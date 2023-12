Mit der Aufnahme der Restaurants Atelier Moessmer Norbert Niederkofler und Quattro Passi verfügt Italien nun über 13 Restaurants mit drei MICHELIN-Sterne-Restaurants. Fünf Restaurants sind mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet und – 26 sind mit einen MICHELIN-Stern und damit gibt es 395 Sterne auf der gesamten Halbinsel in der 69. Ausgabe des MICHELIN Italien. Wir haben die Listen aller neuen Sterne!

„Dieses Jahr haben die anonymen Inspektoren 33 neue MICHELIN-Sterne vergeben, darunter zwei neue Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen, die zu den besten der Welt gehören: Die Restaurants Quattro Passi und Atelier Moessmer„, erklärt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, Gourmet Report. „Die Auswahl von MICHELIN Italien 2024 umfasst 395 mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnete Restaurants, ein neuer Rekord für dieses Land. Diese Leistung unterstreicht die Perfektion, mit der italienische Küchentraditionen mit Innovation kombiniert werden, um außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse zu schaffen, die reich an Erinnerungen, Geschichte und Feierlichkeiten sind.“

Zwei Restaurants erhalten neu die begehrten drei MICHELIN-Sterne

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Bruneck, (Bozen).

Auch am neuen Standort in einer renovierten historischen Villa bleibt Küchenchef Niederkofler seinem Mantra treu: „Koch den Berg“. Das bedeutet, dass er nur die besten Zutaten aus den umliegenden Bergen und Tälern serviert, die er direkt von Erzeugern und Landwirten bezieht, die die natürlichen Zyklen respektieren, um deren Geschmack und Nährwert zu erhalten. Für sein Engagement für eine nachhaltige Küche wurde das Restaurant mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet. Ein Gericht, das die Inspektoren beeindruckte, weil es diese Philosophie mit überraschender Kraft umsetzt, war das Risotto mit Robiola-Käse, geriebenem Eigelb und Kresse. Es ist ein duftendes Gericht mit einer so intensiven Schärfe, dass es fast an Meerrettich erinnert, aber ohne den übermäßigen würzigen Kick: ein brillantes, angenehm ausgewogenes Rezept.

Quattro Passi, Nerano, (Neapel)

Drei MICHELIN-Sterne glänzen wieder einmal in Kampanien, in Nerano, wo sich die sorrentinische Halbinsel in Richtung Capri verengt. Dies ist eine der romantischsten Buchten an der Küste. Das Quattro Passi wurde vor 40 Jahren in dieser Ecke des Paradieses eröffnet. Küchenchef Tonino Mellino erkämpfte sich zwei MICHELIN-Sterne, übergab aber vor einigen Jahren die Zügel an seinen jungen Sohn Fabrizio, der das Werk vollendete und den Gipfel des weltweiten Restaurant-Ruhms erklomm. Seine Handschrift hat die kampanische und mediterrane Küche auf ein Niveau von überraschender Raffinesse, Stil und Sensibilität gehoben. Zu den Gerichten, die die Inspektoren beeindruckten, gehörten die Linguine aus Nerano, Fusillone mit Seeigel, Lamm aus Laticauda und pikantes Gebäck. Die Auswahl verbindet Tradition und Moderne, ohne dass dabei der Geschmack auf der Strecke bleibt, denn die Zutaten werden mit größter Sorgfalt und Präzision zubereitet.

Neben den beiden Neuzugängen in der Familie der drei MICHELIN-Sterne sind die Restaurants, die ihre 3 Sterne behalten haben, folgende

Villa Crespi Orta San Giulio (Novara), Piazza Duomo in Alba (Cuneo), Da Vittorio in Brusaporto (Bergamo), Le Calandre in Rubano (Padua), Dal Pescatore in Canneto Sull’Oglio (Mantua), Osteria Francescana in Modena, Enoteca Pinchiorri in Florenz, La Pergola in Rom, Reale in Castel di Sangro (l’Aquila), Uliassi in Senigallia (Ancona) und Enrico Bartolini im Kunstmuseum MUDEC in Mailand.

