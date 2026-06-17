Aperol Spritz-Atlas 2026: In diesen deutschen Städten wird der Kult-Aperitif am teuersten

Die Sonne lockt, die Außengastronomie brummt, und auf unzähligen Tischen glänzt es orange-rot: Der Aperol Spritz bleibt das unangefochtene Sommergetränk Nummer eins in Deutschland. Doch wer den erfrischenden Weinaperitif bestellt, muss regional tief in die Tasche greifen.

Aperol Spritz

Aperol Spritz-Atlas 2026

Eine aktuelle Analyse von SumUp zeigt ein klares Nord-Süd-Gefälle bei den Preisen – und eine Überraschung in Nordrhein-Westfalen.

Während die gute Nachricht für Genießer lautet, dass der Aperol Spritz deutschlandweit im Schnitt nur moderat teurer geworden ist (+4,94 % von 6,48 € auf 6,80 € im Vergleich zu 2025), offenbart der Blick auf Bundesländer und Städte enorme Unterschiede. Spitzenreiter beim Preis ist ein bekanntes Bundesland, doch die teuerste Stadt liegt nicht an der Elbe, sondern im Ruhrgebiet.

Preisgefüge Bundesländer: Hamburg vorn, Bayern günstig

Die Auswertung der anonymisierten Gastronomie-Daten von April 2026 zeigt, dass der Aperol Spritz im Norden am kostspieligsten ist. Hamburg führt die Liste der Bundesländer mit einem durchschnittlichen Preis von 8,30 Euro an, dicht gefolgt von Bremen (7,97 €) und Berlin (7,78 €). Auch in Hessen (7,57 €) und Mecklenburg-Vorpommern (7,48 €) müssen Gäste überdurchschnittlich zahlen.

Am anderen Ende der Skala zeigt sich ein klarer Südwest-Vorteil: Am günstigsten ist der Aperol Spritz in Bayern mit nur 5,89 Euro im Durchschnitt. Ebenfalls preiswert sind das Saarland (5,97 €) und Baden-Württemberg (6,54 €). Die Analyse führt den niedrigen Preis in Bayern unter anderem auf die starke Konkurrenz durch das Bier als Kultgetränk zurück.

Preisentwicklung 2025 vs. 2026: Teils kräftige Steigerungen, teils echte Senkungen

Interessant ist die dynamische Entwicklung innerhalb eines Jahres. Während die Inflation den Preis in einigen Regionen nach oben trieb, wurde er in anderen sogar gesenkt. Die größten Anstiege verzeichneten:

Brandenburg (+14,9 %)

(+14,9 %) Bremen (+10,9 %)

(+10,9 %) Schleswig-Holstein (+10,9 %)

(+10,9 %) Nordrhein-Westfalen (+10,4 %)

Besonders bemerkenswert sind die Bundesländer, in denen der Aperol Spritz 2026 günstiger angeboten wird als 2025. Hier profitieren Gäste von echten Preissenkungen:

Saarland (-8,4 %)

(-8,4 %) Sachsen-Anhalt (-3,2 %)

(-3,2 %) Baden-Württemberg (-1,8 %)

Städtevergleich: Essen überholt Hamburg

Noch deutlicher wird das Preisgefälle beim Blick auf die deutschen Großstädte. Die Überraschung: Nicht Hamburg, sondern Essen ist mit einem durchschnittlichen Preis von 8,47 Euro die teuerste Stadt für einen Aperol Spritz. Hamburg folgt mit 8,30 Euro auf Platz zwei. Bremen (7,97 €), Berlin (7,78 €) und Frankfurt am Main (7,76 €) komplettieren die Spitzengruppe.

Die günstigsten Preise unter den untersuchten Großstädten finden sich in Köln (7,41 €) und Leipzig (7,35 €).

Die Top 10 der teuersten Städte im Überblick (April 2026):

Essen – 8,47 € Hamburg – 8,30 € Bremen – 7,97 € Berlin – 7,78 € Frankfurt/Main – 7,76 € Stuttgart – 7,73 € Düsseldorf – 7,68 € Dortmund – 7,59 € Köln – 7,41 € Leipzig – 7,35 €

Methodik der Untersuchung

Die Daten basieren auf einer Auswertung von SumUp, einem globalen Finanztechnologie-Unternehmen. Analysiert wurden anonymisierte, tatsächliche Preisangaben von Gastronomiebetrieben, die SumUp als Zahlungsdienstleister nutzen. Ermittelt wurden die Durchschnittspreise für einen Aperol Spritz im April 2026 im direkten Vergleich zum April 2025.

Fazit: Wer diesen Sommer den Aperol Spritz möglichst günstig genießen möchte, sollte das Ruhrgebiet und den Norden meiden und stattdessen Süddeutschland ansteuern – oder gleich in Bayern bleiben, wo der Drink weniger kostet als ein durchschnittliches Cocktail-Menü in Hamburg.