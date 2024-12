Wir haben die Listen des Michelins aus New York, Washington, DC und Chicago mit allen Sternerestaurants und allen Bib Gourmand Lokalen. Jungsik New York gewinnt drei MICHELIN-Sterne. Die New Yorker Restaurants César, Chef’s Table at Brooklyn Fare und Sushi Sho erhalten jeweils zwei Sterne. 12 Restaurants erhalten zum ersten Mal einen MICHELIN-Stern, darunter Cariño in Chicago. MICHELIN New York – Washington D.C. – Michelin Chicago

Der beste Vegankoch der Welt kommt aus den USA: Es ist der Schweizer Daniel Humm

MICHELIN New York, Washington D.C. und Michelin Chicago

Die zweite jährliche Verleihung des MICHELIN-Führers in New York, Chicago und Washington, D.C., war eine Nacht der Begeisterung Mitte Dezember mit einem neuen Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen und drei neuen Restaurants mit zwei Sternen.

Das New Yorker Jungsik New York erhielt seinen dritten MICHELIN-Stern, und die New Yorker Restaurants César, Chef’s Table at Brooklyn Fare und Sushi Sho wurden jeweils mit zwei Sternen ausgezeichnet. Das New Yorker One White Street erhielt einen MICHELIN Green Star, ebenso wie das Oyster Oyster in Washington, D.C.

„Gestern haben wir uns zusammengetan, um aufregende Neuigkeiten für die Restaurantauswahl in diesen drei großartigen Städten zu verkünden“, so Gwendal Poullennec, internationaler Direktor der MICHELIN-Führer, gegenüber Gourmet Report. „Unsere anonymen Inspektoren haben mehrere außergewöhnliche kulinarische Perlen entdeckt, die diese Restaurantgemeinschaften als einige der inspirierendsten und talentiertesten Reiseziele der Welt weiter festigen. Wir freuen uns, mit Jungsik New York ein neues Drei-Sterne-Restaurant in der geschätzten MICHELIN-Sterne-Familie begrüßen zu dürfen, und sind gespannt auf das, was die leidenschaftlichen Köche und Gastronomen in diesen drei Auswahlen noch vorhaben.“

Michelin Chicago

Cariño steht im Rampenlicht und erhält einen MICHELIN-Stern für mexikanische Küche

steht im Rampenlicht und erhält einen MICHELIN-Stern für mexikanische Küche Die Auswahl umfasst 112 Restaurants und 35 verschiedene Küchen

„Die Inspektoren waren einhellig beeindruckt von den Kreationen des Küchenchefs Norman Fenton, der die mexikanische Küche auf ambitionierte Weise zelebriert“, so Poullennec. „Unsere Inspektoren waren begeistert von dem kühnen und kreativen Degustationsmenü sowie von dem sorgfältigen und engagierten Service der Mitarbeiter des Restaurants.“

Ein MICHELIN-Stern

Cariño (Mexikanische Küche)

In einer gemütlichen Ecke von Uptown, wo der Zug über uns rumpelt, verarbeitet Küchenchef Norman Fenton seine Geschichte und seine Reisen, um die mexikanische Küche auf eine ganz eigene, ehrgeizige Art zu zelebrieren. Die Gänge sind schnell zusammengestellt: eine umwerfende Huitlacoche-Ravioli mit gebratener Maisseide, dann eine Queso-Trüffel-Quesadilla und irgendwann eine Lamm-Tartar-Tostada, gewürzt im Stil von al pastor. Dieses Degustationsmenü ist in der Tat kühn und kreativ, beginnend mit „Chips und Salsa“ in Form von Salsa-Verde-Gelee und einem Tortilla-Crumble.

Die Auswahl des MICHELIN-Führers Chicago 2024:

MICHELIN Chicago

Michelin New York City

12 New Yorker Lokale erhalten erstmals MICHELIN-Sterne

Die Auswahl umfasst 385 Restaurants und 62 verschiedene Küchen

„Die Originalität und die tadellose Präsentation im Jungsik New York waren für unsere Inspektoren ein besonderes Erlebnis“, so Poullennec zum Gourmet Report. „Diese neuen Restaurants, die sich der MICHELIN Star-Familie anschließen, zeigen einige der besten Talente der kulinarischen Welt, und bringen gleichzeitig den einzigartigen Geschmack und die Individualität jedes Küchenchefs zur Geltung.“

Hier sind die neuen MICHELIN-Sterne-Restaurants mit den Anmerkungen der Inspektoren

Drei MICHELIN-Sterne

Jungsik New York (koreanische Küche)

Der kühle und geschliffene Speisesaal ist mit seiner dunklen und hellen Farbgebung und den intimen Proportionen die perfekte Mischung aus unaufdringlich und elegant. Das koreanische Menü von Chefkoch Yim Jung Sik und Executive Chef Daeik Kim beginnt wie viele andere auch mit einer Auswahl an Banchan. Die Präsentation ist jedoch einzigartig, und genau diese Kreativität macht das Essen hier so unverwechselbar. Das Degustationsmenü offenbart dann Köstlichkeiten wie rohe, gestreifte Buchteln mit weißem Kimchi und gekühlter Fischknochenbrühe, herrlich knusprig gebratenen Oktopus mit Gochujang-Aioli und trocken gereiften Seesaibling in einem Pool aus Kimchi und roter Currysauce. Diese Küche ist höchst originell, tadellos ausgeführt und enorm befriedigend; ein Essen, bei dem man unwillkürlich vor sich hin nickt, während man isst.

