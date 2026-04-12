Die kroatische Adria-Region Kvarner ist offiziell zur »Europäischen Kulinarik-Destination 2026« ernannt worden. Die Auszeichnung würdigt die gastronomische Vielfalt einer Region, die mediterrane, kontinentale und alpine Einflüsse vereint. Über das Jahr verteilt finden zahlreiche Produktfeste statt, die lokale Spezialitäten von den Inseln, aus den Küstenstädten und dem gebirgigen Hinterland präsentieren.

Kvarner Kulinarik-Destination 2026

Kvarner 2026: Europas Kulinarik-Destination des Jahres

1. Die Region Kvarner: Charakteristika und kulinarische Identität

Die Region Kvarner erstreckt sich entlang der nördlichen Adria und umfasst acht Teilregionen mit jeweils eigenständigem Charakter . Dazu gehören:

Die Hafenstadt Rijeka

Die Rivieras Opatija und Crikvenica-Vinodolski

Die Inselwelt mit Krk, Cres, Rab und Lošinj

Das gebirgige Hinterland Gorski Kotar

Durch das Zusammentreffen von mediterranem, kontinentalem und voralpinem Klima entsteht eine außergewöhnliche biologische Vielfalt . Diese bildet die Grundlage für eine Vielzahl lokaler Produkte, die das ganze Jahr über auf Festen präsentiert werden.

Dr. sc. Irena Peršić Živadinov, Direktorin des Tourismusverbands der Region Kvarner, bezeichnet die Auszeichnung als Bestätigung der Entwicklung hin zu einem bedeutenden Reiseziel für Genießer .

2. Kulinarische Feste 2026 im Überblick

2.1 Mai: Lamm- und Käse-Festivals auf Rab, Cres und Krk

Im späten Frühling steht Lamm im Mittelpunkt der Gastronomie auf den nördlichen Adriainseln. Auf Rab prägt Lamm die Speisekarten der Restaurants, begleitet von einer Ausstellung der Inselschafe . Auf Krk findet das Festival »Crna Ovca« (Schwarzes Schaf) in Baška statt . Auf Cres werden traditionelle Lamm-Spezialitäten angeboten:

Klassischer Braten

Eintopfgerichte

Tripice (Kutteln)

(Kutteln) Aromatischer Käse aus Schafsmilch

2.2 Mai: Erdbeerfest an der Riviera von Crikvenica

Im Küstenort Selce veranstaltet die Riviera Crikvenica ein Wochenende lang das Erdbeerfest . Angeboten werden:

Erdbeer-Bowle mit Balsamico-Essig und schwarzem Pfeffer

Erdbeer-Gin Tonic

Kuchen, Eis und Desserts auf Erdbeerbasis

Erdbeerprodukte zum Mitnehmen

Begleitend gibt es ein Musik- und Unterhaltungsprogramm .

www.rivieracrikvenica.com

Kvarner Erdbeerfestival

2.3 Juni: Kirschen-Fest in Lovran

Die Stadt Lovran ist seit Jahrhunderten für ihren Kirschenanbau bekannt. Die Lovraner Kirschen zeichnen sich durch Größe, Qualität und Geschmack aus . Während der Kirschtage im Juni werden zahlreiche Kirschspezialitäten angeboten. Höhepunkt ist das Kirschenfest mit:

Verkostung eines 10 Meter langen Kirschstrudels

Gastronomisches, musikalisches und kulturelles Rahmenprogramm

Kirschdesserts zum Mitnehmen



2.4 August: Feigentage auf der Insel Krk

Auf dem Vela Placa (Hauptplatz) der Stadt Krk präsentieren regionale Produzenten beim bäuerlichen Sommerfest ihre Feigenprodukte :

Getrocknete Feigen

Marmeladen und Süßspeisen

Schokolade mit Feigen

Gesichtscreme auf Feigenbasis

Die Restaurants und Cafés der Stadt bieten kreative Feigengerichte an, darunter in Süßwein gekochte Feigen mit Zimt und Mascarponecreme .

