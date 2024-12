Die jetzt erschienende 2024er Liste des MICHELIN Ungarn 2024 beinhaltet 78 Lokale, darunter einen neuen MICHELIN-Stern, einen neuen Grünen Stern und fünf neue Bib Gourmands für 2025.

MICHELIN Ungarn

In der Ausgabe 2024 des MICHELIN Ungarn Guides werden insgesamt 78 Restaurants empfohlen: 34 innerhalb von Budapest und 44 außerhalb der Hauptstadt. Darunter befinden sich 2 Zwei-Sterne-Restaurants, 8 Ein-Stern-Restaurants (eines davon neu), 11 Bib Gourmand-Restaurants (vier Neuzugänge und eine Beförderung) und 57 weitere ausgewählte Restaurants (darunter 10 Neuzugänge). 5 Restaurants sind außerdem mit einem Grünen Stern ausgezeichnet – eines davon ist neu hinzugekommen.

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass 14 Restaurants in die ungarische Auswahl für 2024 aufgenommen wurden“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, gegenüber dem Gourmet Report. „Besonders erfreulich ist, dass vier von ihnen mit einer MICHELIN Bib Gourmand-Auszeichnung in den Guide aufgenommen wurden, die ihr Engagement für eine qualitativ hochwertige Küche zu einem günstigen Preis würdigt. Von den 14 Restaurants sind fünf außerhalb der Hauptstadt angesiedelt, was den positiven Trend zeigt, dass sich einheimische Köche in ihren Heimatstädten und -dörfern niederlassen und nicht nur in die Hauptstadt gehen.

Zu den Höhepunkten der diesjährigen Auswahl gehören die Beförderung des Pajta zu einem MICHELIN-Stern und die Verleihung eines grünen Sterns an das Natura Hill für sein hervorragendes Nachhaltigkeitskonzept. Unsere ‚Eröffnung des Jahres‘, das Restaurant Iszkor in Mályinka, verdient ebenfalls eine besondere Erwähnung, denn es zeigt, was Gemeinschaftssinn bedeutet.“

Zwei MICHELIN-Sterne

MICHELIN-Sterne werden an Restaurants vergeben, die eine herausragende Küche bieten. Dabei werden fünf universelle Kriterien berücksichtigt: die Qualität der Zutaten, die Harmonie der Aromen, die Beherrschung der Techniken, die Persönlichkeit des Küchenchefs, die sich in der Küche ausdrückt, und, was ebenso wichtig ist, die Beständigkeit des gesamten Menüs und der Gerichte im Laufe der Zeit.

Platán Gourmet in Tata und Stand in Budapest behalten beide ihren Zwei-MICHELIN-Sterne-Status für 2024.

Ein MICHELIN-Stern

Das Pajta in Őriszentpéter, das bereits Teil der ungarischen Auswahl ist, wird mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Sein Name bedeutet „Scheune“, und genau dort hat für Flóra und Ferenc Kvasznicza alles begonnen – in der kleinen Scheune neben dem gläsernen Restaurant. Der gesamte Komplex hat ein natürliches Flair, von der schönen Wiese bis zu den zweistöckigen, von der Natur inspirierten Waldhütten 1 km die Straße hinunter (der Transport wird organisiert). Die Speisekarte wechselt mit den Jahreszeiten und spiegelt die Region perfekt wider, wobei die Produkte der Őrség in historischen ungarischen Gerichten verwendet werden. Fermentieren und Einlegen sind eine Besonderheit, die den geschmacksintensiven Kreationen eine willkommene Würze verleihen. Zu den Lieblingsgerichten der MICHELIN-Führer-Inspektoren gehörten die Polenta mit Mangalitza-Speck, Hüttenkäse und Bärlauch, die Tortellini mit Pilztee und Pecorino sowie der schwarze Apfelsalat vor dem Dessert. Die Nachbarländer Österreich und Slowenien bilden zusammen mit Ungarn ein Dreiländereck, in dem es sich lohnt, den Wein zu probieren.

