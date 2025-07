MICHELIN Nara (Japan)

83 Restaurants, darunter drei neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern, bereichern den MICHELIN Nara 2025

Die Auswahl 2025 für die Präfektur Nara umfasst drei neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern und einen neuen Bib Gourmand.

Die Präfektur Nara verfügt über ein reiches kulturelles Erbe und bietet Reisenden die Gelegenheit, ein geschichtsträchtiges Reiseziel zu entdecken, das einst Sitz der alten Hauptstadt Japans war. Mit seinen zahlreichen Flüssen und Bergen, die eine Vielzahl natürlicher Ressourcen bieten, zeichnet sich Nara auch durch seine bemerkenswerten Landschaften aus. Der Süden der Präfektur zeichnet sich durch seine einzigartige kulinarische Kultur aus, die viel den lokalen Produkten und dem überlieferten Know-how der Einwohner zu verdanken hat… Zu den bekanntesten Zutaten gehören Gemüse und Fleisch aus Yamato, Mandarinenten, Kakis aus der Stadt Gojô sowie Miwa-Somen-Nudeln aus Sakurai, die den lokalen Spezialitäten ihren einzigartigen Charakter verleihen. Diese außergewöhnlichen Produkte werden dank des Könnens talentierter Teams, die die Gastronomieszene von Nara beleben, zu unvergesslichen kulinarischen Erlebnissen.

Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide MICHELIN, erklärte Gourmet Report: „Mit ihren zahlreichen UNESCO-Welterbestätten, ihren typischen Zutaten und ihrer berühmten Gastfreundschaft verfügt die Präfektur Nara über eine einzigartige Kultur. Die neue Auswahl, die ganz im Zeichen der lokalen Küche steht, bietet Feinschmeckern und Reisenden eine große Auswahl an Adressen und lädt sie ein, ein Reiseziel der Extraklasse zu entdecken. Das Restaurant SÉN, das dieses Jahr mit einem ersten Stern und dem MICHELIN-Grünen Stern ausgezeichnet wurde, ist das perfekte Beispiel für ein Lokal, das die zahlreichen Ressourcen der Berge und Flüsse der Region wunderbar zur Geltung bringt. Es liegt in einer abgelegenen Gegend und bietet eine lebendige Küche, die die Geschichte und Kultur ihrer Region erzählt. Ein weiteres neues Restaurant mit einem MICHELIN-Stern ist das Restaurant À Plus, das in einer Sake-Brauerei untergebracht ist und moderne französische Küche aus lokalen Zutaten serviert, begleitet von passenden Sake-Sorten.“

Die vier Restaurants, die bereits in der vorherigen Auswahl mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden, behalten ihre Auszeichnung und gelten weiterhin als die besten Adressen in Nara.

Als der MICHELIN-Führer 2022 in der Präfektur Nara eingeführt wurde, wurden vier Restaurants direkt mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Drei Jahre später behalten sie ihre Auszeichnungen. Oryori Hanagaki beeindruckt seine Gäste weiterhin mit einem intimen Erlebnis, das sich um ein einzigartiges Menü dreht, das nicht nur die Zutaten, sondern auch die Geschichte Japans in den Vordergrund stellt.

Im Tsukumo kreiert Küchenchef Masato Nishihara poetische und raffinierte Gerichte, während sich das Team des NARA NIKON auf verschiedene Aspekte der traditionellen japanischen Küche konzentriert und ein Menü anbietet, das sich mit den Jahreszeiten verändert. Schließlich erzählt Küchenchef Kawashima vom Restaurant akordu die Geschichte von Nara auf kreative und fantasievolle Weise. Seine Küche ist tief in der Region und ihrer Seele verwurzelt und wird gekonnt durch einige moderne spanische Akzente abgerundet.

Drei neue Restaurants werden mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Drei Restaurants, die von den Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN-Führers neu entdeckt wurden, zeichnen sich durch einen MICHELIN-Stern für die Qualität ihrer Küche aus.

Das französische Restaurant à plus in der Stadt Gose im Südwesten der Präfektur bietet seinen Gästen die Möglichkeit, an der Theke zu essen. Das Restaurant befindet sich auf dem Gelände der Sake-Brauerei Yucho und wird von Küchenchef Tatsuya Kobayashi geführt, für den die französische Küche keine Geheimnisse birgt. Sein Wissen ermöglicht es ihm, moderne Gerichte mit Zutaten zu kreieren, die den Reiz der Präfektur Nara unterstreichen. Das Besondere an diesem Restaurant sind die sorgfältig zusammengestellten Speisen- und Sake-Kombinationen – eine schöne Art, jedem die verschiedenen in der Brauerei hergestellten Sorten näherzubringen.

Das vom Küchenchef Daiki Horita gegründete VILLA COMMUNICO ist ein Gasthaus am Fuße des Berges Wakasuka. Auch hier bilden lokale Zutaten das Rückgrat der Gerichte. Sie werden insbesondere nach einer Technik gegrillt, die von der Tradition des Wakakusa Yamayaki (der brennende Berg) inspiriert ist. Aus Gründen der Transparenz und Anerkennung werden die Herkunft der Produkte und die Namen der Landwirte auf der Speisekarte angegeben, begleitet von einer kurzen Vorstellung jedes einzelnen.