www.visitkrk.city

2.5 September: Taste the Mediterranean in Mali Lošinj (10.–13. September 2026)

Das Gourmet-Festival »Taste the Mediterranean« findet 2026 zum 14. Mal statt . Es präsentiert:

Gastronomie regionaler und internationaler Köche

Weinbau und landwirtschaftliche Produkte

Fischerei und nachhaltigen Tourismus

Die Veranstaltung gilt als eines der bedeutendsten kulinarischen Events der Region und verbindet Verkostungen mit Fachprogrammen .

www.tastethemediterranean.eu

2.6 September bis Oktober: Blaufisch-Festival an der Riviera von Crikvenica

Der gesamte Zeitraum von September bis Oktober steht an der Riviera Crikvenica im Zeichen des Blaufischs . Ausgewählte Restaurants bieten traditionelle und innovative Gerichte mit Blaufisch an. Das Programm umfasst:

Degustationsabende mit Weinbegleitung

Kochshows und Workshops

Kombination mit Musik- und Kulturevents

Hintergrund ist die jahrhundertealte Fischfangtradition der Region .

2.7 Oktober: Marunada-Fest in Lovran und Umgebung

Die Marunada ist ein traditionelles Maroni-Volksfest, das in den Bergdörfern und an der Opatija-Riviera zu Füßen des Učka-Gebirges stattfindet . Esskastanien werden angeboten:

Klassisch geröstet

Als kreative Spezialitäten in Restaurants und Konobas

2.8 November: Schokoladenfestival an der Opatija-Riviera

Obwohl Kroatien über keine Kakao-Produktion verfügt, blickt der Kvarner auf eine lange Tradition der Confiserie zurück . Das Schokoladenfestival knüpft daran an und bietet ein Wochenende lang:

Schokoladenspezialitäten in Restaurants und Cafés

Schokozauber-Messe mit nationalen und internationalen Produkten

Workshops und Schoko-Skulpturen

Spezielle Schoko-Behandlungen in Spas und Wellness-Resorts

Musikprogramm

Quelle: www.visitopatija.com

3. Hintergrundinformationen und Service

3.1 Kvarner Magazin 2026

Die Ernennung zur Europäischen Kulinarik-Destination 2026 bildet einen Schwerpunkt des aktuellen Kvarner Magazins . Ergänzend enthalten sind:

Reportagen über die Region

Reisetipps und Informationen zu Sehenswürdigkeiten

3.2 Allgemeine Informationen

Kategorie Details Region Kvarner (kroatische Adria) Teilregionen Rijeka, Opatija-Riviera, Crikvenica-Vinodolski, Inseln Krk, Cres, Rab, Lošinj, Gorski Kotar Klima Mediterran, kontinental, voralpin Hauptprodukte Lamm, Käse, Kirschen, Feigen, Blaufisch, Maroni, Schokolade Offizielle Website www.kvarner.hr

Adria-Relax-Resort Miramar Opatija, Kroatien

4. Fazit

Die Ernennung des Kvarner zur Europäischen Kulinarik-Destination 2026 dokumentiert die gastronomische Entwicklung dieser kroatischen Adria-Region. Die acht Teilregionen bieten eine bemerkenswerte Produktvielfalt, die auf dem Zusammentreffen verschiedener Klimazonen basiert. Die über das Jahr verteilten Feste ermöglichen Besuchern, die regionalen Spezialitäten in ihrem ursprünglichen Kontext kennenzulernen. Von Lamm und Käse im Frühling über Kirschen, Feigen und Blaufisch im Sommer bis zu Maroni und Schokolade im Herbst deckt das Veranstaltungsprogramm das gesamte Jahr ab.

Quellenübersicht:

www.kvarner.hr

www.rab-visit.com

www.krk.hr

www.visitcres.hr

www.rivieracrikvenica.com

www.visitlovran.com

www.visitkrk.city

www.tastethemediterranean.eu

www.visitopatija.com

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