Die besten Restaurants in Essen 2026: Küchenchef Sascha Nick (3/5) lässt sich von vielen Küchen inspirieren, Tobias Weyers (3,5/5) und Jonas Friedhoff (3,5/5) vereinen Tradition und Moderne, Jürgen Kettner (3/5) interpretiert österreichisch-steirische Küche mit japanischen Twists, Jeannette Schnitzler (3/5) vereint französische Küche mit mediterranen und asiatischen Elementen, Erika Bergheim (3/5) fährt zweigleisig mit bodenständiger und anspruchsvoller Küche und Hans Lange Rodriguez (3/5) kombiniert deutsche und lateinamerikanische Aromen.

Jeannette Schnitzler

Die besten Restaurants in Essen 2026

Anneliese, Essen-Heisingen

Küchenchef: Sascha Nick

www.restaurant-anneliese.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Sascha Nick lässt sich in seinem relaxten Wohnzimmer-Restaurant mit nur 18 Plätzen von vielen Küchen der Welt inspirieren. Ur-deutsche Königsberger Klopse vom Milchkalb schmecken raffiniert, beim Flussbarsch wird es nordisch. Die charmante Gastgeberin Kristina Weinem empfiehlt aus einem internationalen Fundus. Menüs 74-105 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Hannappel, Essen-Horst

Küchenchefs: Tobias Weyers, Jonas Friedhoff

www.restaurant-hannappel.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Die Jungunternehmer Tobias Weyers und Maître-Sommelier René Silva Sampaio führen das Fine Dining-Restaurant in alleiniger Verantwortung und haben das hohe Niveau noch gesteigert. Ihre französisch-asiatisch inspirierte Stilistik vereint Tradition und Moderne. Die alkoholfreie Alternative begeistert auf Augenhöhe. Menüs 128-148 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Kettner’s Kamota, Essen-Werden

Küchenchef: Jürgen Kettner

kettnerskamota.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Jürgen Kettner interpretiert im Fachwerk-Eckhaus österreichisch-steirische Küche mit Top-Zutaten und japanischen Twists. Der mitservierende Patron sorgt für beste Stimmung. Die beachtliche Europa-Weinkarte fokussiert Österreich. Menüs 127-166 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

La Petite Cave de Jeannette, Essen-Rüttenscheid

Küchenchefin: Jeannette Schnitzler

www.la-petite-cave-de-jeannette.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi, Do, Fr, Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchefin Jeannette Schnitzler vereint in ihrem charmanten Souterrain-Edelbistro völlig undogmatisch französische Küche mit mediterranen und asiatischen Elementen. Ihr Mann Peter Schnitzler empfiehlt mit Verve und großem Sachverstand aus fast 400 Weinen. Hauptgerichte 39-49 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Pierburg – Erika Bergheim, Essen-Kettwig

Küchenchefin: Erika Bergheim

www.pierburg-essen.com (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-So abends, Sa, So mittags, Mo, Di geschlossen

Küchenchefin Erika Bergheim fährt im modernen Landgasthof zweigleisig: bodenständige Kost und Gerichte auf Gourmetniveau. Die hochkarätige Weinkarte setzt Schwerpunkte in Deutschland und Frankreich mit zahlreichen Bordeaux-Raritäten. Schickes Design kontrastiert reizvoll mit der historischen Holzdecke. Hauptgerichte 34-54 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Teko by Lange Rodriguez, Essen-Rüttenscheid

Küchenchef: Hans Lange Rodriguez

www.teko-by-langerodriguez.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Hans Lange Rodriguez kombiniert kreativ deutsche und europäische Küche mit traditionellen Gerichten, Produkten und Gewürzen aus Lateinamerika. Internationales Angebot mit entdeckenswerten Gewächsen des bolivianischen Spitzenweingutes Jardín Oculto. Dezent elegantes Interieur. Menüs 98-150 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de (Link in neuem Fenster öffnen)

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