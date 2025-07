Neues aus New York City: Zu den Highlights gehören neueInfrastruktur, Hotels, Attraktionen, Broadway, Restaurants, Kunst und Kultur, multikulturelle Nachbarschaftserlebnisse in den fünf Bezirken und mehr.

New York City Empire State Building

Neues aus New York City

Neue Hotels in New York City

Waldorf Astoria New York | Midtown Manhattan | September 2025

Nach einer umfassenden Renovierung und Restaurierung soll das berühmte Hotel in diesem Frühjahr wiedereröffnet werden und seine restaurierten historischen öffentlichen Räume und Veranstaltungsräume sowie die Privatwohnungen und 375 großen Gästezimmer und Suiten zeigen, die von den Architekten Skidmore, Owings & Merrill und dem renommierten Innenarchitekten Pierre-Yves Rochon gestaltet wurden. Die Hotelgäste können sich im Guerlain Wellness Spa verwöhnen lassen, einem 30.000 Quadratmeter großen Spa, das Einheimischen, Bewohnern und Gästen gleichermaßen ein Refugium der Entspannung bietet. Außerdem können die Gäste ein hochmodernes Fitnesscenter und kulinarische Angebote des renommierten Küchenchefs Michael Anthony und des bekannten Mixologen Jeff Bell genießen. Das restaurierte Anwesen wird auch einen 43.000 Quadratmeter großen, von der Oper inspirierten großen Ballsaal bieten.

Westin Flushing LaGuardia Airport | Flushing, Queens | Juni 2025

Das neueste Hotel von Westin in New York ermöglicht seinen Gästen einen einfachen Zugang zum preisgekrönten Flughafen LaGuardia sowie zu nahe gelegenen Attraktionen wie dem Citi Field und dem Flushing Meadows Corona Park. Das Hotel bietet außerdem gehobene Annehmlichkeiten und ein erstklassiges gastronomisches Angebot in seinem japanischen Fusionsrestaurant, der Sushi-Bar und der Lounge.

Faena New York | Midtown Manhattan | Frühjahr 2025

Das Hotel mit 120 Zimmern wird einen Teil der High Line überblicken und Annehmlichkeiten wie ein Tierra Santa Healing House Spa, ein Nachtleben-Programm und ein Restaurant des argentinischen Küchenchefs Francis Mallmann bieten.

Xadia Hotel | Midtown Manhattan | Sommer 2025

Entlang der Skyline des Bryant Park gelegen, bietet dieses neue 42-stöckige Luxushotel einen Panoramablick auf NYC aus 173 Zimmern, eine Bar und ein Restaurant auf dem Dach, eine Plaza und eine Arkade.

The Rhyland Hotel | Flushing, Queens | Juni 2025

Als einziges grünes Projekt seiner Art in Flushing wird dieses Hotel mit 202 Zimmern auf Nachhaltigkeit und umweltbewusste Merkmale setzen. Den Gästen stehen außerdem ein Innenhof, eine Bar auf dem Dach, ein Restaurant, ein Spa und ein Fitnessstudio zur Verfügung.

Kimpton Midtown NYC | Midtown Manhattan | 2026

Das 33-stöckige Hotel wird 2026 am Rockefeller Center eröffnet und bietet einen Blick aus der Vogelperspektive auf den ikonischen Platz unter ihm. Das Hotel mit dem begehrten Blick auf die Skyline der Stadt verfügt über 529 Gästezimmer, zwei Restaurants mit vollem Serviceangebot, eine Lobby-Lounge und eine Bar auf dem Dach. Außerdem stehen den Gästen ein Fitnesscenter und zwei Räume für Tagungen und gesellschaftliche Zusammenkünfte zur Verfügung.

Kunst & Kultur in New York City

Erweiterungen & Eröffnungen

Bronx Music Hall | South Bronx | Oktober 2024

Die Bronx Music Hall ist der neue ständige Sitz des Bronx Music Heritage Center von WHEDco und dient als Aufführungsort und Kulturzentrum, in dem Musik, Tanz, Theater und Kunst der Bronx gefeiert werden. Die Bronx Music Hall verfügt über ein Theater, eine Ausstellungshalle, Unterrichtsräume und einen Platz im Freien und setzt damit ihren Auftrag fort, die Musik der Bronx zu bewahren und kostenlose Gemeinschaftsprogramme anzubieten.

Der Michael-C.-Rockefeller-Flügel des Metropolitan Museum of Art | Upper East Side, Manhattan | 31. Mai 2025

Der Michael-C.-Rockefeller-Flügel der Met, der afrikanische, altamerikanische und ozeanische Kunst beherbergt, wird einer umfassenden Renovierung unterzogen, um diese Sammlungen für ein modernes Publikum neu zu interpretieren. Zu den Neuerungen gehören erweiterte Galerieräume, mehr natürliches Licht und neue Installationen, die die einzigartige Geschichte, die kulturellen Strömungen und die Kunstfertigkeit dieser weltweiten Traditionen würdigen. Die Galerien waren seit 2021 für die Öffentlichkeit geschlossen und wurden im Mai 2025 wiedereröffnet.

Die Frick Collection hat ihr historisches Herrenhaus in der Fifth Avenue nach einer mehrjährigen Renovierung wiedereröffnet. Die umgestalteten Räumlichkeiten umfassen nun 27.000 Quadratmeter an neuen Konstruktionen, die den Besuchern ein verbessertes Erlebnis bieten. Zum ersten Mal ist die zweite Etage der ursprünglichen Frick-Residenz für die Öffentlichkeit zugänglich und bietet neue Perspektiven auf die berühmte Sammlung des Museums.

The Laurie Beechman Theatre | Midtown Manhattan | April 2025

Das historische Kabarett-Theater Laurie Beechman Theatre wurde nach einer Renovierung durch den mit dem Tony Award ausgezeichneten Bühnenbildner und Architekten David Rockwell wiedereröffnet.

Delacorte Theater | Central Park, Manhattan | August 2025

Das wiederbelebte Public Theater wird mit Twelfth Night mit Lupita Nyong’o, Peter Dinklage, Jesse Tyler Ferguson und Sandra Oh in den Hauptrollen wiedereröffnet. Durch die umfangreiche Investition wird die Heimat von Free Shakespeare in the Park erheblich verbessert, indem kritische Infrastruktur-, Zugänglichkeits- und Theaterbedürfnisse berücksichtigt werden.



