MICHELIN Polen 2026: Vier neue Ein-Sterne-Restaurants

Der erste landesweite Michelin Polen umfasst 197 Adressen – darunter vier erstmalige Auszeichnungen mit einem MICHELIN-Stern, 19 neue Bib Gourmand und die Bestätigung des Zwei-Sterne-Restaurants Bottiglieria 1881 in Krakau.

Epoca, Warschau

MICHELIN Polen 2026

Erste nationale Selektion in der Geschichte Polens

MICHELIN hat die neue Ausgabe des Guide MICHELIN Polen 2026 vorgestellt. Die Präsentation erfolgte im ICE Kraków Congress Center. Erstmals erstreckt sich die Auswahl über das gesamte Land – einschließlich ländlicher Regionen, die zuvor nicht im Fokus der Inspektoren lagen.

Die Selektion 2026 umfasst 197 Restaurants. 92 Betriebe wurden neu in den Guide aufgenommen. Vier Häuser erhalten ihren ersten MICHELIN-Stern. 19 Adressen werden mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN erklärt Gourmet Report: „Ich freue mich, die erste landesweite Selektion des Guide MICHELIN Polen vorzustellen, die nun die hervorragende Arbeit der Köche im ganzen Land sichtbar macht. Unsere anonymen Inspektoren haben schöne Adressen entdeckt – sowohl in Städten als auch auf dem Land – darunter Weinbars, lokale Bistros und gehobene Restaurants. 92 neueintretende Betriebe im Jahr 2026 zeigen das Ausmaß und den Reichtum der Talente in der nationalen Gastronomieszene.“

Vier neue Ein-Sterne-Restaurants

Die Anzahl der mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurants in Polen steigt auf zehn. Vier Häuser erhalten die Auszeichnung erstmals.

Steampunk – Pszczyna

Das erste mit einem Stern ausgezeichnete Restaurant außerhalb der bisher etablierten Großstadtstandorte. Es liegt im achten Stockwerk eines ehemaligen Wasserturms. Die retro-futuristische Gestaltung prägt das Ambiente. Küchenchef Ziemowit Owczarz überzeugt durch technische Präzision und harmonische Geschmackskompositionen.

Alon Omakase – Warschau

Erstes japanisches Restaurant Polens mit einem MICHELIN-Stern. Küchenchef Alon Than und sein Team bieten Edomae-Sushi mit präzisen Schnitttechniken. Die Inspektoren hoben die Reinheit des Langustin-Nigiri mit Limette hervor.

BABA – Wrocław

Die Küchenchefin Beata Śniechowska war zuvor mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet worden. Ihr Stil: Neuinterpretationen polnischer Spezialitäten in komplexen, gleichsam subtilen Gerichten. Das Signaturgericht „kleine Süßigkeit“ – eine Variante des berühmten Pierogi – überzeugte die Inspektoren besonders.

Most – Wrocław

Intimes Ambiente in der Brauerei Między Mostami. Küchenchef Łukasz Budzik bietet ein Degustationsmenü mit einköpfigen Gerichtbezeichnungen. Hervorgehoben wurde ein Gericht mit Steinpilzen, Kartoffeln, Parmesan und Trüffel.

Bestätigte Ein-Sterne-Restaurants aus dem Vorjahr

Folgende Restaurants behalten ihre Auszeichnung:

Arco by Paco Pérez – Gdańsk

Giewont – Kościelisko

Muga – Poznań

NUTA – Warschau

hub.praga – Warschau

Rozbrat 20 – Warschau

Bottiglieria 1881 behält zwei MICHELIN-Sterne

Das Krakauer Restaurant Bottiglieria 1881 wird zum vierten Mal in Folge mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Es bleibt damit das höchstbewertete Restaurant Polens. Die Inspektoren zeigten sich beeindruckt vom Raffinement und der Kreativität des Küchenchefs, der polnische Spezialitäten in einer eigenständigen Version interpretiert.

19 neue Bib Gourmand

Die Kategorie für qualitativ hochwertige Gastronomie zu moderaten Preisen wächst auf insgesamt 39 Adressen. Die 19 Neueintritte verteilen sich über das gesamte Land.

