Dürfen Weingläser in die Spülmaschine? Ein Experte klärt auf

Nach einem gelungenen Dinner mit Freunden stellt sich oft die Frage: Wer macht die Weingläser sauber? Während die einen ihre gläsernen Schätze nicht einmal in der Nähe des Geschirrspülers parken würden, stellen die anderen sie kompromisslos hinein. Aber ist das erlaubt? Wir haben bei Benjamin Oelsner, Winefluencer und Geschäftsführer von Vinolisa.de, nachgefragt und klären auf, wie Sie Ihre Weingläser richtig reinigen, ohne sie zu beschädigen.

Benjamin Oelsner © Sandra Dobroschke.jpeg

Dürfen Weingläser in die Spülmaschine?

Die kurze Antwort: Ja, Weingläser dürfen in die Spülmaschine

Die gute Nachricht vorweg: Ja, Weingläser dürfen in der Regel in die Spülmaschine. Heutzutage arbeiten Geschirrspüler mit schonenden Programmen, niedrigen Temperaturen und angepasstem Wasserdruck. Hochwertige Weingläser, insbesondere aus stabilem Kristallglas, halten das in der Regel problemlos aus.

Darauf müssen Sie achten

Damit die Gläser unbeschadet aus der Maschine kommen, sollten einige Kriterien beachtet werden:

Sicherer Stand: Die Gläser müssen fest und sicher im Geschirrspüler stehen. Sie sollten während des Spülgangs nicht umkippen können.

Ausreichend Abstand: Achten Sie darauf, dass sich die Gläser nicht berühren. Das Aneinanderstoßen sorgt nicht nur für beunruhigende Geräusche, sondern im schlimmsten Fall auch für Glassplitter in der Maschine.

Das richtige Programm: Nutzen Sie ein Schon- oder Glasprogramm mit niedrigen Temperaturen und geringerem Wasserdruck.

Wann Sie besser auf Handwäsche setzen sollten

Trotz aller technischen Fortschritte gibt es Ausnahmen. Wie Benjamin Oelsner von Vinolisa.de erklärt, sind besonders empfindliche Stücke im Geschirrspüler nicht gut aufgehoben:

„Bei mundgeblasenen und sehr filigranen Gläsern kann häufiges Spülen in der Maschine zu Trübungen oder Spannungsrissen führen. Hier empfiehlt sich eine Handwäsche mit mildem Spülmittel und moderater Temperatur.“ Online-Weinprobe – Montsant

Die Faustregel für Weinliebhaber

Die Regel ist denkbar einfach und für jeden Weinfreund leicht umsetzbar:

Alltagsgläser dürfen problemlos in die Spülmaschine.

Lieblingsstücke und filigrane Gläser sollten per Hand gereinigt werden.

So sorgen Weinliebhaber dafür, dass nicht nur der Wein schmeckt, sondern auch die Präsentation dauerhaft ansehnlich ist.

Fazit

Moderne Geschirrspüler sind gläsertauglich – solange man ein paar Punkte beachtet. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift bei besonders wertvollen Stücken zum Spültuch. Für alle anderen Gläser gilt: ab in die Maschine und genießen Sie den Abend in vollen Zügen.

Weitere Informationen und hochwertige Weingläser finden Sie unter: Vinolisa.de