Das Jüdische Museum stellt im Rahmen seiner bedeutendsten architektonischen Modernisierung seit über 30 Jahren neu gestaltete Sammlungsgalerien und ein neues Lernzentrum vor. Mit mehr als 200 Werken, thematischen Ausstellungen, einer dramatischen Chanukka-Lampeninstallation und erweiterten Bildungsräumen vertieft die Renovierung den Auftrag des Museums, jüdische Identität und kulturellen Austausch durch Kunst zu erforschen.

The Studio Museum in Harlem | Harlem, Manhattan | Herbst 2025

Das Studio Museum in Harlem wird sein neues, speziell für diesen Zweck gebautes Haus mit umfangreichen Ausstellungs- und öffentlichen Räumen eröffnen, die Künstlern und der Harlemer Gemeinde dienen sollen. Anlässlich der Eröffnung zeigt das Museum eine umfassende Ausstellung von Tom Lloyds Kunstwerken sowie eine historische Installation aus seiner ständigen Sammlung, die mehr als zwei Jahrhunderte Kunst von Künstlern afrikanischer Abstammung umfasst.

New Museum | Nolita, Manhattan | Herbst 2025

Das Neue Museum wird derzeit auf einer Fläche von 60 000 Quadratmetern erweitert – die erste Erweiterung seit seiner Eröffnung im Jahr 2007. Der siebenstöckige Anbau wird die Ausstellungsflächen des Museums verdoppeln und einen neuen öffentlichen Platz einrichten, auf dem Kunstinstallationen, Performances und Versammlungen stattfinden werden. Im Jahr 2025 wird das Museum mit einem von OMA entworfenen abfallfreien Restaurant wiedereröffnet.

National Urban League’s Urban Civil Rights Museum | Harlem, Manhattan | 2026

Das Museum, das im neuen Hauptquartier der National Urban League in Harlem, dem Urban League Empowerment Center, untergebracht sein wird, wird das erste Museum sein, das der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gewidmet ist, und eines der wenigen Museen in den USA, das sich mit der Bewegung im Norden befasst.



The Hip Hop Museum | South Bronx | 2026

Das Museum befindet sich südlich des Yankee-Stadions und ist eine Hommage an die reiche Kultur und Geschichte der South Bronx, der Wiege des Hip-Hop (siehe Bronx Point im Abschnitt Investitionen in der Nachbarschaft weiter unten).

Kulturelle Ausstellungen, Festivals & Performances

Encounters in the Milky Way at the American Museum of Natural History | Upper West Side, Manhattan | Derzeit

Zur Feier des 25-jährigen Bestehens des Frederick Phineas und Sandra Priest Rose Center for Earth and Space hat das American Museum of Natural History eine neue Weltraumshow im Hayden Planetarium eröffnet: Encounters in the Milky Way. Die vom Schauspieler Pedro Pascal gesprochene Show nutzt die bahnbrechenden Daten der Gaia-Mission, um die kosmischen Kräfte, die unsere Galaxie formen, in einer immersiven, visuell beeindruckenden Reise durch Raum und Zeit zu erkunden.

A Billion Dollar Dream: The 1964–1965 New York World’s Fair on its 60th Anniversary at Queens Museum | Flushing Meadows Corona Park, Queens | Bis 13. Juli 2025

A Billion Dollar Dream feiert den 60. Jahrestag der New Yorker Weltausstellung 1964-1965, indem es ihr Erbe aus sozialer, politischer und ökologischer Sicht untersucht. Anhand von Materialien aus der Sammlung des Queens Museum beleuchtet die Ausstellung die Förderung des Fortschritts und der Nationalität durch die Messe und reflektiert gleichzeitig zeitgenössische Themen wie Bürgerrechte und die Frauenbefreiungsbewegung.

Young Joon Kwak: RESISTERHOOD at the Leslie-Lohman Museum of Art | Soho, Manhattan | Bis 27. Juli 2025

Die Ausstellung RESISTERHOOD von Young Joon Kwak erforscht Körper im Wandel durch Abdrücke und Formen, die Intimität und Anonymität miteinander verbinden. Mit Neonskulpturen, einer Klanglandschaft und Werken aus dem letzten Jahrzehnt feiert die Ausstellung den Widerstand von Queers und Transsexuellen, indem sie Unvollkommenheit, Zweideutigkeit und spielerische Erotik in den Mittelpunkt stellt.

Breaking the Mold: Brooklyn Museum at 200 at the Brooklyn Museum | Prospect Heights, Brooklyn | Bis 22. Februar 2026

Anlässlich seines 200-jährigen Jubiläums präsentiert das Brooklyn Museum Breaking the Mold, eine Ausstellung in drei Kapiteln, die das Erbe des Museums in Form von fantasievollen Geschichten und mutigen Gesprächen vorstellt. Die Ausstellung zeigt Kunst aus Brooklyn, die Geschichte des Museums und Geschenke von berühmten Künstlern zur Zweihundertjahrfeier. Sie beleuchtet die Entwicklung der Sammlung und erforscht gleichzeitig neue Erzählungen, die eine dynamische und sich verändernde Welt widerspiegeln.

Amy Sherald: American Sublime zeigt Sheralds lebendige Porträts von schwarzen Amerikanern, die Realismus und Fantasie vereinen, um die Individualität zu feiern und die amerikanische Identität neu zu gestalten. Die Ausstellung zeigt ihr ikonisches Porträt der First Lady Michelle Obama neben intimen, kontemplativen Werken, die die Tradition des amerikanischen Realismus erweitern, um übersehene Geschichten und das Innere der Schwarzen zu ehren.

Above Ground: Art from the Martin Wong Graffiti Collection at the Museum of the City of New York | Upper East Side, Manhattan | Bis 24. August 2025

Above Ground erforscht die Graffiti-Bewegung in New York City von ihren Ursprüngen auf der Straße in den 1970er Jahren bis zu ihrer Entwicklung zur Galerie- und Museumskunst. Neben Werken von Pionieren wie Rammellzee, Lee Quiñones, Lady Pink und Futura 2000 zeigt die Ausstellung auch Stücke aus der Graffiti-Sammlung des Museums, die der Künstler Martin Wong gestiftet hat.

Vermeer’s Love Letters The Frick Collection | Upper East Side, Manhattan | 18. Juni bis 31. August 2025

Vermeers Liebesbriefe ist die erste Ausstellung in den neuen Sonderausstellungsräumen der Frick Collection. Sie vereint drei ikonische Gemälde von Vermeer – Herrin und Magd, Der Liebesbrief und Frau beim Briefeschreiben mit ihrer Magd – und untersucht anhand von Briefwechseln Themen wie Intimität, Kommunikation und häusliches Leben. Mit zwei bedeutenden Leihgaben aus der Frick-Sammlung, die „Die Herrin und die Magd“ ergänzen, sowie fünf Gemälden von Vermeer aus dem Met und zwei weiteren, die ebenfalls in der Frick Collection zu sehen sind, werden in New York City vorübergehend 10 Werke von Vermeer – etwa ein Drittel seiner bekannten Werke – ausgestellt, was für Kunstliebhaber einen seltenen und außergewöhnlichen Moment darstellt.

