Warum wir den Verlust der Tischkultur unterschätzen. Wir reden viel über gesellschaftliche Spaltung. Über Polarisierung. Über den Verlust gemeinsamer Räume.

Pizza Mailänder Art

Der Pizzabote ersetzt keine Gemeinschaft

Was kaum jemand diskutiert: Der Esstisch verschwindet.Nicht als Möbelstück, sondern als sozialer Ort.

In immer mehr Haushalten wird nicht mehr gemeinsam gekocht. Nicht mehr gemeinsam gegessen. Mahlzeiten werden individualisiert, zeitlich entkoppelt, ausgelagert. Die Kochzeile ist Ablagefläche. Der Tisch ist Arbeitsplatz. Der Lieferdienst übernimmt den Rest. Das ist bequem. Aber es bleibt nicht folgenlos.

Kochen ist soziale Praxis

Ich habe rund vierzig Jahre in Küchen gearbeitet. In Restaurants, Ausbildungsbetrieben, bei Veranstaltungen. Ich habe erlebt, wie gemeinsames Kochen Menschen verbindet, die politisch, sozial oder kulturell weit auseinanderliegen.

Wer gemeinsam kocht, muss sich abstimmen. Wer gemeinsam isst, muss warten. Man hört zu. Man widerspricht. Man reicht weiter.

Das sind keine großen Rituale, aber es sind soziale Übungen. Der Lieferservice liefert ein Produkt. Er spart Zeit. Doch er ersetzt nicht das gemeinsame Tun.

Individualisierung hat einen Preis

Wir feiern Individualisierung als Fortschritt. Und sie ist es auch. Sie schafft Freiheit, Flexibilität, Autonomie.

Aber sie hat einen Preis: den Verlust alltäglicher Begegnungsräume.

Der Esstisch war über Generationen hinweg einer dieser Räume. Niedrigschwellig, regelmäßig, verbindend. Kein Event. Keine Veranstaltung. Sondern Alltag.

Wenn Mahlzeiten vollständig funktionalisiert werden, verlieren wir mehr als ein Ritual. Wir verlieren eine Form der Einübung in Gemeinschaft.

Besonders sichtbar im Alter Gerade ältere Menschen erzählen mir immer wieder, wie still es geworden ist, seit sie allein essen. Mit dem Partner verschwindet oft auch das gemeinsame Kochen. Essen wird zur Notwendigkeit – nicht mehr zum Ereignis.

Wer allein isst, muss nicht warten. Aber er erlebt auch kein gemeinsames Ankommen.

Esskultur ist keine Romantik

Es geht nicht darum, Lieferdienste zu verteufeln oder in nostalgische Küchenidylle zurückzukehren.

Es geht um eine nüchterne Frage: Wie viele Orte bleiben uns noch, an denen Gemeinschaft selbstverständlich eingeübt wird?

In Teilen der Gastronomie beginnt man, diese Frage wieder ernst zu nehmen. Institutionen wie Toques d’Or International, ein Zusammenschluss engagierter Köchinnen und Köche, betonen zunehmend die gesellschaftliche Verantwortung der Küche – nicht nur als Ort der Produktion, sondern als Ort der Begegnung und Bildung.

Kochen wird dort nicht allein als Handwerk verstanden, sondern als kulturelle Praxis, die Gemeinschaft stiftet.

Ausbildungsprojekte, öffentliche Kochaktionen oder generationsübergreifende Initiativen zeigen, dass Küche mehr sein kann als Dienstleistung.

Das mag unspektakulär klingen.

Aber vielleicht liegt genau darin die Antwort auf einen Trend, der kaum bemerkt wird.

Toques d’Or Meilleur Ouvrier und berufener Toques d’Or.Maitre Uwe Steiniger

www.toquesdor-guide.com