Zwei MICHELIN-Sterne

César (Zeitgenössische Küche)

César Ramirez ist einer der wenigen Köche, der Abend für Abend die schwierige Aufgabe hat, seinen eigenen hohen Ansprüchen an Präzision gerecht zu werden. Sein neues Restaurant in der Innenstadt verleiht einer jahrhundertealten Adresse einen eleganten, minimalistischen Look. Wie nicht anders zu erwarten, spielen Meeresfrüchte von Weltrang eine große Rolle in seinem Degustationsmenü, das Leckerbissen wie einen Happen Schwarzkehlmakrele aus Chiba, Crudo von Fluke von der Insel Jeju und Languste aus Norwegen mit Kaviar und geräucherter Forelle enthält. Ein meisterliches Händchen für Saucen und ein Gespür für harmonische, anspruchsvolle Kombinationen zeugen von Kreativität und Reife. Ein eifriges Serviceteam beaufsichtigt den geräumigen Raum, in dem sowohl an der Theke als auch an den Tischen ein hervorragender Blick auf diese kinetische Küche möglich ist.

Chef’s Table at Brooklyn Fare (Zeitgenössische Küche)

Diese berühmte Adresse, die sich in der hintersten Ecke eines Lebensmittelladens in Hell’s Kitchen versteckt, hat unter den Küchenchefs Max Natmessnig und Marco Prins eine neue Ära eingeleitet. Die meisten Gäste sitzen an einem Tresen aus glänzendem Nussbaumholz, der sich um eine Brigade von Köchen windet, die sich nirgendwo verstecken können.

Das Team arbeitet schnell und schickt eine Salve delikater Törtchen und Häppchen auf den Tisch, die von Können und Raffinesse zeugen.

Zu den Highlights gehören Jakobsmuscheln in einer üppigen braunen Buttersauce, Steinbutt mit Glühwürmchen-Tintenfisch und Kräutermilch und Buri-Tartar mit rauchiger Crème fraîche und Fingerlimette.

Sushi Sho (Japanische/Sushi Küche)

Im Schatten der New York Public Library verkörpert Chefkoch Keiji Nakazawa ein Meisterwerk der Extraklasse. Ein Omakase wie kein anderes, mit einer schillernden Vielfalt an Fisch, Meeresfrüchten, Gemüse und vielem mehr – alles gealtert, fermentiert und eingelegt über Wochen, Monate und manchmal Jahre. Der Reis wird mit Ehrfurcht behandelt und so gewürzt, dass er zu den verschiedenen Fischsorten passt und diese ergänzt. Das Ambiente ist ein wahres Wunderwerk mit einer geräumigen Hinoki-Theke mit acht Sitzplätzen, die von riesigen Eiskästen mit geschnitzten Holztüren flankiert wird, während rundherum die Küchen- und Serviceteams perfekt zusammenarbeiten. Das Tempo, der Umfang und die Beharrlichkeit, mit der hier Spitzenleistungen erbracht werden, beeindrucken selbst die erfahrensten Sushi-Fans.

Ein MICHELIN-Stern

Bar Miller (Japanische Küche/Sushi)

Dieses kleine Lokal mit ein paar Sitzplätzen verzichtet auf das gewohnte minimalistische Design und setzt stattdessen auf kräftige Farben und auffällige Details. Küchenchef Jeff Miller bietet ein Omakase-Menü an, das ein Musterbeispiel für nachhaltige Beschaffung ist, die größtenteils aus der Region stammt – sogar der Reis kommt aus dem Bundesstaat New York. Ihre Persönlichkeit zeigt sich in Gerichten wie Daikon-Vichyssoise mit in Butter geschmortem Wakame-Gemüse und sanft pochiertem Lachs. Der Dry-Aged-Flussbarsch mit Apfeleis in süßer Sojasauce hat es in sich, während das Duo aus Uni und der sanften, trocken gereiften Makrele mit Yuzu Kosho zwei herausragende Gerichte des Nigiri-Gangs sind. Desserts wie der Amazake und das Maisgelato mit Kaviar runden das einzigartige Erlebnis ab.

