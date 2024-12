Hilton Luxusmarken mit starkem Wachstum

Die Hilton Luxusmarken mit derzeit mehr als 500 Hotels geben ihre Neueröffnungen bekannt. Sie finden in den begehrten Destinationen der Welt statt, darunter New York, Costa Rica, Athen und Osaka.

Waldorf Astoria Orlando

Die Luxusmarken von Hilton erlebten ein überdurchschnittliches Wachstumsjahr mit mehr als 500 Häusern: Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, NoMad Hotels und Signia by Hilton. Dazu zählt auch die neue exklusive Partnerschaft mit Small Luxury Hotels of the World (SLH) und ein wachsendes Portfolio von eigenständigen Waldorf Astoria Residences.



Zu den wichtigsten Eröffnungen im Jahr 2024 gehörten folgende Häuser: Conrad Singapore Orchard, Conrad Orlando, Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Ka Laʻi Waikīkī Beach, LXR Hotels & Resorts, Arizona Biltmore, LXR Hotels & Resorts, Beach House und Shore Village at Hotel del Coronado, LXR Hotels & Resorts, Conrad Bahrain Financial Harbour, Conrad Chongqing und Signia by Hilton Atlanta.



Darüber hinaus führte Hilton mit dem Dienst „Hilton for Luxury“ ein erstklassiges globales Programm für Berater für Luxusreisen (LTA) ein. Es wurde von Hilton in jeder Region entwickelt, um Kunden bei der Buchung von Weltklasseunterkünften rund um den Globus zu unterstützen.



Dino Michael, Senior Vice President und Global Head, Hilton Luxury Brands, erklärte: „Die weltweite Nachfrage nach unvergesslichen Aufenthalten und anspruchsvollen Unterkünften ist unbestritten. Wir sind inspiriert von dem, was vor uns liegt, wenn wir unsere preisgekrönten Marken in dynamische Märkte wie Kuala Lumpur, Sydney und Athen erweitern. Der jüngste Trendbericht von Hilton zeigt, dass 2025 das Jahr des Maximierens im Reisebereich sein wird. Dann werden Luxusreisende die Vorreiterrolle übernehmen. Sie suchen dabei Ausgewogenheit zwischen Abenteuer und Entspannung, sinnvolle Verbindungen und suchen nach Erfahrungen, die über das Alltägliche hinausgehen. Wir freuen uns darauf, ihnen mit der Wiedereröffnung unseres Flaggschiffs Waldorf Astoria New York und neuen Markteröffnungen in Costa Rica, Osaka, London und anderen Orten in den kommenden Jahren eine neue Ära des Luxus zu eröffnen.“

Waldorf Astoria Hotels & Resorts

Die Kultmarke Waldorf Astoria Hotels & Resorts expandiert weiter in den begehrtesten Reisezielen auf der ganzen Welt. Damit erweitert sie ihr derzeitiges Portfolio von 34 Häusern in 18 Ländern um 16 Häuser, die in den kommenden Jahren eröffnet werden sollen. Zu diesen Eröffnungen gehören:



Das Waldorf Astoria New York, das von Conrad Hilton als „das Größte von allen“ bezeichnet wurde, ist ein fester Bestandteil der New Yorker Gesellschaft und hat sich seinen Platz als Leuchtturm in der Kulturhauptstadt der Welt verdient. Nach einer sorgfältigen und durchdachten Restaurierung unter der Leitung des renommierten Architekturbüros Skidmore, Owings & Merrill und der Inneneinrichtung von Pierre-Yves Rochon wird das Gebäude in Größe und Schönheit der ursprünglichen Art-Déco-Architektur wiedererstrahlen. Es ist mit einer neuen, modernen Einrichtung versehen, die eine Hommage an das ursprüngliche Waldorf Astoria New York darstellt.