Free Shakespeare in the Park at The New York Historical | Upper West Side, Manhattan | Bis 31. August 2025

Anlässlich der Wiedereröffnung des Delacorte Theater präsentiert das Public Theater mehr als 60 Jahre Free Shakespeare in the Park mit einer Sonderausstellung im New York Historical. Zu den Höhepunkten zählen James Earl Jones‘ Kostüm als Claudius aus dem Hamlet von 1972, entworfen von der Tony-Award-Gewinnerin Theoni V. Aldredge, sowie ihre originalen Kostümskizzen.

Lily Kwong: Gardens of Renewal at Madison Square Park | Madison Square Park, Manhattan | Bis 1. September 2025

Gardens of Renewal ist ein Projekt der Künstlerin Lily Kwong und der Madison Square Park Conservancy, das sich mit dem Klimawandel und ökologischer Heilung anhand von zwei immersiven Landschaften auseinandersetzt. Der Meditation Garden bietet seltene einheimische Pflanzen entlang eines spiralförmigen Weges zum Nachdenken, während der Children’s Garden Spielgeräte, Aufführungen und Programme bietet, um das Umweltbewusstsein zu fördern.

Collection in Focus | Beatriz Milhazes: Rigor and Beauty at Guggenheim New York | Upper East Side, Manhattan | Bis 7. September 2025

Beatriz Milhazes: Rigor and Beauty zeigt 15 Werke der brasilianischen Künstlerin und hebt ihre lebendigen abstrakten Kompositionen hervor, die von kulturellen Motiven, modernistischen Traditionen und ihrer innovativen „Monotransfer”-Technik beeinflusst sind. Diese erste Guggenheim-Ausstellung ihrer Werke zeichnet ihre Entwicklung von 1995 bis 2023 nach und verbindet kräftige Farben, geometrische Muster und Zufallselemente.

A Lively Mind: Jane Austen at 250 at The Morgan Library & Museum | Murray Hill, Manhattan | Bis 14. September 2025

A Lively Mind: Jane Austen at 250 untersucht Austens Weg von der aufstrebenden jugendlichen Schriftstellerin zur literarischen Ikone und beleuchtet dabei ihre kreativen Bestrebungen, die Unterstützung durch ihre Familie und die anhaltende Faszination ihrer Werke. Mit seltenen Artefakten, Manuskripten und Ausgaben aus internationalen Sammlungen bietet die Ausstellung neue Einblicke in Austens Schaffen, ihren persönlichen Stil und ihr sich entwickelndes Vermächtnis.

Breakdown: The Promise of Decay at Staten Island Museum | Randall Manor, Staten Island | Bis 28. September 2025

Breakdown: The Promise of Decay untersucht die Lebendigkeit des Verfalls und beleuchtet dabei Zeit, Abfall und die unsichtbaren Kräfte, die Ökosysteme prägen. Anhand von Kunst, Objekten und Wissenschaft untersucht die Ausstellung die Rolle der Zersetzung und stellt biologisch abbaubare Elemente wie Pilze den langlebigen Mikroplastikpartikeln gegenüber, um die Wertschätzung der unsichtbaren Welt zu fördern.

Superfine: Tailoring Black Style at The Metropolitan Museum of Art | Upper East Side, Manhattan | Bis 26. Oktober 2025

Die Frühjahrsausstellung 2025 des Costume Institute, Superfine: Tailoring Black Style, untersucht 300 Jahre schwarzen Stil aus der Perspektive des Dandyismus und verfolgt dessen Wurzeln bis in die vom Kolonialismus und Sklavenhandel geprägte atlantische Welt des 18. Jahrhunderts zurück. Anhand von Mode, Kunst und Artefakten untersucht die Ausstellung, wie Selbstdarstellung sowohl als Form der Identität als auch des Widerstands im Kontext von Rasse, Geschlecht, Klasse und Sexualität gedient hat.

Artist’s Choice: Arthur Jafa—Less Is Morbid at MoMA | Midtown Manhattan | November 2025 bis 5. Juli 2026

Arthur Jafa bringt seine einzigartige Vision in die Artist’s Choice-Reihe des MoMA ein mit Less Is Morbid, einer Ausstellung mit fast 100 Werken aus der Sammlung des Museums, die Paradigmenwechsel in der modernen Kunst reflektieren, insbesondere aus der Perspektive des Lebens, der Schöpfer und der Kulturgeschichte der Schwarzen. Durch intuitive, emotional aufgeladene Auswahlen und unerwartete Gegenüberstellungen über Generationen und Medien hinweg stellt Jafa neu dar, wie Kunst, Film und Musik miteinander verflochten sind, um Themen wie Identität, Emanzipation und Transformation zu erforschen.

Delivery Dancer by Ayoung Kim at MoMA PS1 | Long Island City, Queens | November 2025 bis 16. März 2026

Das MoMA PS1 präsentiert die erste US-Ausstellung der koreanischen Künstlerin Ayoung Kim, in der ihre gesamte „Delivery Dancer“-Trilogie sowie ein großes neues Projekt zu sehen sind. Kims immersive Videoinstallationen verbinden generative KI, Videospiel-Engines und Live-Action-Filmmaterial und erforschen spekulative Narrative, die Arbeit, Technologie und Identität in sich wandelnden geopolitischen und mythologischen Landschaften hinterfragen.

Apex, eines der größten und vollständigsten Stegosaurus-Fossilien, das jemals gefunden wurde, ist jetzt im Kenneth C. Griffin Exploration Atrium ausgestellt. Das 150 Millionen Jahre alte Exemplar wurde 2022 in der Nähe der Stadt Dinosaur in Colorado entdeckt und ist 8,2 Meter lang und 3,5 Meter hoch.

JÄHRLICHE FEIERLICHKEITEN, GROSSE EVENTS & JAHRESTAGE:

Brooklyn Museum 200th Anniversary | Prospect Heights, Brooklyn | 2024 bis 2026

Das Brooklyn Museum startete im Oktober mit seiner „Birthday Bash“ die Feierlichkeiten zu seinem 200-jährigen Jubiläum. Das Programm war die erste von mehreren Veranstaltungen und Ausstellungen, die bis 2026 fortgesetzt werden.

New York City Pride | In der ganzen Stadt | 29. Juni 2025

Die jährliche NYC Pride Parade ist eine der größten der Welt und zieht jedes Jahr Zehntausende von Teilnehmern und Millionen von Zuschauern an.

