadt Atlanta zu einem weiteren herausragenden Jahr für ihre Restaurant- und Gastgewerbegemeinschaft.“

O by Brush, Omakase Table, Spring und Staplehouse wurden mit je einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, womit die Stadt nun insgesamt neun hat. Darüber hinaus wurden Masterpiece, Superica, Table & Main und Whoopsie’s mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, womit sich die Gesamtzahl der Restaurants in der Stadt auf 14 erhöht. Die gesamte Auswahl, einschließlich der empfohlenen Restaurants, beläuft sich auf 57 Restaurants aus 25 verschiedenen Küchen.

Ein MICHELIN-Stern

O by Brush (Sushi-japanische Küche)

Das Brush Sushi befindet sich in einem eleganten Einkaufszentrum, in dem auch Rolex und Dior zu finden sind. Im Inneren des stilvollen Lokals befindet sich das O by Brush, eine separate Omakase-Theke, die von Küchenchef Jason Liang geleitet wird. Die umfangreiche Prozession beginnt mit verschiedenen Vorspeisen, bevor Nigiri wie das wunderbar reichhaltige Shima Aji, Warayaki Sawara, das mit Heu über Kohlen geräuchert und dann in Scheiben geschnitten und mit Reis gefüllt wird, und Anago Tempura Temaki, das über Binchotan-Kohlen zubereitet wird, auf den Tisch kommen. Eine Verkostung von trocken gereiftem Hirame und Kanpachi ist eine köstliche Überraschung, ebenso wie die Tamago-Verkostung, bei der die klassische Variante neben einer zarten, kuchenähnlichen Version angeboten wird. Die umfangreiche Sake-Auswahl, die auch glasweise oder in Karaffen erhältlich ist, ist die perfekte Ergänzung.

Omakase Table (Sushi-japanische Küche)

In diesem seriösen, auf die Theke ausgerichteten Restaurant bieten Küchenchef Leonard Yu und sein kleines Team ein mehrgängiges Menü an, das sich an der traditionellen Küche orientiert und gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis von Vielfalt und Saisonalität bietet. Der Abend beginnt mit einer Reihe von Otsumami, einem rasierten Waygu-Rind, das in Sukiyaki-Sauce mit einem Wachtelei pochiert wird. Das charakteristische Gericht des Küchenchefs, Uni Gohan mit Otoro, ist dekadent, während Maiskolben eine beeindruckende Geschmackstiefe bieten. Die Nigiri zeigen Charakter, ohne aufdringlich zu sein: Kawahagi wird mit tiefgefrorener Leberpaste gekrönt, die auf der Zunge zergeht, während die Haifischzunge mit Engawa fantastisch angebraten wird. Das Vanilleeis wird durch die Zugabe von gealtertem Shoyu auf ein neues Niveau gehoben, um nicht in den Schatten gestellt zu werden.

Spring (Zeitgenössische Küche)

Finden Sie den Weg zu diesem kleinen, aber gut ausgestatteten Restaurant in Marietta, wo freiliegende Ziegelsteine und eine gewölbte Decke aus dunklem Holz einen liebenswerten Charme verbreiten. Küchenchef Brian So kümmert sich um ein straffes, modernes amerikanisches Menü mit einem starken Fokus auf Saisonalität. Gekonntes, aber einfaches Kochen ist hier die Maxime, bei der die Zutaten für sich selbst sprechen und die Gerichte umwerfend sind, ohne jemals protzig zu wirken. Das hausgemachte Sauerteigbrot mit Knoblauch-Schnittlauch-Butter ist köstlich, aber man sollte sich nicht zu sehr damit vollstopfen, denn der in der Pfanne gebratene Königslachs mit Sauce Hollandaise und Forellenrogen ist ebenso verlockend. Ein mit Ahornsirup glasierter Cruller mit gehobelten Mandeln in einer Amaretto-Crème anglaise ist ein gewagtes und unverwechselbares Dessert, und die Weinkarte ist besonders beeindruckend.

