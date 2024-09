In den kommenden Monaten steht die kroatische Adria-Halbinsel Istrien ganz im Zeichen ihres kulinarischen Schatzes, der weißen Trüffel aus dem Mirnatal – gefeiert in Gourmetrestaurants, Landgasthäusern und bei zahlreichen Volksfesten. Und nur wenige Kilometer entfernt warten romantische Sonnenuntergänge an der Adria. Trüffel in Istrien

Trüffel in Istrien – Hobel.Restaurant “Damir & Ornella”. Inhaber Damir Beletić, Sashimi vom Seebarsch, mariniert in Olivenöl und schwarzer Trüffel.

Wie ein Adlerhorst klebt das Jahrhunderte alte Burgenstädtchen Motovun über dem Mirnatal. Weingärten klettern die Hänge empor, während in den dichten Eichenwäldern des Tales schon im frühen Morgengrauen Gebell zu hören ist. Dort sind die speziell ausgebildeten Hunde der Tartufai, der Trüffelsucher, am Weg, um die kostbare weiße Trüffel „Tuber Magnatum pico“ zu erschnuppern.

Nur eine begrenzte Zahl von Einheimischen hat die Lizenz für die Suche nach der begehrten Knolle, die mittlerweile nicht nur in den Spitzenrestaurants von Deutschland, Österreich und Italien Einzug gehalten hat. Ihr intensives Aroma macht die Adria-Halbinsel im Herbst zum Treffpunkt für ausländische Feinschmecker.

Überall wird getrüffelt. – Ob stilvoll gehobelt im kreativen Spitzenrestaurant oder geraspelt in urigen Konobas (Landgasthäuser), wo viele Speisen nach alter Tradition noch am offenen Feuer mitten im Lokal zubereitet werden. Die Auswahl an Trüffelgerichten ist dabei groß und verfeinert unzählige Speisen wie etwa Risotti, Polenta, Eierspeisen, Röstbrot, Nudeln, rohe oder gedünstete Fische, Steaks und sogar Desserts.

Getrüffelte Volksfeste

Bis in den November hinein prägen zahlreiche Trüffelfeste die istrischen Wochenenden. Ende September findet in Motovun das Wein- und Trüffel-Festival „TeTa“ statt und im Dörfchen Sovinjak (nahe Buzet) wird Anfang Oktober „Bela nedeja“ gefeiert, ein Volksfest mit Trüffeln und einheimischen Produkten.

Die Zigante-Trüffeltage in Livade erstrecken sich gleich über sieben Herbstwochenenden. Im Städtchen Buzet wird beim Volksfest „Subotina“ im September in einer Riesenpfanne eine fritaja (Rührei) mit mehr als 2000 Eiern und 10 Kilogramm Trüffeln zubereitet und im November steht dieses malerische Ministädtchen im Zeichen einer zweitägigen Trüffelmesse. Die „Subotina“ ist gleichzeitig eine romantische Zeitreise in die Vergangenheit: In den Altstadtstraßen wird traditionelles Handwerk vorgeführt und die Gassen sind voller Spielleute, Musikgruppen und Einwohnern in Volkstracht.

Trüffelsuche für jedermann

Einige lizensierte Tartufai, in deren meist ländlichen Betrieben man auch einkehren oder sogar wohnen kann, nehmen Gäste mit zur Trüffeljagd. Die Preise richten sich dabei nach der Dauer der Waldtour und liegen 30 Euro pro Person. Regelmäßige geführte Touren mit kleinen Gruppen gibt es unter anderem bei Karlic Tartufi, Zigante und Pietro & Pierto. Überall kann man dabei in den Alltag und die Geheimnisse von Trüffelpilz, Trüffelhund und Tartufaj eintauchen und danach verkosten. Gerade die hausgemachten veredelten produkten, von Aufstrichen bis zur Schokolade, vom Trüffelkäse bis zur Trüffelsalami sind genussvolle Entdeckungen für Feinschmecker. Eine besondere Spezialität ist das Trüffelbier der istrischen Privatbrauerei San Servolo, das sich hervorragend als Apero eignet.

Karlic Tartufi

Ferienhaus für 12 Personen samt Pool, Trüffelshop mit Trüffel, Trüffelkäse und -würste, Trüffelpaste, -salsa, -butter, -aufstrich, -öl und -honig. Geführte Trüffelsuche nach Voranmeldung. www.karlictartufi.hr

Was den Trüffelherbst in Istrien aber außergewöhnlich und einzigartig macht, sind die geografischen Gegebenheiten. Untertags streift man entlang von Olivenöl- und Weinstraßen, genießt hausgemachte Pasta und Wildgerichte mit Trüffel, um – nur wenige Kilometer entfernt – abends bei Fischspezialitäten und Winzersekt atemberaubende Sonnenuntergänge am Meer zu erleben.

Istriens vier Trüffelsorten

Tuber magnatum pico – Herbsttrüffel

Die Königin der Trüffel, auch Alba- oder Piemont-Trüffel genannt, ist nur in Istrien und Norditalien zu finden. Sie wird ausschließlich roh über Gerichte gehobelt oder gerieben und hat durch ihre ausgeprägte Duftnote Weltruhm erlangt. Haut: glatt, zart ockerfarben; Gleba: weiß bis intensiv rosa.