Café Boulud (Französische Küche)

Ein neues und verbessertes Café Boulud wurde an der geschichtsträchtigen Ecke der 63. Straße und der Park Avenue unter der Leitung von Chefkoch Daniel Boulud und Executive Chef Romain Paumier wiedergeboren. Freuen Sie sich auf ein einzigartiges Prix-Fixe-Menü mit vier Inspirationen: klassische französische Küche, „La Saison“, vegetarische Bauernmarktgerichte und „Le Voyage“, das einen internationalen Schwerpunkt hat. Wählen Sie einen Menüstil oder stellen Sie sich ein mehrgängiges Menü zusammen, das sich durch eine scharfe Ausführung und eine elegante Präsentation auszeichnet. Das Angebot an beeindruckenden Gerichten umfasst u. a. den charakteristischen schwarzen Wolfsbarsch, umhüllt von knusprigen Kartoffeln und mit einer Rotweinsauce, gebratene Jakobsmuscheln mit Champagner Beurre Blanc oder Hummerravioli mit einer lebhaften Hummerbisque und eingemachtem Zitronenquark.

Corima (mexikanische Küche)

Am Rande von Chinatown gelegen, hält Küchenchef Fidel Caballero nichts zurück. Egal, ob man sich für das ambitionierte Degustationsmenü an die Küchentheke setzt oder im überfüllten Speisesaal à la carte bestellt, die Küche ist eine einzigartig originelle und kühne Feier der mexikanischen Küche. Wenn überhaupt, dann muss irgendwo auf dem Tisch eine Bestellung von Sauerteig-Tortillas stehen.

Diese zarten, perfekt gegrillten Scheiben aus Sonoran-Weizen und Hühnerfett, die mit recado negro-Butter serviert werden, sind ein Garant für einen erneuten Besuch. Und das ist nicht der einzige Gang, für den es sich lohnt, wiederzukommen. Hummer-Nicuatole, schwarzer Kabeljau mit Salsa Veracruzana und Bries mit Bittermandelschaum sorgen für bleibende Eindrücke.

La Bastide von Andrea Calstier (französische Küche)

Besuchen Sie dieses moderne Bauernhaus in Westchester, dessen beruhigendes Design perfekt mit dem weiten Blick auf die pastorale Landschaft harmoniert. Das Ehepaar Andrea Calstier, Chefkoch und Geschäftsführerin Elena Oliver, fühlt sich in ihrem intimen Speisesaal wohl, der mit nur wenigen Tischen ausgestattet und perfekt auf die bevorstehende Verkostung abgestimmt ist.

Die Speisekarte basiert auf ihrer Kindheit in Südfrankreich. Ein einfach klingender Salat ist viel mehr als das: gegrillter Edelsalat, pochierter Sellerie, gepökeltes Eigelb und ein Olivenöl-Sabayon. Täubchen mit Rosmarin und Feigenblatt ist ebenso gelungen wie gegrillter schwarzer Wolfsbarsch mit Artischocken und Schwertmuscheln. Das Dessert ist eine besondere Stärke, und die Kombination von Schokolade mit Ziegenkäse ist ein aufregendes Finale.

Joo Ok (Koreanische Küche)

Dieses Seouler Transplantat hat einen ungewöhnlichen Eingang – mit dem Lastenaufzug geht es 16 Stockwerke hinauf -, aber der elegante Raum ist sofort einladend. In Anlehnung an ein traditionelles koreanisches Haus werden die Gäste mit herzhaften Crackern und Getränken begrüßt, bevor sie in den Speisesaal geführt werden, wo ein minimalistisches Design mit Blick auf die Skyline von Manhattan kombiniert wird. Joo Ok serviert ein koreanisches Degustationsmenü, das in der Tradition verwurzelt ist, aber durch eine moderne Brille betrachtet wird. Die Gerichte sind umwerfend, wie z. B. das Jat Jeup Chae – zarter Hummer und koreanische Birne in gesalzenen Gurkenscheiben. Das Makgeolli-Brot mit Süßwasseraal ist ein dramatischer Bissen, aber auch das charakteristische Deul gi reum mit gewürfeltem Geoduck, gefleckten Garnelen und einem ganzen Wachtelei in hausgepresstem Perillasamenöl ist unvergesslich.

Nōksu (zeitgenössische/koreanische Küche)

Unterirdisch in der U-Bahn zu essen, klingt vielleicht nicht besonders verlockend, aber das hat Chefkoch Dae Kim nicht davon abgehalten. Im Herzen von Koreatown am Herald Square findet man hinter einer verschlossenen Tür einen schwarzen Marmortresen, der sich über die gesamte Länge des Raumes erstreckt. Jeder Koch ist mit einer Pinzette bewaffnet, um die herrlichen Gerichte, die größtenteils zeitgenössisch gestaltet sind, zu handhaben und zuzubereiten. Meeresfrüchte wie Krabben, Flundern, Venusmuscheln und Makrelen sind ein wichtiger Bestandteil des Angebots.

Die Handschrift des Restaurants wird deutlich, wenn man die Täubchen sieht, die in einem Kühlschrank reifen. Vor dem Hintergrund von 80er-Jahre-Hits hält ein Koch den Vogel in die Höhe und übergießt ihn wiederholt mit heißem Öl im Stil der Peking-Ente. Es ist eine eindrucksvolle Erinnerung daran, dass in New York City alles überall möglich ist.