Pajta reiht sich in die sieben Restaurants ein, die im Guide 2023 mit einem Stern ausgezeichnet wurden und alle ihre Auszeichnung behalten: Babel, Borkonyha Winekitchen, Costes, essência, Rumour und Salt in Budapest und 42 in Esztergom.

Bib Gourmand

Mit dem Bib Gourmand werden Restaurants ausgezeichnet, die gute Qualität zu einem günstigen Preis bieten. Für 2024 wird ein Restaurant aus der Hauptauswahl befördert, während vier neue Restaurants direkt mit einem Bib Gourmand in den Guide aufgenommen werden.

Das charmante Platán Bisztró ist Teil des Platán-Komplexes in Tata, zu dem auch ein Hotel und ein Spa gehören, und befindet sich in demselben historischen Burggebäude wie das mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnete Platán Gourmet. Das Innere ist in einem angenehm entspannten, zeitgenössischen Stil gehalten, während die Gäste im Sommer unter den Ästen einer 230 Jahre alten Platane auf einer charmanten, stufenförmigen Terrasse am See speisen können. Auf der übersichtlichen Speisekarte finden sich deftige ungarische Gerichte, die im raffinierten Bistro-Stil zubereitet werden, ohne dabei ihre Wurzeln zu vernachlässigen. Zu den Lieblingsgerichten der MICHELIN-Guide-Inspektoren gehörten die Ente mit Topinambur und Sesambrot sowie die bildschöne Zitronen-Bergamotte-Torte mit hausgemachtem Eis.

Das Goli befindet sich in der ehemaligen Budapester Textilfabrik Goldberger und ist der Spitzname, den die Einheimischen dem historischen Gebäude gaben. Es ist ein kleines Lokal mit einer einfachen Terrasse und einem farbenfrohen, beengten Interieur, aber es ist herrlich freundlich – und die positive Stimmung strömt einfach aus der Küche. Die Gäste können am Tresen Platz nehmen und sich mit den Köchen unterhalten, die sie gerne durch die Speisekarte mit frischen, schmackhaften orientalischen Spezialitäten führen. Die Inspektoren des MICHELIN Guide lobten die lebhaften Salate, die grünen Bohnen mit Chili und Zitrone und das gegrillte Entrecote mit Tahini. Köstlich fruchtige Erfrischungsgetränke und Cocktails rundeten das Erlebnis ab.

Iszkor ist eine ermutigende Erfolgsgeschichte und befindet sich in dem kleinen Dorf Mályinka im Bükk-Gebirge. Die ehemalige Kneipe ist jetzt ein gemütliches Restaurant, das von Adam und Luca in Adams Heimatdorf geführt wird. Die großzügigen Gerichte im Landhausstil wechseln mit den Jahreszeiten und verwenden alle Teile der Zutaten; die Inspektoren des MICHELIN-Führers waren begeistert von der Mangalitza-Terrine mit Zucchini und Salat aus dem Garten. Das Iszkor könnte nicht stärker in die Gemeinschaft eingebunden sein: Es verwendet Produkte, die von den Einheimischen angebaut werden, und hilft ihnen so, ihren Lebensunterhalt zu verdienen; es bringt das Dorf zusammen, indem es Live-Musik und Kinoabende veranstaltet; und es hat sogar eine eigene Eisdiele.

Schon beim ersten Besuch werden die Gäste so begrüßt, als wären sie Stammgäste im N28 Wine and Kitchen in Budapest, was sofort für eine fröhliche Stimmung sorgt. Das freundliche Team stammt zum Teil aus dem Stall von Bock Bisztró – und es weiß, wie man sich um seine Gäste kümmert. Die Umgebung mag zwar modern sein, aber die Speisekarte ist traditionell und orientiert sich an der ungarischen Speisekammer. Freuen Sie sich auf saisonal wechselnde Gerichte. Zu den Favoriten der MICHELIN-Führer-Inspektoren gehören eine schmackhafte Vichyssoise-Suppe, saftiges Wildschwein und ein köstlicher Mohnkuchen. 95 % der Weine sind ungarisch, und alles hat einen guten Preis.