Das 375-Zimmer-Hotel, das im Frühjahr 2025 eröffnet werden soll und für das ab dem 10. Dezember Reservierungen entgegengenommen werden, wird einige der größten Zimmer und Suiten Manhattans bieten. Das Herzstück des unvergleichlichen kulinarischen Angebots des Hotels ist das Lex Yard, das kühne neue Signature-Restaurant unter der Leitung des gefeierten Gourmet-Küchenchefs Michael Anthony. Das Lex Yard wird das kulinarische Erlebnis in New York City neu definieren, indem es sich vom reichen kulinarischen Erbe der Stadt inspirieren lässt und es mit einer modernen amerikanischen Note versieht – unverkennbar Waldorf. Michelin Sterne sind das Ziel. Zu den weiteren Annehmlichkeiten des Hotels gehören ein mehr als 30.000 Quadratmeter großes Spa, ein hochmodernes Fitnesscenter und 43.000 Quadratmeter modernisierte Veranstaltungsflächen, darunter ein beeindruckender neuer, von der Oper inspirierter Grand Ballroom, der das Kronjuwel der Unterhaltungsszene von New York City sein wird.





Das Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, das im Frühjahr 2025 eröffnet wird, liegt auf der dramatischen Klippenhalbinsel Cacique an Guanacastes abgeschiedener Playa Penca. Das durchdachte Design des Resorts mit seiner modernen Architektur und den erstklassigen Annehmlichkeiten nimmt Bezug auf die tropische Umgebung samt einheimischer Flora und Fauna. Es verzaubert seine Gäste mit herrlichen Ausblicken auf den Ozean und den tropischen Wald von jedem Ort aus, einschließlich der 148 Gästezimmer und 40 Suiten, die ein Höchstmaß an Privatsphäre bieten. Das Resort verfügt über sechs gastronomische Einrichtungen, darunter ein eigenes Restaurant, das sich auf die Spezialitäten des Pazifiks konzentriert. Das Spa entführt zu einer Wellness-Reise, die von der einheimischen Chorotega-Kultur inspiriert ist. Es bietet uralte Heilpraktiken wie Behandlungen mit Vulkanerde oder Kakaozeremonien und ist auf Nachhaltigkeit und ganzheitliches Wohlbefinden ausgerichtet.



Die Marke Waldorf Astoria gibt im Frühjahr 2025 mit dem Waldorf Astoria Osaka ihr Debüt in Japan. Es erstreckt sich über 12 Stockwerke eines 39-stöckigen Hochhauses im südlichen Bezirk des neuen GRAND GREEN OSAKA Urban Mixed-Use Development, in der Nähe des Bahnhofs von Osaka, von dem aus die Städte Kyoto, Nara und Kobe leicht zu erreichen sind. Die Gäste können sich in einem der 252 großzügigen Gästezimmer entspannen und zwischen drei Restaurants wählen, darunter das charakteristische Peacock Alley mit hohen Decken und freiem Blick auf die Skyline der Stadt oder die Bucht von Osaka. Die Peacock Terrace serviert Speisen und Getränke im Freien. Nach einem Tag der Erkundung Osakas können Gäste sich im Waldorf Astoria Spa verwöhnen lassen, einer ruhigen Oase der Heilung und Erholung. Die Gäste haben auch Zugang zum umfangreichen Wellness- und Fitnesscenter, um sich im Herzen der pulsierenden Stadt zu entspannen.

Das Waldorf Astoria Shanghai Qiantan (Eröffnung im Sommer 2025) liegt in Shanghais brandneuem Central Business District – der New Bund Area – und bietet einen Panoramablick auf den Huangpu-Fluss. Die meisterhaft gestalteten Innenräume spiegeln die architektonische Geschichte Shanghais im Art-Déco-Stil wider, gepaart mit zeitgenössischen Elementen, exquisiten Details, außergewöhnlichen Kunstwerken und abstrakten Designkomponenten. Gäste freuen sich auf exquisite Speisen im ARAME, das von einem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Küchenchef geleitet wird. Im Riverjoy wird die delikate Min-Küche aus der Provinz Fujian mit saisonalen Zutaten und einem Schwerpunkt auf frischen Meeresfrüchten kunstvoll in Szene gesetzt. Im Peacock Alley gibt es Sitzplätze im Freien inmitten üppig angelegter Gärten mit einer exklusiven Terrasse, von der aus man das Flussufer und den Qiantan-Park überblickt. Für nostalgisches Flair sorgt das Spa, das seine Gäste in die 1930er Jahre zurückversetzt – die Ära des Glamours der alten Welt in Shanghai.



