Fünf neue Restaurants feiern ihr Debüt im MICHELIN Belgrad 2024. Mit diesen fünf neuen Restaurants, einem neuen Bib Gourmand und vier empfohlenen Restaurants bietet Belgrad weiterhin kein einziges Sternerestaurant. Wir haben die komplette Liste!

Guide MICHELIN Belgrad 2024

In dieser zweiten Ausgabe wurden fünf neue Restaurants in die Empfehlungen des Führers aufgenommen, womit sich die Zahl der von den Inspektoren hervorgehobenen Lokale auf 22 erhöht.

„Unsere Inspektoren haben einen großen Enthusiasmus in der Restaurantszene festgestellt und sich in der Stadt Belgrad auf kleine Bistros und eine lebendige Küche konzentriert. Die bisherige Auswahl wurde bestätigt, auch wenn einige Köche gewechselt haben, was zeigt, dass die Restaurantbetreiber nach wie vor eine große Vision von Speisen und Getränken haben„, behauptet Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides. „Sowohl in der Altstadt als auch in den malerischen Stadtvierteln bemerkten die bekanntlich anonymen Inspektoren einen Schwerpunkt auf lokaler Produktion, einfache, aber schmackhafte Rezepte und eine interessante Balance zwischen traditioneller serbischer und moderner Küche mit internationalem Touch.“

Ein neues Bib Gourmand-Restaurant

Ein neuer Bib Gourmand wurde an ein neues Restaurant in der Auswahl vergeben, das Istok, das einfache, aber großzügige authentische vietnamesische Küche anbietet. Die Inspektoren schätzten besonders das Goi Cuon, eine vegetarische Sommerrolle. Das Ambiente ist klassisch orientalisch und wird durch traditionelle Laternen unterstrichen.

Vier neue empfohlene Lokale

Neben diesem neuen Bib Gourmand-Restaurant erscheinen 4 neue Adressen in der Auswahl für 2024:

Klub Književnika: Dieses emblematische serbische Lokal blickt auf eine über 70-jährige Geschichte zurück und war eines der beliebtesten Kulturcafés nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Atmosphäre ist traditionell und die Einrichtung gemütlich. Ein Muss ist die Gibanica mit Käse und aromatischen Kräutern – 25 Minuten Wartezeit, aber es lohnt sich!

Das L’Adresse befindet sich im luxuriösen Hotel Saint Ten, nur wenige Meter entfernt vom Tempel des Heiligen Sava. Die internationale Küche tendiert zu Mitteleuropa, mit einem herrlichen Rindercarpaccio und einfachem Thunfischfilet im Fusion-Stil, mit gemischtem Gemüse und Sichuan-Pfeffer, um die Schärfe zu erhöhen.

Na Ćošku, im Osten der Stadt in einem ruhigen Viertel gelegen, ist ein französisches Bistro-Restaurant mit einer einladenden Atmosphäre und einer Mischung aus serbischer und internationaler Küche. Lamm in Weißwein ist ein Klassiker des Hauses, schmackhaft und an Serbien und seine interessante Fleischproduktion erinnernd.

Pinòt, auf halbem Weg zwischen Innovation und klassischer Küche mit einer breiten Speisekarte. Es bietet eine frische, saisonale Küche, die häufig wechselt, großzügige Portionen und klassische Zubereitungen, die in anmutigen Formen präsentiert werden. Es befindet sich im neuen Belgrad, dem modernen Teil der Stadt. Die Inspektoren empfehlen den gemischten Salat aus frischen Pilzen mit Käse und nativem Olivenöl extra, duftend und saisonal, wenn man zur richtigen Jahreszeit kommt.

Neben diesen fünf neuen Adressen werden alle in der Ausgabe 2023 des MICHELIN-Führers Belgrad aufgeführten Lokale auch in der Auswahl 2024 bestätigt.

Bib Gourmand

Nom du restaurant Style de cuisine Istok Nouveauté Cuisine vietnamienne Iva New Balkan Cuisine Cuisine moderne

Restaurants recommandés

Nom du restaurant Style de cuisine Bela Reka Cuisine traditionnelle Comunale Caffè e Cucina Cuisine italienne Ebisu Cuisine japonaise Enso Cuisine créative Gušti mora Poissons et fruits de mer Homa Cuisine créative JaM Cuisine moderne Klub Književnika Nouveauté Cuisine traditionnelle L’Adresse Nouveauté Cuisine italienne Langouste Cuisine moderne Legat 1903 Cuisine moderne Magellan Cuisine moderne Metropolitan Cuisine internationale Mezestoran Dvorište Cuisine méditerranéenne Na Ćošku Nouveauté Cuisine internationale Pinòt Nouveauté Cuisine internationale Salon 1905 Cuisine moderne SkyLounge Cuisine internationale The Square Cuisine moderne The Twenty Two Cuisine internationale

Neben den Restaurants bietet der Guide Michelin Belgrad eine Hotelauswah, in der die exklusivsten Unterkünfte in Belgrad und auf der ganzen Welt vorgestellt werden.

Jedes Hotel des Führers wurde aufgrund seines außergewöhnlichen Stils, seines Service und seiner Persönlichkeit ausgewählt (mit Angeboten für jedes Budget) und kann direkt auf der Website des MICHELIN-Führers gebucht werden. Entdecken Sie in Belgrad ideale Adressen für junge und preisbewusste Reisende wie das Mama Shelter Belgrade, oder Berghütten wie das Viceroy Kopaonik und Designer-Boutiquen wie das Townhouse 27 und das Hotel Indigo.