Wenn Sie in Ostungarn sind, lohnt sich ein Besuch im ultramodernen Újváros Bisztró in Szarvas, das am Ufer des Holt-Körös-Flusses liegt. Es befindet sich im Erdgeschoss eines modernen Bürogebäudes und ist über eine Treppe zu erreichen, die zum Flussweg führt, wo sich auch eine reizvolle Terrasse mit Blick auf die Burg Bolza befindet. Auf der Speisekarte stehen raffinierte ungarische Gerichte in modernem Stil, vor allem Wels, aber auch Steaks aus Ungarn, Uruguay und Australien (Wagyu). Die Inspektoren des MICHELIN-Führers waren begeistert vom Welseintopf mit Hüttenkäsespätzle und gebratenem Speck sowie vom Rigo Janos zum Dessert. Die interessante Auswahl an ungarischen Weinen ist sinnvollerweise nach Regionen geordnet.

Sie gesellen sich zu den sechs Restaurants, die ihre Bib Gourmand-Auszeichnung vom letzten Jahr behalten haben: Anyukám Mondta, Encs; Casa Christa, Balatonszőlős; Kistücsok, Balatonszemes; Macok, Eger; Morzsa, Pécs; Sparhelt, Balatonfüred.

Hauptauswahl „Empfohlene Restaurants“

57 Restaurants sind in diesem Jahr in der Hauptauswahl vertreten, 10 davon sind zum ersten Mal dabei:

Alelí, Budapest

Bilanx, Budapest

Cut & Barrel, Budapest

Füge, Biatorbágy

KOLLÁZS, Budapest

SHO TIHANY, Tihany

Szaletly, Budapest

Teyföl, Szentendre

VIRTU, Budapest

Zazie Bistro, Budapest

Das elegante Alelí mit seinen hohen Decken befindet sich im neu eröffneten Dorothea Hotel im Herzen von Budapest. Mit seinem romantischen Flair ist es der perfekte Ort für eine Verabredung, und die Gäste kleiden sich entsprechend. Italienische Spezialitäten sind hier an der Tagesordnung – die MICHELIN Guide Inspektoren waren von den Spaghetti cacio e pepe und dem großzügigen Tiramisu begeistert. Ein Großteil der Produkte wird aus Italien importiert, und die authentischen Aromen kommen gut zur Geltung.

Das Bilanx befindet sich in einem alten Stadthaus auf halbem Weg zwischen der Budapester Széchenyi Kettenbrücke und der St. Stephansbasilika und verfolgt einen frischen, modernen Ansatz für ein Restaurantbesuch. Es ist sparsam eingerichtet, mit lackierten Holzstühlen an weiß gefliesten Tischen, und Neonlichtstreifen bilden leuchtende Bögen darüber. Auf den Speisekarten werden ungarische Produkte mit klassischen französischen Techniken kombiniert. Den Inspektoren des MICHELIN Guide gefiel besonders das Mangalitza-Schweinefleisch mit Choron-Sauce und Petersilienwurzelcreme.

Das Cut & Barrel befindet sich in einem schönen umgebauten Lagerhaus am Rande von Budapest und besteht aus einer beeindruckenden Weinhandlung, einer beeindruckenden Bar, einem großen Speisesaal mit Terrasse und einem kleineren Vorraum, in dem man an der Theke speisen kann. Die Küche ist stark lateinamerikanisch geprägt, aber die hauseigenen Wurstwaren und die saftigen Steaks vom Josper-Grill sind der Renner. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers waren begeistert von der Salami und dem Lendenstück mit Chimichurri-Sauce.

Füge liegt in dem verschlafenen Dorf Biatorbágy und hat eine große Geschichte zu erzählen. Die meisten Menschen würden einfach nur trauern, wenn ihr Lieblingsrestaurant im Dorf geschlossen würde – aber nicht Edina und Csaba. Stattdessen kauften sie es und gaben ihm ein schickes, modernes Makeover. Die farbenfrohe Küche konzentriert sich auf traditionelle ungarische Aromen, die mit zurückhaltender Kreativität gemischt werden, und Kräuter und Blumen bringen Frische in die reichen Aromen. Der geschmorte Mangalitza-Eintopf mit gefüllten Auberginen-Tempura war ein besonderer Hit bei den MICHELIN Guide Inspektoren.