Neue Bib Gourmand in erstmalig vertretenen Regionen:

Kwestia Czasu / NAGO – Białystok: intime Atmosphäre, Küche inspiriert von den Wäldern Podlasiens

– Białystok: intime Atmosphäre, Küche inspiriert von den Wäldern Podlasiens Sztuka Chleba i Wina – Białystok: Bäckerei, Weinhandlung und Bar in einem

– Białystok: Bäckerei, Weinhandlung und Bar in einem KRZYWA Sztuka Wina – Katowice: Fokus auf Wein und hausgemachte Wurstwaren

– Katowice: Fokus auf Wein und hausgemachte Wurstwaren Farmer & Sons – Skórzewo

– Skórzewo The Moment – Kielce

– Kielce Piernicova – Toruń (Altstadt)

Neue Bib Gourmand mit internationaler Küche:

Naama – Rzeszów: traditionelle marokkanische Küche

– Rzeszów: traditionelle marokkanische Küche Da Andrea – Olsztyn: italienische Küche mit lokalen Zutaten

– Olsztyn: italienische Küche mit lokalen Zutaten Acanti – Łódź: polnische und europäische Gastronomie

Besondere lokale Entdeckungen:

Biblioteka – Wałbrzych: in der Pförtnerloge eines Schlosses gelegen

– Wałbrzych: in der Pförtnerloge eines Schlosses gelegen 2PiEr – Lublin: im fünften Stock des Kongresszentrums mit Stadtblick

Neue Bib Gourmand in Warschau:

Blisko Bar – Weinbar mit hoher Speisenqualität

– Weinbar mit hoher Speisenqualität WIN wine bar & shop

WANDAL – Neuinterpretation polnischer Küche

– Neuinterpretation polnischer Küche AHAAN – frische, farbenfrohe thailändische Küche

Neue Bib Gourmand in Krakau:

Nat Bistro – Schwerpunkt auf Naturweinen

– Schwerpunkt auf Naturweinen Bufet KRK – Ableger des Zwei-Sterne-Restaurants Bottiglieria 1881

Neue Bib Gourmand in Wrocław:

Pijalni – einfache, schmackhafte Küche

Neue Bib Gourmand in Gdańsk:

Brut Bistro – warmherzige Atmosphäre, international inspirierte Küche

Eliksir bleibt einziger Green Star in Polen

Das Restaurant Eliksir in Gdańsk hält als einziges polnisches Restaurant die Auszeichnung mit dem MICHELIN Green Star. Diese Kategorie würdigt besonders nachhaltige Konzepte – etwa bei der Produktauswahl, der Berücksichtigung von Saisonalität oder der Zusammenarbeit mit lokalen Erzeugern.

MICHELIN Spezialpreise 2026

MICHELIN Preis für die Neueröffnung des Jahres: WANDAL – Warschau

Das Restaurant versteht sich als bewusste „Vandalisierung“ der traditionellen polnischen Küche. Serviert werden ausgewogene Gerichte mit kräftigen, zugleich raffinierte Aromen – etwa Blutwurst-Ravioli mit Krebssauce XO. Gelobt wurden zudem die durchdachte Weinkarte und die qualitätvolle Serviceleistung.

MICHELIN Junger Koch: Ida Malec – Nat Bistro, Krakau

Die Küchenchefin führt das erst mit einem Bib Gourmand ausgezeichnete Nat Bistro. Das kleine, intime Lokal bietet saisonale Gerichte mit Naturweinen. Besonders hervorgehoben wurde das Risotto mit polnischen Steinpilzen und Birkenpilzen.

MICHELIN Preis für den Service: Das Team von Babinicz – Szczawno-Zdrój

Das Service-Team überzeugte durch natürliche Leidenschaft und Wohlwollen. Die Philosophie des Hauses – die Arbeit mit überwiegend hausgereiftem Rindfleisch – wird den Gästen enthusiastisch vermittelt.

MICHELIN Sommelier-Preis: Dawid Kurlus – Maremma, Poznań

Kurlus, seit etwa zehn Jahren in der Weinbranche tätig, erstellte eine Weinkarte mit Schwerpunkt auf französischen und italienischen Weingütern. Das Restaurant Maremma importiert Wein und Lebensmittel aus Italien. Kurlus wird als einfühlsamer, bescheidener Sommelier beschrieben, der Gäste mit seiner Expertise sicher berät.

Zahlen und Fakten: Guide MICHELIN Polen 2026

197 ausgezeichnete Restaurants (gesamt)

ausgezeichnete Restaurants (gesamt) 1 Zwei-Sterne-Restaurant

Zwei-Sterne-Restaurant 10 Ein-Sterne-Restaurants (davon 4 neu)

Ein-Sterne-Restaurants (davon neu) 39 Bib Gourmand (davon 19 neu)

Bib Gourmand (davon neu) 1 Green Star

Die MICHELIN-Sterne-Restaurants 2026

Zwei MICHELIN-Sterne (Hervorragende Küche – einen Umweg wert)

Restaurant Stadt Auszeichnung Bottiglieria 1881 Krakau Zwei Sterne (seit 4 Jahren)

Das Restaurant bleibt das einzige mit zwei Sternen in Polen. Es wurde für seine „kräftig gewürzten und höchst originellen Neuinterpretationen der klassischen polnischen Küche“ gelobt .

