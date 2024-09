Ein Restaurant wird neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet und fünf Betriebe haben neu einen Bib Gourmand erhalten

Der MICHELIN Chengdu 2025 vergibt 3 Special Awards für Restaurantfachleute: den Young Chef Award, den Sommelier Award und den Service Award.

Wir haben die komplette Liste des Michelin Chengdu 2025

MICHELIN Chengdu 2025

In der Hauptstadt der Provinz Sichuan veröffentlichte der Michelin die neuesten Restaurants, die die Michelin-Inspektoren in ihrer Auswahl empfehlen, und gab die talentierten Gewinner der MICHELIN-Sonderpreise bekannt. Zum allerersten Mal wird in Chengdu ein Restaurant mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet. Damit ist es das vierte Unternehmen auf dem chinesischen Festland, dessen herausragendes nachhaltiges Engagement belohnt wird. Insgesamt umfasst die Ausgabe für 2025 73 Restaurants und würdigt drei herausragende Fachleute, die den MICHELIN Young Chef Award, den MICHELIN Sommelier Award und den MICHELIN Service Award erhielten.

„Chengdu ist eine Stadt, die für ihre kräftigen Aromen bekannt ist und in der das reiche Erbe der Sichuan-Küche nahtlos mit zeitgenössischen kulinarischen Trends verschmilzt. In den letzten Jahren haben unsere Inspektoren miterlebt, wie sich Chengdu zu einem globalen kulinarischen Hotspot entwickelt hat, der eine beeindruckende Vielfalt an internationalen Talenten und Experten anzieht“, so Gwendal Poullennec, International Director der MICHELIN Guides, gegenüber Gourmet Report. „In diesem Jahr freuen wir uns, neue Einträge in unserem Guide hervorzuheben, die sowohl aufstrebende Stars als auch erfahrene Köche aus dem ganzen Land und der ganzen Welt umfassen. Diese globalen Einflüsse beleben die Gastronomielandschaft von Chengdu und fördern eine Umgebung, in der traditionelle Aromen auf Innovation und Vielfalt treffen. Gleichzeitig freuen wir uns, das zunehmende Engagement der Restaurants für ökologische Nachhaltigkeit anzuerkennen und zum ersten Mal einem vorbildlichen Betrieb in Chengdu den MICHELIN Green Star zu verleihen. Durch die Einführung umfassender und wirkungsvoller Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung und bahnbrechende innovative Praktiken ist dieses Unternehmen ein Beispiel dafür, wie kulinarische Exzellenz und Umweltverantwortung nahtlos koexistieren und andere inspirieren können.“

Ein Rneuer MICHELIN-Stern

In der neuen Ausgabe des MCIHELIN Guide Chengdu haben 2 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 10 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ihre Auszeichnungen mit einem durchweg hohen Leistungsniveau in diesem Jahr beibehalten. Darüber hinaus hat The Hall, das vom italienischen Küchenchef Leonardo Zambrino geleitet wird, neu einen MICHELIN-Stern erhalten und ist zum ersten Mal in der Ausgabe von Chengdu vertreten.

The Hall

Das erste Louis Vuitton-Restaurant in China wird vom italienischen Küchenchef Leonardo Zambrino geleitet. Stationen in renommierten Küchen in Asien und Europa haben dazu beigetragen, seine anspruchsvolle europäische Küche mit Sichuan-Geschmacksprofilen zu formen. Die fünf- und achtgängigen Degustationsmenüs bieten saisonale Gerichte wie eine Ode an Pilze, die Yunnans Pilze in raffinierten Formen mit kontrastierenden Texturen, Aromen und Temperaturen präsentiert.

Fünf neue Restaurants in der Kategorie Bib Gourmand

Für jeden Feinschmecker und Reisenden, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, steht Bib Gourmand für ein erschwingliche Wahl mit hochwertiger Küche. Sehr oft spiegeln die Empfehlungen von Bib Gourmand die beliebteste Esskultur der Region wider und sind die perfekte Möglichkeit, lokale Spezialitäten zu erleben. Die Neuzugänge im 2025

MICHELIN Chengdu Führer haben ihren eigenen, einzigartigen Charme und haben erfolgreich lokale Traditionen und Handwerkskunst bewahrt, die bereits von jüngeren Generationen übernommen wurden.