SÉN ist ein Restaurant im Dorf Tenkawa in den Bergen im Süden der Präfektur. Der Ansatz dieses Restaurants ist zwar entschieden modern, vergisst aber dennoch nicht die Tradition. Das Restaurant befindet sich in einem renovierten Ryokan und wird von Küchenchef Toshiharu Sunayama geführt, der unter anderem in Japan, aber auch in Frankreich gearbeitet hat. Als Hommage an den Reichtum der umgebenden Natur besteht die Speisekarte aus Gerichten, die aus Zutaten aus dem Dorf Tenkawa und dem Einzugsgebiet des Flusses Kumano zubereitet werden. Sein Signature-Gericht mit dem Titel „Küche des Einzugsgebiets” verkörpert auf wunderbare Weise die Geschichte und das kulturelle Erbe der Region.

Mit diesen drei neuen Adressen, die zu den bereits ausgezeichneten hinzukommen, empfiehlt der Guide MICHELIN Nara 2025 nun 18 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern.

Das neue Restaurant mit einem MICHELIN-Stern, SÉN, erhält den MICHELIN-Grünen Stern für seinen innovativen und engagierten Ansatz.

Diese Auszeichnung würdigt die Initiativen avantgardistischer Restaurants, die ihren Einfluss auf die Umwelt überdenken und den Weg für den Übergang zu einer umweltbewussteren Gastronomie ebnen. In diesem Jahr erhält ein neues Restaurant den MICHELIN Green Star für seine vorbildliche Philosophie und Entschlossenheit. Es reiht sich damit in die sechs Restaurants ein, die bereits für ihr Engagement ausgezeichnet wurden und sich weiterhin in dieser Hinsicht hervorgetan haben.

SÉN, das dieses Jahr mit einem MICHELIN-Stern in die Auswahl aufgenommen wurde, wird ebenfalls für seinen engagierten Ansatz in der Gastronomie gewürdigt. Das Restaurant befindet sich im Dorf Tenkawa im Süden der Präfektur und bevorzugt kurze Lieferketten und verarbeitet hauptsächlich lokale Zutaten, insbesondere aus dem Einzugsgebiet des Flusses Kumano. Es bezieht Wild wie Hirsch und Wildschwein von lokalen Jägern, um die ihm zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen optimal zu nutzen. Das Brennholz stammt aus Durchforstungsholz, das in der Region Tenkawa geschlagen wird, und trägt so zur Bewirtschaftung und Revitalisierung der Wälder bei. Der Küchenchef bevorzugt nicht nur regionale Produkte, sondern würdigt auch die lokale Geschichte, Kultur und Umwelt durch das kulinarische Erlebnis, das er für seine Gäste kreiert.

Mit dieser neuen Adresse steigt die Zahl der MICHELIN-Grünen Sterne in der Präfektur Nara auf sieben.

Tori Yamaguchi wird in die Kategorie Bib Gourmand aufgenommen

Der 1997 ins Leben gerufene Bib Gourmand zeichnet Restaurants aus, die eine hochwertige Küche zu moderaten Preisen anbieten. Die ausgewählten Lokale repräsentieren eine breite Palette an Küchenstilen und laden Feinschmecker dazu ein, sorgfältig zubereitete Gerichte zu genießen.

In diesem Jahr wurde Tori Yamaguchi, ein Restaurant in Kashihara, das auf Yakitori spezialisiert ist, neu mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet. Der aus der Präfektur stammende Besitzer wählt für seine Gäste lokal gezüchtetes Hühnerfleisch aus. Jeder Spieß wird mit Salz, Sojasauce, Sake, Hühneröl oder anderen Zutaten gewürzt, je nachdem, welches Stück Fleisch verfeinert werden soll.

Insgesamt umfasst die Auswahl des Guide MICHELIN Nara 2025 mit dieser Neuerung 15 Bib Gourmand.

Zwei neue Restaurants werden für ihre hochwertige Küche ausgezeichnet

Neben den MICHELIN-Sternen und Bib Gourmands wählt das Inspektionsteam des MICHELIN-Führers auch Restaurants aus, die eine hochwertige Küche anbieten. Diese Adressen werden in die Kategorie der vom MICHELIN-Führer empfohlenen Restaurants aufgenommen. In diesem Jahr wurden zwei neue Restaurants in die Auswahl aufgenommen, sodass die Zahl der vom MICHELIN-Führer empfohlenen Restaurants nun 46 beträgt.

Gibier Ida ist ein Fleisch- und Grillrestaurant in einem Hotel mit Blick auf den Sarusawa-Teich, einem bei Touristen sehr beliebten Ort. Das Fleisch stammt aus Totsukawa, einem kleinen Dorf im Süden der Präfektur, und wird mit japanischen und westlichen Techniken zubereitet, um den Gästen eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen zu bieten.

An der Spitze des Tempura Hattori steht ein Küchenchef, der seine Sporen in mehreren japanischen Restaurants in Nara und Kyoto verdient hat. Er bietet hier Tempura an und integriert traditionelle Elemente wie Hassun (eine Auswahl kleiner saisonaler Gerichte) sowie mit Kombu marinierte Zutaten, einer in der japanischen Küche häufig verwendeten Algenart, in seine Speisekarte. So findet man auf der Speisekarte Tempuras mit Meeresfrüchten und Gemüse, eine Abwechslung, die für eine schöne Ausgewogenheit sorgt und das Essen rhythmisch gestaltet.

Alle Restaurants vom Michelin Nara: https://guide.michelin.com/de/de/nara-region/nara/restaurants