Shota Omakase (Japanische/Sushi Küche)

Weit von der U-Bahn-Haltestelle entfernt, in einer ruhigen Straße in Williamsburg, liegt dieser einladende Omakase-Tresen versteckt in der Nähe des Domino Parks. Küchenchef Cheng Lin gibt als freundlicher, entspannter Führer durch den Abend den Ton an. Während andere Köche ein Schweigegelübde über Herkunft und Technik ablegen, erzählt er, woher der Fisch in Japan kommt, warum er Inochi-no Ichi-Reis verwendet und wie er seine speziellen gealterten Sojasorten und Essige gefunden hat. Seine Zielstrebigkeit zeigt sich in Form von ausgezeichneten, saisonalen Produkten und einer fein abgestimmten Parade von Nigiri, für die der Reis wiederholt aufgefrischt wird. Zubereitete Gerichte wie in Binchotan gebratener Sawara mit Zitrussauce, Shiso und Nori oder auch eine erholsame Tasse Dashi mit Pilzen zeichnen sich ebenfalls aus.

YingTao (Zeitgenössische/chinesische Küche)

Die geliebte Großmutter des Besitzers Bolun Yao ist sowohl Namensgeberin als auch kulinarische Inspiration für dieses stilvolle Hell’s Kitchen-Refugium, ein unbescheidenes, ehrgeiziges Projekt, das die chinesische Küche durch die Brille der westlichen Spitzengastronomie neu interpretieren will. Küchenchef Jakub Baster legt dabei seine erfahrene Hand ins Feuer und komponiert elegante Gerichte, die eine breite Palette chinesischer Aromen und Zutaten mit Elementen französischer Technik und einem modernen Stil verbinden. Das Ergebnis ist gleichzeitig einfallsreich und vertraut. Die Geschmäcker sind eher subtil, und es wird sorgfältig auf die Texturen geachtet, wie z. B. bei einem seidigen Sojamilchpudding mit Selleriewurzel und herzhaftem, mild gewürztem Doubanjiang oder bei reichhaltigen Krabben-Nudeln mit Eigelb und geräuchertem Tobiko. Zum Abschluss wird eine Neuinterpretation von Nian Gao (süßer Reiskuchen) sicher für Begeisterung sorgen.

Michelin New York City

Michelin Washington, D.C.

Zwei Restaurants erhalten zum ersten Mal einen MICHELIN-Stern

Die Auswahl umfasst 116 Restaurants und 37 verschiedene Küchen

„Das Inspektionsteam des MICHELIN-Führers freut sich, sowohl das Mita als auch das Omakase at Barrack’s Row in die MICHELIN-Stern-Familie aufzunehmen“, so Poullennec. „Neben diesen Restaurants zeigt sich, dass die kulinarische Szene in Washinton, D.C. weiterhin ihre Leidenschaft für nachhaltige Gastronomie in den Mittelpunkt stellt, denn das Oyster Oyster wurde mit einem neuen MICHELIN Green Star ausgezeichnet.“

Ein MICHELIN-Stern

Mita (Vegetarische/lateinamerikanische Küche)

Lateinamerikanische Küche, nur auf pflanzlicher Basis. Das ist die Prämisse dieses modernen Lokals im Shaw-Viertel. Es gibt nur Degustationsmenüs, aber kurze und lange Formate sorgen dafür, dass es passt. Die Küchenchefs Tatiana Mora und Miguel Guerra lassen hier ihren kreativen Geist walten. Die Einflüsse reichen von Brasilien über Bolivien bis nach Kolumbien, und die Gerichte zeichnen sich durch Originalität aus. Ein Korb mit Arepas ist ein unterhaltsames Gericht, das eine Vielzahl von Texturen und Aromen mit leckeren Saucen wie Guasacaca, Cashew-Sauerrahm mit Chili-Öl und Butter aus Chontaduro bietet. Wassermelonen-Crudo mit fermentierter Karotte in einer Gurken-Leche-de-Tigre-Sauce ist einfallsreich und kühn, während eine Scheibe Pilzterrine in Grünzeug mit Kartoffelschichten Biss für Biss Umami liefert.

Omakase im Barrack’s Row (Japanische/Sushi Küche)

Chefkoch Yi „Ricky“ Wang, der bei Chefkoch Nakazawa gelernt hat, bevor er eine Reihe von Pop-ups betrieb, hat sich nun an diesem Tresen niedergelassen, der sich über eine Metalltreppe in einem industriell-schicken Raum befindet. Achten Sie besonders auf die Gemälde, die die Treppe säumen – sie sind eine Anspielung auf die alte Tradition der Fischer, die ihren Fang mit Tinte bestreichen und in Reispapier pressen – und es kann sein, dass Sie bei Ihrem Essen ein ähnliches Werk vorgesetzt bekommen. Chefkoch Wangs Omakase bietet einige Otsumami, vielleicht pochierte süße Garnelen in einer geräucherten Maine-Uni-Sauce, bevor er zu Nigiri übergeht. Alles ist beeindruckend, von der Boston Surf Clam mit Kumquat Kosho bis hin zu der mit Heu geräucherten spanischen Makrele aus den Carolinas, die kühn, aber ausgewogen ist.