Staplehouse (Zeitgenössische Küche)

Das Staplehouse im Old Fourth Ward ist an zwei Abenden pro Woche zum Abendessen geöffnet (Freitag-Samstag). In Ward gelegen, verspricht Staplehouse einen geselligen Abend mit Gesprächen und talentierter Küche. Eine offene Küche, freiliegende Ziegelsteine und eine hohe Decke verleihen diesem charmanten Lokal ein rustikales/industrielles Flair. Hier wird ein modernes Degustationsmenü serviert, das mit einem herzhaften Angebot aufwartet, das alles andere als schnöde ist. Foie gras oder Kaviar werden Sie hier nicht finden, dafür aber einen Kohlgang, der vor Charakter und Geschmack nur so sprüht. Eine dicke Scheibe gegrilltes Lendensteak mit einem knusprigen Morchelpilz wird von einem Stück gegrilltem Edelsalat mit winzigen Röschen sprießenden Blumenkohls begleitet. Die Zitrustarte mit Honigwabenbonbons ist ein echter Leckerbissen.

Bib Gourmand

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben vier neue Restaurants ausgewählt, die mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet werden. Damit werden Lokale mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis gewürdigt.

Masterpiece (Chinesische Küche)

Das Masterpiece ist seit langem ein Favorit für köstliche Sichuan-Spezialitäten. Es liegt etwas abseits in einem unscheinbaren Einkaufszentrum in Duluth, aber die Fahrt lohnt sich. Innen ist es mit hellen Fliesenböden ausgestattet, während die cremegelben Wände mit roten „Leder“-Ständen gesäumt sind, aber täuschen Sie sich nicht: Sie sind wegen des Essens hier, nicht wegen der Atmosphäre. Die herzhaften Sichuan-Gerichte werden nach Familienart serviert, wobei Gerichte wie Dong Po Pork, ein Quadrat aus schmelzend zartem Schweinebauch in einer dunkelbraunen Soße, die süß und lebhaft ist, im Mittelpunkt stehen. Die in dicke Streichholzstäbchen geschnittene Aubergine mit Schale ist ein wahres Paradebeispiel für das Können der Küche. Leicht gebraten und mit Chilipulver und Paprikapulver für einen feurigen Kick bestäubt, haben diese Leckerbissen einen herrlichen Knack und einen cremigen Kern.

Superica (Tex-Mex-Küche)

Es gibt fast ein Dutzend dieser beliebten Lokale, aber das Original am Krog Street Market war der Ursprung des Ganzen. Hier herrscht ein modernes industrielles Ambiente mit hohen Decken, einer großen Bar und einer offenen Küche. Das lebhafte Treiben trägt zur freundlichen Atmosphäre bei, aber es ist das Essen, das die Massen anlockt – eine ebenso genussvolle wie zugängliche Tex-Mex-Küche. Beginnen Sie mit den hauchdünnen Tortillas und der Salsa, die fast sofort serviert werden, bevor Sie zum Queso Fundido übergehen, der mit Gemüse, Krabben oder Chorizo aufgepeppt werden kann. Die saftigen, käsigen Enchiladas mit Reis und Bohnen sind eine gute Wahl, oder Sie entscheiden sich für die Tacos al Carbon mit Mehltortillas norteña, geräucherten Zwiebeln und einer würzigen Auswahl an Proteinen. Eisgekühlte Margaritas sind natürlich die perfekte Begleitung.

Table & Main (Südliche Küche)

Fahren Sie nach Roswell, um dieses Kleinod in einem umgebauten Haus zu finden, und gehen Sie hinein, um Südstaaten-Charme vom Feinsten zu genießen. Das Lokal ist voll mit gut betuchten Gästen, die sich unterhalten und feiern. Küchenchef Woolery „Woody“ Back steht am Herd und kocht saisonale, gehobene Südstaatenküche. Maisbrot oder „Pigs in Quilts“ sind ideale Vorspeisen, aber wenn Sie sich auf die Jahreszeiten einlassen wollen, sollten Sie Gerichte wie Spargelsuppe wählen, eine kochend heiße Schüssel mit frühlingshaften Köstlichkeiten. Das gebratene Hähnchen strotzt nur so vor Geschmack und ist unglaublich köstlich, und es ist gut, dass die Portion mehr als großzügig ist, denn Sie werden sich später an den Resten laben wollen. Mac and Cheese oder Collard Greens sind die perfekten Partner auf dem Teller.

