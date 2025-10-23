Betrug! Kanzlei Rothermel, Steinburg & Partner – Rechtsanwälte aus Frankfurt am Main

Vorsicht, Betrugsversuch! Heute bekam ich eine Email von einem „Insolvenzverwalter“ aus Frankfurt, der Kanzlei Rothermel, Steinburg & Partner – Rechtsanwälte aus Frankfurt am Main. In der Email wurde dafür geworben, eine Liste mit zu verkaufenden Insolvenzgütern Downzuloaden.

Screenshot der Email der Kanzlei Rothermel, Steinburg & Partner – Rechtsanwälte aus Frankfurt am Main

Kanzlei Rothermel, Steinburg & Partner – Rechtsanwälte aus Frankfurt am Main

Das ist jetzt kein Gourmet, Ernährungs- oder Reisethema, dieser Bericht mag aber manchem viel Geld sparen.

Ich habe mir dann das pdf angeguckt und wurde misstrauisch. Würde jemand so günstig neue Ware verkaufen? Die ganze Aufmachung erinnerte mich an die türkischen oder Dubai Callcenter, die angebliche Audis oder Porsche zum halben Preis verkaufen. Wagen, die gar nicht existieren.

Ich google kurz „dr. thomas rothermel, anwalt“. Finde ich nicht, gibt es nur auf der Fake Webseite. Dann gehe ich auf die geniale Internet Archive Org Seite. Hier ist die domain der falschen Rechtsanwälte nicht eingetragen. Die Seite scheint also ganz neu zu sein.

Ich gehe nun ins Impressum und gucke nach den rechtlichen Angaben. Rothermel, Steinburg & Partner sind unter Partnerschaftsregister AG Frankfurt/Main: Pr-Nr.: 3078,

UstIdNr. DE 113295283 eingetragen.

Ich google die Partnerschaftsregisternummer, diese gehört zu SLP Anwälten in Limburg, genau wie die Umsatzsteuer Identnummer. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich richtig liege, mit meiner Vermutung, dass diese Seite eine Fake Seite ist und Menschen nur abgezogen werden sollen.