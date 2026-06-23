Wo Licht ist, ist auch Schatten. Einige Sterneverluste, wie das Aqua in Wolfsburg, sind klar. Sven Elverfeld hat aufgehört. Aber wieso dem Bieberbau oder Carmelo Greco der Stern entzogen wurde, ist mir unverständlich!
„Betroffen sind folgende Häuser: Aqua, Bianc, Courtier, HILMAR, Schattbuch, Bieberbau, prism, SKYKITCHEN, restaurant|271, The Stage, Carmelo Greco, TAWA YAMA FINE, Marburger Esszimmer, Casala-das Restaurant, Showroom, Burg Nideggen – Brockel Schlimbach, Friedrich, kochZIMMER, ROTER HAHN, JUWEL, Jungborn, Hegel Eins, The O’ROOM, Le Frankenberg sowie Laurentius.“
Alle gestrichenen Michelin Sterne 2026
*** 3 Sterne (Verlust: 3 → 0)
|Ort
|Haus
|Bundesland
|Bisherige Sterne
|Sterne 2026
|Wolfsburg
|Aqua
|NI
|3
|0
** 2 Sterne (Verlust: 2 → 0)
|Ort
|Haus
|Bundesland
|Bisherige Sterne
|Sterne 2026
|Hamburg
|Bianc
|HH
|2
|0
|Wangels
|Courtier
|SH
|2
|0
* 1 Stern (Verlust: 1 → 0)
|Ort
|Haus
|Bundesland
|Bisherige Sterne
|Sterne 2026
|Aerzen
|HILMAR
|NI
|1
|0
|Amtzell
|Schattbuch
|BW
|1
|0
|Berlin
|Bieberbau
|B
|1
|0
|Berlin
|prism
|B
|1
|0
|Berlin
|SKYKITCHEN
|B
|1
|0
|Burghausen
|restaurant|271
|BY
|1
|0
|Dortmund
|The Stage
|NW
|1
|0
|Frankfurt am Main
|Carmelo Greco
|HE
|1
|0
|Karlsruhe
|TAWA YAMA FINE
|BW
|1
|0
|Marburg
|Marburger Esszimmer
|HE
|1
|0
|Meersburg
|Casala-das Restaurant
|BW
|1
|0
|München
|Showroom
|BY
|1
|0
|Nideggen
|Burg Nideggen – Brockel Schlimbach*
|NW
|1
|0
|Osnabrück
|Friedrich
|NI
|1
|0
|Potsdam
|kochZIMMER (in der Gaststätte zur Ratswaage)
|BB
|1
|0
|Regensburg
|ROTER HAHN
|BY
|1
|0
|Schirgiswalde-Kirschau
|JUWEL
|SN
|1
|0
|Sobernheim, Bad
|Jungborn
|RP
|1
|0
|Stuttgart
|Hegel Eins
|BW
|1
|0
|Usedom/Heringsdorf
|The O’ROOM
|MV
|1
|0
|Weigenheim
|Le Frankenberg
|BY
|1
|0
|Weikersheim
|Laurentius
|BW
|1
|0
Michelin Deutschland – Alle Michelin Sterne 2026
Alle Bib Gourmands in Deutschland 2026
Guide Michelin: https://guide.michelin.com/de/de/restaurants
Alle gestrichenen Michelin Sterne 2026
Zusammenfassung
Betroffen sind folgende Häuser: Aqua, Bianc, Courtier, HILMAR, Schattbuch, Bieberbau, prism, SKYKITCHEN, restaurant|271, The Stage, Carmelo Greco, TAWA YAMA FINE, Marburger Esszimmer, Casala-das Restaurant, Showroom, Burg Nideggen – Brockel Schlimbach, Friedrich, kochZIMMER, ROTER HAHN, JUWEL, Jungborn, Hegel Eins, The O’ROOM, Le Frankenberg sowie Laurentius.