Whoopsie’s (Amerikanische Küche)

Machen Sie keinen Fehler – Whoopsie’s ist ein lustiger, schrulliger Ort, an dem Sie sich danach sehnen werden, Stammgast zu werden. Wenn Sie das tun, werden Sie sich nicht langweilen, denn die Speisekarte bietet eine ständig wechselnde Mischung aus kalten und warmen Gerichten, die sich auch als Beilagen eignen, sowie ein täglich wechselndes Eiweißgericht (z. B. an einem Tag Prime Rib und an einem anderen Tag gebratene Hähnchenschenkel mit goldbrauner Haut) und ein Sandwich des Tages. Sie werden nicht hungrig nach Hause gehen, denn die Portionen sind großzügig und die Küche ist bescheiden, aber gut ausgeführt. Beginnen Sie mit dem Südstaaten-Snack-Tablett, das auf einem Cafeteria-Tablett aus Plastik serviert wird, dessen verschiedene Fächer mit Südstaaten-Klassikern wie Piment-Käse-Aufstrich, Chow Chow, eingelegtem Gemüse und Schweineterrine gefüllt sind. Täglich wird ein Dessert angeboten. Wenn es der Pekannusskuchen ist, ist es ein passender Abschluss.

MICHELIN Sonderauszeichnungen

Neben dem Bib Gourmand und den Sternen vergibt der Guide vier Sonderauszeichnungen:

Auszeichnung Sieger Établissement Prix MICHELIN des

Cocktails Exceptionnels Miles Macquarrie Kimball House Prix MICHELIN de la Sommellerie Ashleigh McFadden Nàdair Prix MICHELIN du

Service Daniel Crawford Spring Prix MICHELIN du Jeune Chef Nolan Wynn Banshee

Der Guide MICHELIN Atlanta 2024 :

(Ein SterneRestaurants 9 Bib Gourmand (Cuisine de qualité à prix modéré) 14 Restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 34 Gesamtzahlrestaurants 57 Styles de cuisine représentés dans la sélection des restaurants Étoilés MICHELIN 3 Styles de cuisine représentés dans la catégorie Bib Gourmand 10 Styles de cuisine représentés dans la sélection 25

Restaurants de la sélection Atlanta2024 récompensés de l’ÉtoileVerteMICHELIN

Restaurant Distinction Adresse Bacchanalia 1460 Ellsworth Industrial Blvd., Atlanta, 30318 The Chastain 4320 Powers Ferry Rd NW, Atlanta, 30342

Restaurants ÉtoilésMICHELIN de la sélection Atlanta2024

Restaurant Distinction Adresse Atlas 88 W. Paces Ferry Rd. NW, Atlanta, 30305 Bacchanalia 1460 Ellsworth Industrial Blvd., Atlanta, 30318 Hayakawa 1055 Howell Mill Rd. NW, Atlanta, 30318 Lazy Betty 1530 Dekalb Ave. NE, Atlanta, 30307 Mujō 691 14th St. NW, Atlanta, 30318 O by Brush (nouveauté) 3009 Peachtree Rd. NE, Atlanta 30305 Omakase Table (nouveauté) 788 W. Marietta St. NW, Atlanta 30318 Spring (nouveauté) 36 Mill St. Marietta, 30060 Staplehouse (nouveauté) 541 Edgewood Ave. SE, Atlanta 30312