MICHELIN Washington, D.C. 2024

MICHELIN Washington, D.C. 2024

Chicago

Sterne-Restaurants des MICHELIN Chicago 2024

Restaurant Distinction Adresse Alinea 1723 N. Halsted St., Chicago, 60614 Smyth 177 N. Ada St., Chicago, 60607 Ever 1340 W. Fulton St., Chicago, 60607 Oriole 661 W. Walnut St., Chicago, 60661 Atelier 4835 N. Western Ave., Chicago, 60625 Boka 1729 N. Halsted St., Chicago, 60614 Cariño (nouveauté) 4662 N. Broadway, Chicago, 60640 EL Ideas 2419 W. 14th St., Chicago, 60618 Elske 1350 W. Randolph Ave., Chicago, 60607 Esmé 2200 N. Clark St., Chicago, 60614 Galit 2429 N. Lincoln Ave., Chicago, 60614 Indienne 217 W. Huron St., Chicago, 60654 Kasama 1001 N. Winchester Ave., Chicago, 60622 Mako 731 W. Lake St., Chicago, 60661 Moody Tongue 2515 S. Wabash Ave., Chicago, 60616 Next 953 W. Fulton Market, Chicago, 60607 Schwa 1466 N. Ashland Ave., Chicago, 60662 Sepia 123 N. Jefferson St., Chicago, 60661 Topolobampo 445 N. Clark St., Chicago, 60654

Grüne Sterne Restaurants des Michelin 2024 Chicago

Restaurant Distinction Adresse Daisies 2375 Milwaukee Ave., Chicago, 60647

Restaurants in Chicago 2024 ausgezeichnet mit einem Bib Gourmand

Restaurant Adresse Birrieria Zaragoza 4852 S. Pulaski Rd., Chicago, 60632 Boonie’s 4337 N. Western Ave., Chicago, 60618 Cellar Door Provisions 3025 W. Diversey Ave., Chicago, 60647 Chef’s Special Cocktail Bar 2165 N. Western Ave., Chicago, 60647 Chilam Balam 3023 N. Broadway, Chicago, 60657 Ciccio Mio 226 W. Kinzie St., Chicago, 60654 Daisies 2375 Milwaukee Ave. Chicago, 60647 Dear Margaret 2965 N. Lincoln Ave., Chicago, 60657 The Duck Inn 2701 S. Eleanor St., Chicago 60608 Frontera Grill 445 N. Clark St., Chicago, 60654 Ghin Khao 2128 W. Cermak Rd., Chicago, 60608 Giant 3209 W. Armitage Ave., Chicago, 60647 Gilt Bar 230 W. Kinzie St., Chicago, 60654 Girl & The Goat 809 W. Randolph St., Chicago, 60607 HaiSous 1800 S. Carpenter Ave., Chicago, 60608 Kie-Gol-Lanee 5004 N. Sheridan Rd., Chicago, 60640 Lardon 2200 California Ave., Chicago, 60647 Longman & Eagle 2657 N. Kedzie Ave., Chicago, 60647 Lula Cafe 2537 N. Kedzie Ave., Chicago, 60647 Mama Delia 1721 W. Division St., Chicago, 60622 mfk. 432 W. Diversey Pkwy., Chicago, 60614 Mi Tocaya 2800 W. Logan Blvd., Chicago, 60647 Mott St. 1401 N. Ashland Ave., Chicago, 60622 Munno Pizzeria & Bistro 4656 N. Clark St., Chicago, 60640 Perilla 401 N. Milwaukee Ave., Chicago, 60654 Pleasant House Pub 2119 S. Halstead Ave., Chicago, 60608 Pompette 1960 N. Damen Ave., Chicago, 60647 Proxi 565 W. Randolph St., Chicago, 60661 The Purple Pig 444 N. Michigan Ave., Chicago, 60611 Sifr 660 N. Orleans St., Chicago, 60654 Sochi 1358 W. Belmont Ave., Chicago, 60657 Sol de Mexico 3018 N. Cicero Ave., Chicago, 60641 Superkhana International 3059 W. Diversey Ave., Chicago, 60647 Table, Donkey and Stick 2728 W. Armitage Ave., Chicago, 60647 TortelloPastificio 1746 W. Division St., Chicago, 60622 Union 2202 N. California Ave., Chicago, 60647 Virtue 1462 E. 53rd St., Chicago, 60615 Yao Yao 230 W. Cermak Rd., Chicago, 60616