Start With Love: PRIDE in Flatiron NoMad | Flatiron NoMad | Juni 2025

Die Flatiron NoMad Partnership präsentiert stolz Start With Love: PRIDE in Flatiron NoMad, die bislang umfangreichste Pride-Feier des Bezirks. Den ganzen Juni über würdigt die Initiative die tiefen Wurzeln der LGBTQIA+-Community in der Region mit lebendiger öffentlicher Kunst, Performances und Unterstützung für queere Unternehmen – mit dem Höhepunkt des NYC Pride March Kickoffs an der 26th Street und Fifth Avenue.

FIFA Club World Cup | New York City & New Jersey | Juni/Juli 2025

Der Vorverkauf für die erste Klub-Weltmeisterschaft, bei der diesen Sommer 32 Mannschaften in den USA gegeneinander antreten werden, hat begonnen. New York City/New Jersey ist Austragungsort des Finales, drei K.o.-Spielen und fünf Gruppenspielen. Die fünf Gruppenspiele finden am 15., 17., 19., 21. und 23. Juni statt, das Viertelfinale am 5. Juli, das Halbfinale am 8. und 9. Juli und das Finale am 13. Juli.

US Open Tennis Championships | Flushing Meadows, Queens |25. August bis 7. September 2025

Die US Open Tennis Championships sind eines von vier Grand-Slam-Tennisturnieren des Jahres und finden jährlich im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, Queens, statt.

HBCU NY Football Classic | New York City & New Jersey | 13. September 2025

Das vierte jährliche Spiel, das als weltweit größtes HBCU-Homecoming und als Feier der HBCU-Kultur und -Tradition bekannt ist, wird im MetLife Stadium zwischen dem Morehouse College und der Howard University ausgetragen.

Ryder Cup | New York City Metropolitan Area | Bis 28. September 2025

Der Ryder Cup ist ein prestigeträchtiger, alle zwei Jahre stattfindender Golfwettbewerb, bei dem Teams aus Europa und den USA in einem hart umkämpften Matchplay-Format gegeneinander antreten.

TCS New York City Marathon | In der ganzen Stadt | 2. November 2025

Der weltweit größte Marathon kehrt diesen Herbst nach New York City zurück.

Founded By NYC | Citywide | 2025 bis 2026

Die neue, immersive Tourismuskampagne von New York City Tourism + Conventions, Founded By NYC, feiert 2025 das 400-jährige Bestehen von NYC und 2026 das 250-jährige Bestehen der USA und würdigt dabei die bleibenden Beiträge namhafter New Yorker zur Stadt und zu den USA. Die Kampagne konzentriert sich auf Inklusion, Anerkennung und Bildung und vermittelt wichtige Perspektiven marginalisierter Bevölkerungsgruppen, darunter indigene Gemeinschaften, Frauen, LGBTQ+ und People of Color. Unternehmen sind eingeladen, ihre NYC 400-Veranstaltungen hiereinzureichen.

FIFA World Cup 26TM | New York City & New Jersey | Juni/Juli 2026

Die FIFA hat New York/New Jersey als Austragungsort für das Finale der Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben. Zusätzlich zum Endspiel am 19. Juli werden in New York/New Jersey am 13., 16., 22., 25., 27. und 30. Juni sowie am 5. Juli Spiele ausgetragen.

U.S. Open Golf Championship | New York City Metropolitan Area | Bis 21. Juni 2026

Die U.S. Open, eines der vier wichtigsten Turniere im Golfsport, sind bekannt für ihre anspruchsvollen Plätze und den harten Wettbewerb zwischen den weltbesten Spielern.

Sail4th 250 | New York City & New Jersey | 3. bis 9. Juli 2026

NYC und New Jersey werden die Abschlussveranstaltungen zum 250-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit Amerikas ausrichten. Vom 3. bis 9. Juli wird die größte internationale Flotte von Schiffen und Booten aller Zeiten in den New Yorker Hafen einlaufen. Die Feierlichkeiten umfassen auch zahlreiche Festivitäten, darunter ein Feuerwerk von Macy’s, eine internationale Flugshow mit einer Sonderaufführung der Blue Angels, Food-Festivals, eine besondere Fleet Week und vieles mehr.



Army-Navy Football Game Presented by USAA | New York City & New Jersey | Dezember 2026

NYC wird zusammen mit dem Bundesstaat New Jersey Gastgeberstadt für das Army-Navy-Footballspiel präsentiert von USAA im Jahr 2026 sein. Das Spiel wird im MetLife Stadium im Rahmen des 25. Jahrestags des 11. Septembers ausgetragen und ist das 19. Mal, dass das Spiel in New York oder New Jersey stattfindet.

ATTRAKTIONEN, TOUREN & ERHOLUNG:

Hudson River Park’s Pier 97 | Hell’s Kitchen, Manhattan | Oktober 2024

Der neu gestaltete Pier 97 im Hudson River Park wurde eröffnet und bietet einen weitläufigen Spielplatz mit einer 8 Meter hohen Kletteranlage, einen Sportplatz und eine malerische Promenade. Zu den Highlights gehört auch eine Sonnenterrasse mit atemberaubendem Blick auf den Hudson River, umgeben von 1.500 Quadratmetern farbenfroher Blumen und Pflanzen.

Skylift at Top of the Rock | Midtown Manhattan | Oktober 2024

Der Skylift am Top of the Rock hebt Besucher fast 270 Meter über die Stadt und bietet ihnen einen unvergleichlichen 360-Grad-Blick. Die offene, drehbare Plattform befindet sich auf der 70. Etage des 30 Rockefeller Plaza und erweitert die Aussichtsplattform um drei Stockwerke, sodass man das Gefühl hat, zwischen den Wolkenkratzern der Stadt zu schweben. Als Teil der jüngsten Revitalisierung des Rockefeller Centers bietet der Skylift eine LED-Lichtshow, die die Skyline beleuchtet und die ikonische Art-déco-Architektur würdigt.

One Times Square | Times Square, Manhattan | 2025

Der One Times Square, Heimat des legendären Silvesterballs, wird diesen Herbst als ganzjähriges Ziel für immersive Unterhaltung und Feierlichkeiten wiedereröffnet. Ein Highlight ist Times Travel, ein mehrstöckiges Erlebnis, das Besucher durch die Geschichte des Gebäudes, des Times Square und der Ball Drop-Tradition führt und mit einem Panoramablick von einer speziellen Aussichtsplattform endet. Weitere Attraktionen sind die Crystal VIP Experience, Ever für intime Zeremonien und der interaktive Fandom-Bereich von NextGen – alles Teil einer 500 Millionen Dollar teuren Umgestaltung im Herzen von New York City.