Tuber melanosporum – Wintertrüffel

Dieser Würzpilz gilt vor allem in Frankreich als Star unter den schwarzen Trüffeln, weshalb man ihn generell unter der Bezeichnung Périgord-Trüffel kennt. Haut: braun-schwarz, zarte Warzen; Gleba: grau braun bis rötlich-violett-schwarz marmoriert.

Tuber aestivum Vitt. – Sommertrüffel

Diese weit verbreitete Trüffelsorte verströmt einen an genehm-aromatischen, leicht erdigen Duft und hat ihre Hauptsaison von April bis August. Sie wird grundsätzlich im Gericht verkocht. Haut: ausgeprägte, pyramidenförmige Warzen; Gleba: hell, rosa bis hellbraun, durchzogen von weißen Adern.

Tuber brumale Vitt. – Wintertrüffel

Die runde, mild-aromatische Trüffel mit Muskatnussnote kann sowohl im Gericht verkocht, als auch roh über Speisen gerieben werden. Haut: gut erkennbare abgeflachte Warzen, dunkel eisenfarbig bis schwarz; Gleba: dunkelbraun oder schwarzgrau , von breiten weißen Adern durchzogen.

Adressen und Tipps rund um Istriens Trüffel

Essen & Trinken

Gourmetrestaurant Zigante

Das Edelrestaurant mit dem originellen, schmiedeeisernen Ambiente ist das Aushängeschild des Trüffelhandels der Familie Zigante. Jedes hier servierte Gericht, bis hin zum Dessert ist, je nach Saison, mit schwarzen oder weißen Trüffeln verfeinert. Gleich nebenan: Trüffelshop. 3 Zimmer im Haus. Geführte Trüffelsuche mit Gästen nach Voranmeldung. www.zigantetartufi.com

Konoba Stari Podrum

Zauberhaftes Hinterlandlokal mit ländlicher, istrischer Küche und saisonalen Produkten. Spezialität: Herbstmenü, von Toast mit Trüffelschmalz über Trüffelpasta bis hin zu getrüffelten Steaks vom Grill. Momjan. Momjan, Most 52, Tel.: 00385/52/779152 (keine Website).-

Gleich nebenan: Weingut Kozlovic www.kozlovic.hr , eines der besten Weingüter Kroatien mit ungemein lässigem Design, verschiedenste Degustations-Packages.

Agroturismo Toncic

Bauernhof in herrlicher Panoramalage mit hochwertiger, ländlicher Küche. Izak Toncic ist Trüffelsucher in 4. Generation, was ganzjährig Trüffelgerichte zu hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis ermöglicht. Ebenso gibt es viel Gutes vom eigenen Bauernhof, das Brot ist selbst gebacken, die Nudeln sind hausgemacht. Zrenj / Oprtalj, Čabarnica 42, Tel.: 00385 / (0)52 / 64 41 46,

Agroturismo Tikel

Bäuerliche Konoba mit hausgemachten Spezialitäten und Traumblick auf das Mirnatal und Motovun. zwei Ferienwohnungen, geführte Trüffelsuche. www.agroturizam-tikel.hr

Konoba Cok

Und wenn’s genug getrüffelt hat: Nur wenige Kilometer von den Trüffelwäldern entfernt: Familiäres, gemütliches Fischrestaurant im Fischerstädtchen Novigrad, Großartige, teilweise roh marinierte Vorspeisen, und Fischgerichte je nach Tagesfang, schöne Weine. Novigrad, Sv. Antona 2, Tel.: 00385/52/75 76 43 (keine Website)

Restaurant ZIGANTE, Chef Matej Loncar, Istrien

Unterkunft

Small Luxury Hotel San Canzian

Exklusives Miniaturhotel inmitten von Olivenhainen, das den Charme eines restaurierten Minidorfes mit Luxus und Design kombiniert. Exquisites Restaurant und tolle Cocktailbar. www.san-canzian.hr

Winery & Designhotel Roxanich

Inmitten der Weingärten, zu Füßen von Motovun über den Trüffelwäldern des Mirntatales: ein Weinhotel mit superlässigem Design mit einem der besten Orabnge-Weingüter des Landes. www.roxanich.hr

Blu Mare Hotel

Nur wenige Kilometer von den Trüffelwäldern bietet das direkt am Meer gelegene Boutiquehotel der perfekten Platz für romantische Sonnenuntergänge. www.blumarehotel.com

Hotel-Restaurant San Rocco

Charmantes Boutiquehotel im Weinstädtchen Brtoniglia in einem Ensemble liebevoll renovierter Steinhäuser mit stylischem Pool, kleiner Wellness und sehr guter Alpe-Adria-Küche (Mitglied bei Jeunes Restaurateurs d’Europe). Top-Weinkultur. www.san-rocco.hr

Hotel Kastel

Altstadthotel am höchsten Punkt des autofreien Burgenstädtchens Motovun, nur 4 km vom Trüffeldorf Livade entfernt. www.hotel-kastel-motovun.hr/de