New York City

Sterne-Restaurants MICHELIN New York 2024

Restaurant Distinction Adresse Eleven Madison Park 11 Madison Ave., New York, 10010 Jungsik New York (nouveauté) 2 Harrison St., New York, 10013 Le Bernardin 155 W. 51st St., New York, 10019 Masa 10 Columbus Circle, New York, 10019 Per Se 10 Columbus Circle, New York, 10019 Aquavit 65 E. 55th St., New York, 10022 Aska 47 S. 5th St., New York, 11249 Atera 77 Worth St., New York, 10013 Atomix 104 E. 30th St., New York, 10016 Blue Hill at Stone Barns 630 Bedford Rd., Tarrytown, 10591 César (nouveauté) 333 Hudson St., New York, 10013 Chef’s Table at Brooklyn Fare (nouveauté) 431 W. 37th St., New York 10018 Gabriel Kreuther 41 W. 42nd St., New York, 10036 Jean-Georges 1 Central Park West, New York, 10023 The Modern 9 W. 53rd St., New York, 10019 odo 17 W. 20th St., New York, 10011 Saga 70 Pine St., New York, 10005 Sushi Noz 181 E. 78th St., New York, 10075 Sushi Sho (nouveauté) 3 E. 41st St., New York 10017 63 Clinton 63 Clinton St., New York, 10002 Bar Miller (nouveauté) 620 E. 6th St., New York 10009 bōm 17 W. 19th St., New York, 10011 Café Boulud (nouveauté) 100 E. 63rd St., New York, 10065 Casa Mono 52 Irving Pl., New York, 10003 Clover Hill 20 Columbia Pl., New York, 11201 Corima (nouveauté) 3 Allen St., New York 10002 Cote 16 W. 22nd St., New York, 10010 Crown Shy 70 Pine St., New York, 10005 Daniel 60 E. 65th St., New York 10065 Dirt Candy 86 Allen St., New York, 10002 Essential by Christophe 103 W. 77th St., New York, 10024 Estela 47 E. Houston St., New York, 10012 Family Meal at Blue Hill 75 Washington Pl., New York, 10011 The Four Horsemen 295 Grand St., New York, 11211 Francie 134 Broadway, New York, 11249 Frevo 48 W. 8th St., New York, 10011 Gramercy Tavern 42 E. 20th St., New York, 10003 Icca 20 Warren St., New York, 10007 Jeju Noodle Bar 679 Greenwich St., New York, 10014 Jōji 1 Vanderbilt Ave., New York, 10017 Joo Ok (nouveauté) 22 W. 32nd St., 16th Fl., New York, 10001 Jua 36 E. 22nd St., New York, 10010 Kochi 652 Tenth Ave., New York, 10036 Kosaka 220 W. 13th St., New York, 10011 L’Abeille 412 Greenwich St., New York, 10013 La Bastide by Andrea Calstier (nouveauté) 721 Titicus Rd., North Salem, 10560 Le Coucou 138 Lafayette St., New York, 10013 Le Pavillon 1 Vanderbilt Ave., New York, 10017 Mari 679 Ninth Ave., New York, 10036 Meju 5-28 49th Ave., New York, 11101 The Musket Room 265 Elizabeth St., New York, 10012 Noda 37 W. 20th St., New York, 10001 Nōksu (nouveauté) 49 W. 32nd St., New York, 10001 Noz 17 458 W. 17th St., New York, 10011 Oiji Mi 17 W. 19th St., New York, 10011 One White Street 1 White St., New York, 10013 Oxomoco 128 Greenpoint Ave., New York, 11222 Red Paper Clip 120 Christopher St., New York, 10014 Restaurant Yuu 55 Nassau Ave., New York, 11222 Rezdôra 27 E. 20th St., New York, 10003 Semma 60 Greenwich Ave., New York, 10011 Shion 69 Leonard Street 69 Leonard St., New York, 10013 Shmoné 61 W. 8th St., New York, 10011 Shota Omakase (nouveauté) 50 S. 3rd St., Brooklyn, 11249 Sushi Amane 245 E. 44th St., New York, 10017 Sushi Ichimura 412 Greenwich St., New York, 10013 Sushi Nakazawa 23 Commerce St., New York, 10014 Tempura Matsui 222 E. 39th St., New York, 10016 Torien 292 Elizabeth St., New York, 10012 Torrisi 275 Mulberry St., New York, 10012 Tsukimi 288 E. 10th St., New York, 10003 Tuome 536 E. 5th St., New York, 10009 YingTao (nouveauté) 805 9th Ave., New York 10019 Yoshino 342 Bowery, New York, 10012

Restaurants mit einem grünen Stern im MICHELIN New York 2024

Restaurant Distinction Adresse Blue Hill at Stone Barns 630 Bedford Rd., Tarrytown, 10591 Dirt Candy 86 Allen St., New York, 10002 Family Meal at Blue Hill 75 Washington Pl., New York, 10011 One White Street (nouveauté) 1 White St., New York, 10013