Urban Naturalist Tour: Seals, Seabirds and Winter Wildlife by Classic Harbor Line | Chelsea, Manhattan | 2025

Diese Tour ist eine 2,75-stündige Öko-Kreuzfahrt an Bord der Yacht Manhattan II durch den New Yorker Hafen. Unter der Leitung von erfahrenen Naturforschern bietet sie Ausblicke auf berühmte Sehenswürdigkeiten wie Ellis Island, die Freiheitsstatue und die Verrazzano-Brücke, während Sie die Winterfauna und die reiche Geschichte der Hoffman- und Swinburne-Inseln sowie die Brooklyn Waterfront und den Buttermilk Channel erkunden.



Broadway After Dark by Drag Experiences | Midtown Manhattan | 2025

Verlängern Sie die Aufregung des Broadway mit Broadway After Dark, einem einzigartigen Erlebnis nach der Show von Drag Experiences. Dieses gehobene Nachtleben-Angebot richtet sich an Theaterbesucher, die mehr als nur einen Vorhangruf suchen, und beginnt mit einem kuratierten Drag-Queen-Treffen direkt vor dem Theater. Von dort aus werden die Gäste durch Hell’s Kitchen zu einem dynamischen Abend mit Begrüßungscocktails, exklusivem Zugang zu renommierten Nachtlokalen und überraschenden Live-Auftritten geführt.



West Village’s Trendiest Bites Tour with NYC Bagel Tours | West Village, Manhattan | Mai 2025

Erkunden Sie das West Village auf einer Bagel-Themen-Wanderung, die die angesagtesten Orte New York Citys hervorhebt, darunter PopUp Bagels, Edith’s Sandwich Counter und Apollo Bagels. Unterwegs genießen Sie einzigartige Köstlichkeiten wie Tahini-Kaffee-Slushies und Sauerteig-Bagels, während Sie die faszinierende Geschichte des legendären New Yorker Bagels kennenlernen.

Hidden Highlights of the North End and Central Park Woodland Walk: The North Woods Tours by Central Park Conservancy | Central Park, Manhattan | Frühjahr/Sommer 2025

Die Central Park Conservancy hat zwei neue geführte Touren eingeführt, die den malerischen nördlichen Teil des Parks präsentieren. Hidden Highlights of the North End, das Ende Mai gestartet ist, erkundet die historische Landschaft und die architektonischen Besonderheiten der Gegend, während Central Park Woodland Walk: The North Woods Ende Juni debütiert und ein immersives Erlebnis durch einen üppigen, ruhigen Wald bietet, der von den Catskills und Adirondacks inspiriert ist.

BEAST’RO and 80th Anniversary Offerings by Circle Line Sightseeing Cruises | Hell’s Kitchen, Manhattan | Sommer 2025

Circle Line feiert sein 80-jähriges Jubiläum mit einem Jahr voller Sonderveranstaltungen und neuen Angeboten, darunter Retro-Preise, nostalgische Kreuzfahrten und die Einführung neuer Themenerlebnisse wie die Abendkreuzfahrt „Sip ‘N Groove”. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Eröffnung des BEAST’RO im Sommer 2025 – ein Ort für Speisen, Getränke und Merchandise-Artikel, der exklusiv für Gäste von Circle Line Cruises und dem BEAST Speedboat zugänglich ist. Das BEAST’RO befindet sich am Pier 81 und ist als ultimativer Treffpunkt vor und nach der Kreuzfahrt konzipiert.

BROADWAY & OFF-BROADWAY:

NYC Broadway WeekSM | Manhattan | September 2025

Das Signature-Programm von New York City Tourism + Conventions findet zweimal jährlich statt und bietet 2-für-1-Tickets für teilnehmende Broadway-Aufführungen. Das Herbstprogramm läuft vom 8. bis zum 21. September.

NYC Off-Broadway WeekSM | Manhattan | Oktober 2025

Das Signature-Programm von New York City Tourism + Conventions findet zweimal jährlich statt und bietet 2-für-1-Tickets für teilnehmende Off-Broadway-Aufführungen. Die nächste Ausgabe findet vom 14. bis 26. Oktober statt.

Broadway | Manhattan | Derzeit

Gypsy (seit 19. Dezember 2024)

Purpose (seit 17. März 2025)

Buena Vista Social Club (seit 19. März 2025)

The Picture of Dorian Gray (seit 27. März 2025)

Good Night, And Good Luck (seit 3. April 2025)

Boop! The Betty Boop Musical (seit 5. April 2025)

John Proctor is The Villain (seit 14. April 2025)

Just in Time (seit 23. April 2025)

Real Women Have Curves (seit 27. April 2025)

Dead Outlaw (seit 27. April 2025)

Call Me Izzy (seit 12. Juni 2025)

Mamma Mia! (ab 14. August 2025)

Waiting For Godot (ab 28. September 2025)

Ragtime (ab 16. Oktober 2025)

The Queen of Versailles (ab 10. November 2025)

Oedipus (Preview Herbst 2025)

Punch (Preview Herbst 2025)

Off-Broadway | Manhattan | Derzeit

Bus Stop (seit 18. Mai 2025)

Bowl EP (seit 18. Mai 2025)

Lights Out: Nat “King” Cole (seit 19. Mai 2025)

Goddess (seit 20. Mai 2025)

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha (seit 30. Mai 2025)

Eurydice (seit 2. Juni 2025)

A Freeky Introduction (seit 26. Mai 2025)

Chiaroscuro (seit 26. Mai 2025)

The Imaginary Invalid (seit 2. Juni 2025)

Angry Alan (seit 11. Juni 2025)

Machinal (seit 11. Juni 2025)

Prosperous Fools (seit 12. Juni 2025)

Prince Faggot (seit 16. Juni 2025)

Dilaria (seit 18. Juni 2025)

Duke & Roya (ab 24. Juni 2025)

Trophy Boys (ab 24. Juni 2025)

Lowcountry (ab 25. Juni 2025)

Heathers: The Musical (ab 30. Juni 2025)

Joy (ab 20. Juli 2025)

Ginger Twinsies (ab 24. Juli 2025)

Rolling Thunder (ab 25. Juli 2025)

Ava: The Secret Conversations (ab 7. August 2025)

Twelfth Night (ab 21. August 2025)

DINING, NACHTLEBEN & MEETING/EVENT LOCATIONS:

NYC Restaurant Week® | In der ganzen Stadt | Juli/August 2025

Das Signature-Programm von New York City Tourism + Conventions findet zweimal jährlich statt und bietet Angebote für Mittag- und Abendessen in teilnehmenden Restaurants. Das Winterprogramm läuft vom 21. Juli bis 17. August.