Gong Zhou · Ba Shu Wei Yuan

Küche: Sichuan

Gong Zhou war der alte Name von Chongqing, der Heimatgemeinde des Besitzers und des Küchenteams. Seit der Eröffnung in einem Wohngebiet neben dem Einkaufszentrum Taikoo-li im Jahr 1998 kommen seine Fans immer wieder wegen seiner Chongqing-Gerichte zurück, wie zum Beispiel dem „glückverheißenden“ Fischgericht nach Hausmannsart: blanchierter Graskarpfen in einer würzigen Sauce aus scharfer Bohnensauce, eingelegtem Chili und Ingwer.

Nian Feng Restaurant

Küche: Sichuan

Eingebettet in die Altstadt zollt das Interieur, in dem Alt auf Neu trifft, der Vergangenheit des Viertels mit einem Hauch von modernem chinesischem Chic Tribut. Es steht für eine anspruchsvolle Interpretation der Sichuan-Hausmannsküche. Ihre typische trocken geschmorte Rindersehne mit grünen Chilischoten besticht durch fein gewürfelten Schweinebauch und Königsausternpilze in der Sauce für zusätzliche Tiefe und Textur. In rotem Öl angemachte Schweinenierenscheiben verführen mit nussiger Tiefe, knackiger Textur und reichhaltigem Geschmack.

Rong Yuan Can Guan

Küche: Sichuan

Diesen bekannten Namen in der Altstadt gibt es seit 1999. Der Besitzer in zweiter Generation und das ausschließlich aus Sichuanern bestehende Team verwöhnen die Gäste weiterhin mit authentischer, hausgemachter Sichuan-Küche wie in alten Zeiten. Der charakteristische würzige Mandarinfisch wird mit einer Kräuter-Chili-Mischung mit außergewöhnlicher Schärfe und Tiefe zubereitet und der Fisch wird täglich aus Guangdong eingeflogen. Die schnell gebratene Schweinepansenspitze (begrenzte Verfügbarkeit) ist dank ihrer elastischen Textur einzigartig sättigend.

Wan San Mian Guan (Jinjiang)

Nudeln

Der Besitzer stammt aus dem Kreis Yibin in Sichuan. Er eröffnete dieses Geschäft, um authentische Ranmian-Nudeln nach Yibin-Art zu servieren, die in einer Chilipaste mit gemahlenen Erdnüssen, Frühlingszwiebeln, Sojasprossen und Sesam geschwenkt sind. Als Belag haben Sie die Wahl zwischen aromatischem Chili-Hackfleisch oder herzhaft geschmorter Ingwer-Ente. Wer lieber Nudeln mag,

kann sich für die dicke Bandvariante entscheiden. Darüber hinaus werden zum Abendessen auch Trockenfleisch und Würstchen angeboten.

Wu Ji Guai Wei Mian (Jinjiang)

Nudeln

1989 eröffnete der Gründer seinen ersten Nudelladen gleich die Straße runter. Nach mehreren Umzügen ist er wieder in seinem alten Viertel. Trotz seines fortgeschrittenen Alters und obwohl der Laden mittlerweile von seinem Sohn geführt wird, stellt er immer noch seine eigene Schweinesoße her. Seine charakteristischen Nudeln werden mit einer Shiitake-Schweinefleischsoße angemacht, die leicht scharf, süß und betäubend ist. Rindfleischnudeln in einer würzigen Bohnensoße enthalten gewürfelte Bambussprossen für einen schönen Crunch.

Schließlich umfasst die neue Restaurantauswahl 37 MICHELIN-ausgewählte Restaurants, die mehr als ein Dutzend Kochstile abdecken. Fünf von ihnen sind zum ersten Mal im Guide vertreten, nämlich Brustin, das innovative Gerichte anbietet, Cloud Arise (Chenghua) und Shu Mansion, die Sichuan-Küche servieren, Nan’s Gourmet, ein kantonesisches Restaurant, und Pairedd, ein trendiges europäisches zeitgenössisches Restaurant.

Drei MICHELIN Guide Special Awards werden an Restaurantfachleute vergeben

Der Guide erkundet die lokale Küche und hebt die Talente in Chengdus Lebensmittel- und Getränkeindustrie hervor. Bei der Eröffnungszeremonie verlieh Michelin drei Einzelpreise – den Young Chef Award, den Sommelier Award und den Service Award.

Leonardo Zambrino vom mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurant The Hall wurde mit dem diesjährigen MICHELIN Young Chef Award ausgezeichnet. Leonardo Zambrino, geboren und aufgewachsen in Italien, setzte seine Kochausbildung 2012 an der renommierten italienischen Kochschule ALMA fort. Anschließend arbeitete und studierte er bei Massimiliano Alajmo und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen. Nach über 10 Jahren Erfahrung in mehreren weltbekannten Einrichtungen wie dem mit 3 MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Da Vittorio in Italien, L’Orangerie in Paris, dem mit 3 MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Caprice in Hongkong und The Tasting Room in Macau sowie Da Vittorio in Shanghai, wurde Zambrino letztes Jahr zum Küchenchef im The Hall ernannt. Dieser junge und vielversprechende italienische Koch verwendet lokale Zutaten und Aromen und unternimmt ständig neue Versuche mit seinen kulinarischen Kreationen.

