Kulinarik News aus New Orleans

Sucre Zack Smith – New Orleans

Konkurrenten hängt die Südstaatenmetropole regelmäßig ab, so unter anderem bei den diesjährigen Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best-Awards, in deren Rahmen New Orleans sowohl zur besten Food-Destination innerhalb der USA als auch unter die Top Ten weltweit gewählt wurde.

Und auch 2024 geht New Orleans mit einer Reihe geschmackvoller Neuigkeiten ins Rennen.

Im Sazerac House, New Orleans’ Cocktail Museum, werden ab sofort gleich an sieben Tagen die Woche Verkostungen angeboten. Immer um 12:00 Uhr mittags (!) stehen Tropical Cocktails auf dem Programm. Um 14:00 Uhr geht es um den ikonischen Sazerac Cocktail und punkt 16:00 Uhr dürfen sich die Teilnehmer von den Profis in die Welt des Whiskeys entführen lassen. Fleissige Museumsbesucher können so kräftig für den Abend vorglühen 😉

Edel schmausen

Ein ganz beachtliches Upgrade erfährt New Orleans im kommenden Jahr allem voran im Bereich der Hotellerie. Die Marke Copper Vine – ein Garant für ausgezeichnete Weine und erlesene Gerichte – erweitert ihr Portfolio und eröffnet unter dem Namen Copper Vine Winepub & Inn ein traditionelles Bed-and-Breakfast mit elf Zimmern, Restaurant und Veranstaltungsräumlichkeiten in Downtown New Orleans. Die Eröffnung ist für Anfang 2024 geplant.

Und auch die Caesars Entertainment, Inc. investiert kräftig und steckt derzeit satte 325 Mio. US-Dollar in die Renovierung und Erweiterung des ehemaligen Harrah’s Hotel and Casino in New Orleans. Im Laufe des Jahres 2024 wird das Haus dann als Nobu Hotel New Orleans mit 340 luxuriösen Zimmern und einem Nobelrestaurant wiedereröffnet. Der namengebende Nobu Matsuhisa ist ein weltweit gefeierter Küchenchef, der vor allem für seine einzigartige Interpretation der traditionellen japanischen Küche mit peruanischen Zutaten bekannt ist, ein Stil, der oft als „Nobu Style“ bezeichnet wird. Spitzenrestaurants mit diesem Namen finden sich inzwischen auf der ganzen Welt. Das neue Nobu New Orleans wird zusammen mit dem angeschlossenen Hotel, das Angebot der Stadt um eine geschmackvolle und überaus edle Adresse erweitern.

Süße Zeiten voraus

2024 stehen New Orleans im wörtlichen Sinne ganz besonders süße Zeiten voraus. Mit großer Freude gab die Stadt bekannt, als Austragungsort der Americas selection of the Pastry World Cup und des Bocuse d’Or 2024 auserkoren worden zu sein. Vom 11. bis 13. Juni treten im Orleans Ernest N. Morial Convention Center somit die besten Konditoren und Köche des gesamten amerikanischen Kontinents gegeneinander an. Die beiden Wettbewerbe zählen international zu den renommiertesten ihrer Sparte. Es ist das erste Mal, dass sie in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

„New Orleans ist ein kulinarisches Reiseziel von Weltrang und bekannt als eine Stadt, in der Champions aller Art gekrönt werden“, sagte Walt Leger III, Präsident und CEO von New Orleans & Company dazu. „Wir fühlen uns geehrt, dass New Orleans als Gastgeberstadt für den Bocuse d’Or Americas und die Americas selection of the Pastry World Cup im Juni 2024 ausgewählt wurde und damit die erste Stadt in den Vereinigten Staaten ist, die diese Veranstaltungen ausrichtet.“, so der Tourismusprofi weiter.