Locanda Verde | Hudson Yards, Manhattan | November 2024

Fünfzehn Jahre nach der Eröffnung des ursprünglichen Standorts eröffnet Locanda Verde, ein beliebtes italienisches Restaurant, das von Prominenten wie Taylor Swift und Meghan Markle geschätzt wird, einen zweiten Standort in Hudson Yards. Das neue Restaurant wird von Robert De Niro in Partnerschaft mit Chefkoch Andrew Carmellini, Luke Ostrom und Josh Pickard betrieben.

Rokstar Chicken | Grand Concourse, The Bronx | Dezember 2024

Der halal-zertifizierte Stand für koreanisches Fried Chicken erweitert sein beliebtes Angebot mit einem neuen Standort im Bronx Terminal Market, genauer gesagt in der dortigen Boogie Down Food Hall.

Mori Mori | Dumbo, Brooklyn | Dezember 2024

Chef Masaharu Morimoto präsentiert in Dumbo sein erstes Handroll-Konzept. Der James Beard-Nominierte und Star aus Iron Chef bietet im Time Out Market japanische Küche, inspiriert von seiner langen Karriere.

Puran Dhaka | Jackson Heights, Queens | Dezember 2024Puran Dhaka | Jackson Heights, Queens | Dezember 2024

Ein fester Bestandteil der Bangladeshi-Küche in Jackson Heights seit 2016: Der beliebte Food Truck hat nun auch einen Sitzplatzbereich im chinesischen Restaurant King Wah. Zu den angebotenen Gerichten gehören u. a. Byer Barir Roast Pulao und Shami Kebab.

XO Mexican Kitchen Bar | Rosebank, Staten Island | Februar 2025

XO, abgeleitet von „Xotchitl“ (spanisch für „Blumen“), hat kürzlich in Staten Island eröffnet. Das Restaurant serviert authentische mexikanische Küche mit modernem Twist, darunter Tetelas mit Queso Fresco, Hummer-Toastada, Tres Leches mit Tonkabohnen und vieles mehr.

Marbella Mediterranean Restaurant | Stapleton, Staten Island | März 2025

In Stapleton gelegen, bietet dieses neue Restaurant mediterrane Küche an. Zu den Spezialitäten gehören neuseeländische Lammkoteletts, Mezze-Platte, 28 Tage trocken gereiftes Ribeye-Steak, Rinderrippen und Blumenkohlsteak.

Patty Palace | Corona, Queens | März 2025

Kwame Onwuachi, der Chefkoch hinter Tatiana, hat kürzlich ein neues Fast-Casual-Restaurant im Citi Field eröffnet. Es bietet eine blättrige Curryhähnchen-Pastete auf Kokosbrot, garniert mit Ingwer-Kohl-Slaw, grüner Gewürz-Aioli und Jerk-BBQ-Sauce. Im Sommer soll zudem ein Food Truck von Patty Palace in der Nähe von Tatiana eröffnen.

Kabawa | Nolita, Manhattan | März 2025

Chef Paul Carmichaels neues Restaurant ist eine Hommage an die karibische Küche. Als Teil der Momofuku-Restaurantgruppe bietet es Gerichte wie Pepper Shrimp, Pilz-Pastel, Cassava-Klöße, Jerk-Entenwurst und mehr.

New Yankee Stadium Dining | South Bronx/Yankee Stadium | März 2025

Das Yankee Stadium hat neue Food-Vendors für die aktuelle Baseball-Saison vorgestellt. Unter anderem:

Bondi Sushi , eine New Yorker Kette, betreibt eine Sushi-Station im Stadion mit Sashimi, Handrolls und knusprigem Reis. Verfügbar für Gäste mit Audi Club-Tickets oder mit Reservierung für ein Pregame-Meal.

, eine New Yorker Kette, betreibt eine Sushi-Station im Stadion mit Sashimi, Handrolls und knusprigem Reis. Verfügbar für Gäste mit Audi Club-Tickets oder mit Reservierung für ein Pregame-Meal. Caribbean Food Delights , ein Unternehmen aus der Bronx, serviert jamaikanische Küche. Fans können gefüllte oder klassische Rindfleisch-Pasteten mit Jerk-BBQ-Aioli und Koriander-Limetten-Slaw genießen.

, ein Unternehmen aus der Bronx, serviert jamaikanische Küche. Fans können gefüllte oder klassische Rindfleisch-Pasteten mit Jerk-BBQ-Aioli und Koriander-Limetten-Slaw genießen. Change-Up Kitchen , ein neues Angebot von Legends Hospitality, bietet Hummer-Rolls, Porchetta-Sandwiches, Pastrami-Sandwiches und Empanadas von Nunchas.

, ein neues Angebot von Legends Hospitality, bietet Hummer-Rolls, Porchetta-Sandwiches, Pastrami-Sandwiches und Empanadas von Nunchas. Mae Mae Café, ein pflanzenbasiertes, lateinamerikanisch inspiriertes Café von Great Performances, das vegane und vegetarische Gerichte für gesundheitsbewusste Baseballfans anbietet.

Massi’s | Astoria, Queens | Mai 2025

Dieser neue Sandwich Laden in Astoria bietet belegte Brote aus Sauerteigbrot sowie in Rindertalg frittierten Gerichte an – darunter Vodka Chicken Parm, Philly Cheesesteaks, Pommes Frites und mehr.

Binondo | Chinatown, Manhattan | Mai 2025

Dieses neue Restaurant bringt die Energie und den Geschmack der lebendigen kulinarischen Szene Manilas ins Herz von Manhattan. Unter der Leitung von Chefkoch Elvis Robles bietet das Restaurant philippinisch-chinesische Küche an. Auf der sorgfältig zusammengestellten Speisekarte stehen Highlights wie Egg Drop Soup, gedämpftes Schweinefleisch, Shrimp Dumplings, Beef Salpicão und vieles mehr.

Lisbonata | Crown Heights, Brooklyn | Mai 2025

Ein beliebter Bauernmarkt-Stand, der sich in eine Pop-up-Bäckerei verwandelt hat, hat nun endlich ein dauerhaftes Zuhause für seine portugiesischen Eier-Törtchen, die bei Fans sehr beliebt sind. Gäste können die köstlichen Backwaren auch mit einer Tasse Kaffee von Variety Coffee genießen.