Der Gewinner des diesjährigen MICHELIN Sommelier Award stammt aus dem neu ausgewählten Restaurant Pairedd. Ava Wang, die Sommelière des Restaurants, ist die beste Person, um den Preis im Namen des talentierten Teams entgegenzunehmen. Das Restaurant wird von der Gruppe „By Little Somms“ geführt, deren Gründer zuvor Sommelière war. Das gesamte Team, einschließlich des Küchenchefs, ist mit der Kombination von Speisen und Wein bestens vertraut. Sie stellen Weine im Detail vor und behandeln Trauben, Regionen, Geschichte, Terroir und die Philosophie der Wein-Speise-Kombination und demonstrieren damit fundiertes Weinwissen. Das Menü umfasst 10 Gerichte, die mit 7 verschiedenen Weingläsern kombiniert werden, wobei die Gesamtportionsgröße auf 600–700 ml begrenzt ist.

Feifei REN vom mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurant Silver Pot hat den diesjährigen MICHELIN Service Award gewonnen. Sie stammt aus der Provinz Sichuan, kennt sich mit der Speisekarte und den Lebensmitteln bestens aus und kann Gerichte im Detail vorstellen. Sie gibt proaktiv Informationen über Sichuan-Pfefferkörner und Pfeffertee weiter, einschließlich ihrer Herstellungsverfahren und ihres historischen Hintergrunds. Ihr tiefes Verständnis der Gerichte und Zutaten ermöglicht es ihr, Kunden umfassende Einführungen in die Herkunft, Aromen und Verwendung verschiedener Sichuan-Pfefferkörner zu geben. Ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft für die Sichuan-Küche werten das kulinarische Erlebnis für Kunden auf.

Die Restaurantauswahl in Chengdu ergänzt die Auswahl der Hotels im MICHELIN-Führer, der die einzigartigsten und aufregendsten Übernachtungsmöglichkeiten in China und auf der ganzen Welt vorstellt: https://guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/Chengdu-1

