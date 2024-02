Marco De Cecco bringt den Geschmack Italiens ins München Marriott Hotel City West. Das „Assoluto Ristorante & Vineria“ bietet authentischer italienischer Kulinarik in Münchens Westend.

Marco De Cecco, Head Chef des „Assoluto Ristorante & Vineria“

Schon sein Name klingt nach italienischer Kulinarik – Marco De Cecco – der Head Chef des Restaurants „Assoluto Ristorante & Vineria“ im neu eröffneten München Marriott Hotel City West im Stadtteil Westend. Geboren in Udine, Italien, wuchs Marco De Cecco über dem Restaurant seiner Großeltern auf, die ihm die Leidenschaft fürs Kochen in die Wiege legten. Nach der Schule half er im Restaurant und in der Küche, und so wuchs sein Berufswunsch, Koch zu werden. Kochen ist für ihn Leidenschaft und seine Mission ist es, seinen Gästen den „wahren Geschmack Italiens“ näher zu bringen. Die Rolle des Küchenchefs im München Marriott Hotel City West ist De Ceccos erste berufliche Station in Deutschland. Seit der Hoteleröffnung im letzten Jahr kreiert er hier eine authentische Küche mit Gerichten aus verschiedenen Regionen Italiens. Dabei unterstützt ihn ein 12-köpfiges Team. Nach vielen Jahren bei Marriott International lebt De Cecco bei der Mitarbeiterführung ganz das Motto des Gründers J.W. Marriott: „Kümmere Dich um Deine Mitarbeiter und sie kümmern sich um Deine Gäste.“ In Zukunft soll das Küchenteam um Marco De Cecco in München weiter wachsen.

Marco De Ceccos Reise um die Welt

Der Grundstein für De Ceccos gastronomische Ausbildung wurde im familieneigenen Restaurant gelegt, wo er während seiner ersten Berufsjahre tätig war. Mit dieser Grundlage begann der heute 41-Jährige, seine authentische italienische Küche erfolgreich in die Welt hinauszutragen. 2015 war er Executive Chef im „Capri Trattoria & Pizzeria“ in Singapur, welches nur ein Jahr später als eines der fünf besten italienischen Restaurants der Stadt ausgezeichnet wurde. 2018 erhielt das Team erneut eine Auszeichnung als eines der 70 besten Pizza-Restaurants der Welt. Dieser Preis wurde vom Magazin „Ristorazione Italiana“ in Rom verliehen, mit Heinz Beck als Special Guest. 2019 zog Marco De Cecco weiter nach Malaysia in das The Westin Kuala Lumpur als Chef de Cuisine, wo er für das Hotelrestaurant „Prego“ die Haute Grandeur-Auszeichnung für die beste italienische Küche Malaysias erkochte. Seine letzte Station, bevor De Cecco in München im „Assoluto“ ankam, war der Nahe Osten. Drei Jahre kochte er hier als Chef de Cuisine im „Paper Moon Doha“, zugehörig zum W Doha Hotel & Residences in Qatar. Nachdem er so lange in der Welt umhergereist war, hatte De Cecco den Wunsch, wieder näher in Richtung Heimat zu ziehen und da bot sich „die nördlichste Stadt Italiens“, München, an.

Essen wie in Italien – im Münchner Westend

Für das echte italienische Erlebnis, das De Cecco und sein Team ihren Gästen im „Assoluto Ristorante & Vineria“ bieten, beziehen sie die Zutaten von lokalen Produzenten, die einen hohen Wert auf die Qualität ihrer Produkte legen. Als besonders charakteristische Gerichte für seine Küche nennt De Cecco das Ragu di Filetto, hausgemachte Tagliatelle mit Rindfleischragout, oder Toc‘ in Braide, Polenta mit Montasio Käsesauce und Pilzen. Beide Gerichte sind Teil der Speisekarte im „Assoluto“. Selbstverständlich finden sich dort auch italienische Klassiker, wie hausgemachte Pasta, Gnocchi und Pizza, die im Pizzaofen vor den Augen der Gäste gebacken wird. Überwiegend richtet sich Marco De Cecco bei der Auswahl der Zutaten für seine Gerichte nach den Jahreszeiten. Drei Dinge sind allerdings das ganze Jahr über unverzichtbar: Geschälte Tomaten von San Marzano, extra natives Olivenöl und Parmesan.

