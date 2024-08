Zum allerersten Mal erhält ein Restaurant in Kroatien zwei MICHELIN-Sterne

93 Restaurants sind in der Auswahl vertreten, darunter 10 Sterne-Restaurants (darunter eine neue Adresse), 11 Bib Gourmand (mit einem neuen Restaurant) und 71 empfohlene Restaurants (davon 7 neue)

Wir haben die komplette Liste des Michelin Kroatien 2024

Michela und Emanuele Scarello

Michelin Kroatien 2024

Der MICHELIN Kroatien stellt heute seine Auswahl an Restaurants vor, das mit seiner Authentizität und seinen farbenfrohen Landschaften Reisende aus aller Welt immer wieder aufs Neue begeistert.

Der Jahrgang 2024 ist für den MICHELIN-Führer etwas ganz Besonderes: Zum ersten Mal in der Geschichte der Kroatiens gibt es ein Restaurant, das mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde, was die ständige Weiterentwicklung der Qualität des kulinarischen Angebots und das Engagement der Köche und Fachleute in diesem Bereich beweist. Mit einem neuen Restaurant, das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde, und der erneuten Bestätigung von nicht weniger als 9 Restaurants, die bereits im letzten Jahr mit einem Stern ausgezeichnet wurden, zeigt die kroatische Gastronomieszene mehr denn je ihre kulinarische Lebendigkeit.

Das Restaurant „Agli Amici Rovinj“ hat zwei MICHELIN-Sterne erhalten

Der Küchenchef/Patron Emanuele Scarello und seine junge Brigade haben eine historische Etappe in Rovinj durchlaufen, indem sie sich an der Küste, im modernen und eleganten Marina’s Elegant niedergelassen haben. Eine bezaubernde Ecke, mit einer großen Terrasse und einem wunderbaren Blick auf die blaue Weite und ihre grünen Inseln; und in der Abenddämmerung trägt die Kirche Sainte-Euphémie zum Charme bei. Die Küche steht unter der Leitung des talentierten Küchenchefs Simone De Lucca, der zwei schmackhafte Menüs anbietet: „Rovinj“ und „Istrien“, das eine maritim, das andere auf dem Lande, wobei die ausgezeichneten lokalen Produkte und die gut beherrschte Technik im Vordergrund stehen.

Restaurant Agli Amici** Küchenchef Emanuele Scarello

Dubravkin Put – der neue Stern, der Zagabrien erhellt

Tibor Valinčić, ein talentierter Küchenchef, hat mit seiner Interpretation der Küche, die Technik, traditionelle Gesten und einzigartige Geschmäcker im Dienste der Harmonie verbindet, die Entwicklung des gesamten Restaurants beschleunigt. Im Dubravkin Put, so der Name des Waldes, finden wir eine frische und geschmackvolle mediterrane Küche mit einer Vorliebe für rohen Fisch, wie das Carpaccio von Wolfsbarsch und Rüben, leicht und aromatisch.

Unter den Fleischgerichten – von höchster Qualität – gibt es ein Kobe-Rind oder ein Lammkotelett von der Insel Pag, serviert mit Erbsen, Schalotten und Thymian, ein wahrer Genuss. Für Naschkatzen empfehlen wir das Dessert Louis XV mit Schokolade,

Gänsestopfleber und Vanilleeis.

Ein neuer Bib Gourmand wird in die Ausgabe 2024 aufgenommen

Fakin, Legrad

Seit seiner Eröffnung vor Jahren hat dieses Restaurant dazu beigetragen, das Dorf Legrad im Norden Kroatiens wieder zum Leben zu erwecken. Es befindet sich neben der Kirche im Zentrum des Dorfes und verfügt über eine große Terrasse, die an heißen Sommerabenden belebt ist. Das schlichte, elegante und moderne Aussehen des Innenraums ist ein Vorgeschmack auf die Küche, die kroatische und mitteleuropäische Gerichte anbietet. Sie finden hier lokale Zutaten, geschmackvoll, mit einem gewissen Grad an Modernität und Kreativität in der Technik, alles zu erschwinglichen Preisen. Die geräucherte Forelle mit Meerrettichmousse, Gerstenpopcorn und Kürbisöl ist ausgezeichnet.

Sieben neue Restaurants, die in den MICHELIN-Führer aufgenommen wurden

Restaurant Weinkeller – Levante Edition – Rovinj

Das Restaurant mit seiner schönen Terrasse bietet eine lokale Küche mit Zutaten aus der Region, die durch orientalische Einflüsse ergänzt werden. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Kombination von Speisen und Weinen gelegt, mit einer großen Auswahl an lokalen Weinen und Schaumweinen sowie sowie eine feine Auswahl an Champagnern.