Fünf Restaurants werden in die Auswahl der zwei MICHELIN-Sterne Restaurants aufgenommen

Verso, Küchenchef Mario und Remo Capitaneo, Mailand

Von Null auf Zwei! Mailand ist bekannt als die Stadt der Schnelligkeit und des schnellen Genusses… Aber auch wenn das Restaurant neu ist, das Talent der Brüder Capitaneo ist es nicht. Sie haben umfangreiche Erfahrungen in renommierten Betrieben gesammelt und sind nun frei, ihr Talent in ihrem eigenen Restaurant auszudrücken und zu entfalten. Die offene Küche, die man vom Speisesaal aus beobachten kann, bietet Gerichte, die für die Inspektoren des Guides ein außergewöhnliches Erlebnis waren. Dazu gehören das Kalbsbries, der Seeigel und die Sauce Béarnaise mit Kaffee und Sauerampfer. Der Küchenchef vervollständigt und erklärt das Gericht im Speisesaal, mit einer Fülle von technischen Details. Die Ausgewogenheit von Kaffee und Seeigel ist überraschend: auf dem Papier undenkbar, auf dem Gaumen unbeschreiblich.

La Rei Natura von Michelangelo Mammoliti, Serralunga d’Alba (Cuneo)

Das neue Restaurant des Hotels Il Boscareto wurde bereits wenige Monate nach seiner Eröffnung mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, dank des Teams um Küchenchef Michelangelo Mammoliti. In der malerischen Gegend der Langhe, die für ihre außergewöhnliche Gastronomie bekannt ist, setzt Mammoliti seine persönliche Reise durch eine nostalgische Küche fort, indem er sich mit der liebgewonnenen Pflanzenwelt beschäftigt und sich von anderen, exotischeren Quellen inspirieren lässt. Ein Gericht, das die Inspektoren überraschte, war die Lamm-Parmigiana: kreativ und köstlich, mit einem pikanten, aromatischen Jus.

Andrea Aprea, Küchenchef Andrea Aprea, Mailand

Der Küchenchef – gebürtiger Kampanier und adoptierter Mailänder, der für sein Restaurant Vun bereits mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde – lässt sein Talent und seine Erfahrung in sein gleichnamiges Mailänder Restaurant einfließen. Dort serviert er kompromisslos moderne Gerichte mit klaren, entschiedenen Geschmacksrichtungen. Das Büffel-Ricotta-Tortello mit neapolitanischer Ragout-Sauce zum Beispiel ist eine Explosion der Aromen.

Restaurant George, Küchenchef Domenico Candela, Neapel

Auf der Dachterrasse des Grand Hotel Parker’s dominiert der Postkartenblick auf Neapel und seinen Golf. Doch das Talent von Domenico Candela stiehlt schnell die Show: Dank seiner kampanischen Herkunft und seiner französischen Erfahrung verbindet der Küchenchef beide Traditionen in seinen unwiderstehlichen Kreationen, wie dem Haselnuss-Soufflé mit Passionsfrucht und Karamell-Eis, einem französisch inspirierten Dessert, bei dem die Haselnuss das bel paese repräsentiert.

Piazzetta Milù, Küchenchef Maicol Izzo, Castellammare di Stabia (Neapel)

In echter Familientradition wurde die Piazzetta Milù von Generation zu Generation weitergegeben und hat sich von einer Pizzeria zu dem Gourmetrestaurant entwickelt, das es heute ist. Heute wird es von drei Brüdern geführt: Valerio und Emanuele arbeiten im Speisesaal, während Maicol die Küche mit viel Elan leitet. Er verfolgt mutig seinen Traum, sich durch seine Küche auszudrücken, was in einem überraschenden Degustationsmenü gipfelt, das mit Elementen aus Kampanien, Zutaten aus anderen Regionen und viel Kreativität. Eine der originellen Ideen des Küchenchefs ist es, eine gastronomische Reise rund um eine Zutat zu kreieren und dabei mit Kombinationen und Kochtechniken zu spielen, die deren Geschmack hervorheben. Ein Beispiel ist der Pfeffer, den die Inspektoren im Rahmen des Sommermenüs probierten. In einer Präsentation erscheint er als glasierter Speck in Kombination mit Banane, um eine denkwürdige Tarte Tatin zu kreieren. Diese Kreativität war ausschlaggebend für eine weitere Auszeichnung: den MICHELIN Young Chef Award 2024..

