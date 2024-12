Drei neue General Manager für die Luxus Collection von Steigenberger: Friedrich von Schönfeldt, Florian Woithe und Charlotte Holtmann

Friedrich von Schönfeldt ist neuer General Manager im prestigeträchtigen Steigenberger Icon Frankfurter Hof. Florian Woithe, der den Frankfurter Hof als Hotel Manager mit geleitet hat, wurde derweil zum General Manager im Steigenberger Hotel Hamburg befördert. An der Spitze des Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof Leipzig, das bisher von Friedrich von Schönfeldt geführt wurde, steht künftig die erfahrene Hoteldirektorin Charlotte Holtmann, die zuletzt im Ana Intercontinental Manza Beach Resort in Okinawa (Japan) tätig war.

„Friedrich von Schönfeldt und Florian Woithe haben in ihren bisherigen Positionen exzellente Führungsqualitäten bewiesen und stets herausragende Ergebnisse erzielt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Upscale- und Luxushotellerie sowie mit der Marke Steigenberger werden sie in ihren Hotels neue Akzente setzen. Gleichzeitig freuen wir uns, die versierte Hotelière Charlotte Holtmann für das Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof in Leipzig gewonnen zu haben. Wir heißen sie im Team von H World International herzlich willkommen“, erklärt Oliver Bonke, Chief Executive Officer von H World International, gegenüber Gourmet Report.

Friedrich von Schönfeldt

Friedrich von Schönfeldt kam vor vier Jahren zu Steigenberger: Bevor er als General Manager ins Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof Leipzig wechselte, war er Hotel Manager im Frankfurter Hof. Beide Hotels gehören als Steigenberger Icons zu den prestigeträchtigsten Häusern der Gruppe und verbinden zeitgemäßen Luxus mit einzigartiger Historie.

Charlotte Holtmann

Neu in der Führungsriege der Steigenberger Icons ist Charlotte Holtmann. Ihre Karriere ist ein Sinnbild für eine erfolgreiche internationale Laufbahn in der Hotellerie, die sie von Deutschland nach Asien, Australien sowie in die USA geführt hat.

Florian Woithe

Florian Woithe tritt seinen nächsten Karriereschritt in der Rolle des General Managers im kürzlich vollständig renovierten Steigenberger Hotel Hamburg an. Seine Erfahrung, erstklassigen Service, Produkte und Gastronomie zu gestalten, sind eine hervorragende Basis für das Steigenberger-Flaggschiff im Norden.

Weitere Informationen und Buchung: www.hrewards.com