Ein MICHELIN-Stern (Sehr gute Küche – einen Besuch wert)

Restaurant Stadt Status 2026 Alon Omakase Warschau Neu (Erstes japanisches Restaurant mit einem Stern in Polen) Arco by Paco Pérez Danzig Bestätigt BABA Breslau Neu (Aufstieg vom Bib Gourmand; Küchenchefin Beata Śniechowska ist die erste Polin mit einem Stern) Giewont Kościelisko Bestätigt hub.praga Warschau Bestätigt Most Breslau Neu Muga Posen Bestätigt NUTA Warschau Bestätigt Rozbrat 20 Warschau Bestätigt Steampunk Pszczyna Neu (Erster Stern in einer ländlichen Region, gelegen in einem ehemaligen Wasserturm)

Die Bib Gourmands 2026

Die Kategorie Bib Gourmand zeichnet Restaurants mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 2026 gibt es in Polen 38 dieser Auszeichnungen, 19 davon sind Neuzugänge .

Neue Bib Gourmands 2026

Restaurant Stadt Besonderheit / Stil Kwestia Czasu / NAGO Białystok Intime Atmosphäre, Küche inspiriert von den Wäldern Podlachiens Sztuka Chleba i Wina Białystok Bäckerei, Weinhandlung & Bar KRZYWA Sztuka Wina Kattowitz Fokus auf Wein & hausgemachte Wurstwaren Farmer & Sons Skórzewo Traditionelle Küche The Moment Kielce Traditionelle Küche Piernicova Thorn (Toruń) Gelegen in der Altstadt Naama Rzeszów Traditionelle marokkanische Küche Da Andrea Olsztyn Italienische Küche mit lokalen Zutaten Acanti Łódź Polnische & europäische Küche Biblioteka Wałbrzych Gelegen in der Pförtnerloge eines Schlosses 2PiEr Lublin Im 5. Stock des Kongresszentrums mit Stadtblick Blisko Bar Warschau Weinbar mit hoher Speisenqualität WIN wine bar & shop Warschau Weinbar WANDAL Warschau „Vandalisiert“ traditionelle polnische Küche (auch: Preis für Neueröffnung des Jahres) AHAAN Warschau Thailändische Küche Nat Bistro Krakau Naturweine (Küchenchefin Ida Malec erhielt den Young Chef Award) Bufet KRK Krakau „Kleiner Bruder“ des Zwei-Sterne-Restaurants Bottiglieria 1881 Pijalni Breslau Einfache, schmackhafte Küche Brut Bistro Danzig Warmherzige Atmosphäre, international inspiriert

Bestätigte Bib Gourmands (Auswahl aus den Vorjahren)

Zusätzlich zu den neuen Adressen haben folgende Restaurants (und weitere) ihren Bib Gourmand Status aus dem Vorjahr verteidigt!

Muga (Posen) – Hinweis: Dieses Restaurant hat jetzt einen Michelin-Stern, keinen Bib Gourmand mehr.

(Posen) – Hinweis: Dieses Restaurant hat jetzt einen Michelin-Stern, keinen Bib Gourmand mehr. Weitere bestätigte Adressen sind in den großen Städten wie Warschau, Krakau, Breslau und Danzig zu finden. Die Gesamtzahl der Bib Gourmands beträgt 38 .

Quelle: Michelin Restaurants Polen – https://guide.michelin.com/de/de/selection/poland/restaurants

Die MICHELIN Green Star Auszeichnung

Eliksir in Danzig behält als einziges Restaurant in Polen den MICHELIN Green Star für nachhaltige Gastronomie .

Kurze Einordnung der Ergebnisse

Erste landesweite Ausgabe: Der Guide berücksichtigt 2026 erstmals Restaurants aus ganz Polen – nicht mehr nur aus Großstädten wie Warschau oder Krakau .

Der Guide berücksichtigt 2026 erstmals Restaurants aus ganz Polen – nicht mehr nur aus Großstädten wie Warschau oder Krakau . Entwicklung in Breslau: Die Stadt hat sich als bedeutender kulinarischer Hotspot etabliert, mit zwei neuen Ein-Sterne-Restaurants ( BABA und Most ) .

Die Stadt hat sich als bedeutender kulinarischer Hotspot etabliert, mit zwei neuen Ein-Sterne-Restaurants ( und ) . Preisgekrönte Persönlichkeiten: Die Ausgabe 2026 würdigt mit Beata Śniechowska (BABA) erstmals eine polnische Küchenchefin mit einem Stern . Der Junge Koch Preis ging an Ida Malec (Nat Bistro) .