Tekka by Lone – Rovinj

Ob im bezaubernden Sommergarten oder im prächtigen minimalistischen Speisesaal, das japanische Restaurant des hochmodernen Hotels Lone bietet einen Treffpunkt zwischen Istrien und dem Orient. Die Technik und die Rezepte sind japanisch, aber der Küchenchef bringt eine lokale Persönlichkeit auf den Tisch. Zu unseren Lieblingsgerichten gehört die Entenbrust mit Chicorée, perfekt gegart und mit knuspriger Haut, begleitet von einer cremigen Sauce aus Umeboshi und Granatapfel, die sowohl süß als auch herzhaft ist.

Spinnaker – Porec

Küchenchef Goran Hrastovčak hat im La Pergola von Heinz Beck alles darüber gelernt, wie man die Zutaten eines Gerichts sublimiert. In den beiden angebotenen Degustationsmenüs „Istrian Fables“ und „Modern Tales“, von denen das eine traditioneller und das andere innovativer ist, stellt die Küche das Gebiet und seine emblematischen Produkte dar: Langustinen, Tintenfisch, Wolfsbarsch und istrisches Rindfleisch. Die Hummerravioli mit Topinambur und die Langustinenbiskuit sind ausgezeichnet. Als Krönung des Ganzen gibt es einen Blick auf die Mole von Poreč und eine Weinkarte, die sich nicht auf die hervorragenden Produkte Istriens beschränkt, sondern ganz Kroatien und einige andere europäische Regionen mit bemerkenswerten Etiketten repräsentiert.

Torero – Zagabrien

In der touristischeren und lebhafteren Altstadt von Zagabrien empfängt dieses Restaurant seine Gäste mit einer mit Pflanzen und Blättern bedeckten Wand, die die Medvednica symbolisiert, ein Gebirge im Norden der Hauptstadt, von dem sich die Küche

inspiriert. Die Speisekarte ist farbenfroh und kreativ und versucht, die Sinne zu wecken, indem sie die verschiedenen Komponenten des Geschmacks hervorhebt: süß, sauer, bitter… Der Sommelier empfiehlt kroatische Weine, die zu den Gerichten passen. Ein begeisternder, aufmerksamer und angenehmer Service rundet das Erlebnis ab. Verpassen Sie nicht das Risotto mit Acquerello-Reis und die Torero-Version des Käsekuchens.

Zinfandel Food & Wine bar – Split

In einer engen Gasse in der Altstadt gelegen, ist dieses einladende, lebhafte Restaurant vom Frühstück bis zum Abendessen geöffnet und bietet eine lebhafte Atmosphäre mit Live-Musik. Der junge kroatische Chefkoch bietet eine vielseitige Küche, die dalmatinische und internationale Einflüsse. Die hausgemachten Tonnarelli mit Prošek-Wein, Zwiebeln, Knoblauch und Garnelensauce sind ausgezeichnet. Die gut sortierte Weinkarte mit 15 Weinen im Glas deckt das ganze Land ab.

Restaurant Mare – Trogir

Das Restaurant liegt auf der Insel Čiovo, 5 Gehminuten vom historischen Zentrum von Trogir entfernt, und befindet sich am Eingang des Bifora Heritage Hotel, einem 2016 renovierten Gebäude aus dem 14. Jahrhundert. Küchenchef Robert Predag Zmire bietet eine köstliche Küche basierend auf hochwertigen Produkten und moderner Technik. Die Gerichte sind gut gekleidet und schmackhaft, wie die Tintenfischnudeln mit Wildkräuterpesto, Meeresspargel, Zitronenperlen und Garnelenchips oder der sehr frische Seebarsch Ikejime, der mit einer Sellerievariante und Petersiliensauce serviert wird. Eine warme und einladende Adresse, ein wenig abseits der Touristenpfade.

Bei schönem Wetter ist die gemütliche alte Steinterrasse ein charmanter Ort.

Konoba Zijavica – Mošćenička Draga

In diesem charmanten Fischerdorf liegt das Meer nicht nur auf dem Teller, sondern auch ein paar Meter vom Tisch entfernt. Drinnen können Sie dem Koch in der kleinen offenen Küche bei der Arbeit zusehen, aber das wahre Vergnügen ist es, auf der Veranda am Meer zu sitzen und sich vom Rauschen der Wellen einlullen zu lassen. Eine Küche mit Meeresfrüchten, in der das Produkt der eigentliche Protagonist ist. Seien Sie nachsichtig, wenn etwas auf der Speisekarte fehlt – alles hängt von der täglichen Versorgung durch die örtlichen Fischer und der Fangsaison ab. Einfache aber köstliche Rezepte: roher Fisch, Nudeln, Fisch und Schalentiere nach Gewicht, ein Paradies für Liebhaber frischer Meeresfrüchte. Die bezaubernde Mošćenička Draga ist der ideale Ort, um am Strand zu faulenzen oder eine Radtour auf den umliegenden Hügeln zu unternehmen.