Das Waldorf Astoria Rabat Salé soll im Jahr 2025 eröffnet werden und wird Teil eines gemischt genutzten Gebäudes sein. Es wird das höchste Gebäude Marokkos und das dritthöchste Gebäude Afrikas sein, mit einer Höhe von 250 Metern und 55 Stockwerken sowie Büroflächen, Wohnungen und einem Observatorium. Das Hotel wird 55 Gästezimmer und Suiten, zwei Spezialitätenrestaurants, die für Waldorf Astoria typische Peacock Alley, einen persönlichen Concierge-Service, ein Pool-Restaurant, Konferenz- und Sitzungsräume, ein Spa, einen Außen- und Infinity-Pool sowie ein Fitnessstudio bieten.



Künftige Eröffnungen: Mit Blick auf das Jahr 2026 und darüber hinaus wird das Waldorf Astoria den mit Spannung erwarteten und ersten Markteintritt in Gateway-Städten wie London, Sydney, Hanoi, Jakarta, Tanger, Kuala Lumpur und Jaipur erleben. Hilton verfügt außerdem über ein Luxus-Wohnportfolio mit mehr als 30 Häusern, die entweder bereits in Betrieb oder in Planung sind. Zu den neu angekündigten eigenständigen Waldorf Astoria Residenzen gehören zukünftige Projekte in Dubai Downtown, Pompano Beach, Florida und Cherry Creek, Denver.

Conrad Hotels & Resorts

Conrad Hotels & Resorts, mit fast 50 Häusern das größte Portfolio der Luxusmarke Hilton, setzt seine globale Expansion mit zwei neuen Hotels im Jahr 2025 fort.

Das Hotel The Ilisian wird 2025 in Athen eröffnet. Es wird das Conrad Athens Hotel, die Waldorf Astoria Residences, die Conrad Residences, einen privaten Mitgliederclub und zahlreiche Bars und Restaurants sowie ausgewählte Einzelhandelsgeschäfte beherbergen. Das Conrad Athens The Ilisian wird über 307 Gästezimmer und Suiten sowie 18 Veranstaltungsräume verfügen. Neben einem atemberaubenden Blick auf die Akropolis und einem maßgeschneiderten Service können die Hotelgäste eine Reihe einzigartiger Einrichtungen wie die größte Poollandschaft im Stadtzentrum, einen urbanen Dachgarten mit einem Sportbereich im Freien sowie neun Bars und Restaurants genießen. Die kultige Galaxy Bar wird als The Galaxy Dispensary wieder eingeführt – eine eklektische Gastro-Bar und daneben The Galaxy Supper Club, ein exklusiver Ort für gehobene Küche. Auch das ganztägig geöffnete Byzantino Restaurant, eine Athener Institution, stillt als schicke Brasserie den Hunger mit einer Mischung aus griechischen Spezialitäten und französischen Klassikern.



Die Eröffnung des Conrad Hamburg markiert das Debüt der Hilton Luxusmarke Conrad Hotels & Resorts in Deutschland. Das im Herzen Hamburgs gelegene Hotel wird im historischen Levantehaus (vormals war hier das Park Hyatt) an der berühmten Mönckebergstraße untergebracht – einer der beliebtesten Einkaufsstraßen Europas mit zahlreichen Modeboutiquen und Kaufhäusern. Nur wenige Schritte von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Stadt entfernt, bietet das Hotel 238 Zimmer, darunter 25 geräumige Suiten. Den Gästen stehen neun Tagungsräume, eine elegante Lounge-Bar und ein Restaurant sowie Wellness-Einrichtungen wie ein Spa, ein hochmodernes Fitnessstudio und ein Pool zur Verfügung.



