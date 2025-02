Deutschland entscheidet am Valentinstag: Gutes Essen oder guter Sex? 1 von 5 Europäern teilt lieber gutes Essen mit anderen, als guten Sex zu haben. Deutsche suchen die Balance zwischen Essen, Schlafzimmer und Küche. Bei fast 20% der deutschen Frauen geht die Liebe eher durch den Magen.

Avocado – Mango – Weiße Schokolade Aramburu

Gutes Essen oder guter Sex?

An diesem Valentinstag liegt die Liebe vielleicht in der Luft, aber sie liegt auch auf dem Teller. Laut einer von der World Avocado Organisation in Auftrag gegebenen Umfrage von 2024 ziehen die Europäer gutes Essen gutem Sex vor. Während 1 von 5 Befragten angab, dass sie lieber gutes Essen mit ihrem Partner teilen, sagten nur 13 %, dass sie lieber guten Sex genießen würden.

Nur 8 % der Frauen in ganz Europa ziehen guten Sex einem guten Essen vor, während 21 % ein leckeres Essen bevorzugen. Bei den Männern hingegen ist die Verteilung ausgeglichener: 18 % bevorzugen Intimität und 17 % Essen. Je älter die Europäer werden, desto stärker wird ihre Vorliebe für gutes Essen. Unter der Generation Z geben 20 % gutem Sex den Vorzug – der höchste Wert aller Generationen -, aber auch sie bevorzugen gutes Essen etwas mehr (21 %). Diese Vorliebe für Essen nimmt mit den älteren Altersgruppen weiter zu, wobei weniger als 10 % der Boomer und der älteren Altersgruppen Intimität einem köstlichen Essen vorziehen. Interessanterweise sind die Boomer auch die Generation, die am meisten Wert auf eine gesunde Ernährung legt: Etwa 80 % halten dies für wichtig oder sehr wichtig, verglichen mit nur 65 % der Gen Z und respektablen 75 % der Millennials.

Einblicke in die Vorlieben der Deutschen zum Thema Valentinstag

Diese Umfrage hat einige faszinierende Einblicke in die Beziehung von Deutschen zu Essen und Romantik zutage gefördert.

Über die Hälfte der Deutschen geben an gleichermassen auf gutes Essen und guten Sex zu achten. Nur 16% aller Befragten sind sicher, den Weg in die Küche zu bevorzugen, während eine fast ebenso hohe Anzahl lieber den Partner im Schlafzimmer begeistert.

Wenn es um den Geschlechterkampf geht, legen viele Frauen einen größeren Wert auf gutes Essen, ganz im Gegenteil zu fast 20% der befragten Männer. Lediglich für gerade mal 9% der Frauen steht ihr Sexualleben vor dem Geschmack an erster Stelle.

Wie man den Genuss (und Herzklopfen) am Valentinstag steigern kann

Was macht Lebensmittel zu einem so starken Anwärter für Romantik? Die Antwort könnte in den aphrodisierenden Eigenschaften von Zutaten wie Avocados liegen. Bei den Azteken als „Fruchtbarkeitsfrucht“ bekannt, wurden Avocados einst als Symbol für Liebe und Leidenschaft geschätzt – und die Wissenschaft bestätigt ihre Anziehungskraft:

Sie bringen das Blut in Wallung: Die einfach ungesättigten Fette in Avocados können einen gesunden Blutfluss und die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems fördern und einen zusätzlichen Energieschub geben.

Energie für die Liebe: Vollgepackt mit Kalium, B-Vitaminen und Vitamin C, können sie für Ausdauer sorgen und Müdigkeit bekämpfen, ob in der Küche oder anderswo.

Stimmungsaufheller: Avocados sind reich an Magnesium, das dazu beitragen kann, Stress abzubauen und das Nervensystem zu regulieren – perfekt für einen romantischen Abend.

Avo-Licious-Rezepte für den Valentinstag

Um die Europäer zu inspirieren, in der Küche kreativ zu werden, hat die World Avocado Organisation eine Auswahl an romantischen Rezepten zusammengestellt, die sich perfekt zum Teilen eignen:

La bella vita zu zweit genießen: Antipasti Platte

Feurige Leidenschaft: Quesadillas mit Huhn und schwarzen Bohnen (oder) Gefüllte Paprikaschoten mit Avocado und Quinoa

Süße Versuchung: Avocado-Brownies