Das Hotel Four Seasons Gresham Palace Budapest ist ein wunderschönes Jugendstilgebäude im Herzen der Stadt, direkt gegenüber der Széchenyi-Kettenbrücke – und sein Restaurant KOLLÁZS ist der perfekte Ort, um bei einem Besuch der Gegend zu speisen. Die entspannte, gemütliche Atmosphäre wird durch eine Speisekarte mit bekannten französischen Brasserie-Klassikern und einigen ungarischen Gerichten ergänzt. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers waren begeistert von dem am Tisch zubereiteten Steak Tartare, dem Brathähnchen für zwei Personen und das Rum Baba als Nachspeise.

Das SHO Tihany stammt von den Besitzern des Budapester Mák. Es befindet sich in einem kleinen Hotel im Dorf Tihany an der Nordseite des Plattensees und ist über eine schmale Gasse zu erreichen. Am besten speist man auf der Terrasse, von der aus man einen herrlichen Blick auf den See hat. Die Inspiration für die Speisekarte sind die klassischen Gerichte der ungarischen Gasthäuser – die Csardas -, aber die Rezepte sind leichter und raffinierter. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers waren begeistert von der regionalen Petyek-Suppe und der schwimmenden Insel mit Lavendelhonig aus der Region.

Ob für ein Getränk, einen Snack oder ein komplettes Essen, das Szaletly, ein Lokal am Rande von Budapest, bietet eine angenehm entspannte Atmosphäre. Das Lokal ist geräumig und verfügt über eine große Terrasse mit Garten, aber das tüchtige Team kommt mit der Menge gut zurecht. Die Gerichte bieten eine breite Palette an Einflüssen, haben aber immer einen ungarischen Kern. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers fanden die Degustationsmenüs mit den dazugehörigen Weinen eine Bestellung wert und genossen besonders die köstliche Gödöllő-Hühnerbrust und die Esterházy zum Dessert.

Die Besitzer Brigi und Bence haben mit dem Teyföl das ihrer Meinung nach perfekte Restaurant geschaffen. Das Restaurant befindet sich in einem charakteristischen historischen Gebäude in einer schmalen Kopfsteinpflasterstraße in der Altstadt von Szentendre. Die helle, moderne Einrichtung im Bistro-Stil bildet einen kompletten Kontrast. Vielfältige Geschmacksrichtungen, Texturen und Farben vereinen sich in klassischen Gerichten mit zurückhaltender Kreativität. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers waren von den konfierten Hühnerpfannkuchen und dem Zigeunerbraten begeistert.

Das VIRTU befindet sich im 28. Stock des höchsten Gebäudes von Budapest und bietet einen atemberaubenden Blick auf die historische Stadt und die Donau. Die Speisekarte bietet für jeden Geschmack etwas, mit einer angenehmen Mischung aus modernen und klassischen Gerichten und einer feinen Auswahl an Weinen. Den Inspektoren des MICHELIN-Führers gefielen besonders der Wels mit Flussgarnelen und das Mangalitza-Kotelett mit frischen Gurken.

Das Zazie Bistro befindet sich ebenfalls im Gebäude des MOL-Campus und bietet vor allem von der Terrasse aus einen herrlichen Blick über die Stadt. Die Erfahrung des Küchenchefs spiegelt sich in den gut zubereiteten, klassisch inspirierten, rustikalen Gerichten wider. Die Inspektoren des MICHELIN Guide waren begeistert von der gekühlten Obstsuppe mit Pfirsich und Quinoa sowie dem erstklassigen Schnitzel mit köstlich cremigem Kartoffelsalat.

Besondere Auszeichnungen

Die diesjährigen Gewinner sind:

Preis für die Eröffnung des Jahres – Ádám Pohner (im Restaurant Iszkor in Mályinka) für seine preiswerten ungarischen Gerichte, die mit Liebe und Sorgfalt zubereitet werden und sowohl geschmacklich als auch großzügig sind. In kürzester Zeit haben er und sein Partner Luca die Herzen der lokalen Bevölkerung erobert und sie auf vielfältige Weise zusammengebracht. Erstens haben sie ein nachhaltiges Mini-Ökosystem geschaffen, bei dem die Einheimischen sie durch die Lieferung von Produkten unterstützen, die wiederum den Dorfbewohnern helfen, selbst ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zweitens haben sie der Gemeinde einen Ort der Begegnung geschaffen, mit Open-Air-Kinovorführungen, Live-Musikveranstaltungen und ein Weihnachtsmarkt stehen jedes Jahr auf dem Programm.