Zukünftige Eröffnungen: Bis zum Jahr 2026 und darüber hinaus wird Conrad an weiteren Orten eröffnen, darunter Conrad Riyadh Laysen Valley, Conrad Yokohama, Conrad Jaipur und Conrad Nagoya.

LXR Hotels & Resorts

LXR Hotels & Resorts steht für das zeitlose Streben nach persönlichen Abenteuern an den verlockendsten Reisezielen der Welt. Die Marke setzt ihren stetigen Wachstumskurs in neuen Märkten an der Westküste fort. Das Arizona Biltmore, das Beach Village und das Shore House im Hotel del Coronadosowie das Ka Laʻi Waikīkī Beach wurden im Jahr 2024 in das handverlesene Portfolio unabhängiger Hotels aufgenommen. Zu den jüngsten Meilensteinen gehört die Unterzeichnung des ersten Hauses von LXR Hotels & Resorts in China, das im Jahr 2027 das Debüt der Luxusmarke im Herzen der historischen Stadt Xi’an feiert. Zu den in Kürze angekündigten Unterzeichnungen und zukünftigen Eröffnungen gehören Hotels in Italien, Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Hiroshima.



Das LXR Hotels & Resorts – Casablanca wird voraussichtlich im Jahr 2025 eröffnet. Es befindet sich im „Triangle d’Or“ als Teil des „Metropolitan“-Projekts mit gemischter Nutzung aus Wohn-, Einzelhandels-, Büro- und Hotelkomplexen. Es stellt das Landesdebüt der preisgekrönten Kollektion unabhängiger Luxushotels von Hilton dar. Als Herzstück dieser neuen Entwicklung wird das Hotel 148 Gästezimmer und Suiten, drei Restaurants und eine atemberaubende Dachterrasse sowie ein Spa, einen Außenpool und Veranstaltungsräume für Meetings und Events bieten.



Zusätzlich zu den Eröffnungen und Unterzeichnungen führt LXR Hotels & Resorts ein neues Markenprogramm, Spirit of Adventure, ein. Es steht für Ausflüge und geführte Erlebnisse in Hotels auf der ganzen Welt. Das Programm ermöglicht den Gästen, Abenteuer zu erschaffen, die sie noch jahrelang weitererzählen werden.

NoMad Hotels

Das Herzstück jedes NoMad Hotels sind die typischen Restaurants und Bars, die ein dynamisches Wechselspiel zwischen prachtvoll und gemütlich, klassisch und modern zelebrieren. Sie bieten festliche Momente ebenso ruhige Mahlzeiten, die die Seele nähren. Das NoMad London, das Flaggschiff der legendären Marke NoMad Hotels, hat große Pläne für das 2025 eröffnete Atrium Restaurant. Das Restaurant hat einen neuen kulinarischen Leiter, neue Gerichte und ein neues Kunstprogramm, das im Frühjahr vorgestellt werden soll.



Signia by Hilton

Das Signia by Hilton Amman, das im Januar 2025 in Jordanien sein internationales Debüt feiern wird, ist das erste Hotel der Marke außerhalb der USA. Das Hotel befindet sich in einer erstklassigen Gegend von Amman und wird 272 Gästezimmer und Suiten umfassen, die den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt in einer der ältesten Städte der Welt bieten. Sieben exquisite Restaurants werden eine handverlesene Auswahl an internationalen Gerichten präsentieren, die den Geschmack aus verschiedenen Regionen der Welt in die jordanische Hauptstadt bringen. Darüber hinaus können die Gäste ein Spa und ein Fitnesscenter von Weltklasse, ein Club Signia-Erlebnis, das den Clubzimmern und Suiten vorbehalten ist, sowie ein gehobenes Bowling- und Unterhaltungszentrum genießen.