Restaurants in New York 2024 mit einem Bib Gourmand

Restaurant Adresse 8282 84 Stanton St., New York, 10002 Agi’s Counter 818 Franklin Ave., Brooklyn, 11225 Alley 41 136-45 41st Ave., Queens, 11355 Alta Calidad 552 Vanderbilt Ave., Brooklyn, 11238 Ammazzacaffè 702 Grand St., Brooklyn, 11211 Atla 372 Lafayette St., New York, 10012 Badageoni Georgian Kitchen 26-28 E. Main St., Mount Kisco,10549 Bayon (nouveauté) 408 E. 64th St., New York, 10065 Bohemian Spirit 321 E. 73rd St., New York, 10021 Bonnie’s 398 Manhattan Ave., Brooklyn, 11211 Boro6 Wine Bar 549 Warburton Ave., Hastings-on-Hudson,10706 Bungalow (nouveauté) 24 1st Ave., New York, 10009 Burrata 425 White Plains Rd., Eastchester, 10709 C as in Charlie 5 Bleecker St., New York, 10012 Café Mars 272 3rd Ave., Brooklyn, 11215 Caleta 111 Cevicheria 111-27 Jamaica Ave., Queens, 11418 Cardamom 43-45 43rd St., Queens, 11104 Cecily (nouveauté) 80 Franklin St., Brooklyn, 11222 Cervo’s 43 Canal St., New York, 10002 Chavela’s 736 Franklin Ave., Brooklyn,11238 CheLi 19 St. Marks Pl., New York, 10003 Chick Chick 618 Amsterdam Ave., New York, 10024 Cho Dang Gol 55 W. 35th St., New York, 10001 Chuan Tian Xia 5502 Seventh Ave., Brooklyn, 11220 Chutney Masala 76 Main St., Irvington, 10533 Coqodaq (nouveauté) 12 E. 22nd St., New York, 10010 Covacha 368 Columbus Ave., New York, 10024 Dhamaka 119 Delancey St., New York, 10002 Dim Sum Go Go 5 E. Broadway, New York, 10038 Enoteca Maria 27 Hyatt St., Staten Island,10301 Falansai 112 Harrison Pl., Brooklyn,11237 Gordo’s Cantina 140 St. Nicholas Ave., Brooklyn, 11237 Haenyeo 239 Fifth Ave., Brooklyn, 11215 HanGawi 12 E. 32nd St., New York, 10016 Hometown Barbecue New York 454 Van Brunt St., Brooklyn, 11231 Hupo 1007 50th Ave., Queens, 11101 Ishq (nouveauté) 202 Ave. A., New York, 10009 Jiang Nan 133-42 39th Ave., Queens, 11354 Katz’s 205 E. Houston St., New York,10002 Kung Fu Little Steamed Buns Ramen 811 Eighth Ave., New York, 10019 Legend of Taste 2002 Utopia Pkwy., Queens, 11357 Little Alley 550 Third Ave., New York, 10016 Little Myanmar 150 E. 2nd St., New York, 10009 LORE 441 7th Ave., Brooklyn, 11215 Lungi (nouveauté) 1136 1st Ave., New York, 10065 MáLà Project 122 First Ave., New York, 10009 Miss Ada 184 DeKalb Ave., Brooklyn, 11205 Momofuku Noodle Bar 171 First Ave., New York, 10003 Nami Nori 33 Carmine St., New York,10014 Norma Gastronomia Siciliana 438 Third Ave., New York, 10016 Nyonya 199 Grand St., New York, 10013 Odre (nouveauté) 199 2nd Ave., New York,10003 Oso 1618 Amsterdam Ave., New York 10031 Peppercorn Station 66 W. 39th St., New York, 10018 Phayul 37-59 74th St., Queens,11372 Pierozek 592 Manhattan Ave., Brooklyn, 11222 Pinch Chinese 177 Prince St., New York, 10012 Potluck Club 133 Chrystie St., New York,10002 Pranakhon 88 University Pl., New York, 10003 RaaSa 145 E. Main St., Elmsford, 10523 Rafele Rye 26 Purchase St., Rye, 10580 Roberta’s 261 Moore St., Brooklyn, 11206 Rolo’s 853 Onderdonk Ave., Queens, 11385 Ruffian 125 E. 7th St., New York, 10009 Runner Up 367 7th Ave., Brooklyn, 11215 Russ & Daughters Cafe 127 Orchard St., New York, 10002 Sagara 98 Victory Blvd., Staten Island, 10301 Saint JulivertFisherie 264 Clinton St., Brooklyn, 11201 Sami & Susu 190 Orchard St., New York, 10002 SaRanRom Thai 8110 Broadway, Queens, 11373 Shalom Japan 301 S. 4th St., Brooklyn, 11211 Sobaya 229 E. 9th St., New York, 10003 Sobre Masa 52 Harrison Pl., Brooklyn, 11237 Soda Club 155 Avenue B, New York, 10009 Speedy Romeo 376 Classon Ave., Brooklyn, 11238 Superiority Burger 119 Avenue A, New York, 10009 Tanoreen 7523 Third Ave., Brooklyn, 11209 Tha Phraya (nouveauté) 1553 2nd Ave., New York, 10028 Thai Diner 186 Mott St., New York, 10012 The Cookery 39 Chestnut St., Dobbs Ferry, 10522 Tolo (nouveauté) 28 Canal St., New York, 10002 Tonchin 13 W. 36th St., New York, 10018 Tong Sam Gyup Goo Yi 162-23 Depot Rd., Queens, 11358 Tredici Social 104 Kraft Ave., Bronxville, 10708 TVB by: Pax Romana 171 E. Post Rd., White Plains, 10601 Ugly Baby 407 Smith St., Brooklyn, 11231 Una Pizza Napoletana 175 Orchard St., New York, 10002 Untable (nouveauté) 529 Henry St., Brooklyn, 11231 Win Son 159 Graham Ave., Brooklyn, 11206 Yellow Rose 102 Third Ave., New York, 10003 ZaabZaab 76-04 Woodside Ave., Queens,11373

White House, Washington D.C.