Convene 360 Madison Avenue Expansion | Midtown Manhattan | April 2025

Der neueste Standort von Convene für Premium-Meetings, Events und flexible Büroräume bietet über 22.500 zusätzliche Quadratfuß im Herzen von Manhattan. Die Erweiterung umfasst fünf Tagungsräume, einen Boardroom für 13 Personen, zwei Galerieflächen, drei Veranstaltungsräume und einen Konferenzsaal für bis zu 210 Personen.

Convene 30 Hudson Yards | Hudson Yards | Sommer 2025

Im Sommer eröffnet Convene 30 Hudson Yards, ein neuer Veranstaltungsort mit 72.000 Quadratfuß Fläche und atemberaubendem Blick auf die Skyline von New York City. Hoch oben in einem der bekanntesten Türme der Stadt bietet der Standort zehn Eventräume, darunter einen großen Saal für 780 Personen.

VERKAUF:

Telfar | Soho, Manhattan | November 2024

Die Marke hinter der beliebten Shopping Bag, liebevoll auch „Bushwick Birkin“ genannt, hat ihren ersten Flagship-Store in Soho an der Ecke Canal Street und Broadway eröffnet. Der Laden verfügt über ein TV-Studio im Zentrum, in dem Kund*innen eigene Inhalte aufnehmen können, die anschließend auf digitalen Bildschirmen im gesamten Store gezeigt werden. Zudem gibt es eine Bag Bar sowie einen Bereich für die Ready-to-Wear-Kollektion der Marke.

Skims | Midtown Manhattan | Dezember 2024

Die erfolgreiche Marke von Kim Kardashian hat nach einem Pop-up im Rockefeller Center ihren Flagship-Store auf der Fifth Avenue eröffnet..

Maimoun | Williamsburg, Brooklyn | Dezember 2024

Die 2016 gegründete Boutique für Damenmode hat nun ihren ersten festen Store eröffnet. Sie präsentiert einzigartige, unabhängige Labels wie Rave Review und Julia Heuer.

Aritzia Fifth Avenue | Midtown Manhattan | Dezember 2024

Aritzia eröffnete einen neuen Flagship-Store, nur einen Block vom ursprünglichen Fifth Avenue-Standort entfernt. Der neue Shop ist fast dreimal so groß wie der vorherige und bietet ein besonderes Einkaufserlebnis mit zwei A-OK Cafés, darunter eines mit Gourmet-Soft-Eis und Blick auf das Rockefeller Center.

Pleats Please Issey Miyake | Nolita, Manhattan | Dezember 2024

Die neueste Flagship-Boutique der Marke Pleats Please Issey Miyake spiegelt ihren innovativen Geist wider. Das Innendesign ist eine Hommage an den charakteristischen Faltenwurf der Marke.

Michael Kors Collection | Upper East Side, Manhattan | Februar 2025

Michael Kors hat auf der Madison Avenue seine neue Boutique eröffnet. Sie ist die erste an der US-Ostküste mit dem neuen Store-Konzept der Collection-Linie des Designers.

Proenza Schouler | Soho, Manhattan | Februar 2025

Das in New York ansässige Label Proenza Schouler ist in ein neues Geschäft in der Mercer Street umgezogen und bietet dort ein galerieinspiriertes Einkaufserlebnis.

Printemps | Lower Manhattan | März 2025

Das traditionsreiche französische Luxus-Kaufhaus Printemps hat ein neues Einzelhandelsimperium in New York City eröffnet – der erste Standort der Marke auf US-amerikanischem Boden. Das ikonische Geschäft befindet sich im 50-stöckigen Wahrzeichen One Wall Street und bietet ein lokal angepasstes Konzept mit einem nahtlosen Einkaufserlebnis für Kund*innen.

Golden Goose | Meatpacking District, Manhattan | März 2025

Die italienische Luxusmarke Golden Goose hat kürzlich ihren neuen Store im Meatpacking District eröffnet und bringt damit ein Stück Italien nach New York City. Der Laden bietet eine Personalisierungsstation, an der Kund*innen ihre Produkte individuell gestalten und Geschenke verpacken lassen können. Außerdem können sie einen Kaffee oder eine süße Leckerei vom Con Amore Cart genießen.

Rough Trade Below | Rockefeller Center, Manhattan | April 2025

Der britische Plattenladen Rough Trade hat eine zweite Filiale im Rockefeller Center eröffnet – unter dem Namen Rough Trade Below. Der neue Store legt einen stärkeren Fokus auf gebrauchte Vinylplatten, bietet einen Marktplatz, auf dem Kund*innen eigene Artikel verkaufen können, sowie eine Fläche für Live-Auftritte und Events.

Parfums de Marly | Upper East Side, Manhattan | April 2025

Die Madison Avenue duftet nun ein wenig süßer dank der Eröffnung der französischen Parfümerie Parfums de Marly. Die neue Boutique bietet ein immersives Erlebnis für Duftliebhaber und lädt Gäste zu einer Virtual-Reality-Reise in die Welt von Parfums de Marly ein.

ERÖFFNUNGEN 2026 & WEITERES:

Verkehrsnetz

Second Avenue Subway Project | Manhattan | Derzeit

Die Phase 2 des Projekts erweitert die U-Bahn-Linie Q und bringt den Service nach East Harlem und Harlem, mit neuen Stationen an der Second Avenue bei der 106th und 116th Street sowie einer dritten neuen Station an der 125th Street und Lexington Avenue, die eine Verbindung zur 4/5/6-Linie und zur Metro-North Railroad schafft.



John F. Kennedy International Airport | Jamaica, Queens | Derzeit

Der Neubau des Terminals 6, das auf dem Gelände der ehemaligen Terminals 6 und 7 errichtet wird, soll abschnittsweise eröffnet werden – mit dem Ankunfts- und Abflugbereich sowie den ersten fünf Gates im Jahr 2026. Fünf weitere Gates folgen im Jahr 2028. Gleichzeitig wird Terminal 1 zu einem hochmodernen Terminal mit 23 Gates, Restaurants, Einzelhandel, Lounges und Freizeiträumen ausgebaut – die Eröffnung ist für 2026 geplant. Zudem renoviert JetBlue das Terminal 5, das mehr als 40 neue Verkaufsstellen, lokale Kunst und immersive Bepflanzung bieten wird. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 vorgesehen.

Newark Liberty International Airport | New York City Metropolitan Area | Derzeit

EWR is building a new 2.5-mile elevated rail guideway to reduce greenhouse gas emissions and ease traffic congestion. The plans include three new stations for the new AirTrain system that will align the ongoing redevelopment of Newark Liberty.