Die komplette Liste des Michelin Chengdu 2025

Deutscher Name/ 英文名 Chinesischer Name/中文名 Auszeichnung/ 评级 Art der Küche/ 菜系 Xin Rong Ji 新荣记 Deux Étoiles MICHELIN / 米其林二星 Cuisine de Taizhou / 台州菜 Yu Zhi Lan 玉芝兰 Deux Étoiles MICHELIN / 米其林二星 Cuisine sichuanaise / 川菜 Chaimen Hui 柴门荟 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Cuisine sichuanaise / 川菜 Fang Xiang Jing 芳香景 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Cuisine sichuanaise / 川菜 Fu Rong Huang 芙蓉凰 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Cuisine sichuanaise / 川菜 Hokkien Cuisine 福满楼 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Cuisine du Fujian / 闽菜 Ma’s Kitchen 马旺子 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Cuisine sichuanaise / 川菜 Mi Xun Teahouse 谧寻茶室 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星Étoile Verte MICHELIN / 米其林绿星 Cuisine végétarienne / 素食 Silver Pot 银锅 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Cuisine sichuanaise / 川菜 S Kitchen 偲厨 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 The Hall NOUVEAUTÉ 会馆 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Cuisine européenne contemporaine / 时尚欧陆菜 Xu’s Cuisine 许家菜 Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Cuisine sichuanaise / 川菜 Young Art · Yong Ya He Xian (Tongzilin East Road) 漾亚·雍雅合鲜 (桐梓林东路) Une Étoile MICHELIN / 米其林一星 Cuisine sichuanaise / 川菜 Chen Mapo Tofu (Qinghua Road) 陈麻婆豆腐 (青华路) Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Dumpling & Drinks (Lanchao Road) 喜玉饺子酒 (蓝草路) Bib Gourmand / 必比登推介 Spécialités de dim sum / 饺子 Gan Ji Fei Chang Fen (Jinniu) 甘记肥肠粉 (金牛) Bib Gourmand / 必比登推介 Spécialités de nouilles / 面食 Gong Zhou · Ba Shu Wei Yuan NOUVEAUTÉ 恭州 · 巴蜀味苑 Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Guan Jin (Wuhou) 观锦 (武侯) Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Hu Er Ge Yao Shan Ti Hua 胡二哥药膳蹄花 Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Lao Chengdu San Yang Mian 老成都三样面 Bib Gourmand / 必比登推介 Spécialités de nouilles / 面食 Mind 漫得 Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Mosnack 茉筱馆 Bib Gourmand / 必比登推介 Spécialités de nouilles / 面食 Nian Feng Restaurant NOUVEAUTÉ 年丰饭店 Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Organization South 组织向南 Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Rongrong Beida Pugaimian 蓉荣北大铺盖面 Bib Gourmand / 必比登推介 Spécialités de nouilles / 面食 Rong Yuan Can Guan NOUVEAUTÉ 荣园餐馆 Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Shudidanggui (Wuhou) 熟地当归 (武侯) Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 The Woo’s 吴氏荟 Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Ting Yuan 399 (Jinjiang) 庭院399 (锦江) Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Wan San Mian Guan (Jinjiang) NOUVEAUTÉ 万三面馆 (锦江) Bib Gourmand / 必比登推介 Spécialités de nouilles / 面食 Wu Ji Guai Wei Mian (Jinjiang) NOUVEAUTÉ 吴记怪味面 (锦江) Bib Gourmand / 必比登推介 Spécialités de nouilles / 面食 Yangboying Za Jiang Mian 杨伯英杂酱面 Bib Gourmand / 必比登推介 Spécialités de nouilles / 面食 Yao Guai Mian 幺怪面 Bib Gourmand / 必比登推介 Spécialités de nouilles / 面食 Yongle Restaurant (Wuhou) 永乐饭店 (武侯) Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Zhuan Zhuan Hui (Lianhua South Road) 转转会 (莲花南路) Bib Gourmand / 必比登推介 Cuisine sichuanaise / 川菜 Zhu Ji Zhi Mian Pu 竹记制面铺 Bib Gourmand / 必比登推介 Spécialités de nouilles / 面食 #8 8号 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Fondue chinoise / 火锅 Art Yinba 银芭1986 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Brustin NOUVEAUTÉ 布洛斯汀 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine novatrice / 创新菜 Chaimen Gong Guan 柴门公馆 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Chanyue Vegetarian 禅悦素食 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine végétarienne / 素食 Chengdu Restaurant 成都宴 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine cantonaise / 粤菜 China Samite – Hot Pot (Wuhouci Street) 锦城印象 (武侯祠大街) Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Fondue chinoise / 火锅 Chuanpu 川莆酒楼 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine du Fujian / 闽菜 Cloud Arise (Chenghua) NOUVEAUTÉ 云起食 (成华) Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Co- Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine novatrice / 创新菜 Datenbank 食物数据库 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine novatrice / 创新菜 Hidden Place 隐庐·古法川菜 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Huadao Art Of Life · Yu Shan Ge 华道生活 · 钰善阁 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine végétarienne / 素食 Li Xuan 丽轩 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine cantonaise / 粤菜 Long Sen Yuan (Qingyang) 龙森园 (青羊) Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Fondue chinoise / 火锅 Mansion Xún 郇厨 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine de Jiangzhe / 江浙菜 Member 门板儿面 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Spécialités de nouilles / 面食 Nan’s Gourmet NOUVEAUTÉ 南公馆 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine cantonaise / 粤菜 Nan Tang (Tianshun Road) 南堂馆 (天顺路) Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Nantang Wang 南亭荟月 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 New Peking Cuisine 新拾玖 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine pékinoise / 京菜 Pairedd NOUVEAUTÉ 配德 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine européenne contemporaine / 时尚欧陆菜 Private Collection · See Joy 辛厨房 · 辛悅 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Qian Li 前里 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine de Taizhou / 台州菜 Rongle Garden 荣乐园 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Shu MansionNOUVEAUTÉ 蜀府宴 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Sichuan Folk (Wuhou) 巴国布衣 (武侯) Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Silver Cottage 银庐 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Tan Jia 谭家 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Small eats / 小吃 The Bridge 廊桥 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 The River House Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine européenne / 欧陆菜 Tivano Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine italienne / 意大利菜 Tong Fu She 同福社 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Wu Yue Gong 五岳宫 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine chinoise contemporaine / 时尚中国菜 Xiang Shang Xiang 湘上湘 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine du Hunan / 湘菜 Xue Tao · In the Yard 薛涛 · 院子里 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine sichuanaise / 川菜 Yanyu 宴遇·福建荟馆 Recommandé par le Guide MICHELIN / 米其林指南入选餐厅 Cuisine du Fujian / 闽菜