Sterne-Restaurants des MICHELIN Washington 2024

Restaurant Distinction Adresse The Inn at Little Washington 309 Middle St., Washington, Virginia 22747 Jônt 1906 14th St. NW, Washington, 20009 minibar 855 E St. NW, Washington, 20004 Albi 1346 4th St. SE, Washington, 20003 Bresca 1906 14th St. NW, Washington, 20000 Causa 920 Blagden Alley NW, Washington, 20001 The Dabney 122 Blagden Alley NW, Washington, 20001 ElcieloWashington 1280 4th St. NE, Washington, 20002 Fiola 601 Pennsylvania Ave. NW, Washington, 20004 Gravitas 1401 Okie St. NE, Washington, 20002 Imperfecto: The Chef’s Table 1124 23rd St. NW, Washington, 20037 Kinship 1015 7th St. NW, Washington, 20001 Little Pearl 921 Pennsylvania Ave. SE, Washington, 20003 Masseria 1340 4th St. NE, Washington, 20002 Métier 1015 7th St. NW, Washington, 20001 Mita (nouveauté) 804 V St. NW, Washington, 20037 Omakase at Barracks Row (nouveauté) 522 8th St. SE, Washington, 20003 Oyster Oyster 1440 8th St. NW, Washington, 20001 Pineapple and Pearls 715 8th St. SE, Washington, 20003 Rania 427 11th St. NW, Washington, 20004 Reverie 3201 Cherry Hill Ln. NW, Washington, 20007 Rooster & Owl 2436 14th St. NW, Washington, 20009 Rose’s Luxury 717 8th St. SE, Washington, 20003 Sushi Nakazawa 1100 Pennsylvania Ave. NW, Washington, 20004 Tail Up Goat 1827 Adams Mill Rd. NW, Washington, 20009 Xiquet 2404 Wisconsin Ave. NW, Washington, 20007

Restaurants mit einem grünen Stern im Michelin Washington 2024

Restaurant Distinction Adresse The Inn at Little Washington 309 Middle St., Washington, Virginia 22747 Oyster Oyster (nouveauté) 1440 8th St. NW, Washington, 20001

Restaurants des Michelin Washington 2024 mit einem Bib Gourmand

Restaurant Adresse Amparo Fondita (nouveauté) 2002 P St. NW, Washington, 20036 Astoria DC 1521 17th St. NW, Washington, 20036 Cane 403 H St. NE, Washington, 20002 Daru 1451 Maryland Ave. NE, Washington, 20002 Dauphine’s 1100 15th St. NW, Washington, 20005 Ellē 3221 Mt. Pleasant St. NW, Washington, 20010 Hitching Post 200 Upshur St. NW, Washington, 20011 Ivy City Smokehouse 1356 Okie St. NE, Washington, 20002 Karma Modern Indian 611 I St. NW, Washington, 20001 L’Ardente 200 Massachusetts Ave., NW, Ste. 100, Washington, 20001 La Tejana 3211 Mt. Pleasant St. NW, Washington, 20010 Laos in Town 250 K St. NE, Washington, 20002 Lapis 1847 Columbia Rd. NW, Washington, 20009 Makan 3400 11th St. NW, Washington, 20010 Maketto 1351 H St. NE, Washington, 20002 Menya Hosaki 845 Upshur St. NW, Washington, 20011 Oyamel 401 7th St. NW, Washington, 20004 Queen’s English 3410 11th St. NW, Washington, 20010 The Red Hen 1822 1st St. NW, Washington, 20001 Residents Cafe & Bar 1306 18th St. NW, Washington, 20036 Sababa 3311 Connecticut Ave. NW, Washington, 20008 Stellina Pizzeria 399 Morse St. NE, Washington, 20002 Taqueria Habanero 3710 14th St. NW, Washington, 20010 Toki Underground 1234 H St. NE, Washington, 20002 Unconventional Diner 1207 9th St. NW, Washington, 20001 Yellow 1524 Wisconsin Ave. NW, Washington, 20007 Zaytinya 701 9th St. NW, Washington, 20001

Auch 300 Hotels empfiehlt der Michelin in den USA: https://guide.michelin.com/en/hotels-stays/usa

Obwohl erst Mitte Dezember 2024 erschienen, heissen die drei Guides MICHELIN New York – Washington D.C. – Michelin Chicago 2024 und nicht 2025.

Abonniere den wöchentlichen Gourmet Report Newsletter