Port Authority Bus Terminal Replacement | Midtown Manhattan | 2032

Der Flughafen Newark (EWR) baut eine neue, 2,5 Meilen lange, erhöhte Schienenverbindung, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Verkehr zu entlasten. Die Pläne beinhalten drei neue Stationen für das neue AirTrain-System, das mit dem laufenden Ausbau des Flughafens Newark Liberty abgestimmt ist.

Kunst & Kultur

Ellis Island Museum | New York City | Mitte 2026

Das Ellis Island Museum wird derzeit im Rahmen eines 100-Millionen-Dollar-Revitalisierungsprojekts grundlegend erneuert. Dazu gehören neu gestaltete Ausstellungen, neue Theater sowie umfangreiche technologische Modernisierungen. Der neue Records Discovery Center (vormals Family History Center) wird mit einem Mini-Theater, interaktiven Entdeckungsstationen, Wechselausstellungen und 50 % mehr öffentlichen Forschungsstationen ausgestattet. Im Zuge des Projekts wird auch die Datenbank erweitert – von derzeit 65 Millionen auf 154 Millionen durchsuchbare Datensätze.

The People’s Theatre: Centro Cultural Inmigrante | Inwood, Manhattan | 2026

Dieses kulturelle Zentrum wird die Einwanderungsgemeinschaften New Yorks durch Theater, Musik, Tanz und Community-Veranstaltungen in den Mittelpunkt rücken. In Zusammenarbeit mit der New York Public Library werden zudem Programme angeboten, die Einwanderungsgeschichten durch Kunst und Forschung thematisieren.

The American LGBTQ+ Museum | Upper West Side, Manhattan | 2027

Das neue Museum im New-York Historical Society-Komplex wird sich der globalen, nationalen und lokalen Geschichte und Kultur der LGBTQ+-Gemeinschaft widmen. Die Eröffnung des Programmbetriebs ist für 2027 geplant.

National Black Theatre | East Harlem, Manhattan | 2027

Das National Black Theatre befindet sich in einer umfassenden baulichen Neuentwicklung, die das bisherige Gebäude in eine moderne, multidisziplinäre Kulturstätte mit 25.000 Quadratfuß Fläche verwandeln wird – mit dem Ziel, schwarze Kultur durch Theater zu fördern.



Dominican Center for the Arts and Culture | Washington Heights & Inwood, Manhattan | Derzeit

Ein 12,5 Millionen Dollar Projekt bringt das erste Dominikanische Kunst- und Kulturzentrum nach Upper Manhattan. In Kooperation mit dem CUNY Dominican Studies Institute entsteht eine multifunktionale Einrichtung mit Museum, Theater, Kinderbibliothek, Ausstellungsflächen sowie einem Oral-History-Archivprojekt, das die Geschichten der dominikanischen Gemeinschaft bewahren und präsentieren wird.

Neighborhood Investments

Bronx Point | South Bronx | Derzeit

Bronx Point ist eine 530.000 Quadratfuß große Mischnutzung in der Entstehung, die phasenweise eröffnet wird. Sie umfasst Wohnungen, Einzelhandel, öffentliche Flächen, eine Uferpromenade sowie kulturelle Programme wie das kommende Hip-Hop-Museum.

East Side Coastal Resiliency Project and Floating +POOL at Pier 35 | Lower East Side, Manhattan | 2026

Im Rahmen eines 1,4-Milliarden-Dollar-Projekts wird am East River ein gefiltertes, schwimmendes Schwimmbecken (Floating +POOL) bei Pier 35 entstehen. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Revitalisierung der Uferlinie von der 25th Street bis zur Montgomery Street, inklusive neuer Spielfelder, Spielplätze, Wasserflächen, Amphitheater, einer erneuerten Corlears-Hook-Brücke und verbesserter Radwege.

Gansevoort Square | Meatpacking District, Manhattan | Derzeit

Gansevoort Square – gelegen an der Little West 12th Street – wird bezahlbaren Wohnraum schaffen, die Whitney Museum of American Art erweitern, die Betriebsabläufe der High Line verbessern und eine 11.200 Quadratfuß große öffentliche Fläche zur Aufwertung des Viertels bieten.



Fifth Avenue Expansion | Midtown Manhattan | Derzeit

Die Stadt New York investiert über 400 Millionen Dollar, davon 250 Millionen zusätzlich, um die Fifth Avenue zwischen Bryant Park und Central Park in eine fußgängerfreundliche Prachtstraße umzuwandeln. Geplant sind verbreiterte Gehwege, kürzere Querungen, bessere Beleuchtung, mehr Bäume und öffentliche Aufenthaltsflächen. Die Verkehrsspuren werden von fünf auf drei reduziert, und es entstehen über 230 neue Bäume. Die Investition soll sich in weniger als fünf Jahren durch wirtschaftliche Impulse und neue Arbeitsplätze amortisieren.

New York City Football Club Stadium | Willets Point, Queens | 2027

Der New York City Football Club (NYCFC) baut mit Etihad Park das erste professionelle Fußballstadion der Stadt. Die Eröffnung ist zur MLS-Saison 2027 geplant. Das Projekt umfasst 25.000 Sitzplätze, 40.000 Quadratfuß öffentliche Flächen, eine neue Schule und 2.500 bezahlbare Wohnungen. Die Maßnahme soll 16.000 Arbeitsplätze schaffen und 6 Milliarden Dollar zur Wirtschaft New Yorks beitragen.

Arthur Ashe Stadium Renovation | Flushing, Queens | 2027

Die USTA investiert 800 Millionen Dollar – die größte Einzelinvestition in der Geschichte der US Open – in die Neugestaltung des Arthur Ashe Stadiums. Bis zur US Open 2027 entstehen eine beeindruckende neue Eingangshalle, erweiterte Tribünen, neue Restaurants und Hospitality-Bereiche, sowie ein 250-Millionen-Dollar-Leistungszentrum für Spieler*innen. Trotz der Bauarbeiten wird der Zugang für Fans und der Turnierbetrieb gewährleistet.

North Shore of Staten Island Action Plan | Staten Island | 2027

Mit über 400 Millionen Dollar wird die Nordküste Staten Islands umfassend umgestaltet. Bis 2027 entsteht eine zwei Meilen lange, öffentlich zugängliche Uferpromenade von St. George bis Stapleton. Dazu gehören neue Grünflächen, Fahrradinfrastruktur, wiederhergestellter Uferzugang und Kunst im öffentlichen Raum. Aktuelle Projekte umfassen ein neues Freizeitzentrum, die Sanierung von Pier 1, Uferrestaurierung am Bank Street Gelände sowie Verbesserungen am Staten Island Ferry Terminal. Auch der SIUH Community Park (7.000 Plätze) erhält 9 Millionen Dollar für erweiterte Programme und Modernisierungen.