26 neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Restaurants im MICHELIN-Führer Italien 2024

Der MICHELIN Italien 2024 enthält 26 neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern. Ein MICHELIN-Stern geht an das Restaurant Bluh Furore an der Amalfiküste. Das gastronomische Profil des Restaurants wurde von Enrico Bartolini definiert, und der 28-jährige Küchenchef Vincenzo Russo, der in der Küche von Antonino Cannavacciuolo gearbeitet hat, setzt es um. Hervorzuheben sind drei von Frauen geführte Restaurants, die kürzlich mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden: Casa Mazzucchelli (Aurora Mazzucchelli), das einen MICHELIN-Stern zurückerhält, Ada (Ada Stifani) in Perugia und Wood (Amanda Eriksson) an den Hängen des Matterhorns.

Alle 26 neue Ein-Sterne-Restaurants des Michelin Italien:

Restaurant Ville Province Région Distinction Alici Amalfi Salerne Campanie **Bluh Furore Furore Salerne Campanie Un Piano nel Cielo Praiano Salerne Campanie Casa Mazzucchelli Sasso Marconi Bologne Émilie-Romagne Orma Roma Rome Rome Latium Il Marin Gênes Gênes Ligurie Vignamare Andora Savone Ligurie *Contrada Bricconi Oltressenda Alta Bergame Lombardie Horto Milan Milan Lombardie Il Fagiano Fasano del Garda Brescia Lombardie La Coldana Lodi Lodi Lombardie *sui generis. Saronno Varèse Lombardie *Cortile Spirito Santo Siracuse Siracuse Sicile Crocifisso Noto Siracuse Sicile *Votavota Marina di Ragusa Raguse Sicile Il Visibilio Castelnuovo Berardenga Sienne Toscane **La Magnolia Forte dei Marmi Lucques Toscane Osmosi Montepulciano Sienne Toscane **Saporium Firenze Florence Florence Toscane Dolomieu Madonna di Campiglio Trente Trentin Ada Pérouse Pérouse Ombrie *Elementi Torgiano Pérouse Ombrie Une Capodacqua Pérouse Ombrie Wood Breuil Cervinia Aoste Vallée d’Aoste Nin Brenzone sul Garda Vérone Vénétie **Vite Lancenigo Trévise Vénétie

Unter den 33 neu ausgezeichneten Restaurants sind 11 Küchenchefs, die 35 Jahre oder jünger sind (und vier, die 30 Jahre oder jünger sind). Zu den jungen Köchen gehören Fabrizio Mellino (33) vom Restaurant Quattro Passi, das kürzlich mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde, und Maicol Izzo (31), Gewinner des Young Chef Award und Küchenchef des neuen Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurants Piazzetta Milù.

Vier MICHELIN-Preise in der italienischen Ausgabe 2024 und Einführung der Auszeichnung „Passion Dessert“.

▪ 2024 MICHELIN Young Chef Award, verliehen an Maicol Izzo, Restaurant Piazzetta Milù in Castellammare di Stabia, Neapel.

▪ 2024 MICHELIN Service Award, Advanced Service Training, verliehen an Federica Gatto, Restaurant Cetaria, Baronissi, Salerno.

▪ 2024 MICHELIN Chef Mentor Award verliehen an Gaetano Trovato, Restaurant Arnolfo, Colle Val d’Elsa, Siena.

▪ 2024 MICHELIN Sommelier Award, gesponsert vom Franciacorta Wine Consortium, verliehen an Marzio Lee Vallio, Restaurant Esplanade, Desenzano sul Garda, Brescia.

Außerdem wurde bei dieser Ausgabe die Auszeichnung „Passion Dessert“ eingeführt. Zum ersten Mal in Italien wurden Restaurants für ihre Desserts ausgezeichnet, die den Gästen außergewöhnliche Erlebnisse bieten.

