Veröffentlicht am von Gourmet Report

Alle gestrichenen Michelin Sterne 2026

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Einige Sterneverluste, wie das Aqua in Wolfsburg, sind klar. Sven Elverfeld hat aufgehört. Aber wieso dem Bieberbau oder Carmelo Greco der Stern entzogen wurde, ist mir unverständlich!

„Betroffen sind folgende Häuser: Aqua, Bianc, Courtier, HILMAR, Schattbuch, Bieberbau, prism, SKYKITCHEN, restaurant|271, The Stage, Carmelo Greco, TAWA YAMA FINE, Marburger Esszimmer, Casala-das Restaurant, Showroom, Burg Nideggen – Brockel Schlimbach, Friedrich, kochZIMMER, ROTER HAHN, JUWEL, Jungborn, Hegel Eins, The O’ROOM, Le Frankenberg sowie Laurentius.“

Alle gestrichenen Michelin Sterne 2026

*** 3 Sterne (Verlust: 3 → 0)

OrtHausBundeslandBisherige SterneSterne 2026
WolfsburgAquaNI30

** 2 Sterne (Verlust: 2 → 0)

OrtHausBundeslandBisherige SterneSterne 2026
HamburgBiancHH20
WangelsCourtierSH20
Konstanz und Veränderung bei Sternekoch Carmelo Greco

* 1 Stern (Verlust: 1 → 0)

OrtHausBundeslandBisherige SterneSterne 2026
AerzenHILMARNI10
AmtzellSchattbuchBW10
BerlinBieberbauB10
BerlinprismB10
BerlinSKYKITCHENB10
Burghausenrestaurant|271BY10
DortmundThe StageNW10
Frankfurt am MainCarmelo GrecoHE10
KarlsruheTAWA YAMA FINEBW10
MarburgMarburger EsszimmerHE10
MeersburgCasala-das RestaurantBW10
MünchenShowroomBY10
NideggenBurg Nideggen – Brockel Schlimbach*NW10
OsnabrückFriedrichNI10
PotsdamkochZIMMER (in der Gaststätte zur Ratswaage)BB10
RegensburgROTER HAHNBY10
Schirgiswalde-KirschauJUWELSN10
Sobernheim, BadJungbornRP10
StuttgartHegel EinsBW10
Usedom/HeringsdorfThe O’ROOMMV10
WeigenheimLe FrankenbergBY10
WeikersheimLaurentiusBW10

Michelin Deutschland – Alle Michelin Sterne 2026

Alle Bib Gourmands in Deutschland 2026

Guide Michelin: https://guide.michelin.com/de/de/restaurants

Bernhard Steinmann im Restaurant Bieberbau, Berlin
Alle gestrichenen Michelin Sterne 2026

Zusammenfassung

Betroffen sind folgende Häuser: Aqua, Bianc, Courtier, HILMAR, Schattbuch, Bieberbau, prism, SKYKITCHEN, restaurant|271, The Stage, Carmelo Greco, TAWA YAMA FINE, Marburger Esszimmer, Casala-das Restaurant, Showroom, Burg Nideggen – Brockel Schlimbach, Friedrich, kochZIMMER, ROTER HAHN, JUWEL, Jungborn, Hegel Eins, The O’ROOM, Le Frankenberg sowie Laurentius.

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