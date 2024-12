20 Veranstaltungen in NYC im Jahr 2025 sollte man nicht verpassen

„Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Großveranstaltungen wie in New York City, von jährlichen Feiern bis hin zu einmaligen Aktivitäten. Wir ermutigen Besucher und Einheimische gleichermaßen, schon jetzt Pläne für das Jahr 2025 zu schmieden, das in den fünf Stadtbezirken mit Sicherheit ein voller Erfolg werden wird“, so Nancy Mammana, Chief Marketing Officer zum Gourmet Report. „Die Macht des Event-Tourismus ist kein Geheimnis, von ausverkauften weltweiten Konzerttourneen bis hin zu großen Sportereignissen, die bis zum Ende des nächsten Jahres rund 68 Millionen Besucher in die fünf Stadtbezirke locken sollen – allesamt treiben sie den Tourismus und die Ausgaben der Besucher entscheidend voran. Wir freuen uns darauf, diese touristischen Aktivitäten auszurichten und die lokalen Unternehmen auch im kommenden Jahr zu unterstützen.“ Wir haben die wichtigsten 20 Veranstaltungen in NYC 2025 ausgewählt

20 Veranstaltungen in NYC 2025

Kulturliebhaber können sich im April auf die lang erwartete Wiedereröffnung der Frick Collection in der Fifth Avenue freuen, die vier Jahre lang renoviert und erweitert wurde. Im Rahmen der Wiedereröffnung wird auch der zweite Stock der ursprünglichen Frick-Residenz zum ersten Mal öffentlich zugänglich sein.

Im Jahr 2023 hatte der Tourismus in New York City einen geschätzten wirtschaftlichen Einfluss von 74 Milliarden Dollar mit mehr als 48 Milliarden Dollar an direkten Ausgaben. Diese Aktivität unterstützte über 380.000 Arbeitsplätze im Freizeit- und Gastgewerbe – etwa 9 % der Beschäftigten der Stadt – sowie Tausende von kleinen und von Minderheiten geführten Unternehmen in allen fünf Stadtbezirken. Im Jahr 2023 begrüßte NYC 62,2 Millionen Besucher – 50,6 Millionen inländische und 11,6 Millionen internationale. Für 2024 wird ein Anstieg der Besucherzahlen auf 64,8 Millionen erwartet.

