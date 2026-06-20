Kulinarische Vielfalt mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis: Der MICHELIN Guide Deutschland hat eine Woche vor der mit Spannung erwarteten Sterneverleihung 2026 seine neue Auswahl an Bib-Gourmand-Restaurants präsentiert. Insgesamt dürfen sich zehn neue Häuser über die begehrte Auszeichnung freuen, die für ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig hoher Küchenqualität steht .

Byblos Berlin

Zehn neue Bib-Gourmands im Michelin Deutschland

Mit den Neuzugängen wächst die Liste der Bib Gourmand-Adressen in Deutschland auf insgesamt 147 Restaurants an . Die Auswahl spiegelt die beeindruckende gastronomische Vielfalt des Landes wider – von der urgen Metropole bis hin zu ländlichen Gefilden, von der traditionellen Küche bis zu modernen, internationalen Konzepten .

Die neuen Bib Gourmands im Überblick

Die zehn frisch ausgezeichneten Restaurants verteilen sich auf sieben Städte und Gemeinden in ganz Deutschland. Die neue Auswahl umfasst:

BYBLOS – Berlin

– Berlin Salhino – Berlin

– Berlin Bornheimer Ratskeller – Frankfurt am Main

– Frankfurt am Main WEINreich – Freinsheim

– Freinsheim CYN CYN – Hamburg

– Hamburg GASSENHAUR – Hamburg

– Hamburg LENZ – Hamburg

– Hamburg mokum – München

– München Brasserie Barbara – Schluchsee

– Schluchsee Das Palmberger – hoamART – Spiegelau

Kulinarische Höhepunkte der neuen Auswahl

Die Bandbreite der ausgezeichneten Restaurants könnte unterschiedlicher nicht sein. So finden sich unter den Neuzugängen sowohl trendige Noodle Bars als auch traditionsreiche Lokale mit regional-saisonaler Küche.

Byblos Berlin

Arabisch, aber Fine Dining und unkompliziert. Das libanesische Restaurant ist immer gut besucht. Die Kellner stets gut drauf, das Publikum buntgemischt, vom Berliner Geniesser bis zur Clan Größe ist alles zu finden. Besonders hervorzuheben ist die Mezze (gemischte Vorspeisenplatte). Das Lieblingsrestaurant von Suhaila, wenn sie in Berlin ist!

CYN CYN – Hamburg: Handgemachte asiatische Nudelkunst

In Hamburgs lebendigem Stadtteil Eppendorf begeistert das CYN CYN mit seiner unkomplizierten, aber höchst qualitativen Küche . Die asiatische Noodle Bar hat sich auf chinesische Biang-Biang-Nudeln spezialisiert, die täglich frisch vor Ort zubereitet werden . Die charakteristischen, breiten „Bandnudeln“ werden mit hausgemachten Saucen und kreativen Zutatenkombinationen serviert. Das Signature-Dish „Myx Myx“ vereint die al dente gekochten Nudeln mit herzhaftem Rind- und Lammfleisch sowie einer umami-reichen Sojasauce . Das CYN CYN beweist, dass auch eine entspannte, junge Atmosphäre und erstklassige Kochkunst Hand in Hand gehen können – und das zu einem Preis, der überzeugt.

Bornheimer Ratskeller – Frankfurt am Main: Regionalität und Saisonalität im Fokus

Der Bornheimer Ratskeller in Frankfurt am Main steht beispielhaft für eine regional-saisonale Küche . Das Team serviert in charmantem Wirtshaus-Flair täglich wechselnde Gerichte, deren Zutaten sich am aktuellen Marktangebot orientieren . Diese Philosophie garantiert Frische und Qualität und unterstützt gleichzeitig lokale Erzeuger .

Brasserie Barbara – Schluchsee: Genuss am See

Die Brasserie Barbara im Hotel Auerhahn am Schluchsee bietet eine ebenso genussvolle wie unkomplizierte Alternative zur gehobenen Küche des Hauses . Die komplett offene Küche serviert durchgehend von mittags bis abends Gerichte, die tief in der regionalen Küchentradition verwurzelt sind . Auf der Karte finden sich kreative Interpretionen von Klassikern wie „Black-Forest-Croquetas“ oder frische Forelle mit Paprika-Salsa – ein klares Bekenntnis zur Heimat und zum Handwerk .

Mokum – München: Internationale Kreativität zum Teilen

Im Herzen Münchens, an der Theresienwiese, lockt das kleine mokum mit entspannter, herzlicher Atmosphäre und einem kreativen, internationalen À-la-carte-Angebot . Die Speisekarte ist vielfältig und bietet neben klassischen Gerichten auch die Option des „Sharing“ – perfekt für Genießer, die Neues entdecken und ihre Eindrücke teilen möchten .

Was den Bib Gourmand auszeichnet

Seit seiner Einführung im Jahr 1997 ist der Bib Gourmand eine der begehrtesten Auszeichnungen im MICHELIN Guide . Die Auszeichnung wird an Restaurants vergeben, die eine Küche auf hohem Niveau bieten – mit frischen, hochwertigen Produkten, geschmackvoller Zubereitung und handwerklichem Können – und dabei ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten . Die MICHELIN Inspektoren sind das ganze Jahr über im Land unterwegs, um diese besonderen Perlen zu entdecken .

Die offizielle Aktualisierung der gesamten Bib-Gourmand-Liste erfolgt am 23. Juni 2026 im Rahmen der großen MICHELIN Guide Ceremony im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt am Main .

Eine Bereicherung für die deutsche Gastronomie

Die neuen Bib-Gourmand-Restaurants 2026 zeigen einmal mehr, wie lebendig und vielseitig die deutsche Gastronomieszene ist. Ob in den Metropolen Berlin, Hamburg und München oder in idyllischen Orten wie Schluchsee und Spiegelau – überall finden sich Küchenchefinnen und Küchenchefs, die mit Leidenschaft und Können ihre Gäste begeistern und dabei stets den Preis im Blick behalten. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung von qualitativ hochwertiger, aber dennoch zugänglicher Gastronomie in Deutschland.

Die Liste aller Bib Gourmand Restaurants in Deutschland 2025

Michelin Deutschland: https://guide.michelin.com/de/de