Der MICHELIN-Führer Kroatien 2024 auf einen Blick :

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen

10 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (1 neu)

3 Restaurants, die einen grünen MICHELIN-Stern erhalten haben

11 Bib Gourmand (1neu)

71 Restaurants werden vom MICHELIN-Führer empfohlen (7 neu)

Die Sternerestaurants des MICHELIN Kroatien 2024

Agli Amici Rovinj Nouveau 2 Etoiles Rovinj Restaurant 360 1 Etoile Dubrovnik Korak 1 Etoile Jastrebarsko LD Restaurant 1 Etoile Korčula Alfred Keller 1 Etoile Mali Lošinj Boškinac 1 Etoile Novalja Nebo by Deni Srdoč 1 Etoile Rijeka Monte 1 Etoile Rovinj Pelegrini 1 Etoile Šibenik Dubravkin Put Nouveau 1 Etoile Zagreb Noel 1 Etoile Zagreb

Bib Gourmand

Batelina Bib Gourmand Banjole Konoba Malo Selo Bib Gourmand Buje Taj Mahal Bib Gourmand Dubrovnik Konoba Vinko Bib Gourmand Konjevrate Konoba Mate Bib Gourmand Korčula Vuglec Breg Bib Gourmand Krapina Fakin Nouveau Bib Gourmand Legrad Alla Beccaccia Bib Gourmand Valbandon Tač Bib Gourmand Zagreb Beštija Bib Gourmand Zagreb Izakaya Bib Gourmand Zagreb

Restaurants Sélectionnés

Meneghetti Sélectionné Bale Morgan Sélectionné Brtonigla San Rocco Sélectionné Brtonigla Luciano Sélectionné Buje Bugenvila Sélectionné Cavtat Bistro Tavulin Sélectionné Dubrovnik Dubrovnik Sélectionné Dubrovnik Marco Polo Sélectionné Dubrovnik Nautika Sélectionné Dubrovnik Pjerin Sélectionné Dubrovnik Proto Fish Sélectionné Dubrovnik Stara Loza Sélectionné Dubrovnik Vapor Sélectionné Dubrovnik Zuzori Sélectionné Dubrovnik Nicolo Polo Sélectionné Gradac Mediterraneo Sélectionné Hvar Dunav Sélectionné Ilok Filippi Sélectionné Korčula Zigante Sélectionné Livade Badi Sélectionné Lovrečica Mala Hiza Sélectionné Mačkovec Matsunoki Sélectionné Mali Lošinj Johnson Sélectionné Mošćenička Draga Konoba Zijavica Nouveau Sélectionné Mošćenička Draga Konoba Boba Sélectionné Murter Marina Sélectionné Novigrad Damir & Ornella Sélectionné Novigrad Villa Ariston Sélectionné Opatija Waldinger Sélectionné Osijek Spinnaker Nouveau Sélectionné Poreč Ribarska Koliba Sélectionné Pula Cap Aureo Sélectionné Rovinj Tekka by Lone Nouveau Sélectionné Rovinj Wine Vault Restaurant – Levante Edition Nouveau Sélectionné Rovinj BÒME Sélectionné Split Dvor Sélectionné Split Kadena Sélectionné Split Konoba Fetivi Sélectionné Split PiNKU fish & wine Sélectionné Split Šug Sélectionné Split Zinfandel Food & Wine bar Nouveau Sélectionné Split ZOI Sélectionné Split Zrno Soli Sélectionné Split The Restaurant at Maslina Resort Sélectionné Stari Grad Konoba Kala Sélectionné Supetar Otok Sélectionné Supetar Il Ponte Sélectionné Trogir Konoba TRS Sélectionné Trogir Restaurant Mare Nouveau Sélectionné Trogir Jeny Sélectionné Tučepi Konoba Buščina Sélectionné Umag Bedem Sélectionné Varaždin Zlatne Gorice Sélectionné Varaždin Breg Mon Ami Sélectionné Velika Gorica Konoba Tri Piruna Sélectionné Vodice Balon Sélectionné Zagreb Bistro Apetit by Marin Rendić Sélectionné Zagreb Le Bistro Esplanade Sélectionné Zagreb Boban Sélectionné Zagreb El Toro Sélectionné Zagreb Foša Sélectionné Zadar Gallo Sélectionné Zagreb Kaštel Sélectionné Zadar ManO2 Sélectionné Zagreb Nav Sélectionné Zagreb Pod Zidom Sélectionné Zagreb Takenoko Sélectionné Zagreb Tekka Sélectionné Zagreb Theatrium by Filho Sélectionné Zagreb Torero Nouveau Sélectionné Zagreb Zinfandel’s Sélectionné Zagreb

