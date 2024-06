Erstmals organisiert das Gourmetmagazin DER FEINSCHMECKER eine exklusive Gourmet-Tour durch Istrien. Mit ganz besonderen Insider-Highlights und nur einem Problem – es können leider lediglich maximal 15 Genießer teilnehmen.

Dafür stehen großartige Erlebnisse auf dem Programm, von der Olivenöl-Verkostung bei den schon legendären Brüdern Chiavalon über eine geführte Trüffelsuche im Mirnatal und eine Stadtführung durchs Weltkulturerbe von Poreč bis zur Weindegustation im kultigen Design-Weingut Kozlović.

Die Brüder Sandi und Tedi Chiavalon, wo verkostet wird, zählen zu den herausragenden Olivenölproduzenten Kroatiens, gewinnen international Auszeichnung um Auszeichnung und sind seit Jahren im italienischen (!) Olivenölführer „Flos Olei“ unter den allerbesten der Welt gereiht. Zuletzt waren sie auch im Juni 2024 im FEINSCHMECKER-Ranking unter den 50 besten Ölen der Welt.

Die Eichenwälder des Mirnatales weisen völlig identische Bedingungen auf wie die Wälder im Piemont und mittlerweile bewerten sowohl internationale Gourmets wie auch die Piemonteser selbst die weißen Trüffeln aus Istrien gleichwertig mit jenen aus Alba.

Das WEINGUT KOZLOVIĆ, www.kozlovic.hr, ist nicht nur architektonisch herausragend, auch qualitativ zählt es zu den besten Gütern Kroatiens. Für die internationale SpitzenköcheVereinigung der Jeunes Restaurateurs (JRE) wird eine eigene rare Edition des Malvazija Santa Lucia produziert, es gibt aber auch weitere Raritäten wie den schon zu k.u.k.-Zeiten berühmten Muskat Momjan oder den Santa Lucia Noir

Gewohnt wird in Rovinj im Grand Park Hotel, das mit seiner 5-Sterne-Architektur als Flaggschiff der kroatischen Hotellerie gilt, sowie in einem exquisiten Newcomer im malerischen Novigrad, dem direkt am Meer gelegenen Boutiquehotel Blu Mare, das mit den spektakulärsten Sonnenuntergängen des Jahres wirbt.

Gespeist wird natürlich ebenfalls allerfeinst, Fisch und Meeresfrüchte im legendären 3-Hauben-Restaurant Damir & Ornella, regionale Mama-Küche von ihrer besten Seite in der lässig-ländlichen Konoba Stari Podrum und kreativ auf 4-Hauben-Niveau bei Jeffrey Vella im Gourmetrestaurant Cap Aureo mit Prachtblick auf Rovinj als Draufgabe.

Termin: 17. bis 20.10.2024 – ab 1550 € im DZ – Sachkundige Reiseleitung ab/bis Rijeka

Detailinfo und Buchung: www.marazeck.com

