Guide MICHELIN Ungarn 2025: Zwei neue Bib Gourmand-Restaurants und nachhaltige Impulse in der ungarischen Gastronomie

MICHELIN Ungarn

MICHELIN Ungarn 2025

Die neue Ausgabe des Guide MICHELIN Ungarn 2025 präsentiert eine dynamische Gastronomieszene, die zunehmend internationalen Ansprüchen genügt. Die MICHELIN-Inspektoren empfehlen insgesamt 78 Restaurants – 36 in Budapest und 42 außerhalb der Hauptstadt – darunter zwei neue Bib Gourmand-Adressen, acht neue Hausempfehlungen und ein weiteres Mitglied der nachhaltigen Grünen Sterne-Community.

„Wir sind begeistert, dass zehn Restaurants 2025 neu in die ungarische Auswahl aufgenommen wurden„, erklärt Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide MICHELIN, gegenüber Gourmet Report. „Zwei von ihnen werden sofort mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet – ein wichtiges Zeichen für eine lebendige, preisbewusste Gastronomie mit höchstem Qualitätsanspruch.“ Ratgeber: Welche Kreditkarte auf Reisen?

Zwei neue Bib Gourmand-Adressen in Budapest

Die begehrte Bib-Gourmand-Auszeichnung steht im Zeichen authentischer Küche zu moderaten Preisen – und in Budapest bereichern zwei Neuzugänge die Szene:

Cabrio – Das charmante Weinbistro im Vintage-Stil überzeugt mit einer Terrasse voller Atmosphäre und einer spektakulären Auswahl an Naturweinen aus ganz Europa. Die saisonale Karte mit innovativen, kleinen Gerichten – etwa karamellisierter Sellerie-Carpaccio oder Saiblingstatar mit grünem Gazpacho – macht Cabrio zu einem der spannendsten neuen Treffpunkte für Weinliebhaber Budapest. Mit seiner lässigen, unprätentiösen Art und den teilbaren Gerichten trifft es genau den Zeitgeist dieser Generation von Genießern.​

94′ Konyha & Bar – Eine kleine Sensation im minimalistischen Ambiente: Hier wird vietnamesisch inspiriert gekocht mit Gerichten wie Pho und dem Signature-Dish 94′ Gohan – Rindfleisch mit XO-Sauce und kantonesischem Reis. Die offene Küche, das zentrale Tresendesign und der preisgünstige Mittagstisch machen das 94′ Konyha & Bar zu einem echten Geheimtipp für asiatische Küche Budapest.​

Diese beiden Häuser erweitern die Reihe von nun 13 ungarischen Bib-Gourmand-Restaurants, darunter Institutionen wie Anyukám Mondta (Encs), Kistücsök (Balatonszemes) oder N28 Wine & Kitchen (Budapest).

MICHELIN-Sterne Ungarn: Stabilität auf höchstem Niveau

Die Spitzen des Landes bestätigen ihre Qualität: Platán Gourmet in Tata und Stand in Budapest behalten auch 2025 ihre zwei MICHELIN-Sterne. Ebenso verteidigen acht Restaurants ihre Ein-Stern-Auszeichnung, darunter das puristische Salt, das emotionale Rumour by Jenő Rácz, das naturverbundene Pajta und das elegante Costes.​

Das zeigt, dass die ungarische Küche im internationalen Vergleich nicht mehr bloß aufstrebend, sondern fest etabliert ist. Budapest bleibt das Epizentrum, während sich Regionen wie Őrség oder Esztergom zunehmend zu kulinarischen Reisezielen entwickeln.

Grüne Sterne MICHELIN: Pajta mit Nachhaltigkeits-Auszeichnung

Das Pajta in Őriszentpéter, schon mit einem MICHELIN-Stern geehrt, wurde 2025 zusätzlich in die Community der Grünen Sterne aufgenommen. Das Restaurant, gelegen im Nationalpark Őrség nahe der österreichischen Grenze, ist ein Musterbeispiel für nachhaltige Gourmetküche: Fermentierte und eingelegte Produkte aus eigener Erzeugung, Menüs im Rhythmus der Jahreszeiten und ein ganzheitlicher, naturverbundener Ansatz.