Restaurants Bib Gourmand- Michelin Atlanta 2024

Restaurant Adresse Antico Pizza Napoletana 1093 Hemphill Ave., Atlanta, 30318 Arepa Mia 10 N. Clarendon Ave., Avondale Estates, 30002 Banshee 1271 Glenwood Ave. SE, Atlanta, 30316 Bomb Biscuit Co. 668 Highland Ave. NE, Atlanta 30312 The Busy Bee 810 Martin Luther King Jr. Dr. SW, Atlanta, 30314 Estrellita 580 Woodward Ave. SE, Atlanta, 30312 Fishmonger 674 N. Highland Ave. NE, Atlanta, 30306 Fred’s Meat & Bread 99 Krog St. NE, Atlanta, 30307 Heirloom Market BBQ 2243 Akers Mill Rd. SE, Atlanta, 30339 Little Bear 71-A Georgia Ave. SE, Atlanta, 30312 Masterpiece (nouveauté) 3940 Buford Hwy., Duluth, 30096 Superica (nouveauté) 55 Krog St., Atlanta, 30307 Table & Main (nouveauté) 1028 Canon St., Roswell, 30075 Whoopsie’s (nouveauté) 1 Moreland Ave. SE, Atlanta 30316

Empfohlene Restaurants in Atlanta2024 – Guide MICHELIN

Restaurant Adresse The Alden 5070 Peachtree Blvd., Chamblee, 30341 BoccaLupo 753 Edgewood Ave. NE, Atlanta, 30307 Chai Pani 406 W. Ponce De Leon Ave., Decatur, 30030 The Chastain 4320 Powers Ferry Rd. NW, Atlanta, 30342 The Deer and the Dove 155 Sycamore St., Decatur, 30030 Delbar 870 Inman Village Pkwy. NE, Atlanta, 30307 Food Terminal 5000 Buford Hwy., Atlanta, 30341 The General Muir 1540 Avenue Pl., Atlanta, 30329 Georgia Boy 1043 Ponce de Leon Ave. NE, Atlanta, 30306 Gunshow 924 Garrett St., Atlanta, 30316 Han Il Kwan 5458 Buford Hwy. NE, Atlanta, 30340 Hen Mother Cookhouse (nouveauté) 11705 Jones Bridge Rd., Johns Creek 30005 Home Grown 968 Memorial Dr. SE, Atlanta, 30316 Kamayan ATL 5150 Buford Hwy. NE, Atlanta, 30340 Kimball House 303 E. Howard Ave., Decatur, 30030 LanZhou Ramen 5231 Buford Hwy. NE, Atlanta, 30340 Little Sparrow (nouveauté) 1198 Howell Mill Rd. NW, 30318 Lyla Lila 693 Peachtree St. NE, Atlanta, 30308 Marcel 1170 Howell Mill Rd. NW, Atlanta, 30318 Miller Union 999 Brady Ave. NW, Atlanta, 30318 Nàdair (nouveauté) 1123 Zonolite Rd. NE, #15, Atlanta 30306 Nam Phuong 4051 Buford Hwy NE, Atlanta, 30345 Poor Hendrix 2371 Hosea L. Williams Dr. SE, Atlanta, 30317 Snackboxe Bistro 1960 Day Dr. NW, Ste. 1000, Duluth 30096 Southern Belle 1043 Ponce de Leon Ave. NE, Atlanta, 30306 Storico Fresco Alimentari 3167 Peachtree Rd. NE, Atlanta, 30305 Talat Market 112 Ormond St. SE, Atlanta, 30315 Ticonderoga Club 99 Krog St. NE, Atlanta, 30307 Tiny Lou’s 789 Ponce De Leon Ave. NE, Atlanta, 30306 Tomo 3630 Peachtree Rd. NE, Atlanta, 30326 Twisted Soul Cookhouse & Pours 1133 Huff Rd. NW, Atlanta, 30318 The White Bull 123 E. Court Sq., Decatur, 30030 Woo Nam Jeong (nouveauté) 5953 Buford Hwy. NE, Atlanta 30340 Xi’an Gourmet House 955 Spring St. NW, Atlanta, 30309

Der Guide Michelin empfiehlt folgende Hotels in Atlanta: https://guide.michelin.com/us/en/article/travel/all-the-key-hotels-atlanta-georgia-michelin-guide

Atlanta im Gourmet Report

