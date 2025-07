Im Ritz-Carlton, Wolfsburg gibt es was zum Feiern: Das Gourmet-Restaurant Aqua in der Autostadt blickt auf 25 Jahre kulinarische Exzellenz zurück – und krönt dieses Jubiläum mit einer besonderen Auszeichnung. Sven Elverfeld und das Restaurant Aqua feiern 25 Jahre!

Sven Elverfeld und das Restaurant Aqua feiern 25 Jahre

Bei der MICHELIN Guide Ceremony 2025 wurde das Restaurant erneut mit drei Sternen geehrt – ein eindrucksvoller Beweis für konstante Spitzenleistung auf höchstem Niveau und ein außergewöhnlicher Meilenstein in der Spitzengastronomie.

Seit einem Vierteljahrhundert steht das Aqua für kulinarische Innovation, handwerkliche Perfektion und höchsten Genuss. Unter der kontinuierlichen Leitung von Sven Elverfeld, der das Haus seit seiner Eröffnung prägt, hat sich das Aqua zu einer der ersten Adressen der deutschen Spitzengastronomie entwickelt. Mit der erneuten Auszeichnung von drei MICHELIN Sternen zählt es – gemeinsam mit nur 11 weiteren Restaurants bundesweit – auch 2025 wieder zur absoluten kulinarischen Elite.

Edith Gerhardt, Geschäftsführerin der Autostadt erklärt Gourmet Report: „Wir gratulieren Sven Elverfeld und seinem Team ganz herzlich zur erneuten Auszeichnung mit drei Michelin-Sternen! Die Küche des Aqua steht für höchste Handwerkskunst, Kreativität und echte Genussmomente – sie berührt Menschen und bleibt in Erinnerung. Dass das Aqua im The Ritz-Carlton hier in der Autostadt beheimatet ist, unterstreicht, wofür dieser Ort steht: für einzigartige Erlebnisse – kulinarisch und darüber hinaus.“

Küchenchef Sven Elverfeld blickt mit Stolz und Dankbarkeit auf ein besonderes Doppeljubiläum. Gegenüber Gourmet Report meint Elverfeld: „17 Jahre in Folge drei MICHELIN Sterne – und nun 25 Jahre Aqua. Diese Zahlen stehen für weit mehr als Auszeichnungen: Sie erzählen von Beständigkeit, Vertrauen und einem außergewöhnlichen Teamgeist. Es ist ein großes Geschenk, dieses besondere Jubiläum mit einer erneuten Anerkennung durch den Guide MICHELIN feiern zu dürfen. Mein tief empfundener Dank gilt meinem großartigen Team, das Tag für Tag mit Leidenschaft, Präzision und Hingabe arbeitet – und unseren Gästen, die uns über all die Jahre begleitet, unterstützt und immer wieder inspiriert haben.“

Bernd Knaier, General Manager des Ritz-Carlton, Wolfsburg, ergänzt: „Das 25-jährige Bestehen des Aqua und die erneute Auszeichnung mit drei MICHELIN Sternen sind Ausdruck außergewöhnlicher Konstanz und Exzellenz. Solch eine Leistung entsteht nur, wenn Menschen mit Leidenschaft, Hingabe und einem gemeinsamen Ziel Tag für Tag über sich hinauswachsen. Sven Elverfeld und seine Mannschaft setzen Maßstäbe – nicht nur in der Küche, sondern im gesamten Erlebnis für unsere Gäste.“

Unter der Leitung von Restaurantchefin Stefanie Weidner, die mit ihrer herzlichen Gastfreundschaft und ihrem feinen Gespür für Atmosphäre jeden Besuch zu etwas Besonderem macht, hat sich das Aqua-Team kontinuierlich weiterentwickelt. An ihrer Seite sorgt Sommelier Mathis Post für eine Weinbegleitung auf internationalem Spitzenniveau. Engagierte Nachwuchstalente wie Junior Sous Chef Malte Horn sorgen dafür, dass das Aqua nicht nur ein Ort kulinarischer Spitzenleistungen ist, sondern auch eine der spannendsten Talentschmieden der deutschen Spitzengastronomie. Ein Ort, an dem Exzellenz gefördert und weitergegeben wird.

Stefanie Weidner betont im Gourmet Report Gespräch: „25 Jahre Aqua stehen nicht nur für kulinarische Exzellenz, sondern auch für eine ganz besondere Kultur der Gastfreundschaft – geprägt von einem Team, das mit Leidenschaft, Präzision und Herz zusammenarbeitet. Es ist für mich ein großes Privileg, gemeinsam mit Sven Elverfeld und diesem außergewöhnlichen Team Tag für Tag unvergessliche Momente für unsere Gäste zu schaffen.“

Seit seiner Gründung steht das Restaurant Aqua für eine Küche, die auf höchstem Niveau überrascht, berührt und inspiriert – mit herausragender Produktqualität, technischer Präzision und einer unverwechselbaren Handschrift. Gäste aus aller Welt schätzen nicht nur den visionären Stil von Sven Elverfeld, sondern auch die herzliche Gastlichkeit und die besondere Atmosphäre im Herzen der Autostadt. Auch im Jubiläumsjahr bleibt das Aqua ein strahlendes Beispiel für Beständigkeit, kreative Spitzenküche und gelebte Exzellenz – ein Ort, an dem Genuss nicht nur zelebriert, sondern Geschichte geschrieben wird.

Als Küchenchef ist Sven Elverfeld seit der ersten Stunde für die Erfolgsgeschichte des Aqua verantwortlich. Seit der Eröffnung kreiert er mit seinem Team kulinarische Meisterwerke für seine Gäste, sodass das Restaurant bereits 2002 den ersten Stern des Guide MICHELIN erhielt. 2006 folgte der Zweite, bevor 2009 erstmals die höchstmögliche Auszeichnung in der Gourmet-Welt, die drei Sterne, vergeben wurden. Häufig sind die Gerichte von Sven Elverfeld von seinen kulinarischen Erinnerungen geprägt. Somit erzählt jedes Menü eine geschmacklich vielseitige Geschichte mit ganz besonderem Charakter. Fokussiert auf den Eigengeschmack der sorgfältig ausgewählten Produkte sowie deren kreative Verarbeitung und Zubereitung, überzeugen seine Kreationen mit Einfachheit und Raffinesse.

Das Ritz-Carlton, Wolfsburg mit 170 Zimmern und Suiten liegt inmitten der Autostadt in Wolfsburg, dem Kompetenz- und Erlebniszentrum rund um das Thema Mobilität. Architektonisch eindrucksvoll als offener Kreis gestaltet, verfügt das Luxushotel über die Restaurants Aqua unter der Leitung von Sven Elverfeld, Terra, Aura, die Hafenterrasse, die Lobby Lounge, die Newman’s Bar sowie sieben Konferenzräume. Der freischwimmende, 40 Meter lange, ganzjährig beheizte Infinity-Pool im Hafenbecken ist vor dem denkmalgeschützten Volkswagen-Kraftwerk mit seinen vier hohen Schornsteinen ein Eyecatcher. Ein ebenso spektakulärer Blick bietet sich den Gästen aus dem Fitness-Bereich des The Ritz-Carlton Spa, das zusätzlich über Dampfbäder und Saunen sowie ein breites Angebot an Spa-Anwendungen verfügt. Über 600 Kunstwerke mit dem Schwerpunkt der Fotografie prägen das Ambiente des Hauses, ebenso wie die modern-klassische Ausstattung von Elliott Barnes. Weitere Informationen hier.