2024 Passion Dessert award:

Name Restaurant Ort Riccardo Monco Enoteca pinchiorri Florence Davide Guidara I tenerumi Îles Éoliennes/ Salina, ME Gian Piero Vivalda Antica corona reale Cervere, CN Francesco Marchese Fre Monfort’ D’Alba, CN Nicola Portinari La peca Lonigo, VI Gaetano Trovato Arnolfo Colle va’ D’Elsa, FI Angelo Sabatelli Sabatelli Putignano, BA Matteo Metull–o – Davide De Pra Harry’s piccolo Trieste

Die vom Michelin Italien empfohlene Auswahl der Hotels in Italien, ist kostenlos auf der Website des MICHELIN-Führers verfügbar: guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/italy

Die wichtigsten Zahlen des MICHELIN Italien 2024

Die Region mit den meisten neu aufgenommenen Restaurants ist Kampanien mit 1 drei MICHELIN-Sternen, 2 zwei MICHELIN-Sternen und 3 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (insgesamt sechs Restaurants). Die Lombardei, die aufgrund ihrer Dynamik den ersten Platz belegt, hat sieben Restaurants, die neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden (2 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 5 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern), während die Toskana mit 4 neuen Restaurants mit einem MICHELIN-Stern den dritten Platz belegt.

In der regionalen MICHELIN-Sterne-Rangliste bleibt die Lombardei mit 60 Restaurants an der Spitze (3 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen, 6 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 51 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern). Den zweiten Platz belegt Kampanien mit 51 Restaurants (1 Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen, 8 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 42 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern), während der dritte Platz an die Toskana mit 41 Restaurants geht (1 Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen, 5 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 35 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern). Den vierten Platz belegt das Piemont mit 40 Restaurants (2 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen, 4 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 34 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern), während Venetien mit 32 Restaurants (1 Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen, 4 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 27 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern) den fünften Platz belegt.

In der Rangliste der Provinzen befinden sich zwei kampanische Städte unter den ersten fünf: Neapel, das seine Spitzenposition mit 29 Restaurants (1 1 MICHELIN-Stern, 7 2 MICHELIN-Sterne und 21 1-MICHELIN-Stern-Restaurants) bestätigt, und zum ersten Mal Salerno, das mit 18 Restaurants (2 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und 16 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern). Vor Bozen, das mit 21 Restaurants (1 drei MICHELIN-Sterne, 3 zwei MICHELIN-Sterne und 17 ein MICHELIN-Stern Restaurants) den zweiten Platz belegt und Mailand, das mit 19 Restaurants (1 drei MICHELIN-Sterne, 4 zwei MICHELIN-Sterne und 14 ein MICHELIN-Stern Restaurants) den dritten Platz belegt.

Die Hauptstadt Rom landet mit 17 Restaurants auf dem fünften Platz (1 Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen, 3 mit zwei MICHELIN-Sternen und 13 mit einem MICHELIN-Stern).

In der Bib Gourmand-Rangliste nach Regionen liegt die Emilia-Romagna mit 34 Restaurants weiterhin an erster Stelle. Dicht auf den Fersen ist die Lombardei (29 Restaurants), gefolgt vom Piemont (28 Restaurants) und der Toskana (26 Restaurants), während Venetien mit 20 Restaurants den fünften Platz belegt.

Die neuen Michelin Sterne Italien 2024

Restaurant Ville Province Distinction Atelier Moessmer Norbert Niederkofler Brunico Trentino a. A. Quattro Passi Nerano Campanie Andrea Aprea Milan Lombardie George Restaurant Naples Campanie La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti Serralunga d’Alba Piémont Piazzetta Milù Castellammare di Stabia Campanie Verso Milan Lombardie Alici Amalfi Campanie Bluh Furore Furore Campanie Un Piano nel Cielo Praiano Campanie Casa Mazzucchelli Sasso Marconi Émilie-Romagne Orma Roma Rome Latium Il Marin Gênes Ligurie Vignamare Andora Ligurie Contrada Bricconi Oltressenda Alta Lombardie Horto Milan Lombardie Il Fagiano Fasano del Garda Lombardie La Coldana Lodi Lombardie sui generis. Saronne Lombardie Cortile Spirito Santo Siracuse Sicile Crocifisso Noto Sicile Votavota Marina di Ragusa Sicile Il Visibilio Castelnuovo Berardenga Toscane La Magnolia Forte dei Marmi Toscane Osmosi Montepulciano Toscane Saporium Firenze Florence Toscane Dolomieu Madonna di Campiglio Trentin Ada Pérouse Ombrie Elementi Torgiano Ombrie Une Capodacqua Ombrie Wood Breuil Cervinia Vallée d’Aoste Nin Brenzone sul Garda Vénétie Vite Lancenigo Vénétie

MICHELIN Italien 2024