Young Chef Award – Levente Lendvai (Restaurant VIRTU in Budapest), für seine ansprechende Mischung aus modernen und klassischen Gerichten. Mit gerade einmal 27 Jahren hat Levente bereits ein echtes Verständnis für Aromen, Ausgewogenheit und die nötige Sorgfalt, um jedem Gast etwas Besonderes zu servieren. Qualität ist hier oberstes Gebot, und seine geschickten Techniken und die sorgfältige Würzung führen zu geschmacksintensiven Gerichten, die eine Freude sind. Ungarische Aromen stehen im Vordergrund bei Gerichten wie einem leicht geräucherten Welsfilet mit prallen Flussgarnelen, serviert in einer cremigen Buttermilch-Soße und angerichtet mit einem kräftigen Kräuteröl.

Service Award – Ivett Lisztes und das Team von N28 Wine and Kitchen in

Budapest, für ihren hervorragenden Empfang. Von dem Moment an, in dem die Gäste durch die Tür treten, werden sie wie Stammgäste behandelt, mit einem äußerst herzlichen und aufrichtigen Empfang, der allen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und den Ton angibt. Der Kern des Teams stammt aus dem ehemaligen Bock Bisztró, und ihre Erfahrung strahlt aus und überträgt sich auf die neuen Mitarbeiter. Der Service ist stets professionell, aber auch mit einem ansteckenden Sinn für Humor. Die Gäste können nicht anders, als das Lokal glücklich zu verlassen.

Sommelier Award – Mátyás Székely (Restaurant 42 in Esztergom) für seinen eindrucksvoll zusammengestellten Weinkeller, der Önophile begeistern wird. Seit er im März 2024 im Restaurant 42 angefangen hat, hat Mátyás das Weinangebot neu gestaltet und zu seinem eigenen gemacht. Er kennt sich in seinem Fachgebiet bestens aus, und wenn er der Meinung ist, dass ein bestimmter Wein zu einem Gericht passt, ermutigt er die Gäste behutsam, die beste Kombination zu wählen. Er stellt die richtigen Fragen, hört sich die Antworten der Gäste genau an und ist sanft und liebenswert in seiner Vorgehensweise. Außerdem präsentiert er die Optionen mit Leidenschaft und Klarheit, so dass sich auch weniger erfahrene Gäste wohlfühlen.

Der MICHELIN-Führer Ungarn 2024 auf einen Blick

Insgesamt 78 empfohlene Restaurants, darunter:

2 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen

8 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (1 neu aufgenommen)

11 MICHELIN Bib Gourmand-Restaurants (1 neu befördert, 4 neu aufgenommen)

5 MICHELIN Green Star-Restaurants (1 neu aufgenommen)

Die Auswahl der ungarischen Restaurants wird von den hauptamtlichen Inspektoren des MICHELIN-Führers zusammengestellt, die ihre Empfehlungen auf der Grundlage anonymer Mittag- und Abendessen abgeben.

Die vollständige Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers Ungarn 2025 ist auf der Website des MICHELIN-Führers verfügbar: https://guide.michelin.com/de/de/selection/hungary/restaurants

Die Auswahl der Restaurants in Ungarn wird durch die Auswahl der Hotels im MICHELIN-Führer ergänzt. Die Auswahl für Ungarn umfasst die spektakulärsten Hotels des Landes, wie das bereits erwähnte Natura Hill Zebegény mit seiner atemberaubenden Aussicht, das Jugendstil-Wunder Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest und das bezaubernde historische Platán Manor sowie das wunderschön restaurierte BOTANIQ Castle of Tura und das allumfassende Avalon Resort & SPA. https://guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/hungary

