Paradieskörner stammen aus Westafrika. Sie haben einen leicht scharfen und fruchtig-warmen Geschmack und vereinen Nuancen von Pfeffer, Ingwer, Kardamom und Zimt.

Warenkunde Paradieskörner

Früher wurden sie in der europäischen Küche als eine günstige Alternative zu Pfeffer verwendet. In der heutigen Zeit werden Paradieskörner von Köchen genutzt, um Gemüse- und Fleischgerichte mit ihrer Schärfe und den fruchtig-warmen Noten zu verfeinern.

Paradieskörner sind die getrockneten Samen des Ingwergewächses Aframomum melegueta und haben in Afrika eine lange Geschichte als Heilmittel. Sie werden immer noch für ihre angeblich positiven Wirkungen geschätzt. Heutzutage werden sie in der Küche vielseitig eingesetzt, wann immer eine pfeffrige Schärfe und raffinierte Würze erwünscht sind. Traditionell finden sie sich in Eintöpfen und als Gewürz in Wurstwaren. Außerdem werden sie gerne als Geschmacksgeber für Lamm, Kürbis, Kartoffeln, Geflügel und sogar in Süßspeisen wie Lebkuchenrezepten verwendet.