MICHELIN Sonderpreise 2025: Persönlichkeiten im Rampenlicht mit Original-Zitaten

Eröffnung des Jahres – Máté Gerák (Padi, Rátka)

„Tokaj Hegyalja a szívem közepe, szeretem a természet, a bor, a hegy és a szőlő közelségét“ (Tokaj-Hegyalja ist das Zentrum meines Herzens, ich liebe die Nähe zur Natur, zum Wein, zu den Bergen und Weinbergen) , erklärt der preisgekrönte Chef des Padi Restaurants. Gerák verbindet in seinem Restaurant Tokaj regionale Tradition mit moderner Technik und schafft eine gelungene Symbiose aus Tokaj-Wein und zeitgenössischer Küche.​

Junger Chef des Jahres – Dávid Pallag (Rutin, Budaörs)

„Amit csinálok, az nem arról szól, hogy mindenkinél jobb akarok lenni, egyszerűen csak fejlődni, tanulni és legfőképpen otthon alkotni szeretnék“ (Was ich tue, geht nicht darum, besser als alle anderen zu sein – ich möchte einfach nur wachsen, lernen und vor allem zu Hause kreativ sein), beschreibt Dávid Pallag seine Philosophie. Der junge Chef führt das Rutin Restaurant in Budaörs wie ein Familienunternehmen: „Bármilyen egyszerű is az étel, az igazi szakácsot tévedhetetlenül fel lehet ismerni“ (Egal wie einfach das Gericht ist, einen echten Koch kann man unfehlbar erkennen).​

Sommelier des Jahres – Norbert Varga (Stand, Budapest)

Der charismatische Maître Sommelier des Stand Restaurant Budapest bricht bewusst mit Konventionen: „Es ist immer ein großartiges Erlebnis„, erklärt Norbert Varga über seine unkonventionelle Art der Weinpräsentation. Die MICHELIN-Inspektoren loben ihn als Sommelier, der „Charisma mit einem wunderbaren Sinn für Humor und manchmal auch mit etwas Unverschämtheit mischt“.

Acht neue Restaurant-Empfehlungen mit internationalem Flair

BiBo Budapest – Mediterran und modern, mit spektakulärer Aussicht über die Donau

Dereszla Bisztró in Bodrogkeresztúr – Der Tokaj-Region gewidmet, Paradebeispiel für regionale Produktküche

Fausto’s – Eine Institution für klassische italienische Eleganz in Budapest

Lokal at the Lake in Fonyód – Rustikal-authentisch am Balaton

Majorelle – Prachtvoll orientalisch mit marokkanischer Küche und lebendiger Würze

Padi im Weingut Sauska Tokaj – Ausgezeichnet mit MICHELIN-Sonderpreis

Petrányi Csopak – Traditionell-ungarisch mit Balaton-Blick

Tiszavirág in Szeged – Boutiquehotel und Restaurant für Slow Food-Hedonismus

Gastronomie-Trends 2025

Die Guide MICHELIN Ungarn 2025 Auswahl umfasst:

2 Zwei-Sterne-Restaurants (Platán Gourmet, Stand)

(Platán Gourmet, Stand) 8 Ein-Stern-Restaurants (Babel, Borkonyha, Costes, essência, Pajta, Rumour, Salt, 42)

(Babel, Borkonyha, Costes, essência, Pajta, Rumour, Salt, 42) 13 Bib Gourmand Restaurants (2 Neuzugänge: Cabrio, 94′ Konyha & Bar)

(2 Neuzugänge: Cabrio, 94′ Konyha & Bar) 6 Grüne Sterne für nachhaltige Restaurants

für 78 Restaurant-Empfehlungen gesamt​

Budapest Restaurants 2025 dominieren mit 36 Empfehlungen, während Tokaj, Balaton und andere Regionen mit 42 Restaurants die ungarische Gastronomie außerhalb der Hauptstadt stärken.

Fazit: Ungarn als europäisches Gourmet-Reiseziel

Mit dieser Vielfalt – von avantgardistischer Stadtgastronomie bis hin zu ländlicher Authentizität – beweist Ungarn 2025 eine außergewöhnliche Bandbreite. Der Guide MICHELIN unterstreicht, dass es nicht nur um Luxus, sondern um Charakter, Nachhaltigkeit und emotionale Handwerkskunst geht – Werte, die die ungarische Gastronomieszene zu einem Reiseziel für Feinschmecker aus ganz Europa machen.​

Alle Adressen auf der Webseite: https://guide.michelin.com/de/de/selection/hungary/restaurants

Alle Sterne und Bibs sind im 2024 Artikel aufgeführt: