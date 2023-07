– Zwei Restaurants werden neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

– Da terra verarbeitet zu 100 % selbst angebaute Produkte

– Insgesamt 88 Restaurants sind in der diesjährigen Ausgabe vertreten

MICHELIN-Guide Nara (Süd-Japan) 2023

Insgesamt 88 Restaurants werden von den Inspektoren des MICHELIN Guide in der Präfektur Nara empfohlen, darunter zwei neue One MICHELIN Star-Restaurants – von denen eines auch neu mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet wurde – und fünf neu hinzugekommene Restaurants.

„Die Präfektur Nara ist nicht nur für ihre Weltkulturerbestätten und kulturellen Wunder bekannt, sondern auch ein verstecktes Juwel für Feinschmecker und Reisende, die auf der Suche nach großartigen kulinarischen Erlebnissen sind. Mit nicht weniger als 88 Restaurantempfehlungen – davon 24 mit MICHELIN-Sternen – und 16 verschiedenen Speise- bzw. Kochkategorien beweist die diesjährige Ausgabe des MICHELIN-Führers einmal mehr die Qualität der lokalen Gastronomieszene“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers gegenüber dem Gourmet Report. „Ob typisch japanische Köstlichkeiten – von Yakitori über Tempura und Sushi bis hin zu Kushiage – oder exotischere Geschmäcker, oder ob man den landwirtschaftlichen Reichtum von Nara erkunden möchte, der in den MICHELIN Green Star-Restaurants besonders gut vertreten ist, diese neue Auswahl für Nara ist eine spannende Einladung, die gastronomische Attraktivität und Vielfalt dieser sehenswerten Region zu entdecken.“

MICHELIN-Guide Nara 2023

Zwei Restaurants sind neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Das Restaurant Da terra, das von den Inspektoren des MICHELIN-Führers bereits in der letztjährigen Ausgabe empfohlen wurde, wird mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. In diesem Restaurant setzt Küchenchef Hirokazu Nakai zwar einen Schwerpunkt auf die italienische Küche, zelebriert aber insgesamt den Reichtum der Region. Sein Da terra Salat bringt den Geschmack der Saison auf den Tisch, während die gesamte Speisekarte eine Hommage an die mehr als 100 verschiedenen Pflanzen und Gemüsesorten ist, die seine Familie anbaut.

Das Restaurant Lega‘ ist neu im Angebot und wurde mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Der Name des Restaurants, der auf Italienisch „binden“ oder „verbinden“ bedeutet, bringt das kulinarische Angebot des von einem Ehepaar geführten Lokals perfekt zum Ausdruck.

MICHELIN GUIDE NARA

Hier treffen italienische Rezepte auf die Spezialitäten der Stadt Katsuragi und werden mit den besten lokalen Zutaten zubereitet. Das Ergebnis ist eine aufregende, geschmackvolle Fusion, die auch das Können des Küchenchefs unter Beweis stellt, vor allem wenn es um die Zubereitung von Nudeln geht, die er in Norditalien gelernt hat.

Neben diesen beiden neu ausgezeichneten Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants haben alle anderen Restaurants, die in der letztjährigen Ausgabe mit zwei MICHELIN-Sternen (akordu, Oryori Hanagaki, Tsukumo und NARA NIKON) und einem MICHELIN-Stern (18 Betriebe) ausgezeichnet wurden, ihre Auszeichnung auch im Jahr 2023 erhalten.

Neben der neuen Auszeichnung mit einem MICHELIN-Stern wird das Da terra auch für seine nachhaltige Philosophie und seine Initiativen mit dem MICHELIN Green Star geehrt. In diesem Restaurant, das seine Produkte zu 100 % selbst anbaut, wechselt die Speisekarte täglich, je nachdem, welche frischen Zutaten im Gemüsegarten verfügbar sind. Der Chefkoch und sein Team engagieren sich auch sehr für die Förderung der lokalen Entwicklung und die Reduzierung von Lebensmittelabfällen.

Mit diesem Neuzugang erhöht sich die Gesamtzahl der MICHELIN Green Star Restaurants in Nara auf 6. Die Präfektur gilt als Vorbild für eine nachhaltigere Gastronomie.

Fünf neue Restaurants werden in die Auswahl aufgenommen

Neben den mit MICHELIN-Sternen und Bib Gourmand ausgezeichneten Restaurants empfiehlt der MICHELIN-Führer auch Restaurants, deren Küche die Inspektoren überzeugt hat. Fünf neue Restaurants wurden in die diesjährige Ausgabe aufgenommen, womit sich die Gesamtzahl der ausgewählten Restaurants auf 46 erhöht.

Naramachi Sushi Hanako ist ein Sushi-Restaurant, das von zwei Schwestern geführt wird, von denen eine die Chefköchin ist, was in Japan sehr selten ist; sie servieren Sushi mit Reis aus Nara. Das Restaurant cucina regionale YANAGAWA wurde von einer Hausfrau eröffnet, die sich bei einem Kochkurs in die italienische Küche verliebte und auf eigene Faust nach Italien ging, um sechs Jahre lang zu lernen. Das Restaurant bietet italienisch inspirierte Gerichte mit frischen Zutaten von lokalen Bauern aus Nara. Le Bois bietet authentische französische Küche mit saisonalen Zutaten, die größtenteils aus der Gegend um Nara und Hokkaido stammen. Das Arigato ist ein Restaurant, das ausgezeichnete japanische Küche serviert, mit besonderem Augenmerk auf Bonito und sehr leckerem Dashi. Das Camino schließlich wurde von einem Küchenchef aus Nara eröffnet, der in MICHELIN-Sternerestaurants in Italien und Tokio gelernt hat, bevor er sein eigenes Restaurant eröffnete. Er konzentriert sich auf Zutaten aus Nara und verwendet in seiner Küche Yamato-Schweinefleisch, rotes Mahoroba-Rindfleisch, Yamato-Rindfleisch und Akishino-Gemüse.

MICHELIN GUIDE

Die gesamte Restaurantauswahl des MICHELIN Guide Nara 2023 ist exklusiv auf den digitalen Plattformen des MICHELIN Guide zu finden, auf den Webseiten und in der mobilen App.

Der MICHELIN Guide Nara 2023 auf einen Blick:

88 empfohlene Restaurants, darunter:

4 Zwei MICHELIN-Sterne-Restaurants

20 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (darunter 1 neues Restaurant und 1 Aufsteiger)

18 Bib Gourmand-Restaurants

46 Ausgewählte Restaurants (darunter 5 Neuzugänge)

6 MICHELIN Green Star-Restaurants (darunter 1 Neuzugang)

https://guide.michelin.com/de/de/nara-region/nara/restaurants

