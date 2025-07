New York City Tourism + Conventions hat diese Woche den Startschuss für die NYC Restaurant Week Sommer 2025 gegeben. Reservierungen für den Aktionszeitraum von Montag, 21. Juli bis Sonntag, 17. August sind ab sofort unter nyctourism.com/restaurantweek möglich.

Das zwei Mal jährlich stattfindende Programm lädt Genießer dazu ein, fast 600 Restaurants in über 70 Stadtvierteln zu entdecken – mit mehr als 50 verschiedenen Arten von Küchen quer durch alle fünf Boroughs. Die teilnehmenden Restaurants bieten Zwei-Gänge-Mittags- oder Drei-Gänge-Abendmenüs zum Festpreis an – mit Klassikern, Favoriten und neuen Kreationen. Die Preise liegen bei 30, 45 oder 60 US-Dollar, je nach Restaurant. Steuern und Trinkgeld sind nicht inbegriffen; samstags gilt die Aktion nicht, sonntags ist die Teilnahme optional.

„Wir freuen uns sehr, die NYC Restaurant Week zu starten – eine Tradition, die in New York geboren wurde und Einheimische wie Besucher dazu einlädt, unsere vielfältige Gastronomie zu feiern,“ so Julie Coker, Präsidentin und CEO von New York City Tourism + Conventions, gegenüber Gourmet Report „Von Nachbarschaftslieblingen bis zu weltbekannten Adressen: Diese Woche zeigt, was das Essengehen in NYC so besonders macht – Vielfalt, Kultur und die Freude, an einem Sommerabend etwas Neues zu entdecken – und das zu einem unschlagbaren Preis.“

„Ob Tapas in Riverdale oder Samosas in New Dorp – die Gastronomieszene New Yorks spiegelt jede Küche und Kultur wider,“ ergänzte Bürgermeister Eric Adams. „Restaurants sind das Herz unserer Stadt: Sie beschäftigen über 300.000 Menschen und schaffen Orte des Miteinanders. Die attraktiven Angebote während der Restaurant Week machen New York außerdem erschwinglicher für unsere arbeitende Bevölkerung. Ob Tourist oder Einheimischer – jetzt ist die Zeit, unsere kulinarische Vielfalt zu erkunden, zu genießen und zu unterstützen.“



Über die Website lassen sich Restaurants nach Kriterien wie Küche, Bezirk, Viertel, Barrierefreiheit, Tageszeit und Menü anzeigen. Neu ist der Filter „Founded By NYC“, der im Rahmen der 400-Jahr-Feier Restaurants mit besonderen Gerichten oder Getränken hervorhebt – etwa mit Signature-Dishes, NYCKlassikern oder einem Special für 16,25 US-Dollar als Hommage an das Gründungsjahr 1625.



Zudem können Interessierte nach folgenden Kategorien suchen: “Classic Restaurants”, “Summer Vibes”, “Best of the Boroughs”, “Dress for the Occasion”, Best Kept Secrets/Hidden Gems”, “Date Night”, “Celebrity Chefs” oder “For Foodies”.

„Seit über 30 Jahren gibt die NYC Restaurant Week New Yorkern und Gästen aus aller Welt die Möglichkeit, unsere kulinarische Vielfalt zu entdecken“, sagte Tren’ness Woods-Black, Gastronomieexpertin und CoVorsitzende des Culinary Committee von New York City Tourism + Conventions. „Sylvia’s ist stolz darauf, Teil dieser Geschichte zu sein und Soul-Food-Fans jedes Jahr aufs Neue willkommen zu heißen – mitten im Herzen von Harlem.“



„Der Sommer ist eine der aufregendsten Jahreszeiten in NYC – vor allem dank der Rückkehr der beliebten NYC Restaurant Week,“ sagte Koch und Gastronom David Burke, ebenfalls Co-Vorsitzender des Culinary Committee, im Gourmet Report Gespräch. „Seit 1992 erleben Menschen aus aller Welt unsere kulinarischen Highlights – legendär wie neu – zu unschlagbaren Preisen. Wir freuen uns, auch diesen Sommer Gäste willkommen zu heißen und New Yorks unvergleichliche Gastronomiekultur zu feiern.“



Restaurants haben die Möglichkeit, ihre Teilnahme freiwillig um zwei Wochen zu verlängern – bis zum 2. September.



Anlässlich der Kampagne „Founded By NYC“ zum 400-jährigen Stadtjubiläum wird ein neuer redaktioneller Beitrag zur Geschichte der NYC Restaurant Week erscheinen unter: nyctourism.com/the-history-of-newyork-city-restaurant-week.



Partner der diesjährigen NYC Restaurant Week sind unter anderem Amtrak, die James Beard Foundation, OpenTable sowie das New York City Wine & Food Festival.

Eine vollständige Liste aller teilnehmenden Restaurants finden Sie unter: nyctourism.com/restaurantweek.

